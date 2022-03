L’oroscopo della settimana dal 28 marzo al 3 aprile 2022: Toro e Scorpione stiamo ancora in allerta L’oroscopo della settimana che va dal 28 marzo al 3 aprile è ricco di novità: c’è la Luna nuova in Ariete del 1 aprile perfetta per rinnovare i propositi e ci sono Marte e Venere in Acquario che ci fanno prendere decisioni folli in amore. Ecco le previsioni settimanali segno per segno!

Nell'oroscopo di questa settimana che va da lunedì 28 marzo a domenica 3 aprile 2022, troviamo ancora Marte e Venere in Acquario a rendere sexy ma anche molto desiderosi di amare ed essere amati i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario stesso. Mercurio in Ariete invece riaccende l'intelletto ai segni di fuoco.

Oroscopo settimanale 28 marzo – 3 aprile 2022: le previsioni segno per segno

Attenzione alla Luna nuova del 1 aprile che non sarà un pesce d'aprile bensì un'ottima occasione per riprendere in mano i buoni propositi che abbiamo fatto a capodanno e che forse non sono proprio partiti alla grande. La Luna nuova in Ariete serve proprio a questo.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Ti voglio vedere così, caro Ariete, decisamente impegnato nel portare a termine buoni propositi che stai rimandando da diverse stagioni. Adesso è proprio il momento giusto per munirti di carta e penna e soprattutto per prepararti a cancellare tutto quello che finalmente riuscirai ad ottenere. Prima di dedicarti all'amore pensa a te stesso e alla persona che vuoi diventare: sfodera tutto l'ego del quale madre natura ti ha dotato.

Voto 8 per l'ego.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

I problemi e le paranoie restano gli stessi della settimana scorsa ma, in questi giorni, per colpa di Mercurio che non hai nemmeno più a favore, non hai voglia di filosofeggiare, scrivere poesie sulle tue lamentele e sui tuoi dolori. L'unica cosa che sentiremo uscire dalle tue labbra perfettamente truccate saranno improperi irripetibili in fascia protetta e borbottii di un malcontento nemmeno esplicitato con chiarezza. Cercare di aiutarti è veramente difficile.

Voto 5 perché sopportarti è faticosissimo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Tutto è apparecchiato alla perfezione nella tua vita come il tavolo degli sposi a pochi minuti dall'inizio del banchetto. Anzi, diciamoci la verità, tu ti senti al centro dell'attenzione come la bambolina dello sposo in cima alla torta nuziale a più piani. Sarà il ritorno della primavera ma tu ti senti un figo da paura e non vedi l'ora che sia riaperta la caccia ai flirt.

Voto 8 per la stagione del flirt.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Peccato che Mercurio non sia più a tuo favore, caro Cancro, perché negli ultimi giorni è stato un motore fantastico per farti creare composizioni artistiche e intellettuali degne di un premio Nobel per la letteratura. Questa è come una settimana di passaggio nella quale ti sentirai soltanto spaesato, svuotato come il serbatoio di benzina in riserva e anche nel tuo caso il rifornimento (di idee) risulta particolarmente impegnativo.

Voto 6 e mezzo per il serbatoio di idee svuotato.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Parlare fa bene, caro Leone, qualsiasi cosa frulli nello spazio particolarmente trafficato tra il tuo stomaco, il cuore e la testa. Se riesci a mettere nero su bianco quelli che credi essere i tuoi problemi ti renderai conto che molti sono soltanto delle ansie immotivate.Infine se riuscirai a trovare un amico che ti ascolti sappi che diversi proverbi dicono che nella condivisione c'è già un certo sollievo.

Voto 6 per il momentaneo sollievo.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Eccoti qui, ritornata fresca a rompere le scatole come solo tu sai fare ma con un traffico di idee nel cervello da fare invidia al raccordo anulare alle otto di mattina. È bello riaverti tra noi, poterti serenamente delegare qualsiasi cosa senza occuparcene più col solo piccolo prezzo di dover ascoltare te che ti lamenti prima e subito dopo elenchi le attività svolte nel tempo in cui noi avremmo al massimo preso in mano carta e penna.

Voto 8 perché mi eri mancata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Chi se ne frega se le attività intellettuali sono momentaneamente parcheggiate come i maglioni invernali nella cantina in attesa della prossima stagione autunnale. Tu hai tanto di quel calore da esprimere e sfogare sia con le coccole sia con sessioni di sesso da far invidia agli adolescenti, che di stare a chiacchierare non avresti nemmeno tempo.

Voto 9 per la sincerità.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti senti proprio un po' come la squadra nazionale italiana di calcio che non potrà partecipare ai prossimi mondiali. Da un lato vorresti imprecare alla sfortuna e non solo, ma dall'altro sei anche felice di non doverti mettere particolarmente alla prova perché proprio in questo periodo non ce l'avresti fatta… Meglio meno gloria ma un po' più di serenità, vedi di imparare la lezione!

Voto 5 e mezzo per la saggezza.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Potrebbe, ancora, esserci qualche nuvoletta di insicurezza, insoddisfazione e tristezza per colpa di Giove ma per tutto il resto questa settimana sfiora la settimana perfetta. La tua allegria sarà così contagiosa che, come ci succede di sbadigliare quando qualcuno lo fa davanti a noi, con te intorno non potremmo far altro che ridere a crepapelle. Anche senza motivo.

Voto 7 per l'allegrina smodata.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio in quadratura potrebbe farti diventare un pochino più rigido nell'esprimere i tuoi giudizi rispetto al solito. Anche se forse tutta questa Venere di questo periodo ci ha fatto abituare bene e dimenticare che tu, un po' rigido, lo sei sempre stato. In compenso le mezze misure non saranno contemplate, né per quanto riguarda te né per quanto riguarda chi ti sta intorno. Tutti avvisati.

Voto 7 per la determinazione.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L'amore continua ad essere una tua priorità e non hai nessunissima intenzione di cambiare idea. Del business te ne frega poco e niente e potrebbe essere questo uno di quei momenti in cui prendere delle decisioni pazze, di quelle dettate solo dalla forza del cuoricino che batte. Conoscendoti non te ne pentiresti mai comunque.

Voto 10 e lode.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Mercurio ti ha abbandonato e questo è un gran peccato per l'umanità intera dato che insieme agli altri pianeti che stanno nel tuo segno zodiacale ci ha regalato delle vere perle. In compenso però la tua spiritualità continua ad essere ai massimi storici tanto che metterai uno zero di troppo anche nel bonifico alla ONLUS e reagirai sorridendo perché sai che quello che è al karma si è dà, dal karma se riceve.

Voto 9 e mezzo per la bontà incontrollata.