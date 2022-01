L’oroscopo di oggi 5 gennaio 2022: Acquario e Sagittario pronti per grandi novità Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, la Luna è in Acquario per buona parte della giornata e questo consente a chi ha voglia di mettersi alla prova con tante nuove idee! Anche Mercurio si trova in Acquario e quindi le nuove idee saranno più immediate ed efficaci soprattutto per Acquario, Bilancia e Gemelli. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 5 gennaio 2022, sembra allentare un pochino la presa rispetto agli aspetti forti nel cielo dei giorni scorsi che hanno portato altissima la tensione. Venere si allontana da Plutone e il Sole si allontana dal trigono a Urano. La Luna in Acquario che verso sera entrerà in Pesci segna un momento di libertà e abbandono del controllo.

Con la Luna in Acquario insieme anche a Mercurio, oggi ci attende una sana voglia di rimetterci in discussione magari alzando l'asticella dei buoni propositi stilati qualche giorno fa. Il segno fortunato nell'oroscopo di oggi è proprio l'Acquario che sente che la sua voglia di realizzarsi porterà a grandi risultati mentre il segno zodiacale sfortunato sarà il Leone che è pronto a scattare in piedi brandendo l'indice come una spada!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Gli ex dipendenti di una storica azienda dell’Appennino Bolognese hanno acquistato la fabbrica all’asta fallimentare ed ora sono loro a gestirla con successo. Con la genialità di Mercurio anche tu potrai mettere in campo tutti i tuoi progetti e la Luna a favore aggiungerà grande passione. Non dimentichiamoci che con Marte favorevole hai forza e resistenza ercolina che saprà far girare dalla tua ogni situazione.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei un vero prezzemolino ogni occasione sarà ottima. Lavoro: come Hannibal dell’A-team saprai coordinare perfettamente tutti i tuoi colleghi. Salute: la squadra di calcetto grazie a te sarà imbattibile. Il consiglio del giorno: quando tutti ti potrebbe sembrare perduto arriva tu avrai la formula magica per risollevare ogni situazione.Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Caro Torone, come Mike Tison anche tu avrai grandi delusioni con questa Luna in opposizione. L’ex pugile infatti si è parecchio risentito con la sua fidanzata che ha deciso di lasciare dopo che questa ha cucinato e addirittura mangiato il suo piccione preferito… A Mercurio, in aggiunta, piacerà farti parecchi scherzi di cattivo gusto a cui tu non saprai bene come rispondere. Nonostante tutto, sai incassare sempre bene anche il gancio più potente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi proprio non va con questa Luna storta. Lavoro: non è il pc che sta impazzendo, sei tu che non ti ricordati più come si accende.Salute: incredibile ma potresti addirittura perdere l’appetito. Il consiglio del giorno: ricordati che non sei un agnellino indifeso quando tutti meno se lo aspetteranno saprai tirare un dritto da ko. Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Per combattere Marte in opposizione che vi ha decisamente sfiancato, il vostro caro Mercurio avrà delle trovate geniali. Come i ricercatori dell’università della Pensylvania che di recente hanno creato un chewing gum di proteine vegetali che potrebbe ridurre la carica virale e la trasmissione di malattie. Mi auguro solo che queste miracolose gomme abbiano un ottimo gusto alla fragola.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la lista dei possibili appuntamenti è lunghissima, a voi resta l’imbarazzo della scelta. Lavoro: i vostri colleghi vi chiamano ‘A beautiful mind’… Mercurio vi sta gasando. Salute: sembrerebbe meglio ma non esagerate. Ripremente a piccoli passi. Il consiglio del giorno: alle vostre trovate geniali serve della concretezza altrimenti rimarranno solo delle grandi ed impossibili intuizioni. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Durante questa pandemia stanno succedendo anche cose meravigliose come il ritorno delle tartarughe sulle splendide spiagge di Puket in Thailandia. Dirti che non tutto è perduto mio caro Cancro è riduttivo. Immagino che anche tu avrai notato dei piccoli ma fondamentali cambiamenti nella tua giornata a partire dal quel sorriso stampato già di prima mattina. Super Giove ti sta dando la carica meglio di un pocket coffee.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: punterai direttamente su avventure erotiche perché per il momento l’amore è cosa superata.Lavoro: tutto sta filando per il verso giusto. Ti avevo detto che non dovevi disperare. Salute: attento ai colpi di freddo perché con la situazione attuale potresti subito pensare al peggio. Il consiglio del giorno: anche oggi è una bella giornata anche se c’è la nebbia ed è pieno invero. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se il mondo si sta riempiendo di plastica la colpa è anche delle bevande in lattina che ne producono in gran quantità. Hai davvero bisogno di dare la colpa a qualcuno per tutte le sventure che stai vivendo e di certo puoi puntare direttamente il dito sulla Luna e su Mercurio che ti sono in opposizione rendendo il tuo Marte a favore decisamente polemico… Potresti cogliere l'occasione di un po' più di consapevolezza, magari limitando le bibite in lattina??

