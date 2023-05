L’oroscopo di oggi 4 maggio 2023: Gemelli e Acquario sentono forti emozioni Nell’oroscopo di oggi, giovedì 4 maggio 2023, si sente già la forza della Luna piena con eclissi di domani: preparatevi a sentire emozioni forti già da oggi. Nettuno poi amplifica anche la confusione nei sentimenti: il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato l’Ariete.

L'oroscopo di oggi, giovedì 4 maggio 2023, e le previsioni per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna.

In questa giornata sentiremo già molto forte la potenza della Luna piena in Scorpione con eclissi di Luna, che sarà domani sera. Anche Nettuno quadrato a Venere amplifica le emozioni… Insomma, preparatevi a sentire tutto all'ennesima potenza.

La Luna oggi percorre gli ultimi gradi del segno della Bilancia, e solamente verso la fine della giornata entrerà in Scorpione dove il 5 sarà piena. Con questa Luna il segno sfortunato sarà l'Ariete e il segno fortunato i Gemelli.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il fascino che ti fornisce Venere ti rende bello e desiderabile, come Alessandro Borghi, tanto che potrebbe far tornare sui passi quelle decine di ex che oramai da anni non fanno più parte della tua vita. Si chiama effetto zombieing, che tu cercherai di evitare con un semplice tasto di blocco su chat e social per adottare famosa strategia del ghosting. La Luna stortissima non perdona.

Amore: la voglia c’è, peccato che manca quella grinta e impeto fisico.

Lavoro: hai bisogno di una vera doppia dose di sicurezza.

Salute: l’astrologa ti prescrive molto riposo.

Il consiglio del giorno: metti in ordine nella scatola delle foto del liceo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Credi profondamente nei solidi valori famigliari, un po’ per tua natura, ma sopratutto ora che hai Mercurio che fortifica le tue basi, come quelle delle fortezze della Loira. Infatti, vorresti proprio tirare le orecchie ad Alessandro Borghese, dopo aver sentito le lamentele di mamma Barbara Bouchet sull’assenza del figlio alla prima del film ‘Next’, dove ha interpretato una parte. La famiglia per te viene prima di tutto.

Amore: sei un vero golosone.

Lavoro: i tuoi principii sono solidissimi.

Salute: sei forte e protettivo come Grug, il papà cavernicolo della famiglia ‘Croods’.

Il consiglio del giorno: organizza a casa una merenda di famiglia.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ogni vostra scelta in questi giorni non è ponderata e studiata con lunghi elenchi di pro e contro, ma è guidata solo dall’amore. Venere vi ha letteralmente fatto fare una vera indigestione di sentimenti, tanto che siete pronti per ribaltoni di vita, come quelli della famiglia Portesan, che ha deciso di lasciare l’appartamento in città per vivere su una barca, godersi appieno la natura e stare felicemente tutti insieme. Gli spazi più sono piccoli, più sono ideali per vivere ‘check to check’ con in tuoi cari.

Amore: volete sempre il bis come le trenette al pesto genovese.

Lavoro: il vostro motto è: fare quello che si ama per non lavorare nemmeno un giorno nella vita, come suggerisce da millenni Confucio.

Salute: siete perfetti anche con il classico look jeans e maglietta bianca.

Il consiglio del giorno: studiate per prendere la patente nautica.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti piace esporti in prima fila per battaglie politiche e sociali che ti infervorano di passione, perché con Marte nel tuo segno tu sei un vero lottatore e il ring è la tua casa. Infatti, vorresti prendere un volo per Hollywood per unirti allo sciopero degli operatori del cinema, che stanno incrociando le braccia da qualche giorno causando ritardi notevoli per le uscite di film e serie. Magari con il tuo approccio deciso e con Mercurio dalla tua, saresti addirittura in grado di trovare un bell’accordo che faccia tutti contenti.

Amore: sei così bravo che potresti dare ripetizioni in questa materia.

Lavoro: tu metti firma e controfirma su tutto quello che dichiari.

Salute: sei sicuro come se sapessi già i numeri che usciranno alla ruota del Bingo.

Il consiglio del giorno: fai volontariato sociale.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

I doppi sensi, le battute e il sarcasmo sono per te materia sconosciuta un po’ come l’arte dell’alta cucina per chi non si è mai cimentato o ha seguito un corso da uno chef stellato. Questo Mercurio contro ti fa perdere un po’ il gusto del momento, della risposta pronta. Infatti sono certa che tu non abbia compreso l’irriverente rimando alla campagna pubblicitaria ‘Open to meraviglia’ quando hai visto comparire Lucianina Littizzetto con una cofana di capelli fonati da un lato come quelli della Venere di Botticelli, vero?

Amore: sei imprevedibile ma solo a livello organizzativo.

Lavoro: trova scuse creative come al liceo per rimandare riunioni importanti.

Salute: tu metti direttamente il cartello fuori dalla porta di casa con su scritto: non disturbare.

Il consiglio del giorno: leggi il libro: ‘Storie di Sfigati che hanno spaccato il mondo’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Guardi con una certa invidia le foto di Jared Leto che per il Met Gala si è vestito da Choupette, la bellissima e miliardaria gatta che ha ereditato il patrimonio di Karl Lagerfeld, e che dopo l’exploit per la stampa appare fighissimo a petto nudo con un mantello conturbante. Tu sai perfettamente che con Venere contro non ti puoi permettere certi outfit da modelli e attori statuari. Ma oggi con la Luna e Marte dalla tua appena si spengono le luci della ribalta tu puoi vantare un sex appeal alla Linda Lovelace.

