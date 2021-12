L’oroscopo di oggi 3 dicembre 2021, previsioni segno per segno: aspettando l’eclissi di Sole in Sagittario Nell’oroscopo oggi, venerdì 3 dicembre 2021, sentiamo la tensione dell’imminente Luna nuova. Sagittario, Gemelli ed Acquario hanno voglia di cimentarsi in nuovi progetti. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Con l'oroscopo di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, la Luna ufficialmente entra nel segno del Sagittario. Come avevamo già annunciato nell'oroscopo della settimana, la Luna compirà gli ultimi gradi prima di congiungersi al Sole. La Luna nuova di domani, sabato 4 dicembre, sarà anche un'eclissi di sole a 12 gradi del segno del Sagittario.

Quella di domani sarà l'ultima eclissi sull'asse tra Sagittario e Gemelli che indica quindi il bisogno di iniziare un nuovo percorso per quanto riguarda le nostre abitudini nel muoverci e nel comunicare. Gli spostamenti subiranno importanti metamorfosi mentre il nostro dizionario porrà una maggiore attenzione, ad esempio, sul genere che utilizziamo.

Il segno fortunato di oggi sarà appunto il Sagittario che adora nuove frontiere fisiche e intellettuali mentre il segno sfortunato per la giornata di oggi sarà il segno dei Gemelli che avrà l'impressione di non essere più in sintonia con le persone che lo circondano.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Una tempesta di neve, in Regno Unito, ha bloccato 61 persone in un pub dove, immagino, la festa si sia prolungata per molto, molto tempo fra alcol e bicchieri. Per fortuna non eri in mezzo a loro, Ariete mio: Venere quadrata ti avrebbe convinto a litigare praticamente con tutti già dopo mezzo calice di una qualsiasi bibita gassata. Altroché “Far West”: gli inglesi avrebbero imparato cosa significa avere un Ariete impazzito in mezzo a loro…

Amore: ti prego, dimentica cosa significano le parole “baci”, “abbracci” e “carezze”. Tanto con questa Venere è praticamente impossibile tu riesca ad esprimere un po’ d'affetto, anche solo per sbaglio.

Lavoro: ti piacciono proprio le sfide impossibili. Ricorda però che non tutti saranno disposti a darti manforte.

Salute: stai carburando: la Luna in posizione vicina al trigono ti fa sgasare come un pilota di F1 sulla linea di partenza.

Il consiglio del giorno: sforzati di ascoltare la Luna di prossimo avvicinamento: lei riuscirà a farti vedere il lato buono della medaglia e a non farti dare in escandescenze (forse).

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

A Bologna sono state individuati e fermati dei giri di corse clandestine popolate da giovani. Pericolosissime e in stile, purtroppo, alla Fast & Furious, sono comunque un mondo estremante lontano da te: con questo Marte opposto l’unica cosa alla quale vorresti mettere il turbo è la moka del caffè, fin troppo lenta a farlo borbottare. Di energie proprio non ce ne sono e avresti davvero bisogno di una scarica di adrenalina anche per uscire dalle coperte.

Amore: le tue promesse sono sempre concrete e mai campate per aria. Se dici che sposerai il partner in una antica cattedrale gotica con tanto di ancelle vestite in chiffon sarà così… cascasse il mondo.

Lavoro: la tua espressione corrucciata cambierà a poco a poco mente sei in ufficio. Avvisa i colleghi di aspettare almeno fino al primo pomeriggio per mandarti mail “pesanti”.

Salute: tranquillo: ti prometto che arriverà del “sole” a squarciare queste nubi che ti impensieriscono.

Il consiglio del giorno: sparati qualche film d’azione mentre stai comodamente sul divano. Almeno mentalmente potrai sentirti dinamico e sul pezzo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Preoccupati. Come i critici d’arte e restauratori che hanno rinvenuto a New York un mosaico di epoca romana utilizzato come tavolino da caffè probabilmente irrimediabilmente rovinato. La Luna opposta di oggi colpisce sia te che loro, ispirando un’apprensione che serpeggia nei pensieri e impedendovi di vivere una giornata con rilassatezza. Meglio Giove e Saturno: a braccetto saranno naturalmente portati a giudicare con un po’ di manica larga i vostri sforzi.

