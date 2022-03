L’oroscopo di oggi 30 marzo 2022: Cancro e Pesci pronti a offrire tutto il loro amore Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, c’è tanta emotività: Luna, Giove e Mercurio si incontrano nel segno zodiacale più spirituale ed emotivo che ci sia. Parliamo del segno dei Pesci! Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 30 marzo 2022, quanta meravigliosa creatività con la Luna in Pesci. Per chi nascesse o compisse gli anni oggi questa sarebbe un'ottima posizione dei pianeti: empatia, bontà e grande idealismo. Insomma, emozioni forti per tutta la settimana!

La Luna nel segno dei Pesci di oggi è molto potente: Luna, Giove e Nettuno nel dodicesimo segno zodiacale sono a loro agio quindi si esprimono al meglio. Il segno fortunato di oggi è proprio il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato è la Vergine. Succede!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei pronto a metterti in gioco in qualsiasi competizione e sei così agguerrito, grazie ai favori di Marte, che per te non si tratta solo di divertirti ma devi vincere a tutti i costi. Sei come Enzo Miccio rientrato nel programma Pechino Express per dare un po’ di brio. Ti vedrei senza indugio correre a perdifiato e magari tirare qualche tiro mancino pur di arrivare per primo al traguardo della tappa del gioco.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: il tuo cuore vorrebbe seguire qualsiasi occasione a tiro ma ci pensa la ragione a farti prendere la mira sul bersaglio a te più adatto. Farai centro meglio di cupido.

Lavoro: sei un vero caterpillar, passi sopra tutti, davanti a tutti perché non puoi far altro che essere tu in prima fila a condurre.

Salute: hai energia da vendere, se fossi in te proverei a stoccarla da qualche parte come fanno gli animali del bosco con le scorte per l’inverno. Non si sa mai.

Il consiglio del giorno: quando l’insegnante di ginnastica spiegava il concetto secondo cui è più importante partecipare piuttosto di vincere tu dovevi essere assente. Per te quel che importa più di tutto è il risultato e con tutti i pianeti a favore puoi tranquillamente fare incetta di medaglie d’oro senza troppo sforzo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ad averlo saputo prima probabilmente avresti anche tu partecipato volentieri al casting del remake del celebre film ‘Altrimenti ci arrabbiamo’. Questo Marte in quadratura ti ha messo così alle strette che tirare qualche bonario schiaffone alla Bud Spencer e Terence Hill deve essere un vero tocca sana. Ricordati però che nel film è tutto finto, sfido chiunque a far volare di metri un avversario anche con un gancio ben piazzato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la Luna di oggi farà volare il tuo pesante cuoricino su dolci lidi fantasiosi, dove anche tu che non batti chiodo da diverso tempo, puoi abbandonarti al tanto atteso amore.

Lavoro: fuori dalla porta del tuo ufficio vorresti mettere la scritta: ’problemi tecnici, le trasmissioni riprenderanno a breve’. Sul ‘breve’ non ci conterei molto.

Salute: in modalità bastone e carota, ti muovi solamente se dopo ti puoi concedere un ottimo piatto di tagliatelle. Anche oggi, la dieta, e un regime alimentare equilibrato, inizia domani.

Il consiglio del giorno: è importante poter sfogare le proprie frustrazioni e tu che hai accumulato una certa dose e sei sempre a rischio di esplodere come una pentola a pressione forse dovresti scagliarti su un bel sacco da box e ti renderai subito, o quasi, conto che è molto più duro di quello che sembra.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Sono certa che alla notizia che l’Italia è tutta in zona bianca avete esultato prima di tutto del non dovervi più ricordare le restrizioni abbinate ai diversi colori. Tutti, compresi voi cervelloni, facciamo fatica a ricordarci i diversi divieti. Adesso però ci siamo finalmente liberati da questi pensieri poco felici e i vostri neuroni possono dedicarsi felicemente a pensieri più creativi e costruttivi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: potreste cadere in facili illusioni visto il vostro focoso impeto e questa luna che sa trasformare come un alchimista il piombo in oro. Siate prudenti, mi raccomando.

