L’oroscopo di oggi 29 marzo 2022: Acquario e Bilancia super etici Nell’oroscopo di oggi, martedì 29 marzo 2022, approfittiamo di Venere congiunta a Saturno in Acquario: lavoriamo per il bene comune. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, martedì 29 marzo 2022, la Luna si trova tra Acquario e Pesci. Vorrei parlarvi di Venere che è congiunta a Saturno, entrambi nel segno dell'Acquario. E che cosa significa Saturno in Acquario? Secondo me è la regola sociale per eccellenza, perché ogni gruppo per vivere ha bisogno di regole dove il "tutti" è più forte dell'"io". Ecco, il transito di oggi dice questo: attenzione al bene comune, almeno fino a tutto il weekend.

La Luna di oggi si trova tra Acquario e Pesci per cui il segno fortunato sarà il Cancro che in tutti i casi coglie l'occasione per sognare in grande. Il segno sfortunato è la Vergine che non sa bene come e perché ma si sente quasi sempre, ultimamente, fuori posto.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Proprio grazie a tutti i pianeti veloci a tuo favore, caro Ariete (Mercurio, Venere e Marte) il tuo successo è assicurato. Praticamente sei più luminoso di the Rocket Man, Sir Elton John, che nonostante i suoi settantacinque anni è sempre sulla cresta dell’onda e che a breve riprenderà il suo tour mondiale. Preparati ad essere un irresistibile, fortissimo e intelligente eterno ragazzino.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è tutto un movimento di desiderio, di ragione e di passione. Sei totalmente proiettato al grande amore, proprio quello con la A maiuscola.

Lavoro: è imperativo agire molto in fretta, potresti tranquillamente baipassare tutti e chiamare direttamente il super presidente dandogli tranquillamente del tu senza troppi e inutili fronzoli.

Salute: la tua giornata è perfettamente bilanciata tra lavoro, riunioni, attività sportiva e dieta, non ti perdi neanche un pezzo.

Il consiglio del giorno: ricorda sempre che l’età è solo un numero e anche con qualche ruga sugli occhi o qualche capello bianco quello che è più importante è come ci sentiamo realmente, in barba a numeri e a canoni di bellezza.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Questo è senza alcun dubbio un periodo faticoso a causa di Marte e Saturno entrambi a sfavore. Probabilmente la scorsa domenica durante la Maratona di Roma, tra il traffico interrotto e vedere tutte quelle persone felici di correre per chilometri e ore, ti sei decisamente innervosito. In questi casi affidati al tuo grande istinto, o meglio al tuo stomaco, e placa la tua rabbia con un ottimo piatto di carbonara.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: tu che sei sempre molto concreto resti totalmente incantato di fronte allo sbocciare della primavera, in attesa che anche per te fioriscano amore, sentimenti e tutto quello che ne arriva di conseguenza.

Lavoro: sembra che tutto si sia fermato e bloccato per problemi burocratici. Cerca di non lasciarti trascinare in inutili nervosismi, adattati a questo nuovo irritante trend.

Salute: potresti sfogare i tuoi nervi su un bel sacco da box, così avrai la scusa per consolarti con una bella fetta di torna.

Il consiglio del giorno: concentrati unicamente su quello che ti piace veramente fare, perché a furia di guardare e ascoltare gli altri ti arrabbi e basta.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il ritorno di Mercurio a favore vi state davvero divertendo. Avete mille idee e in questo vi viene nuovamente in aiuto la tecnologia. Vi basterà anche solo una fotografia che una nuovissima stampante in 3D potrà realizzare. Vi ricordate quando la nonna vi diceva: ‘guardare ma non toccare?’. Ecco, quei tempi sono finalmente finiti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non vi batte nessuno perché avete il giusto guizzo fantasioso per conquistare chiunque, anche l’antipatica professoressa di geco e latino.

Lavoro: è una vera pacchia perché con il vostro piglio seducente e le giuste osservazioni in un attimo avete riacquistato la fiducia di tutti.

Salute: siete tirati a lucido nonostante le nottate matte, non vi si scompiglia neanche un ciuffo.

Il consiglio del giorno: i sogno son desideri ma non più chiusi in fondo al cuor, oggi è tutto, o quasi, realizzabile con un clip. Mi raccomando solo di fare attenzione agli sprechi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti accodi molto volentieri alla ricerca che afferma che l’ottantasei per cento degli italiani soffre di mal di primavera. Con Mercurio che ti ha salutato i tuoi pensieri e le tue sicurezze zoppicano. L’unica magra consolazione è che almeno sei in buona compagnia.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche il messaggio o l’occhiata più esplicita non ti convincono. Cosa aspetti? Una dichiarazione d’amore via PEC?

Lavoro: se pensavi di essere il mago indiscusso di Excel, ora ti trovi a guardare tutti i numeri e i grafici come se fossero dei misteriosi geroglifici.

