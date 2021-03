Nell'oroscopo di oggi mercoledì 2 marzo 2021, la Luna nei primi gradi del segno dello Scorpione forma dei bei trigononi promettenti rispetto a Venere e Sole nel segno dei Pesci. Non solo dico che un po' di emotività data dall'elemento acqua ci voleva eccome, ma considerando che Marte è nel suo ultimo giorno nel segno del Toro, direi che possa essere dato il via libera ad una 24 ore di godimento di piaceri genuini ma rivitalizzanti senza alcun senso di colpa.

L’oroscopo del giorno 3 marzo: previsioni astrali segno per segno

I due luminari insieme in segni d'acqua (i Pesci e lo Scorpione) sono ottimi per questo periodo che, sì, mette a dura prova i nostri sentimenti ma richiede anche grande attenzione alle emozioni, alle debolezze, alle paure e ai bisogno altrui. In questo senso l'elemento acqua è davvero molto forte!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

I più diranno che è tutta scena ma noi, caro Ariete, sappiamo benissimo che tu sei anche capace (quando vuoi) di fare marcia indietro e di cambiare idea su qualcosa che prima ritenevi insindacabile. Ecco perché tu stesso sostieni Dayane Mello nel suo dietrofront in merito alle opinioni sul comportamento di Stefania Orlando… Anche a lei, probabilmente, questo Mercurio sta facendo un effetto simile a quello che esercita su di te: ti fa diventare saggio!

Amore: valuta bene le proposte di appuntamento che ti arrivano su Tinder… Lavoro: impegnato a dare il meglio, nemmeno conti più le ore di straordinario che stai regalando. Salute: cenni di ripresa! Stai pure pensando di riprendere a fare esercizi in casa! Il consiglio del giorno: prepara una stanza su Clubhouse dove invitare tutti i tuoi amici più simpatici e condividi con loro un’oretta di chiacchiere e risate! Aiuterà l’umore di tutti!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Toro, non dirmi nulla: so già che questa giornata sarà impegnativa e, dal risveglio, ti sentirai allegro e soddisfatto come la giornalista che è caduta dallo scivolo mentre registrava il suo servizio. Con lo stesso umore di Mercoledì Addams e la stessa capacità dialettica di Chewbecca, esci di casa sperando che qualcuno chiami presto il “liberi tutti” per tornare comodamente a casa a dilettarti con qualche nuova ricetta che, quasi sicuramente, dimenticherai nel forno… Tutta colpa di Luna e Mercurio storti…!

Amore: non sai nemmeno tu se hai voglia di un abbraccio o se preferiresti un bonifico… Lavoro: il capo che ti manda mail prima di uscire di casa merita l’oscar del rompiballe. Salute: ti chiedi se non sei affetto da letargia cronica… Il consiglio del giorno: resta avviluppato nelle coperte come un bruco fa aspettando di diventar farfalla… ma nel tuo caso credo che solo un assorbente potrebbe darti la soddisfazione di avere le ali…

Voto 5 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Cari Gemelli: puntate a sfruttare tutto il coraggio del quale siete dotati. Marte riesce già a farsi sentire anche se, ancora, non è ufficialmente nelle vostre grazie. Non abbiate però timore, il suo supporto è sufficiente per prendere delle decisioni chiare e incontrovertibili come quella della influencer cinese che ha scelto di far riconoscere tutti i suoi figli pur dovendo pagare una multa di un milione di Yuan perché fuori legge! Non tiratevi indietro, mai!

Amore: incompresi. Lavoro: avete idee chiare anche se impopolari. Salute: se riuscite a non farvi mettere i piedi in testa dai dubbi siete a cavallo! Il consiglio del giorno: rimanete concentrati sull’obiettivo: non esiste altro modo per raggiungerlo. Evitate soprattutto chi vi consiglia di demordere… non sanno quanta determinazione covate nel vostro cuoricino!