Amore: scalate le marce. Non iniziate a farvi prendere dall’entusiasmo: rischiereste di correre e di iniziare a dire cose importanti senza pensarle davvero. Calma…

Lavoro: ma come “la riunione era oggi”? Non l’avevamo spostata alla fine del prossimo anno solare?

Salute: piano con i dolci a fine pasto. Un’intera vaschetta di tiramisù della nonna, dopo cena, potrebbe non essere esattamente il partner perfetto per una nottata di sonno ristoratore…

Il consiglio del giorno: preoccuparvi per il risultato di un esame appena sostenuto non ha molto senso. Attendete i voti con calma e senza cibarvi di troppa ansia.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nella serie dei Ferragnez, dove ovviamente vedremo Fedez e Chiara Ferragni nella loro quotidianità, verranno inseriti anche degli stralci di qualche seduta di terapia di coppia. Se si sono concessi loro un piccolo aiutino, non vedo perché tu ed il tuo partner (ammesso che ci sia) non dovreste chiedere aiuto ad uno specialista dei rapporti. Venere opposta, d’altra parte, non è affatto semplice da gestire e fa anteporre fin troppo spesso i bisogni individuali a quelli del fidanzato/a. Chiedi soccorso se non riesci.

Amore: il tuo sorriso migliore rischia di spaventare i bambini del vicino. Prima di sfoderarlo con chi ti piace, mi assicurerei almeno di non sembrare la fotocopia vivente di Freddy Krueger…

Lavoro: buoni gli intenti, un po’ da rivedere i progetti. Marte, da solo, non basta per portare a termine grossi obiettivi. Salute: leggero calo di tensione dopo la pausa pranzo. Anche tu, ogni tanto, puoi avvertire la voglia di riposare un po’.

Il consiglio del giorno: se stai pensando a qualche regalo di Natale, pensa a qualche esperienza di coppia. Potrebbe essere il modo giusto per riprendere un po’ di “grip”.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Devi tenerti aggiornato sulle regole. So che speri che un tuo sorrisino sbieco possa risparmiarti multe e salassi ma Saturno opposto, guardando come una vedetta lombarda, è pronto a mettere nero su bianco ogni tua infrazione. Ecco perché, prima di salire sugli autobus senza “super Green pass” rischiandoti un’ammenda astronomica, mi controllerei bene le regole di modo da essere inappellabilmente “a posto”. Riflettici.

Amore: € 500,00 di bouquet di rose rosse mi sembrano un po’ troppo per il primo appuntamento… a te no?

Lavoro: sento profumo di promozione. Prima però devi obbligatoriamente fare della gavetta: porta pazienza e vedrai che i risultati non tarderanno ad arrivare.

Salute: Marte, purtroppo, te lo trovi quadrato anche per oggi… la Luna però riesce a farti prendere con filosofia quasi tutto (ma devi aspettare il primo pomeriggio perché ciò avvenga…).

Il consiglio del giorno: siccome odi chi è puntiglioso con te, cerca di non esserlo con gli altri. Smolla un po’ quel cipiglio precisino e ascolta la “morbidezza” della Luna: sarà con te, di nuovo, a partire dal primo pomeriggio.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Nella Commissione UE ha preso il via una polemica senza fine in merito ai termini da utilizzare nei documenti ufficiali come “Natale”, “Signori e Signore” e così via… un vero e proprio battibecco puntiglioso che solo una come te, con Mercurio quadrato, avrebbe potuto buttar su. A complicare la situazione ci si è messa pure la Luna: oggi è una di quelle giornate in cui tenderai a criticare tutto e tutti… solo perché nessuno ha ancora capito che avresti semplicemente bisogno di un forte abbraccio.

