L’oroscopo di oggi 3 novembre 2021: Scorpione e Capricorno destabilizzati Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 3 novembre 2021, la Luna si trova ancora nel segno della Bilancia che è un simbolo rassicurante soprattutto in momenti di tensione. L’opposizione tra Urano e il Sole si fa sempre più precisa e quindi sempre più forte. Urano indica un momento di rottura, di cambiamento, di necessaria modifica del nostro quotidiano. Ovviamente, essendo un pianeta rigido e tagliente, i cambiamenti non sono proprio suggeriti con dolcezza ma piuttosto imposti duramente. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 3 novembre 2021, è ancora fortissima la tensione provocata da Urano in opposizione al Sole. Urano, uno dei tre pianeti lenti di più recente scoperta, è un pianeta che leghiamo simbolicamente alle rotture, ai cambiamenti, alla necessità di modificare totalmente le nostre azioni.

Urano porta a scontri, destabilizzanti ribaltamenti della situazione. Quando ci colpisce a livello personale spesso come un'esplosione modifica il nostro status quo e ci mette in una condizione di perdita dell'orientamento che ci permette però di guardare alle cose dall'altro. Urano infatti è il pianeta legato al cielo, come a dire che una rottura improvvisa è come una secchiata in faccia che ci toglie dalla routine permettendoci di comprenderne le dinamiche dall'esterno.

Il segno fortunato di oggi è il Sagittario che ama questa sensazione di cooperazione internazionale mentre il segno sfortunato di oggi è il Capricorno che teme la destabilizzazione di Urano.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Devi sfidare la Luna opposta di oggi e consentire gli ultimi raggi di Venere a favore di farti vivere qualche ultimo momento di benessere! Segui il consiglio di un orso marsicano che a Frosinone si è fatto un bel bagnetto nella piazza centrale del paese poco prima di rintanarsi nella sua tana per il lungo letargo! A volte, anche se si è sotto pressione, fa bene prendersi una pausa e rimandare al giorno dopo tutti quegli impegni che non pensi di essere in grado di risolvere sul momento!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: peccato per la Luna… ti impedisce di sfruttare al meglio questi ultimi momenti di una dolcissima Venere a favore!

Lavoro: Mercurio si mette di mezzo. Ti impappina la lingua, stacca la connessione Wi-Fi in ufficio e fa finire l’inchiostro della stampante quando meno te lo aspetti!

Salute: non sei nella condizione psicofisica per scalare l’Everest a mani nude oggi, mi spiace!

Il consiglio del giorno: manda a quel paese la dieta e prenditi una fettona della tua torta preferita! Ogni tanto, lo sgarro, ci sta proprio!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

“Spot”. È il nome di un robot speciale che riesce a fare un sacco di prodigi non appena viene programmato! È riuscito a scimmiottare la rabbia, la sorpresa e un sacco di altre emozioni… Ed ora riesce pure a ballare con le stesse movenze di Mick Jagger! Ora, non avermene a male, ma potrebbe essere l'insegnante perfetto per farti riprendere in mano un po' delle tue doti da amateur che ultimamente avevi perso… Probabilmente sarà proprio lui a rimetterti in carreggiata per farti godere della prossima viene a favore! Che ne dici?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: per te i sentimenti sono diventati un campo minato. Passi così tanto tempo a cercare di capire la cosa giusta da fare che perdi ogni piacere nel viverteli! Farsi meno problemi dovrebbe essere il tuo nuovo mantra!

Lavoro: attento a Saturno: i nodi potrebbero venire al pettine e potresti doverli sciogliere uno ad uno!

Salute: problemi di resistenza. Che sia fisica o mentale fai davvero fatica a rimanere sveglio!

Il consiglio del giorno: non pretendere dal tuo fisico troppi sforzi! Se finora sei stato sempre seduto alla scrivania non puoi pretendere di partire da zero e riprendere a correre le maratone, no!?

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Ora che è appena passato Halloween posso dirvelo: la zucca che avete utilizzato per creare lanterne può essere un afrodisiaco potentissimo e vi suggerirei di recuperare quel poco di addobbi spaventosi che avete creato per utilizzarne un po' in cucina! Magari è la soluzione giusta e più corretta per combattere questa Venere opposta: se fosse per lei non vedreste nemmeno l'ombra di un bacio romantico rubato sull'uscio di casa!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sentite un “non-so-che” di diverso! Fra Luna e Venere potreste iniziare a sentire movimenti nella pancia…! (Intendo farfalle nello stomaco, ovviamente!).

Lavoro: il capo vi chiede un report all’ultimo minuto? Dimostrategli che siete in grado di riuscire anche se tutto sembra andare contro il vostro successo!

Salute: a rallegrarvi la giornata ci penserà la Luna: riuscirà sicuramente a farvi prendere con filosofia anche l'eventuale multa per parcheggio abusivo che vi trovate sul cruscotto!