Lavoro: anche con il pianeta del pensiero al vostro fianco non è detto che le parole escano sempre chiare e facilmente comprensibili. Meglio preparasi accuratamente invece di avere troppa fiducia in se stessi.

Salute: siete molto orgogliosi e mostrate a tutti quanto siate belli e in piena forma, occhio solo a non inciampare sul red carpet che avete appena srotolato.

Il consiglio del giorno: esultiamo all’ormai imminente ritorno alla libertà, come bravi bambini dovremo comunque essere sempre cauti e prudenti. Insomma per il festone a San Siro con migliaia di persone bisogna aspettare ancora un po’.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Lo so che proprio non ci voleva in questo momento Mercurio in quadratura (cioè a sfavore) ma il bello dello zodiaco è proprio questo: come una ruota gira. Ricordati che la parola potrebbe però non essere sempre così importante tanto che, proprio durante i recenti Academy Award, il primo attore sordo muto è stato premiato con un Oscar. Quindi non lamentarti troppo se hai l'impressione di non trovare le giuste parole per esprimerti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: torna un po’ di fiducia nei sentimenti proprio grazie a questa Luna favorevole e in men che non si dica ti troverai avvinghiato com un polipone al tuo amore, sussurrando ed esprimendo tutta la tua passione.

Lavoro: puoi tranquillamente fare affidamento sul tuo intuito e su un vero holder ticket che Giove, di nascosto, ti ha messo in tasca. Controlla subito giacca e pantaloni.

Salute: non sei certamente un grande sportivo ma ricordati che per partecipare a una maratona non è detto che tu debba correre a perdifiato come un atleta etiope, puoi tranquillamente percorrerla piacevolmente seguendo il ritmo del tuo passo.

Il consiglio del giorno: bisognerebbe imparare a guardare le situazioni da più lati se non arrovellarsi sempre su uno stesso punto, perché da qualche parte c’è sempre una via d’uscita. Se la parola in questo periodo non sarà il tuo forte dovrai appoggiarti ad altre tue meravigliose qualità.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con il pianeta del pensiero dalla tua hai ritrovato grande fiducia e voglia di esprimere chiaramente le tue opinioni. Ti chiedo però di non lasciarti sfuggire qualche commento troppo colorito sulla notizia che gli insegnanti non vaccinati potranno rientrare a scuola ma senza insegnare. Perché, in tutta franchezza, credo che in molti al momento non abbiano ben capito di che cosa si tratti. A volte, anche quando si ha molto da dire, è meglio restare in silenzio.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ormai hai deciso di mettere i tuoi sentimenti chiusi in un cassetto perché sei fermamente convinto, grazie alla ragione, che ne puoi fare tranquillamente a meno. Non buttare la chiave perché non si sa mai.

Lavoro: sei pronto a batterti per qualsiasi causa, l’importate per te e metterti finalmente in mostra con le parole proprio grazie a Mercurio.

Salute: sei focalizzato sull’obiettivo e superi qualsiasi malumore e stanchezza pur di raggiungere il risultato.

Il consiglio del giorno: ricordiamoci sempre che il silenzio è d’oro perché è facile lanciarsi in commenti o affermazioni ma quando i temi sono delicati, come in questo periodo storico, è meglio non dare fiato alle trombe.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

L’unica cosa che puoi fare in questo periodo è sperare che questo periodo di attesa passi al più presto così da poter riprendere a ribattere prontamente alle continue illusioni di Giove in opposizione. Ti senti come la nazionale Italiana, sfinita per la dura sconfitta ma ancora speranzosa di un possibile ripescaggio. Si sa che sognare non costa nulla ma sarebbe meglio non affidare tutte le speranze alla dea bendata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei stata defraudata di tutte le tue fantasie e sentimenti. Anche con quattro cucchiaini di zucchero, oggi il caffè rimane amarissimo.

