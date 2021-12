L’oroscopo di oggi 31 dicembre 2021: Leone e Capricorno chiudono l’anno in bellezza L’oroscopo dell’ultimo dell’anno, venerdì 31 dicembre 2021, ci dice chi chiuderà in bellezza questo 2021. La Luna è nel segno del Sagittario mentre resta forte e solida la congiunzione di Mercurio, Venere e Plutone nel segno del Capricorno. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di oggi, venerdì 31 dicembre 2021, inaugura la stagione di Giove nel segno dei Pesci. Con la Luna in Sagittario pronta ad esplorare e i tre pianeti, Venere Mercurio e Plutone, tutti congiunti nel segno del Capricorno, direi che le energie sono forti ma profondissime. Il Capricorno ci vuole solidi mentre il Sagittario ci dona ottimismo.

Il segno fortunato dell'ultimo giorno del 2021 è il Leone che sente davvero sia arrivato il momento di rialzarsi mentre il segno sfortunato per oggi sarà il segno dei Gemelli che preferivano decisamente la leggerezza dei mesi scorsi! Se volete scoprire quali saranno, invece, i segni più fortunati (e sfortunati) del nuovo anno andate a leggere la classifica del segni più fortunati nel 2022.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

C’è molta tensione nel tuo cielo, le grosse e continue opposizioni di mercurio e Venere portano nervosismo e gran confusione, in aggiunta la Luna di oggi ha portato insicurezza e sconforto. Fortunatamente Marte ti accompagni dandoti sempre vitalità e forza. Punta su queste tue doti e visti i vari imprevisti dell’ultimo periodo potresti andare al Repair Café di Bologna dove potrai recuperare tutti gli oggetti che hai rotto. Potresti scoprire una grande manualità.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: oggi potresti essere piuttosto impacciato e pestare malauguratamente le scarpe nuove della tua bella rovinandole e causando un una vera tragedia.

Lavoro: rompere le chiavi dell’ufficio nella serratura quando sono tutti in ferie non capita a tutti ma è un’eventualità. Devi sperare che il fabbro di fiducia sia ancora aperto.

Salute: anche se hai energie da vendere, dovresti porre tutta la tua attenzione per non farti male durante la sessione di pesi in palestra.

Il consiglio del giorno: anche Ralph Spacca Tutto alla fine del film impara a costruire una piccola casetta un po’ storta ma per lui bellissima.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna di ieri ti ha messo di cattivo umore e nonostante tutto il cielo che ti è a favore avrai la necessità oggi di startene un po’ da solo e riflettere sui tuoi rapporti. Probabilmente anche lo struzzo scappato dall’allevamento in Sardegna che correva tutto solo sulla statale 128 aveva bisogno di schiarirsi le idee. Il povero animale è stato dopo poco ricondotto incolume a casa da tutta la sua famiglia. Anche a te spetta la stessa sorte. Vedrai. che ti accoglieranno a braccia aperte con un buon panettone.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: con la Luna storta non te la sentirai di certo di metterti dietro i fornelli e cucinare, sembra che tutte le tue doti da bravo cuoco siano svanite. Lavoro: oggi, per non parlare con nessuno, potrai barricarti dietro alla revisione del budget 2022, con il buon Mercurio farete vere magie con i numeri.

Salute: non devi sentirti obbligato a fare nulla oggi. Il tragitto casa lavoro sarà più che sufficiente.

Il consiglio del giorno:a volte la tanto amata casa diventa una prigione dorata, uscire per rinfrescare le idee ti farà benissimo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La notizia che il primo sms della storia è stato venduto per cento sette mila euro ha scioccato moltissime persone. Avremmo dovuto chiedere a voi miei cari Gemellini che siete sempre informati sulle ultime novità. Mercurio fortissimo nel cielo congiunto a Plutone stimola sicuramente le vostre grandi doti intellettive. Attenzione perché Giove in questi giorni potrebbe davvero confondervi le idee. Infatti se voi considerate questo primissimo messaggino come una pietra miliare del nuovo modo di comunicare del ventunesimo secolo, in realtà si tratta di un puro investimento economico.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la serata più interessante dell’anno è quella prima di capodanno, questa sera lascerete cadere tutti i freni inibitori e vi lancerete in un chilometro lanciato pieno d’amore.

Lavoro: siete poliedrici come Mr Peabody ed i vostri colleghi non perderanno occasione per chiedervi consigli.

Salute: evitate di presentarvi in montagna con le Superga di tela di cotone, va bene fare i fighi ma occhio al raffreddore.

Il consiglio del giorno: saprete valorizzare qualsiasi cosa, anche il gattino che cammina per strada per voi sarà un nobile e rarissimo gatto europeo. Cercate di non esagerare.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il termometro del tuo sex appeal si è alzato improvvisamente di venti gradi proprio come l’inverno in Groenlandia che dopo un estate con temperature da record, ha anche registrato un inverno particolarmente caldo. Sfrutta questo Giove a tuo favore che riporta fiducia e soprattuto fa battere all’impazzata il tuo bel cuoricino. Da oggi infatti avrai Giove a favore con cui potrai finalmente rispondere a tono a quell’antipatica di Venere.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le chat di whatsapp sul telefono sono diventate davvero bollenti, cogli questa bella occasione per apparecchiare il tuo capodanno.