Il consiglio del giorno: portate in tintoria i vostri vestiti più sexy: dovete essere pronti per il vostro rientro in campo!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La Luna di oggi ti irrigidisce, non sei disposto a scendere a compromessi nemmeno sotto tortura e usi leggi e regolamenti a tuo piacimento per salvaguardarti! Un po’ come la Lucarelli, che ha preteso e continua a pretendere che tutti i partecipanti a Ballando Sotto le Stelle siano vaccinati per poter presenziare con lei in trasmissione, punti il dito contro tutti quelli che non stanno al gioco. Che pesantone che sei diventato! Manco ti pagassero per fare il vigile urbano!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la tattica di usare la seduzione fisica per non mettersi in gioco coi sentimenti non funziona… cerca di non fare casini nella tua vita sentimentale!

Lavoro: Mercurio non ti aiuta nelle questioni organizzative. Forse non eri la persona più indicata per organizzare le attività del dipartimento, considerati i risultati…

Salute: moralmente a terra… per fortuna Marte assicura una durata sempiterna delle tue batterie!

Il consiglio del giorno: portati dietro un sacchetto di praline al cioccolato: almeno qualcuno riuscirà ad addolcire la tua giornata!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sotto processo come Zayn Malik che pare abbia alzato le mani sulla suocera. Tu non hai picchiato nessuno (credo) anche se Marte quadrato ti rende irascibile e dalla “miccia corta”! Hai ancora un Saturno contro pronto a metterti sotto pressione non appena ne ha la possibilità… e sembra che tutti vogliano vedere fino a quanto possa durare la tua pazienza. (Spoiler: molto poco!). Fai appello a tutto il buon senso di Luna e Mercurio: è solo grazie a loro se non finirai nei guai per qualche improvviso attimo di follia!

Amore: ultima chiamata per i Leoncini innamorati: se non vi fate avanti adesso, il panettone quest’anno ve lo mangiate da soli. Lavoro: assetto interessante: se riesci a superare la paura di fare brutta figura col capo potresti anche ottenere ottimi risultati! Salute: Marte non è effettivamente il miglior alleato per la giornata! Appena uscito di casa ti sentirai talmente stanco che non vedrai l’ora di tornare a letto! Il consiglio del giorno: metti in pratica tutte le tecniche di rilassamento che conosci: mindfulness, respirazione, yoga… appenderti al contrario contro il soffitto…! Basta che ti dai una controllata!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Bergamo. Un episodio disdicevole è passato alla cronaca dei giornali, locali e non, per raccontare il dispiacere di vedere alcuni cartelloni con inni fascisti decorare la facciata dell’istituto aeronautico navale della città. Eventi come questo ricordano un po’ a tutti che esiste ancora la bruttura e la scarsa intelligenza… realtà che, a te, questa Venere sta sbattendo in faccia senza remore! Peccato, sai? Se non ci fosse il pianeta dell’amore “storto” potresti giovare di questo Marte tornato a favore…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere mette sotto torchio le tue scelte amorose! Ti fa la lista di tutti i difetti dei tuoi ultimi ex convincendoti a prendere una pausa dalle relazioni!

Lavoro: le conferme che stai aspettando non si faranno attendere ancora per molto!

Salute: Marte ti aiuta e superare indenne la giornata! Non sentirai stanchezza né dolore ai piedi per aver camminato senza sosta!

Il consiglio del giorno: una corsa nel parco con musica a palla nelle orecchie è quello che ci vuole! La sensazione di un buon allenamento è sempre imbattibile! Fidati!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ripassi mentalmente tutti gli appunti che vuoi toccare durante i tuoi discorsi. Che sia un dialogo col partner o un discorso ufficiale nella sala riunioni della tua azienda, Mercurio e Luna a favore ti fanno sentire importante e in ansia come uno dei capo di stato che presenzieranno al G20! Ansia buona, s’intende! Di quella che ti stimola a dare il massimo soprattutto quando sei sotto pressione! E non ti preoccupare: Saturno e Giove si assicureranno che tu faccia una buona figura!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: tu e il partner vi prendete un’ora di permesso per entrare più tardi in ufficio… solo per dare il via alla giornata con un dolce risveglio!

Lavoro: il tuo team è contentissimo di averti con loro! Sei in grado di motivare gli altri, dare il tuo supporto a tutti e farlo con grande professionalità! Brava!

Salute: umore buonissimo e si vola altissimo!

Il consiglio del giorno: Luna e Mercurio ti danno idee sgargianti e super azzeccate per i regali di Natale! Segui i loro consigli!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Coraggioso come i medici e chirurghi degli ospedali sommersi nella città di Catania! Gli operatori sanitari non si sono fermati nemmeno di fronte all'emergenza climatica e hanno continuato il loro lavoro con professionalità e dedizione dimostrando a tutti di che cosa sono capaci di fare! Marte a favore ti dona la stessa verve: non ti fermi di fronte a nulla e continui a dare il massimo senza avvertire stanchezza né dubbio. È un alleato davvero prezioso!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Marte è appena rientrato a favore per scaldare l’atmosfera. Devi dargli tempo di ingranare ancora un po’…!