Amore: Venere aiuta appuntamenti a concretizzarsi, baci a schioccare e limoni duri a materializzarsi. Se solo tu e Mercurio la smetteste di farvi tutti questi problemi…

Lavoro: il pianeta del pensiero confonde, nella tua mente, fatture, ricevute, dichiarazioni d’imposta e ritenute d’acconto. Se fossi arrivata in ufficio già ubriaca avresti fatto meglio di così…

Salute: Marte è in pole position. Ogni volta che qualcuno ti chiede qualcosa o ti propone qualche nuovo progetto tu sei pronta a partire in quarta.

Il consiglio del giorno: lascia per un momento da parte il correttore automatico e consentiti di apprezzare un complimento anche se scritto nella maniera più sgrammaticata che tu abbia mai visto.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Per quanto tutti ti mettano fretta (e Venere quadrata ti faccia sentire un po’ di pressione addosso da parte di chi ti sta vicino), tu stai facendo tutto esattamente nei tuoi tempi e nel modo più giusto. Come nella costruzione della Sagrada Familia, che prestissimo inaugurerà la “Torre della Vergine”, finalmente ultimata, anche tu ti prendi tutto lo spazio che necessiti per fare le cose nel modo più giusto. (Anche se, concedimelo, un po’ più di fretta non guasterebbe mica…).

Amore: Venere è fredda, distante… non ti aiuterà in nessun modo a pasturare…

Lavoro: Mercurio è dalla tua parte. Le intuizioni geniali oggi saranno il tuo tratto distintivo.

Salute: ti sentirai un po’ già di corda e distante dagli altri… almeno fino a prima della pausa pranzo, quando scoprirai che il tuo negozio preferito ha deciso di fare sconti oltre al 50% su ogni articolo.

Il consiglio del giorno: ignora i commenti degli altri. Sia nel bene che nel male possono portarti a scostare il tuo percorso da ciò che veramente vuoi. Rimani fedele a quello che veramente desideri.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Disney+ è finalmente disponibile anche ad Hong Kong ma, per evitare incidenti diplomatici, i manager hanno scelto di rimuovere l’episodio dei Simpson dove appare piazza Tian An’men. Scelta oculata che tu, caro Scorpione, faresti bene a prendere d’ispirazione. Saturno e Giove opposto guardano ogni tua mossa come degli esaminatori di guida il giorno di esame pratico della patente: rifletti bene prima di prendere una rotatoria senza guardare bene e mettere la freccia.

Amore: praticamente detieni tutti i record di amoreggiamento di quest’ultimo periodo. Con Venere e Marte a favore, il tuo boudoir sembra la meta più ambita da tutto il circondario.

Lavoro: Saturno in pone leggi severe da superare se si vogliono raggiungere alti gradi di riconoscimento… sarai abbastanza coraggioso da mettertici?

Salute: Marte scoppietta come un petardo cinese per le prove di Capodanno. Sarà la tua energia inesauribile per tutto questo periodo.

Il consiglio del giorno: fai appello al buon senso di Venere e non lasciarti prendere troppo dall’entusiasmo: è importante che tu prenda le cose nel modo giusto senza correre troppo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il vino bianco migliore al mondo? È, ovviamente, italiano. È tempo di festeggiare quindi, sia per questa bella notizia che ti convince di essere nel posto giusto per assaggiare qualcosa di inarrivabile, sia perché la Luna, oggi, torna finalmente fra le tue grazie. Puoi lasciarti andare senza troppi problemi e convincerti, finalmente, di essere in grado di arrivare dovunque tu voglia, semplicemente avendo fiducia nelle tue capacità. Provare per credere.

Amore: in trattativa col tuo cuoricino: seguire le emozioni senza pensarci due volte o, prima, farsi una presentazione PowerPoint dove ti auto-illustri i pro e i contro di una cotta inaspettata?

