L’oroscopo di oggi 28 marzo 2022: Ariete e Sagittario pronti al risveglio Nell’oroscopo di oggi, lunedì 28 marzo 2022, eccoci al passaggio di Mercurio in Ariete. La Luna si trova in Acquario e quindi tutto sembra improvvisamente aver preso una piega più fattiva e dinamica. Ecco le previsioni astrali segno per segno!

Con l'oroscopo di oggi, lunedì 28 marzo 2022, anche Mercurio insieme al Sole è entrato ufficialmente nel segno dell'Ariete. Dopo Mercurio in Pesci che ha enfatizzato la forza creativa ma poco pratica di Giove e Nettuno, adesso Mercurio in Ariete è risolutivo, perfetto per la prossima Luna nuova che sarà proprio in Ariete: momento di buoni propositi.

La Luna oggi si trova nel segno dell'Acquario e andrà a congiungersi con Marte e Venere: il segno fortunato di oggi è il segno della Bilancia mentre il segno sfortunato sarà il Leone che davvero dovrebbe valutare l'ipotesi di prendersi un giorno libero.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Il pianeta del pensiero, Mercurio, è arrivato a darti man forte e ora, oltre ad avere forza e bellezza, sei in lista per essere il segno più intelligente, intuitivo e studioso di tutto lo Zodiaco. Con questo ritrovato intellettualismo potresti essere anche tu parte del pool degli scienziati della Nasa che hanno dichiarato l’esistenza di più di cinquemila pianeti extrasolari che ospitano la vita. Sei pronto a imbarcarti su un astronave alla volta della conquista dello spazio?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se prima eri solo bello e ardente ora sei anche sagace e sai perfettamente esprimere i tuoi sentimenti meglio di un sonetto di Shakespeare.

Lavoro: ti impegni proprio con tutto, sia con il cuore e ora anche con la mente come un vero condottiero.

Salute: la forma è importante e dedichi sempre un po’ di tempo tutti i giorni, perché solo con la costanza si ottengono e si mantengono i risultati

Il consiglio del giorno: hai riscoperto una grandissima fame di conoscenza. Credo proprio che a breve ti troveremo solo in una biblioteca immerso ad ampliare la tua conoscenza.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei facilmente irritabile e a qualsiasi provocazione scatti immediatamente come se avessi la coda di paglia. Ora che il pianeta del pensiero ti ha salutato e non ti è più a favore sei facilmente incline a prendere scelte avventate come il lancio di un missile balistico della Corea nel mar del Giappone. Forse la tua è solo richiesta di attenzione, ma ci sono modi decisamente più morbidi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non ne imbrocchi una, dovrai rassegnarti, ancora per un po’, che l’amore sarà unicamente nei tuoi sogni.

Lavoro: Mercurio ti ha salutato e con lui se ne va la gloria e resti solo con i tuoi sogni.

Salute: stanco con il mal di testa e un umore nero qui c’è proprio bisogno di prendersi del momento per sé.

Il consiglio del giorno: inconsciamente stai cercando un po’ di attenzione e comprensione, invece di lanciarti in esibizioni imbarazzanti, prova solo ad essere te stesso, vedrai che funziona.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Come il caro zio d’America, Mercurio è tornato e in dono ti porta curiosità, conoscenza, arguzia e inventiva. Leggendo la notizia che a breve i nostri mari verranno puliti dalla plastica con dei nuovissimi e tecnologici apparecchi, ho subito pensato che con grande probabilità siete stati proprio voi a metterci lo zampino nell'ideazione. Vero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete davvero ispirati a scrivere poesie. Pare proprio che la favella e Mercurio siano tornati a sorridervi.

Lavoro: il pianeta del pensiero torna dalla vostra parte e potete prendere in mano tutta quel plico di documenti che avete lasciato in disparte e ridare una sferzata di entusiasmo al lavoro.

Salute: questo è davvero un momento propizio dove vi sentite belli, in forma e particolarmente sagaci.

Il consiglio del giorno: dovreste proprio festeggiare questo ritorno del pianeta del pensiero perché voi che siete super razionali e curiosissimi vi sentite di nuovo nella vostra adorata pellaccia. Un bel abbonamento a Focus è quello che ci vuole per la vostra fame di conoscenza.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Vivi con la paura che i tempi bui possano ritornare appena si sposta anche la minima foglia per colpa di un alito di vento. Figuriamoci ora che Mercurio ha smesso di favorirti. Infatti le voci che l’utilizzo delle mascherine potrebbe essere prolungato ti manda subito in paranoia. Dovresti stare un pochino più calmo, se puoi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: se avevi una pallida impressione di poter finalmente cogliere e capire le forme dell’amore ora sei più confuso di prima.

