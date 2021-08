L’oroscopo di oggi 5 agosto 2021: Cancro e Scorpione emotivissimi Anche nell’oroscopo di oggi, giovedì 5 agosto 2021, dovremmo stare attenti alle tensioni provocate dalla quadratura, quasi perfetta oramai, tra Sole e Urano. Di nuovo, ad essere coinvolti maggiormente sono i segni fissi ovvero Toro, Scorpione, Leone e Acquario. La quadratura tra il Sole e Urano indica un momento di grossa tensione nel quale siamo chiamati ad uscire dalla nostra comfort zone. La Luna che oggi si trova nel segno del Cancro rende le emozioni ancora meno razionali e più incontenibili. Ecco le previsioni segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi giovedì 5 agosto, con la Luna nel segno del Cancro sarà bene fare da subito i conti con le nostre emozioni meno razionali. La Luna, già di per sé, è il simbolo di tutta la nostra parte inconscia, istintiva, decisamente meno condizionata dalla ragione. La Luna in Cancro è un'esaltazione ovvero il segno del Cancro è perfetto per questo simbolo ma, proprio perché lo esalta, le permette anche di esprimersi nel suo aspetto più immediatamente incontenibile: con la Luna in Cancro le emozioni vengono sentite ancora più forti del solito.

L'aspetto più importante nel cielo astrologico di oggi, esattamente com'era ieri, è la quadratura tra il Sole e Urano. Mentre il Sole si sposta di 1 grado al giorno (più o meno) Urano è decisamente più lento. Per questo, quando ci sono degli aspetti tra un pianeta lento e uno veloce, come in questo caso, questi durano per diversi giorni consecutivi questa settimana diventando sempre più forti mano a mano che ci si avvicina al perfetto incontro dei gradi. La quadratura tra Sole e Urano indica, di nuovo, un momento di tensione, una rottura nella stabilità e un bisogno di uscire dalla nostra comfort zone. Ancora, saranno i "segni fissi" ad essere coinvolti: Toro, Scorpione, Leone e Acquario. Il segno fortunato del giorno è il Cancro che non ha certo pausa di sguinzagliare le emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Luna quadrata che ti rompe i maroni oggi ma tu non sei assolutamente disposto a farti mettere i piedi in testa da nessuno come Camila Cabello che, dopo qualche critica in merito alla sua forma fisica non perfetta, si è eretta a paladina del body positive per difendere le forme morbide di chiunque! Mercurio ti rende deciso e ti permette di difendere con forza le tue idee sia dentro che fuori il posto di lavoro! Ci piace questa determinazione: continua così!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: non sei proprio affabile… colpa della Luna stortissima. Lavoro: fai delle presentazioni PowerPoint che, al confronto, Hollywood sembra uno studio di mammolette. Salute: ti svegli col piede sbagliato. Due volte. Da entrambi i lati del letto. Il consiglio del giorno: non alzare gli occhi al cielo se qualcuno si decide a confidarti con te: mostra un po’ di empatia!

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sensuale e con uno sguardo talmente magnetico che potrebbero prenderti al posto di Jake Gyllenhaal per girare il prossimo spot del profumo di Prada! Con una Venere ed un Marte come questi, che intensificano il tuo fascino, è facile bucare lo schermo e far strage di cuori! Come se non bastasse, pure la Luna si mette a fare il tipo per te e ti assicura una giornata all’insegna del buonumore e di qualche conquista inaspettata!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: affascini chiunque, persino la portinaia cecata che non vede ad un palmo dal naso (ma a te ti vede benissimo!). Lavoro: incapace a tenere la concentrazione per più di due minuti (hai la testa su qualcuno in particolare, fuori dall’ufficio!). Salute: carico per la corsa campestre organizzata dagli animatori del villaggio turistico! Potresti finire facilmente fra i primi arrivati! Il consiglio del giorno: organizza una cena con amici dove ognuno porta qualcosa: ti stresserai di meno dietro i fornelli e potrai condividere di più momenti speciali coi tuoi amici!