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: calma piatta mio caro, a volte succede. Lavoro: ritornare a lavorare da casa sarà incredibilmente una gran fortuna. Salute: qualche paranoia di troppo ti ha messo direttamente al tappeto nonostante tu sia in ottima forma. Il consiglio del giorno: è un po0 troppo facile dare la colpa sempre agli altri. Serve un po’ di sana autocritica. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Un folto gruppo di donne impegnate nell’industria, cultura e televisione si sono unite per fare un appello al presidente Sergio Mattarella e a gran voce chiedono che il prossimo inquilino del Quirinale sia una donna. Sono certa che anche tu come loro sostieni questa proposta. Venere ti è sempre a favore e ti rende generosa e protettiva come la Regina Elisabetta. Se non ricordo male lei è da 70 anni che è a capo di una nazione… una delle più importati al mondo… giusto?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei sempre attorniata dai tuoi affetti. Perché non te ne rendi conto? Lavoro:capirai ben presto che anche gli altri sono sempre sul pezzo e potranno darti una mano, e tu dovresti prenderla.Salute: fase caotica, cerca di riposare . Il consiglio del giorno: sai sempre andare dritta al punto anche nelle situazioni più confuse.Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ognuno di noi può fare la differenza e ce lo ha dimostrato da anni Greta Thumberg che da piccola teenager oggi è una giovane donna di diciannove anni sempre impegnata nelle questioni ambientali. Mercurio e la Luna a favore portano a maturazione le tue scelte che si dimostreranno vincenti non solo per te ma anche per la tua comunità. Continua così mia cara!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: incontrando il tuo primo amore potresti renderti conto che è l’uomo della tua vita, peccato che è felicemente sposato con tre figli. Lavoro: l’ottimo mercurio vi aiuterà a redarre lo statuto societario della vostra nuova srl. Salute: come la pubblicità dell’olio cuore lo slogan per voi è: ‘mangiar bene per sentirsi in forma’.Il consiglio del giorno: sei come l’Akela del gruppo scout, un capo branco da seguire. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mio caro Scoprioncino, stai vivendo una vera tempesta di asteroidi più che un buon inizio del nuovo anno. Con il tuo amato Mercurio in quadratura (e quindi a sfavore) ringalluzzito anche dalla Luna ne stai vedendo di tutti i colori. Giove ti viene in aiuto con idee geniali come la scatola nera per registrare tutte le catastrofi riguardanti i cambiamenti climatici he stanno costruendo in Tasmania. Più che in una scatola, appunta su un bel diario tutto quello che ti succede, in futuro potrebbe servirti per evitare qualche collisione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei in pieno Sturm und Drang da vero eroe romantico. Lavoro: occhio alle brutte figure in ufficio, da voler fare il "ragionier Filini" della situazione potresti risultare un "Fantozzi". Salute: il meteo del tuo umore prevede tempesta e la protezione civile consiglia di restare a casa. Il consiglio del giorno: ‘relax, take it easy’ è la canzone di Mika da mandare oggi in loop.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

‘Un consiglio sui treni: l’importante non è dove vanno, l’importante e decidere di prenderli’ questa metafora della vita dal film natalizio Polar Express ti ha folgorato. Con Marte e Mercurio che ti parlano non vorrai perderti nessuna occasione, anzi sarai in grado di crearne di nuove. Qualche piccolo malumore di Giove sarà passeggero, tu mettici sempre il cuore e vedrai che passerà in fretta.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi sei nazional popolare, ovvero vorrai limonare con il primo che passa. Lavoro: sei molto dinamico e per farti apprezzare ancor di più offrirai il caffè a tutti i tuoi colleghi. Salute: con tutta l’energia che hai dovresti mettere un piccolo tapis roulant sotto la tua scrivania. Il consiglio del giorno: sei pronto a salire sul treno con destinazione ‘i tuoi obiettivi’. Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Pensare in grande è il tuo motto in questo periodo. Alla Venere che ti accompagna e ti dona grande fascino e sicurezza si è aggiunto Giove che sta ingrandendo ed espandendo tutta la tua carica di positività. Sarà con questa tendenza all’ingigantire che a San Vito lo Capo è nata la più grande opera di Street Art italiana su un campo da gioco e per restare in tema di espansione si tratta proprio di un meraviglioso inno al mare. Potresti perfino perderti in questo stupendo fondale marino.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei come la Scavolini, il più amato dello Zodiaco! Lavoro: i fondi di investimento su temi ambientali che vanno tanto di moda adesso sono farina del tuo sacco. Salute: iniziato la giornata con una corsetta, taac, la proseguirai a pausa pranzo con un partita a paddl, taac e la chiuderai a casa della tua compagna. Taaac. Il consiglio del giorno: sicurezza e positività da dar via come il pane. Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Che bel cielo ti illumina, Mercurio e la Luna ti rendono amabile e pieno di parole gentili e intelligenti. Come i nuovi giochi di società per grandi e piccini che insegnano, divertendosi, come fronteggiare questa ormai evidente crisi climatica. Sono sicura che in questi giorni avrai coinvolto tutti quanti, anche la vecchia zia più scettica sull’argomento.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: chi ti ama dovrà lasciarti libero e ti vedrà tornare in brevissimo tempo. Lavoro: segui le tue intuizioni perché sono davvero giustissime. Salute: anche tu come Obelix sei caduto nella pozione magica da piccolo. Il consiglio del giorno: delizierai tutti con i tuoi discorsi positivi e altruisti. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra immaginazione non ha confini con Giove che vi aiuta ad espandere ed ingrandire i vostri meravigliosi sogni. Marte che vi è ancora a sfavore vi ha davvero stancato e cercherete valide alternative per non fare troppo, proprio come hanno fatto i bravi circensi di Bari dove lo show con animali ammaestrati è stato sostituito da ologrammi coloratissimi di elefanti e tigri che saltano sotto al tendone. Così il domatore di leoni non dovrà più rischiare troppo per far saltare un grosso felino in un cerchio infuocato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: un apostrofo rosa tra le parole t’amo citerai oggi come Cyrano de Bergerac. Lavoro: dovete razionalizzare le vostre ottime idee altrimenti diventeranno nuove trame per film di fantascienza. Salute: ottimo il programma di restare bello bello a meditare sul divano. Il consiglio del giorno: le vostre idee futuristiche possono davvero migliorare il nostro quotidiano. Credeteci! Voto 8 +