Lavoro: pare tu abbia perso il tuo tocco magico perché Mercurio da essere il tuo consigliere più fidato si è spostato in opposizione. Ti senti come tradito dal tuo migliore amico.

Salute: potresti perdere facilmente l’orientamento, quindi per accompagnare il tuo amico a quattro zampe al parco usa sempre il gps.

Il consiglio del giorno: dovresti affidarti al buon senso e non cadere subito nella disperazione. In fondo se ci chiederanno di utilizzare le mascherine ancora per qualche tempo, ce ne faremo, ormai, tutti una ragione.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Mi ricordi molto quegli studenti che di colpo si mettono a studiare dimostrando che possono essere davvero bravi. Grazie al ritrovato appoggio del pianeta del pensiero, Mercurio, finalmente torni a distinguere il probabile dall'impossibile. Come i giovani che di recente dichiarano di saper bene distinguere i fatti reali dalle fake news. Vedrai che anche tu ti farai a breve una chiara visione critica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: forse stai realizzando che dovresti lasciare stare tutte le questioni amorose e dedicarti a qualche cosa per distrarti. Tipo la pesca d’altura o cose simili.

Lavoro: incredibile, questa mattina sembra che tutto funzioni perfettamente senza grossi intoppi, perché Mercurio è tornato dalla tua.

Salute: anche se vorresti spezzare in due con un solo dito un’asse di legno come i maestri shaolin per adesso puoi solamente studiare la tecnica. Per la pratica ci vediamo tra qualche settimana.

Il consiglio del giorno: sapersi orientare nel mare delle informazioni non è cosa facile. Meglio affidarsi sempre a siti e testate affermate. Sempre nella speranza che anche loro non prendano qualche abbaglio.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Anche la notizia che il fondatore di Wikileaks, Julien Assange, si è sposato in carcere con un suo ex avvocato per te è da considerarsi una vera favola d’amore. Hai così tanta sete di romanticismo che giri tutto il giorno con gli occhiali con le lenti rosa a forma di cuoricino. Non disperare troppo perché l’amore arriverà presto. Concentrati piuttosto a cercare di toglierti le fette di salame che Giove ti ha piazzato sopra agli occhi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: piano piano si sta sollevando quella coltre di nebbia che ha avvolto i tuoi pensieri per fare un po’ di chiarezza sui tuoi sentimenti. Ma solo poca eh, non credere in un imminente miracolo.

Lavoro: puoi tranquillamente tornare a mettere mano ai tuoi conti perché ti sei convinta che uno più uno fa effettivamente due e non avrai neanche bisogno della calcolatrice.

Salute: stai ancora sognando che grazie a quel corso di ballo potresti diventare una vera ballerina professionista. Continua pure a sognare e a allenarti.

Il consiglio del giorno: l’amore è quello che stai ardentemente aspettando e sei ormai un’esperta di cronaca rosa. Sarebbe meglio che ritrovassi il tuo sguardo critico perché potresti anche credere a un improbabile ritorno di fiamma tra Angelina Jolie e Brad Pitt.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Punti tutto su passione e amore e con Venere e Marte che sono i tuoi compagni preferiti hai la chiara intenzione di spingere i motori al massimo. Sei così ardita che vorresti superare tutti i limiti dell’amore e soprattutto della passione dalla durata, alla frequenza alla velocità. Sei pronta a spingerti davvero oltre.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: c’è un vero trionfo di sentimenti che ti rende una vera regina che sa esattamente come governare il suo regno. Sono certa che sei anche una sovrana buona e generosa.

Lavoro: Mercurio è arrivato in opposizione e ti chiede di fare una revisione, non solo contabile, sul tuo lavoro e finanze. Prendi subito appuntamento con il commercialista.

Salute: bellissima e energica, sei una vera amazzone.

Il consiglio del giorno: sull’amore non hai bisogno di alcun consiglio perché ti stai dedicando anima e soprattuto corpo a questa piacevolissima materia.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Credo che nell’ultimo periodo tu possa aver un po’ esagerato con l’astuzia e la fantasia e ora che Mercurio ti ha salutato potrebbe venire a galla qualche problema. Come per il club Juventus che non sta vivendo un buon momento proprio a causa di un’indagine per falso in bilancio. Vedi cosa succede a fare i furbetti?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei allergico a tutto quello che ha a che fare con i sentimenti e l’amore. Per te è come il polline che fluttua nell’aria in questi giorni e tu non puoi far altro che starnutire.

Lavoro: Mercurio ti ha salutato lasciandoti solo con tutte le tue fantasie. Neanche la riunione con il capo ti aiuterà a mettere i piedi per terra.

Salute: irritato, irascibile e probabilmente con il naso che cola, neanche le temperature miti e il sole primaverile possono sollevare il tuo umore davvero pesante.