Voto 7 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Fate fatica a convincere gli altri delle vostre idee oggi: Venere e Marte vi remano contro e voi, probabilmente, chiedete consensi dove è più difficile che vi appoggino! Un po’ come Salvini che è partito alla volta della Sicilia per far propaganda sul suo programma politico destando qualche dubbio… Senza l’appoggio dei due pianeti vi resta soltanto Saturno che cerca, in ogni modo, di ricordarvi quali sono le vostre responsabilità e i passi da seguire per fare un buon lavoro… ascoltatelo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: potrebbero partire litigate anche solo parlando di cosa mangiare per pranzo! Lavoro: troppo stanchi per proseguire con il vostro piano di lavoro! Salute: energie azzerate, fate fatica persino ad alzarvi dal letto! Il consiglio del giorno: giornata da prendere con le pinze e circospezione: evitate di esporvi troppo con le vostre idee e rimanete un po’ in disparte!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La Luna entrata nel segno aumenta il tuo umore a dismisura. Sei praticamente già pronto, con qualche coreografia alla mano, a girare video simpatici su TikTok da girare poi su tutti i social! Sei persino più coordinato di Federica Pellegrini e di Martina Carraro che, dopo le gare olimpiche, hanno deciso di divertirsi con qualche balletto per scaricare la tensione! Goditi appieno il tripudio dei pianeti a favore: sono la scusa perfetta per fare un po’ di festa!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenero e pieno di amore da donare! Lavoro: collaborativo e disposto a prenderti carico di qualche compito non tuo! Salute: zampetti come un coniglietto pasquale esagitato per ogni cosa! Il consiglio del giorno: riempi di decori allegri la casa e lasciati andare a qualche spesa fuori programma per qualcosa che ti piace!

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Chi ha tempo, non perda tempo! Oggi prendi ogni momento utile per portare avanti progetti piccoli e grandi e capisci profondamente il senso di responsabilità che ha colto Tom Daley, atleta della Gran Bretagna, che ha impegnato il tempo di attesa fra una gara e l’altra per darsi alla sottile arte dell’uncinetto, seduto in tribuna! Con Mercurio dalla tua sai che ogni lasciata e persa e devi assolutamente fare del tuo meglio per sfruttare ogni attimo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: troppo indaffarato con i tuoi compiti per poter pensare a queste velleità! Lavoro: hai una pila di fogli da smaltire sulla scrivania talmente grande che i colleghi l’hanno soprannominata “il secondo monte Everest"! Salute: ci vuole un programma di nutrizione organizzato che ti lasci comunque spazio per un gelatino, ogni tanto! Il consiglio del giorno: spezzetta grandi progetti in piccoli passi spalmati nel tempo! Abbuffarsi di responsabilità non ti porta da nessuna parte!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

L’amore è ovunque e lo sostieni in ogni forma… a patto che ci sia rispetto reciproco! Oggi supporti ogni storia d’amore della quale vieni a conoscenza e saresti persino disposta a vestirti di Rainbow come ha fatto il pilota Vettel per supportare la causa e la comunità LBGT contro le leggi di Orban in Ungheria. Senza nemmeno ricordartelo, sai già che tutto questo pacchetto di sentimenti ed empatia ti viene da Venere: ancora a favore e decisa a tutelarti ancora per un po’!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sensuale e super disposta a provare nuove emozioni! Lavoro: non è ancora il momento gusto per mollare tutto e partire per aprire la tua nuova attività a Miami… vai coi piedi di piombo! Salute: Luna e Marte supportano umore ed energie fisiche! Che vuoi di più!? Il consiglio del giorno: noleggia un film romantico da guardarti abbracciata al tuo partner! Meglio se ad accompagnare la serata ci metti anche un bicchiere di vino bello fresco!