Salute: il miglior allenamento è quello in casa, perché funzionale, dura solo un’oretta e dopo puoi rinfrescarti comodamente nel tuo bagno.

Il consiglio del giorno: per rinvigorire il tuo spirito e le tue forze puoi provare un po’ di tutto, dal jingseng alla redbull e nei casi più disperati al caffé dello studente. Puoi sperimentare tutto per interrompere la serie infinita di sbadigli.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Finalmente è tornato il buon umore proprio grazie al pianeta del pensiero, Mercurio, che mette ordine e fa filare la tua materia grigia meglio di un treno ultra veloce giapponese. Non mi stupirebbe sentirti canticchiare il nuovo tormentone di Italia's Got Talent ‘Bello bello’ con annessa coreografia da villaggio vacanze. Dimmi un po’, senti già che Venere a breve si toglie dall’opposizione, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: grazie all’arrivo di Mercurio hai realizzato che non hai bisogno di passione e sentimenti, anzi sono superati perché hai cose molto più importanti da fare.

Lavoro: sui modi devi ancora lavorare un po’ ma di sicuro nessuno oserà obiettare le tue chiare e giustissime intenzioni. Finalmente la ragione è dalla tua parte.

Salute: la ginnastica migliore per te è quella mentale e adori trastullarti e metterti in mostra con i rebus più difficili.

Il consiglio del giorno: per tirare su gli animi più tristi basta una canzone leggera e allegra e tu, che conosci bene questo stato d’animo sei il primo a voler dare il via a questi simpatici siparietti.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua continua ricerca per far avverare i tuoi sogni e desideri potrebbe portarti oggi qualche nuova sfida impossibile, sopratutto con questa Luna che aggiunge dubbi e incertezze. Proprio in reazione alla confusione nella tua testolina e per dimostrare al mondo che anche tu ce la puoi fare, potresti essere finita nelle estenuanti code davanti ai negozi della Swatch per aggiudicarti il nuovissimo e ricercatissimo orologio Swatch-Omega. Sei sicura di saper fronteggiare una prova così impegnativa?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la Luna di oggi mette incertezze anche sulle situazioni più stabili. Non sollevare dubbi perché è come lanciare un boomerang e mancare la presa.

Lavoro: non sai cosa voglia dire ritardare, arrivare con soli cinque minuti di anticipo ti mette a disagio perché vuoi subito osservare tuta la situazione per saperla poi controllare al minimo dettaglio.

Salute: sai benissimo anche tu che solo con la costanza si raggiungono gli obiettivi, che per fortuna stanno pian piano prendendo forma.

Il consiglio del giorno: va bene puntare direttamente in alto ma a volte è meglio ridimensionare i propri sogni per evitare delusioni. Non si tratta di tradire se stessi ma di essere obiettivi. Credo proprio che ce la potrai fare.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Nell’ambito dei contraccettivi c’è una novità. Si tratta della pillola anticoncezionale per uomini. Così con tutta la passione che ti stanno regalando Venere e Marte, questa nuova precauzione capita proprio a fagiolo. Come dicevano gli antichi latini: ‘melius abundare quam deficere’.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei tutta cuore e sentimenti. Sembri un personaggio direttamente uscito dai libri di Jane Austin.

Lavoro: anche un semplice marinaio deve saper leggere la bussola perché unicamente con la passione e la forza non saprà dove andare. Mercurio in opposizione, ti fa proprio perdere la rotta.

Salute: con la sola forza e bellezza sei una vera svampitella che si perde facilmente in un bicchier d’acqua.

Il consiglio del giorno: per ricordarti le cose c’è chi le segna sul telefono, sull’agenda o addirittura lo scrive sulla mano. Ti consiglio fortemente tutti e tre i modi e aggiungo anche qualche nodo al fazzoletto, non si sa mai.

Voto . 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Attenzione agli incidenti perché ora che hai perso il favore di Mercurio, ti trovi da solo a fronteggiare l’imprevedibile Marte. Sei come Mick Shumacher che si è scontrato contro un muretto durante le prove dello scorso F1 in Arabia Saudita. Anche se ti sembra di aver calcolato tutto alla perfezione controlla almeno due volte prima di agire.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: credo proprio ti nasconderai nella tua tana, pronto ad attaccare solo quando il momento sarà più propizio.

Lavoro: è come se fossi fuori dalla realtà, assolutamente poco concreto, meglio fingere di essere immerso in una profonda riflessione che ti terrà occupato almeno fino a domani.

Salute: sei come i giocatori della Nazionale italiana, stanco e decisamente di pessimo umore.