Lavoro: Mercurio è un ottimo compagno di banco: ti passa tutte le risposte giuste senza che tu nemmeno glielo chieda.

Salute: Giove ti mette la voglia di festeggiare addosso. Ti presenti in ufficio pieno di coriandoli e trombette per tutti.

Il consiglio del giorno: espanditi e lasciati prendere dall’entusiasmo. Con Giove e Luna a vegliare su di te, nel pomeriggio, puoi veramente consentirti di tutto. Anche di giocare una schedina della lotteria.

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tesla ha inserito un Easter Egg nel suo assistente alla guida e, nel periodo delle feste, l’automobile verrà sostituita da un Babbo Natale con tanto di renne sul display del navigatore. Questo pizzico di romanticismo non ti è solo gradito ma è proprio quello che fa sciogliere in brodo di giuggiole la tua Venere a favore. Tutto ciò che è carino e coccoloso ti va stranamente a genio in questo periodo… sei già pronto a vestirti da “Santa Claus” per le feste?

Amore: ogni parola che pronunci è talmente suadente e morbida che chi ti sta vicino non può che rimanerne incantato. Persino “multa per divieto di sosta”, detto da te, ha un non so che di shakespeariano…

Lavoro: Mercurio ti vorrebbe più sbarazzino e meno ligio alle regole ma Marte sa che quando si inizia una cosa bisogna continuare imperterriti sulla stessa strada. Responsabilissimo…

Salute: nulla di cui lamentarsi. Anzi, sei sano come il proverbiale “pesce”.

Il consiglio del giorno: impara a fare il torrone in casa: il dolce preferito delle feste sarà ancora più buono se preparato dalle tue sapienti manine.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

Garrison, vecchio professore di Amici famoso per il suo accento inglese, ha finalmente rivelato il motivo per cui ha scelto di andarsene dal programma di Maria: la necessità di aspirare ad altro ed uscire dalla sua quotidianità. Stesso istinto che coglie anche te, caro Acquario. Giove e Saturno sono una fucina di idee e di progetti imprenditoriali improntati al futuro e tu, come il prof. di danza, non vedi l’ora di metterti alla prova con qualcosa di nuovo.

Amore: grazie alla Luna recuperi almeno la voglia di accoccolarti sulle gambe di qualcuno.

Lavoro: Mercurio ti stimola: nuovi progetti, strumenti e procedure sono il motivo per il quale, oggi, ti sei presentato al lavoro.

Salute: Marte quadrato non è esattamente quello che ti aiuterà ad arrivare a fine giornata. Riesce a farti venire sonnolenza mentre fai praticamente qualsiasi cosa.

Il consiglio del giorno: non porti limiti e non scoraggiarti. Piuttosto, calcolatrice alla mano, fai i conti delle cose che vorresti raggiungere (e sii realista).

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Un Airbus A340, in un’impresa difficilissima portata a termine da Hi Fly, è riuscito ad atterrare con successo in Antartide. Provate soltanto ad immaginare cosa significa guidare un velivolo in mezzo ai venti gelati di un continente ghiacciato e a condurlo su lastroni scivolosissimi… un compito difficilissimo. Soprattutto per voi che vi trovate a fare i conti con un Mercurio quadrato che, probabilmente, non riesce nemmeno a farvi usare correttamente il microonde di casa, figurarsi un aereo…

Amore: un po’ indecisi e titubanti… ma ci penserà Venere a rendere chiare, almeno, le emozioni.

Lavoro: Mercurio è davvero un disastro: vi fa saltare appuntamenti e mandare mail alle persone sbagliate.

Salute: la Luna potrebbe improvvisamente portare del malumore inaspettato nella vostra giornata. Correte ai riparti con una salvifica tazza di cioccolata calda con panna.

Il consiglio del giorno: avete assolutamente bisogno di qualcuno che vi aiuti nell’organizzazione di casa. Usate qualche assistente virtuale che possa almeno tener conto delle cose da includere nella lista della spesa.

Voto 6 e mezzo