Lavoro: le responsabilità che ti addossano sembrano non finire… dalla tua, però, hai il pianeta delle energie a favore che ti dona spalle forti e determinazione a non finire!

Salute: energie bonus da utilizzare per tutta la giornata! Meglio di così non si può proprio!

Il consiglio del giorno: anche avendo ancora energie a disposizione, eviterei di trattenerti al lavoro per ore e ore di straordinario! Ricordati anche di te e delle tue passioni!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il profumo delle librerie, della carta stampata e quello delle copertine lucide o decorate che adornano i nostri volumi preferiti! …mi trovo ad una fiera del libro!? Ma no: su TikTok! Sembra che il social sia promulgatore di un ritorno della cultura e della carta stampata! È grazie a lui, infatti che la maggior parte dei giovani si stanno avvicinando ad una cultura così romantica come quella della lettura! A te, in realtà, interessa poco il “trend”: tu grazie a Venere a favore non hai mai smesso di tuffarti nei tuoi amati libri!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ultimi giorni di Venere a favore: puoi ancora concederti qualche momento romantico senza pensare troppo ad altro!

Lavoro: dovresti pensare a mettere a frutto le tue innate doti comunicative! Mai pensato a diventare un giornalista o un reporter!?

Salute: immune praticamente a tutto: dalla stanchezza all’influenza!

Il consiglio del giorno: ci vuole un regalo, fatto a te stesso a te! Perché non pensare ad una collezione lusso della tua collana di libri preferita?!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Non tutta la “distruzione” viene per nuocere. Lo sa bene il robot che fa a pezzi gli iPhone per andare a riutilizzarne ogni singolo pezzo e ripristinare materiale utile a costruire nuovi apparecchi! Daisy, l’androide si chiama così, è l’emblema perfetto di cosa ti sta facendo il cielo di questo periodo. Fra Mercurio e Luna quadrati, con Plutone e Urano a favore, l’influsso del cielo ti permette di guardarti dentro con occhio clinico e riprendere in mano tutti quei pezzettini che avevi lasciato indietro! Un lavoro duro ma qualcuno dovrà pur farlo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: puoi fare lo scontroso ancora per oggi ma, fidati, le cose cambieranno molto presto e riuscirai a riaprirti alle emozioni!

Lavoro: Mercurio rende difficili le operazioni più semplici… sarà una giornata intensa!

Salute: la Luna ti fa svegliare già stanco e contrariato! Porta pazienza e cerca di non gettare la spugna!

Il consiglio del giorno: hai mai pensato di iniziare a scrivere un “diario segreto”? Il posto perfetto dove sfogare tutti i tuoi pensieri e le tue riflessioni!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Ikea ha stanziato 110 milioni da ridistribuire fra i dipendenti che hanno lavorato durante la pandemia. Un po' per premiarli e un po' per dimostrare loro la gratitudine per non aver mollato, la multinazionale svedese sembra di voler dare importanza alle persone che lavorano per lei con professionalità. Riconoscere il valore degli altri è una dote rara, importante e che si deve avere il coraggio di dimostrare. Saturno ti dà sicuramente la responsabilità per prendere coscienza di questa cosa ma Marte, purtroppo, non è così di manica larga…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sfrutta gli ultimi gradi di Venere: è l’alleata giusta per far andare nel migliore dei modi qualche appuntamento galante!

Lavoro: Mercurio e Luna sono in posizione perfetta per darti idee vincenti! Soprattutto se ti occupi di comunicazione e pubblicità!

Salute: non puoi dire sempre di sì a tutto! Rischi di riempirti di impegni che, a fine giornata, non ti lasceranno nemmeno il tempo minimo per riposare!

Il consiglio del giorno: non far retta alla pigrizia e mettiti in testa che devi fare il massimo per ottenerne altrettanto! Non ci sono scorciatoie…!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La Venere di oggi, ancora, riesce in disporvi.suscita in voi sentimenti di disagio, difficoltà ad esprimere quello che pensate e vi fa sentire un po’ isolati. Un po' per il cielo è un po' per i fatti di attualità vi trovate d'accordo con Emma marrone e mica quando hanno definito la scelta del Senato in merito al ddl zanna come un bruttissimo spettacolo a rappresentanza del nostro paese. Non temete pesciolini: ben presto per voi tornerà la tenerezza del pianeta dell’amore!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: indecisi. Tenete il cellulare in mano pieni di dubbi se inviare un messaggino romantico oppure no…

Lavoro: la determinazione non è sufficiente se non sapete che direzione prendere! Non siate irruenti!

Salute: a Marte già a favore si aggiungerà presto Venere! Gli effetti sul vostro benessere saranno migliori di una intera giornata passata alla SPA!

Il consiglio del giorno: so che è molto difficile per voi cari Pesciolini ma dovreste impegnarvi a mettere qualche emoji in più e qualche cuoricino rosso nei vostri messaggi di WhatsApp! Li renderà più piacevoli e allegri!

Voto 7 +