Il consiglio del giorno: sei sempre sicuro di aver considerato tutti gli scenari possibili ma a volte anche la tua fervida immaginazione e strategia può far cilecca. L’unica cosa che puoi fare è cospargerti il capo di cenere e pensare che la prossima volta andrà meglio.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Carico, vigoroso, pieno d’amore e persino premuroso. Questi sono gli effetti benevoli di Marte e Venere e ora che si è aggiunto Mercurio, rapidità e spiccata simpatia si aggiungono alle tue varie doti. Potresti essere un padre ‘perfetto’, proprio come Silvio Berlusconi. Si vocifera che la bella Marta sia in attesa del sesto figlio del cavaliere. Forse alla sua veneranda età non farà giocare il nuovo erede alla cavallina ma di sicuro gli insegnerà una compilation di barzellette.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai charme e sex appeal da vendere, ma conoscendoti tu vorrai direttamente condividerlo gratis con tutte le persone che ami follemente.

Lavoro: tutti vorrebbero averti come collega perché tra simpatia, capacità e quel tocco da cascamorto, sei il preferito di tutto l’ufficio.

Salute: più che tuo, il problema è degli altri che arrancano al tuo passo rapido e vigoroso, senza neanche accorgertene stacchi tutti di qualche metro.

Il consiglio del giorno: la tua parola d’ordine è ridere e far ridere e se per caso non ti trovassi con la battuta pronta puoi sempre ripassare il libricino: ‘Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano’. Un vero cult.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Chi meglio di te comprende la volontà di Ashleigh Barty, tennista numero uno al mondo, di ritirarsi dalle scene?! Ora che Mercurio si è messo in opposizione è decisamente un buon motivo per rifugiarti nel tuo tanto meritato riposo e goderti la tua meravigliosa casa e i tuoi affetti. In fondo lo desideravi già da un po’ di tempo, no?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: questa primavera ti sta davvero mettendo alla prova perché tutto questo fare a casaccio proprio o non ti rappresenta.

Lavoro: c’è un netto equilibrio tra rosicare un po’ per non essere più ammirato e la goduria di essere lasciato in pace.

Salute: riposare le sinapsi è fondamentale per mantenere il tuo aplomb puoi sempre fingere di essere concentratissimo n ella posa del pensatore

Il consiglio del giorno: vista la tua necessità di abbassare i ritmi credo proprio che l’andamento lento della capitale faccia proprio al caso tuo. Hai presente quei lunghi pranzi, gli orari che ammettono tranquillamente una mezz’ora di flessibilità? Questo è proprio quello di cui hai bisogno.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei tra i segni più illuminati e fortunati della giornata. Con Venere e Mercurio dalla tua parte, potresti tranquillamente lanciarti in qualche scommessa un po' azzardata proprio come lo spezzino che ha deciso di scommettere sulla sconfitta dell’Italia contro la Macedonia vincendo il Jackpot. Forse i suoi amici inizieranno a chiamarlo ‘gufo’, ma credo che con quel bel gruzzoletto in tasca poco gli importerà.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei spinto dalla forte necessità di fare con tutto questo sex appeal. L’amore si vive sulla pelle con un pieno di baci e carezze.

Lavoro: con l’appoggio di Mercurio ora la tua perfetta organizzazione può alzare finalmente il ritmo per ottenere ottimi risultati.

Salute: hai una forza incredibile, potresti tranquillamente trascinare un intero gruppo in cordata direttamente in cima all’Himalaya.

Il consiglio del giorno: le scommesse, l’azzardo, sono solitamente da affrontare con calcolo e freddezza perché il cuore non è un grande calcolatore. Ma tu anche in questo caso potresti saper mettere tutti d’accordo. Ti basta solo smussare gli angoli.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Mi auguro che negli anni non abbiate fatto grossi repulisti dei vostri giochi d’infanzia, perché nascosto sotto la polvere potreste trovare un vero tesoretto. Vi ricordo che di recente è stata venduta una carta Pokemon per un valore di quattrocentocinquantamila dollari. Avete chiesto un paio di giorni d’aspettativa e vi siete armati di guanti e pila per affrontare la soffitta, vero? Per il resto ci penserà il buon Giove a farvi una bella sorpresa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore la vostra passione non risiede solo nei vostri sogni ma può anche diventare realtà. Vi basta solamente tendere una mano per ricevere una risposta immediata.

Lavoro: dovete seguire sempre il vostro intuito e perché non sbaglia mai, soprattutto quando si ha Giove a favore.

Salute: vi basta davvero poco per trovarvi subito in palestra con una tabella di esercizi in mano. Muovere i muscoli a ritmo di musica dance potrebbe essere più semplice di quello che vi siete immaginati.

Il consiglio del giorno: ricordiamoci sempre che tutte le cose che abbiamo in casa ormai hanno un valore, quindi invece di buttarle o regalarle possiamo recuperare un po’ di soldini su diverse piattaforme online. Armati di pazienza e macchina fotografica e il gioco è, quasi, fatto.

Voto 6 e mezzo