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non temere Bilancia: so che questa Luna quadrata ti ha scombinato i piani e l’umore ma, talvolta, mantenere alta la speranza e non perdersi d’animo, è proprio la carta vincente da giocare! Prendi ad esempio Marcell Jacobs che è riuscito a far vincere all’Italia la sua prima medaglia d’oro nei 100mt nella storia! Lui non ha mai smesso di allenarsi e non si è mai perso d’animo! Per, spero, valga il suo esempio e pure il supporto di Marte!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: va bene anche non capirci nulla ogni tanto! L’importante è che il cuore batta forte! Lavoro: peccato per il telefono che ti squilla di continuo e che ti da sui nervi… altrimenti non avresti nessun ostacolo! Salute: potrebbe partirti qualche rispostaccia per l’umore nero… nulla da segnalare per il resto! Il consiglio del giorno: porta il tuo portafortuna preferito con te nella tasca dei pantaloni. È un buon modo per sentirti protetta da qualsiasi cosa!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio opposto creerà problemi di valutazione e di calcolo. Come il ladro che si è sporcato di sabbia, convinto di non essere scoperto, poco prima di rubare la borsa di una bagnante in riva al mare… (ovviamente lo hanno beccato con le mani in sacco!). Qui l’unico a poterti salvare è il tuo senso senso che ulula come una sirena d'allarme grazie a Venere, Marte e Luna a favore: vai di pancia e scordati i ragionamenti troppi complessi! A volte è meglio andare dove ci porta il cuore!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: emozioni talmente intense da scombinarti tutto! Lavoro: lascia perdere colloqui e nuovi contratti: è il momento giusto per rimanere dove sei e non muovere troppa polvere. Salute: attento a non sopravvalutare la tua preparazione atletica: non sei mica Magnini! Il consiglio del giorno:infrangi qualche regola innocua e salta qualche lezione di gag alla quale ti eri iscritto: ogni tanto fa bene uscire dal seminato!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Pronto a scendere in guerra per difendere i tuoi diritti e i tuoi punti di vista. Peccato che Marte opposto potrebbe farti facilmente esagerare sia con le richieste di risarcimento che col tono di voce! Mercurio però sa il fatto suo e di base sanno tutti che hai sempre ragione! Mi ricordi un po’ Scarlett Johannson nella sua attuale battaglia contro la Disney per la retribuzione molto più bassa rispetto ai suoi colleghi maschi: non lasciar perdere la questione e tira dritto per la tua strada!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il livello di romanticismo sembra toccare fondi mai visti prima! Lavoro: crei occasioni per business ovunque dove passi! Sei un vero imprenditore! (Ma devi curare il rapporto coi clienti!). Salute: scarico come uno yacht extralusso rimasto senza carburante al largo della Costa Azzurra! Il consiglio del giorno: cura l’esposizione e scegli le parole giuste da dire: a volte mantenere la calma e dire le cose col giusto controllo può fare la differenza!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Spaccato a metà come la maggior parte degli abitati della California. Principali consumatori di bacon, soffriranno ampiamente le nuove regole in merito al benessere degli animali d’allevamento che impedirà l’importazione delle carni utili per il loro cibo preferito! Se da un lato sono contenti per la tutela dei maialini, dall’altra non possono che far fatica ad accettare l’idea! Stessa condizione psico-emotiva per te, Capricorno: con una Venere a tutela dei tuoi sentimenti ed una Luna che fa di tutto per scombinarteli manco fossero un puzzle guastato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: titubante, fai fatica ad accettare le coccole! Lavoro: disposto a faticare, ma che non ti facciano prendere decisioni importanti. Salute: saldo e forte! Quasi pronto ad allenarti per la prossima olimpide…! Il consiglio del giorno: indeciso? Usa il vecchio trucco del lancio della monetina: mentre è in aria saprai esattamente quale risposta vorresti più dell’altra!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Alla ricerca di nuove sfide, a volte punti un po’ troppo in alto dimenticandoti che la tua fantasia è davvero notevole (quasi inarrivabile)! Mi sembri lo chef che ha deciso di replicare piatti di serie tv e videogame, provando a portare a tavola sapori nuovi scordandosi, purtroppo, che alcuni ingredienti (come la carne di drago o la polvere di fata) potrebbero essere difficili da reperire, in questa stagione! Ci piace il tuo tentativo però: Mercurio opposto ti rende persino divertente!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: fai gaffe tenerissime che fanno sorridere anche qualcuno di speciale. Lavoro: devi trovare modi alternativi di risolvere problemi quotidiani: evolviti! Salute: sbadataggine sempre presente… Ma non puoi lamentarti del complesso! Il consiglio del giorno: invita gli amici ad una serata a base di giochi di società: ti voglio proprio vedere a giocare a Salti in Mente con questo Mercurio opposto!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Uno studio scientifico ha confermato che il poco sonno fa diventare “cyber-maleducati”, inducendoci a rispondere male alle prime mail e ai primi messaggi di testo che riceviamo in mattinata. Ovviamente questo per voi non vale. Nel vostro caso il malumore viene protratto in modo apparentemente infinito a causa di quell’accoppiata Venere-Marte che vi rende intrattabili e pieni di risentimento verso il genere umano. La Luna a favore di oggi riuscirà, al massimo, a farvi rispondere con un laconico “grazie” al primo messaggino del buongiorno!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: scontrosi e poco inclini al dialogo. Lavoro: svogliatissimi, non riuscite nemmeno a trovare le forze per accendere il pc. Salute: l’attività della vostra estate è sicuramente quella più rilassante possibile: stare sdraiati sul lettino in posizione immobile per risparmiare energie e prendere tutto il sole possibile! Il consiglio del giorno: fate appello a tutto il vostro autocontrollo per parlare almeno a voce bassa mentre vi lamentate! Non potete sapere se la persona che state ricoprendo di insulti possa essere nelle vicinanze.

Voto 5 +