Amore: indirizzi tutti i tuoi istinti in sesso sfrenato.

Lavoro: metti in mostra tutte le tue capacità intellettive da vera secchiona.

Salute: alla forma tu preferisci potenza pura, come quella del sole.

Il consiglio del giorno: vai a fare shopping nel tuo sexy shop di fiducia.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dal punto di vista fisico sei al pari dei ciclisti che hanno partecipato al tour de Bretagne compresa una rovinosa caduta, che ha coinvolto tutti gli atleti. E' stato così disastroso che l’organizzazione ha addirittura deciso di annullare la tappa. Con Marte contro non sei pronta ad iscriverti a manifestazioni sportive neppure ad una 2 chilometri per bambini dove devi fare solo l’accompagnatrice. Tu sei decisamente più propensa a comode coccole sul divano.

Amore: non ti fai assolutamente cogliere impreparata.

Lavoro vuoi sentirti la regina del tuo ufficio.

Salute: hai l’abbonamento ad onorem alla spa sotto casa.

Il consiglio del giorno: acquista delle cavigliere con i pesetti super colorate per la tua ginnastica da casa.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La tua percezione della realtà è alquanto distorta con Mercurio che ti fa sbagliare anche quando ripeti l’alfabeto confondendo la lettera ‘j’ con la ‘y’. Probabilmente quando hai visto il mezzo busto di Re Carlo realizzato in scala 1:1 interamente in cioccolato hai pensato che si trattasse di una delle solite fake news online. Invece è un’opera omaggio della pasticcera Lindsey-Clarke al nuovo sovrano. Lo so che per non imbatterti in errori o tranelli sei piuttosto diffidente ma dovresti cedere ogni tanto alla creatività.

Amore: sei disponibile anche in giorni festivi e e feriali.

Lavoro: chiedi sempre consigli ai tuoi colleghi della revisione contabile.

Salute: sei energico e preso bene come nelle giornate di vacanza.

Il consiglio del giorno: fai un po’ di aggiornamento sui siti di gossip on line, ovviamente consulta quelli più famosi e attendibili.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Finalmente ti sei sentito compreso quando la chiesa Anglicana si è espressa in difesa dei cuori solitari affermando che anche Gesù, nei racconti della Bibbia, era descritto come un single. Con questa teoria ora sei pronto a zittire tutte le prozie che ti assillano con telefonate piene di pathos perché preoccupate che tu possa restare tutta la vita da solo, ma tu sai già che si tratta di Venere contro. Siccome non vuoi essere assolutamente scocciato, potresti optare per un viaggetto ovviamente con l’ottima compagnia di te stesso.

Amore: tu sei felice di spalmarti a mo di stellina da solo su un letto a due piazze.

Lavoro: con te non si scherza perché vuoi sempre essere preso sul serio.

Salute: vuoi sentirti coccolato come ad una cena a casa dalla mamma.

Il consiglio del giorno: organizza una gita di gruppo fuori porta con gli amici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti piace essere sempre impegnato culturalmente anche perché con Mercurio a favore sei un vero genietto nel congegnare importanti progetti che possano cambiare positivamente la società. Oggi con la Luna a favore la tua sensibilità, ultimamente assopita, si risveglia tanto che potresti essere proprio tu a proporre le nuove facoltà rivolte a discipline che potranno migliorare il futuro come quella di Ingegneria Green e Bio Medicina.

Amore: finalmente accendi il semaforo verde.

Lavoro: sei aperto per un brainstorming collettivo.

Salute: ti senti così buono che potresti portare il caffè a letto al tuo partner.

Il consiglio del giorno: partecipa a una raccolta fondi per beneficienza.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Neanche la Luna storta di oggi riesce ad infastidirti perché tu con Venere a favore sei più serafico e positivo di un Guru che professa l’amore cosmico. Infatti tu più che segnarti tutti i consigli di stile al recente Met Gala ti sei commosso notando le meravigliose rotondità di Serena Williams e Rihanna in dolce attesa. Sicuramente ti è scesa anche una lacrimuccia perché sei un vero tenerone .

Amore sei più tenero di un orsetto di peluche.

Lavoro eviti le riunioni con dribbling alla Mbappé.

Salute tu hai l’entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Il consiglio del giorno: guarda la dolcissima serie Oni.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Nelle relazioni amorose siete piuttosto focosi con Marte che stimola al massimo la vostra libido. Con Venere contro avete messo da parte tutta la dolcezza e la grande empatia che solitamente vi contraddistinguono. Nonostante questa apparenza da veri duri, oggi con la Luna a favore, potreste intenerirvi guardando il video virale di Sofia che parla con una coccinella. Lasciatevi meravigliare dai piccoli gesti della vita.

Amore: siete golosi come la vetrinetta di una pasticceria.

Lavoro: siete propensi anche a dare buoni consigli.

Salute: siete più boni di Marco Bocci.

Il consiglio del giorno: guardate la seconda stagione di Sweet Tooth.

Voto 7 e mezzo