Lavoro: in ufficio torni, ma solo per oggi, ad essere una vera svampitella, rispondere formalmente al telefono o alle email sarà impossibile.

Salute: non dovresti prendere sotto gamba quel leggero mal di testa perché senza il solito pasticcione ti accompagnerà sicuramente per tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: di certo non è un buon momento per fare affidamento unicamente alla fortuna che essendo cieca potrebbe non arrivare mai. Quindi rimboccati le maniche come tu sola sai fare costruisci sa sola il tuo destino.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche tu come la bella Elodie hai solo voglia di vivere le relazioni nel presente e godertele senza fare troppi progetti a lungo termine. Con Mercurio in opposizione secca avere una chiara visione di quello che pensi di fare in futuro è quasi avveniristico. Già il dover scegliere cosa mangiare a colazione appena sveglia potrebbe risultare troppo impegnativo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: c’è del noiosissimo romanticismo nell’aria perché tu che sei molto pragmatica alle fantasie in rosa preferisci alla lunga i fatti.

Lavoro: preparati a un periodo di stasi e di pile di documenti che si accumulano sulla tua scrivania perché potresti più facilmente ottenere buoni risultati ad una partita di golf con un cliente che inviandogli una email. Capito?

Salute: hai davvero una forma invidiabile grazie a Marte. Anche dopo una serata di bagordi e con poche ore di sonno sulle spalle ti presenti sempre fresca e impeccabile.

Il consiglio del giorno: vuoi solo goderti la vita come una bella cicala d’estate. Ti converrebbe però tenerti cara una brava e laboriosa formichina per quando arriverà l’inverno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

So bene che non sei legato alle tradizioni, soprattutto a quelle culinarie, per cui alla notizia che all’Università di Napoli è stata trovata una nuova formula per fare la pizza senza lievito non ti sei per nulla emozionato. L’unica cosa che potrebbe essere interessante è che probabilmente questo impasto potrebbe non far gonfiare la pancia aiutandoti un po' nella, ormai, lunga battaglia contro Venere, il pianeta della bellezza. Insomma una magra ma gustosa soddisfazione.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: per non restare mani in mano, potresti darti al ricamo o al crochet, visto l’andazzo per il prossimo inverno non avrai alcun bisogno di maglioncini nuovi.

Lavoro: dovresti trovare qualche scusa plausibile per evitare le riunioni su budget o approvvigionamenti, perché i numeri su cui dovresti lavorare preferiresti di gran lunga giocarteli al Lotto.

Salute: sei alquanto innervosito da tutto questo entusiasmo primaverile. Invece di uscire e goderti i tepori della stagione preferisci di gran lunga avvolgerti e sudare sette camicie sotto al piumone.

Il consiglio del giorno: stai imparando a farti strada tra le opposizioni dei pianeti e non solo cercando sempre di vedere il lato positivo. Per te che sei il signore dell’oscurità è sicuramente un gran passo in avanti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sei pieno d’entusiasmo e visto il cielo abbastanza favorevole potresti prenderti una bella vacanza. In Giappone proprio in questo periodo c’è il Sakura, ovvero la fioritura dei ciliegi. Uno spettacolo mozzafiato che dovresti assolutamente vedere dal vivo, magari mangiandoti un ottimo sushi sdraiato all’ombra dei giardini. Ora basta sognare, compera un biglietto alla volta del sol levante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sfoderi con nonchalance tutte le barzellette, anche quelle più sporche, perché la tua simpatia è così travolgente che supera qualsiasi gaffe.

Lavoro: potresti sembrare fuori luogo con alcune tue sparate, per fortuna hai Mercurio dalla tua parte che saprà dare senso anche alle tue idee più surreali. In fondo puoi sempre parlare di Metaverso lasciando tutti a bocca aperta.

Salute: ogni momento è buono per poter festeggiare. Con la tua carica e energia travolgente riuscirai a trascinare chiunque sulla pista da ballo anche se è mercoledì e domani si lavora.