Lavoro: per non incappare nelle fregature di Mercurio hai imparato a seguire sempre il protocollo del capo. Ti stai facendo un po’ più furbetto, molto bene.

Salute: sai benissimo che non sei al massimo delle tue energie, ma hai imparato molto bene a come gestirle8.

Il consiglio del giorno: vari la grande opportunità di andare dritto per la tua strada. Finalmente la ruota gira.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Leone

Se stai pensando di voler tenere la situazione completamente sotto controllo come il governo talebano che vuole controllare gli spostamenti delle donne che da ora non possono più viaggiare da sole, cadrai facilmente in errore. La Luna di oggi ti da la grande opportunità di riflettere sul tuo modo di approcciarti agli altri e trovare delle soluzioni più vantaggiose. Vedrai che con l’entusiasmo di Marte punterai su una bella gita al parco che è un po' come il Coccolino, un ottimo ammorbidente per le situazioni più stropicciate.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: mio caro se oggi pensavi bastasse la tua bella e folta criniera e qualche ruggito, ti sei sbagliato di grosso perché è il bello e dannato che è il più richiesto dello zodiaco e tu al momento sei solo bello.

Lavoro: se ti senti in preda a grandi dubbi su come hai impostato il tuo modo di lavorare oggi lo potresti rivedere e smussando qualche angolo.Salute: non avrai bisogno di grande attività, quello di cui hai bisogno è svuotare la mente.

Il consiglio del giorno: ti basterà fare un passettino a braccia aperte per risolvere qualsiasi incomprensione.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Probabilmente il professor Matteo Bassetti prima di esprimersi sul tema più controverso di questo periodo deve essersi consultato con te. Il dottore Genovese ha proposto delle importanti modifiche sulle quarantene. Dire che tu sia nuovamente in un momento caotico e molto confuso è riduttivo. Oltre a Marte che ti rende molto aggressiva, anche la Luna di oggi a sfavore enfatizza la tua irrequietezza. Prima di qualsiasi dichiarazione affidati al tuo amato Mercurio, mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi sei come Tokyo della casa di carta, una bellissima e tormentata eroina.

Lavoro: forse non te non sei resa conto ma hai instaurato un clima di terrore in ufficio da santa inquisizione. Dovresti ridimensionarti.

Salute: il tuo istruttore di spinning ha deciso di passarti il microfono e farti gestire la lezione, non ne può più delle tue continue lamentele.

Il consiglio del giorno: il mantra di oggi: pensare prima di agire…

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

In Cina, c’è un movimento di donne che vuole stralciare i tradizionali canoni che vogliono le donne di una certa età relegate in ruoli marginali rendendole quasi invisibili. Si chiamano ‘dancing grannies’ e sono rumorose, coloratissime ed amano il sesso e non lo nascondono. La Luna che ti è a favore solleva finalmente il tuo umore assolutamente poco brillante degli ultimi giorni e con anche Marte a favore sono sicura che scenderesti anche tu a fare balli sfrenati con le simpatiche nonnine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ricordati che Samantha Jones a più di cinquant’anni è sempre la tigre del materasso, per cui non farti abbattere da Venere e tira fuori quelle belle unghie te smaltate che hai.

Lavoro: devi mantenere assolutamente la rotta dei tuoi progetti perché questo cielo così stimolato è come un mare in tempesta, genera molto imprevisti.

Salute: hai tutti i numeri per iniziare i preparativi per il per la notte di San Silvestro.

Il consiglio del giorno: lasciati travolgere dalla voglia di far un po’ di festa. Sarà un vero tocca sana.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sarà una giornata davvero facile mio caro e tutto filerà liscio come negli uffici burocratici svizzeri. Tra i vari e rapidissimi servizi che offre la confederazione elvetica da qualche giorno è stata inserita anche la procedura per cambiare sesso sui documenti per cui sarà necessario unicamente prendere appuntamento in comune. Giove da oggi diventa nuovamente tuo amico e con l’aggiunta della bella Luna tutto girerà in un perfetto meccanismo preciso preciso come un orologio.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi godrai e sguazzerai tra le tue mille sfumature erotiche ed emotive come l’affascinantissimo Mr. Grey.

Lavoro: potrai chiudere finalmente con grande puntualità l’agenda del 2021. Non ti resta che brindare al nuovo anno.

Salute: l’unica attività in programma per oggi è nella tua camera da letto, da vero focoso scorpione.