Il consiglio del giorno: ti piace sempre trovare qualsiasi escamotage per poterti svicolare dalle regole e a volte le tue idee sono anche troppo fantasiose. Prova per una volta a seguire il tracciato. Non muore nessuno.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

È un momento eccezionale, hai tutto, o quasi, il cielo che ti favorisce e tu ovviamente sai bene come contraccambiare questo momento positivo, con un meraviglioso sorriso e la tua rinomata allegria. Sai apprezzare questa situazione, come le preziose e ricercatissime uova blu per gli chef stellati e curiosi nel mondo gastronomico. Da bravo filosofo quale sei, sai vivere il qui e ora.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: questa primavera ti sta dando grandissime soddisfazioni perché l’amore per te è ovunque.

Lavoro: se oggi ti troverai finalmente a saper esporre prontamente e con grande senso le tue idee non si tratta di un miracolo ma solamente di Mercurio che è tornato a favore.

Salute: sei proprio al top in tutti i campi. Goditi questa giornata in cui gli astri risplendono su di te.

Il consiglio del giorno: bisogna imparare a godere il presente un giorno alla volta. Sono certa che su questo punto sei il primo della classe. Sono stra certa che hai già organizzato una festa per celebrare questa giornata, giusto?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Probabilmente è da un po’ che senti la necessità di abbassare il ritmo e ora che Mercurio ti ha salutato sei finalmente accontentato. Hai così voglia di rallentare che potresti sostituire il tuo sofisticato smartphone con un vecchio telefono mattonella che di recente è tornato molto in voga. Di sicuro nessuno potrà più scocciarti con inutili email in orari improbabili della notte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tutta quest’aria frivola e avventurosa non ti è molto affine perché l’amore per te ha basi solide e molto serie. Con te proprio non si scherza, soprattutto sui sentimenti.

Lavoro: sembra proprio che il tuo periodo da condottiero sia giunto al capolinea. Ti resta solo un’ottima capacità di visione per la posizione di consigliere.

Salute: scarse energie, questo cambio di stagione ti ha proprio messo ko.

Il consiglio del giorno: ti sei sempre chiesto se gli smartphone di ultima generazione siano effettivamente così utili, anche se spesso sono solo una grande distrazione. Con una giornata di detox ti renderai conto quante cose in più si possono fare senza dover rispondere immediatamente alle chat o controllare i social.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quest’ultima serata degli oscar ci ha fatto proprio sognare. Tra gli abiti pazzeschi, i premi e le star di Hollywood mi è sembrato di vedere sfilare anche te sul red carpet. Il merito è sicuramente dei tuoi ormai fidati Venere e Marte ma con l’ingresso di Mercurio a favore non ti perdi più nessuna occasione. Meraviglioso!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: pare proprio sia la tua buona stagione per poter esplorare tutti i lati e gli angoli del meraviglioso mondo dell’amore in tutte le più fantasiose posizioni.

Lavoro: la tua idea di business è una cooperativa dove tutti sono allo stesso livello e cooperano perfettamente. Sei il degno erede del filosofo Karl Marx.

Salute: entusiasta e con una gran voglia di muoverti basta che sia con il tuo adorato gruppo di amici.

Il consiglio del giorno: non pensare minimamente di rifiutare un invito per restare a casa a fare la minestrina, perché oltre al fatto che tutto questo fare la mamma non ti si addice, sei in piena stagione mondana e di certo non puoi perderti eventi e soprattutto pettegolezzi.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Avete deciso che l’unico modo per comunicare e non essere fraintesi è a gesti. Siccome Mercurio vi ha salutato e con lui tutta la (poca) logica e la razionalità dei vostri pensieri se ne sono andate potrete tranquillamente rispondere ai messaggi con emoticon o addirittura solamente con le ‘reazioni’ di Whatsapp. Un bel pollicione in su per tutto e passa subito ogni dubbio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore sognate il grande amore, ma al momento sembra essere una vera chimera, impossibile da raggiungere.

Lavoro: dall’essere geniali quasi al limite del visionario come Elon Musk ora siete solo persi nelle vostre fantasie. Mercurio vi ha salutati e ora anche mettere la cialda nella macchinetta del caffé a un che di incomprensibile.

Salute: non avete alcuna intenzione di muovere alcun muscolo, l’unico sport che vi concedete è il ‘divanioning estremo’.

Il consiglio del giorno: le emoticon hanno dato a tutti il dono della sintesi, ma quanto era bello poter passare ore al telefono con l’amico del cuore e cercare di spiegare le duecentomila sfaccettature delle vostre emozioni? Da rifare ogni tanto con moderazione.

Voto 6 e mezzo