Il consiglio del giorno: tu che da sempre sei un amante dei viaggi e dell’avventura hai perso fin troppo tempo a guardare gli album delle vacanze seduto sul divano. Partire per te è un impulso vitale. Cosa aspetti?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Nelle parole di Phillips Collins durante il suo ultimo concerto ti sei pienamente rivisto. L’immenso artista e cantante ha dichiarato il suo ritiro dalle scene dicendo che: ‘ora dovrà trovarsi un lavoro vero’. Non credo che ti vedremo a breve dietro ad un bancone a preparare cocktail e panini. L’unica cosa di cui hai bisogno è di decelerare un po’ perché hai tutte le carte in regola per ottenere successi ma adesso hai bisogno di qualche settimana di decompressione per riprenderti alla grande.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei molto stuzzicato da questa Luna che fa crollare il tuo perfetto aplomb trasformandoti in un morbido e coccolo so orsacchiotto. Non sembra vero.

Lavoro: preparati a una giornata di lavoro di routine dove la più grande emozione sarà archiviare le mail in ordine alfabetico. Sarà anche noioso ma a volte, sa da fare.

Salute: potresti aver perso un po’ di fiducia in te stesso, ma tu sai sempre cadere perfettamente in piedi meglio di un acrobata.

Il consiglio del giorno: cerca di vedere la vita e il lavoro come una curva Gaussiana, ci sono gli alti e i bassi, entrambi fondamentali per questa importantissima formula matematica.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da quanto leggo sui social, a molte persone la reazione di Will Smith alla recente premiazione degli Oscar è parsa unicamente un gesto machista. In realtà il principe di Bel- Air ha difeso la moglie affetta da una grave malattia. Con tutti i pianeti dalla tua e soprattutto con Marte che si sta per congiungere a Saturno, non hai alcuna intenzione di veder soffrire le persone che ami, anzi, le difendi a spada tratta mettendo a tacere chi si è lasciato andare a una battuta proprio infelice.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: non ho bisogno di dirti che questo è un periodo da dieci e lode. Sfido chiunque a saperti resistere perché sei più dolce, morbido e voluttuoso di un pasticcino alla crema.

Lavoro: sei così rapido che anche il computer arranca dietro alle tue velocissime dita sulla tastiera. Un umano che batte la tecnologia non si vedeva da tempo.

Salute: grazie a Venere che ti protegge sei immune a qualsiasi allergia stagionale, il naso che cola praticamente è un ricordo d’infanzia.

Il consiglio del giorno: il linguaggio ha assunto grande importanza in tutti i frangenti e le battute ironiche in qualsiasi occasione devono tener presente delle sensibilità di tutte le persone. Per fortuna ci sei tu come un bravo pitbull a tenere a bada le lingue più impertinenti.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Non mi sognerei mai di torcere il naso anche davanti alle tue scelte di dubbio gusto. Sono certa anzi certissima che la clutch di capelli veri mostrata sul red carpet degli Oscar da Julia Fox sia già diventata un vostro oggetto del desiderio. In fondo con la congiunzione di Luna, Giove e Nettuno la vostra immaginazione viaggia e supera tutti i confini, anche quelli del buon gusto.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore oggi potreste tranquillamente trastullarvi nelle vostre fantasie e farvi avvolgere come nella coperta di Linus dai vostri meravigliosi sentimenti. Meglio se in dolce compagnia.

Lavoro: vi sentite come dei geni incompresi, presto vedrete che tutti dovranno darvi ragione, dovete solo aspettare.

Salute: non credo che nei vostri sogni sia compreso un allenamento di mezz’ora di squat e push up, ma potete sempre farli pensando di essere su una meravigliosa isola tropicale. Provare per credere.

Il consiglio del giorno: la vostra immaginazione supera qualsiasi confine, quindi non dobbiamo stupirci troppo se vi vedremo il prossimo inverno con un maglioncino fatto con fibre di capelli umani perché per voi l’importante è andare oltre e sperimentare.

Voto 6 e mezzo