Voto 6 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questo periodo ti sta aiutando a capire come, con estrema pazienza e tanta dedizione, tu possa puntare a grandi risultati. Come il ragazzo francese che ha trasformato un vecchio van in un camper full optional in 60 giorni, anche tu puoi dedicarti a una tua trasformazione personale che possa finalmente portarti a riscoprire il tuo vero valore e a mostrarlo senza paura! Fossi in te, più che a un camper, punterei a una Ferrari!

Amore: ottimi presupposti per ritrovare la tua dimensione. Lavoro: fidati: dove non arriva la calcolatrice, l’intuito potrebbe far miracoli! Salute: pieno di energia propositivo! Il consiglio del giorno: è la giornata giusta sia per affrontare chi, finora, non hai avuto il coraggio di smentire, sia per dichiarare il tuo amore a quel compagno di scuola diventato un gran fico… non tirarti indietro in nessuno dei due casi!

Voto 8 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Giornata difficile quella di oggi: ha lo stesso tenore di quelle che sta affrontando Lady Gaga negli ultimi tempi che, fra un trasloco in Italia e l’aggressione a un suo caro amico, la stanno mettendo a dura prova. La Luna quadrata è fonte di grande stress ma, d’altra parte, Marte sta finalmente per lasciare la quadratura, consentendoti di trovare energie sufficienti per far fronte ad ogni possibile contrattempo. Tieni duro!

Amore: ci vuole un po’ di olio di gomito per rimettere in pista tutti i rapporti sospesi… Lavoro: il caos sulla tua scrivania è ancora latente e strenuamente presente. Salute: non proprio al massimo della forma. Il consiglio del giorno: trova sempre un momento per tirare il fiato. Che sia attraverso qualche video simpatico su YouTube o una partitina qualche gioco sul telefono: ti servono per ricalibrare l’attenzione!

Voto 6 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La definizione delle immagini di Perserverance su Marte supera di gran lunga quella dei selfie che ti stai facendo in questo periodo. Purtroppo la Venere opposta ti mette addosso pochissima voglia di apparire e ancora meno di attrarre e preferisci mettere immagini di teneri gattini come foto profilo. Il merito di questo festival dell’umore nero è tutto di Venere opposta: regina dei brufoli e dei rotoloni di ciccia che si vedono anche sotto il pullover…

Amore: la tua voglia di interazione sociale e a livello del nonno di Heidi. Lavoro: fino a quando tutti ti scrivono su Teams o ti parlano su Zoom è ancora gestibile. Salute: fortuna che la Luna e Marte sono ancora dalla tua… Il consiglio del giorno: metti alla prova la tua Venere opposta e passa almeno una mezz’ora di fronte allo specchio esercitandoti con l’eye-liner: non puoi permetterti linee storte!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa Venere sta facendo danni. Alcune delle tue storie d’amore degli ultimi tempi potrebbero non essere esattamente quello che mamma si aspettava per te… Un po’ come la frequentazione fra Asia Argento e Fabrizio Corona, anche tu stai vivendo storie di passione che potrebbero non essere esattamente quello che ti fa stare bene. Usa Mercurio e la sua lungimiranza per far chiarezza nelle cose che hanno bisogno di essere riviste!

Amore: torna coi piedi per terra… Lavoro: assolutamente concentrata e produttiva.Salute: in repentino miglioramento grazie ad un Marte che ha voglia di mettersi dalla tua. Il consiglio del giorno: metti a frutto la tua capacità di ragionamento sotto tutto quello sciame di pianeti a tuo favore. Cerca però di essere oggettiva e meno ottimista del solito!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Mistero, fantasia e tante tante emozioni sono le promesse del nuovo film di Disney-Pixar dal titolo “Luca”. Sono tutti gli ingredienti di questa giornata! La Luna a tuo favore funziona bene con questa Venere e ti mette finalmente voglia di ascoltare di nuovo il tuo cuore e tutto quello che ha da suggerirti! Meno quotata l’influenza di Mercurio e Marte: spingono per farti sentire confuso e sfiancato… ignorali!