Il consiglio del giorno: La semplificazione di tutte le procedure sia nel lavoro che nelle relazioni è la tua nuova missione.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se anche tu sei finito chiuso in casa in quarantena con i tuoi figli, non disperare: persino Fedez e Chiara sono nella tua stessa situazione. Probabilmente saranno state tutte quelle feste piene di baci e di abbracci che hanno causato la tua chiusura forzata, ma ne è valsa davvero la pena. Da oggi il tuo pianeta dominante, Giove, metterà tutto in discussione e tu ti sentirai sotto assedio. Ascolta i bravi Ferragnez che hanno subito cercato il lato positivo in questa difficile situazione creando empatia con chi si trova sulla stessa barca. Cerca anche tu altri Sagittario per far fronte comune al padre degli Dei.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: con la luna nel tuo segno la tua immaginazione è in fermento e vorrai subito buttarti tra le calde braccia del tuo partner per mettere in atto le tue fantasie.

Lavoro: l’unico progetto a cui ti dedicherai è l’organizzazione della cena dell’ultimo dell’anno. Tutto il resto potrà aspettare per la ‘gioia’ dei tuoi collaboratori.

Salute: Con la forza ercolina che ti contraddistingue potresti sollevare casse di prosecco senza battere ciglio.

Il consiglio del giorno: il ritiro dalle scene festaiole potrebbe essere un’opzione non troppo lontana.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

L’influencer Khaby Lane consegna regali di Natale ai senzatetto di Milano. Questo è un bellissimo esempio di come si possano utilizzare i social per sensibilizzare alle tematiche sociali importanti, sopratutto in questo periodo dell’anno. Caro il mio Capricorno con l’estrema visibilità che ti stanno dando gli astri ti chiamo ad alta voce a fare da buon esempio a tutti i tuoi fratelli dello zodiaco. In aggiunta oggi c’è anche la Luna in Sagittario che rende ancor più profondi i tuoi sentimenti. Sei il nostro uomo e mostrarti non sarà un grosso problema.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: finalmente riuscirai a mettere del brio tra le lenzuola ed il tuo partner sarà sorpreso ma decisamente compiaciuto. I benefici effetti di Venere hanno risvegliato profondi istinti.

Lavoro: grazie a Mercurio hai già tutti i numeri della chiusura di fine anno ben scritti sui registri contabili pronti per essere solo trascritti nel bilancio.

Salute: il resoconto di fine anno sulle vostre prestazioni sportive si chiude con un ottimo dieci.

Il consiglio del giorno: ti è sempre piaciuto fare il primo della classe ed ora che hai davvero tutti dieci fatti avanti bello sorridente.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Due ragazzi italiani in viaggio in Finlandia sono stati rinchiusi nel bagno dell’aeroporto per fare la quarantena. Sembra una storia assurda ma purtroppo è vera. Se il ridente Giove da oggi ti ha abbandonato e tu sei rimasto solo con il rigido Saturno che continua ad importi rigidità e responsabilità puoi consolarti pensando che almeno oggi è arrivata la Luna a ridarti un po' di dolcezza. Mio caro Aquario non disperare perché vedrai che almeno oggi una gran voglia di far festa pervaderà il tuo animo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai qualche dubbio ed insicurezza ed avresti bisogno di una prova d’amore. Nasconderti su una torre protetta da un drago sputa fuoco mi pare un tantino esagerato.

Lavoro: hai deciso di chiudere l’anno lavorativo facendo Smart working e mettendo un tuo cartonato a seguire l’ultima video call del team, con grande probabilità non se ne accorgerà nessuno.

Salute: Il vero slalom non sarà tra i pali della pista di gigante ma tra gli ultimi imprevisti lavorativi. La prestazione sarà comunque ottima.

Il consiglio del giorno: ricordati che dopo la tempesta il cielo torna sereno. Prima però c’è sempre la tempesta, quella ti tocca.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Molti progetti nascono senza grandi aspettative come il pasto sospeso della Trattoria Casa nostra di Milano. In un anno sono stati consegnati tremila pasti ai clochard grazie ai ‘piatti sospesi’. Sembra incredibile ma è emozionante vedere come la comunità abbia risposto a questa meravigliosa iniziativa. Giove entrato nel vostro segno farà sì che le vostre idee e progetti possano espandersi e diventare enormi e questa è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Se per caso non vi bastasse tutta la fantasia che avete, Venere anche oggi metterà il peperoncino a tutto quello che vi passerà per la testa (e per il cuore) riempiendolo di sapore ed emozione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sentite in piena espansione, l’amore diventa un concetto applicabile in mille modi con mille sfaccettature. Auguriamoci che anche al vostro partner piaccia fare tanto ‘pensiero astratto’ con voi…

Lavoro: "Enormi poteri, in un minuscolo spazio vitale" diceva il genio di Aladino, allo stesso modo oggi inaugurate la stagione fortunata con l’ingresso di Giove nel vostro segno.

Salute: siete talmente stimolati a livello intellettivo che il vostro corpo deve stare assolutamente accoccolato sul divano per far fluire al meglio i pensieri.

Il consiglio del giorno: non ci sono né limitino né confini per voi pesciolini che nuoterete in un oceano di idee e emozioni.

Voto 7 e mezzo