Amore: ti propongono una cena a lume di candela via Zoom! Perché non accettare!? Lavoro: il capo continua a mandarti mail di correzioni… e tu ancora ne devi aprire una! Salute: in lento recupero controllato! Il consiglio del giorno: segui l’istinto ovunque esso ti porti… eccezion fatta per una borsetta leopardata con borchie fucsia… quello è troppo anche per te!

Voto 8 –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non ti tieni un cecio in bocca nemmeno dietro richiesta ufficiale in carta bollata! Questo Mercurio, vicino a quel casinista di Giove, aiuta le parole ad uscirti dalle labbra come un fiume in piena e, la maggior parte delle volte, senza controllo! Hai per caso già pensato di far domanda come opinionista per la prossima edizione de “l’Isola dei Famosi” accanto a Elettra Lamborghini e a Iva Zanicchi!? Potresti essere una risorsa insostituibile per scandali e dissing!

Amore: mantieni il controllo e non stuzzicare troppo… Lavoro: dai direttive senza pensare troppo a quello che potrebbero pensare gli altri… fermati un momento e rifletti! Salute: la Venere ti fa riflettere un po’ troppo sul tuo girovita… Il consiglio del giorno: non essere troppo diretto coi tuoi commenti su qualcuno che non ti è simpatico. A volte è meglio fare un passo indietro e riconoscere anche i propri errori!

Voto 6 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Ti piace provocare, smuovere le masse e ti riesce davvero bene con questa Luna a favore! Punti dritto su empatia e sulla riscoperta di emozioni sepolte per convincere gli altri… Fai un po’ come i Bluvertigo che, di ritorno da una passato dimenticato, si riproiettano sulla scena musicale attuale promettendo un nuovo album entro la primavera di quest’anno! (E dire che hanno già ricevuto più di 3000 “Lo voglio” su un sondaggio Instagram rivolto ai fan!).

Amore: sai gestire bene le emozioni tue e degli altri! Lavoro: rispondi al telefono con voce suadente e attraente! Ci starai mica provando con qualcuno!? Salute: godi, ancora per oggi, di una certa energia solida e invidiabile! Il consiglio del giorno: esercitati con qualche piccolo esercizio di psicologia spicciola: aiuterà le tue abilità dialettiche!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

A volte le giornate ti sembrano complesse e inaffrontabili come quella di oggi. Ti sembra di vedere ovunque chiari segnali ma ti accorgi solo dopo un po’ di tempo di aver completamente travisato il contesto! La Luna quadrata è artista proprio in questo: trarti in inganno e confonderti le idee! Se vuoi un esempio di quanto possa essere potente il suo influsso, guardati il murales che ha vinto il contest del 2020 della street art “Passage”!

Amore: sei un po’ freddino con chi vuole bene: sforzati di essere un po’ più empatico! Lavoro: c’è tanta roba da fare ma, mi sembra, che tu non abbia assolutamente voglia di metter mano a nulla! Salute: energie latenti… non rispondono al tuo richiamo nemmeno se le chiami a voce grossa! Il consiglio del giorno: non seguire il tuo umore per scegliere come uscirtene di casa: chiama un’amica e fatti consigliare cosa indossare… fosse per te usciresti vestito di nero!

Voto 6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La vostra vera forza risiede nel supporto che sapete ricevere dalle persone che amate: questa Venere e questa Luna sono esattamente quello di cui avete bisogno per affrontare la giornata. Come Noemi, che ha affrontato un percorso che l’ha portata a rimettersi in forma e a perdere peso grazie all’aiuto di suo marito, anche voi oggi sarete in grado di affrontare qualsiasi ostacolo possibile grazie all’aiuto di chi amate!

Amore: questa Venere promette grandi amori sempiterni… peccato per Marte che potrebbe aggiungere qualche elemento drammatico e complicato. Lavoro: il turno al lavoro è solo un apostrofo rosa fra una chiamata romantica e l’altra! Salute: sostenuti da Luna e Venere: riuscireste persino a correre una maratona e a non sentirvi provati! Il consiglio del giorno: esercitatevi a scrivere letterine d’amore! È consentito prendere ispirazione persino dai biscotti della fortuna con le loro frasi!

Voto 8 +