L’oroscopo di oggi 28 gennaio 2022: Sagittario e Leone non sentono ragioni Nell’oroscopo di oggi, venerdì 28 gennaio 2022, le forze decisioniste sono tantissime e non tutte accorte. La Luna si trova in Sagittario, Venere è trigono a Urano e il Sole sestile a Giove. I consigli non verranno ascoltati. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eccoci all'oroscopo di oggi venerdì 28 gennaio 2022, con la Luna ancora nel segno del Sagittario, segno di fuoco molto sicuro di sé, Venere che retrocedendo è tornata in trigono ad Urano e Marte che è entrato nell'orbita del sestile a Giove. Tutto questo ci fa pensare ad una grande sicurezza, voglia di fare e pochissima capacità di fermarci a riflettere.

Tutti questi pianeti nel Capricorno, come vi dicevo nelle previsioni settimanali, in un segno governato da Saturno determinato, e la situazione sopra descritta, ci portano a pensare che probabilmente la determinazione e la decisione oggi non mancheranno quasi a nessuno. Probabilmente scarseggeremo in buonsenso e accortezza! Il segno fortunato di oggi è il Leone mentre il segno sfortunato di oggi tocca al Cancro che fatica davvero a rimettersi al passo col resto del mondo.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Nonostante tutto un cielo che vi butta a terra, la benevola Luna di questi giorni vi tira su meglio del caffè della moka di prima mattina. Lo sapevi che i Jumbo 747 che non superano la revisione possono essere acquistati al costo di una sola sterlina e vengono riconvertiti in spazi per eventi o ristoranti? Ora, ti basta solo qualche idea e un buon interior designer.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore con la Luna ha favore sei riuscito a rimediare il numero di telefono della ragazza che lavora da intimissimi. Stai già fantasticando su cosa possa indossare al vostro primo incontro.

Lavoro: oggi è venerdì la settimana lavorativa si conclude non potresti essere più felice.

Salute: felice al sol pensiero del lungo aperitivo in compagnia dei tuoi amici.

Il consiglio del giorno: basta poco per riportare smalto alle cose, sono cerca che puoi trarre nuove ispirazioni dai tanti programmi di Make over in televisione.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Con l’entusiasmo del cielo che ti illumina in questo periodo hai la soluzione a portata di mano per qualsiasi problema. Anche l’aumento dell’obesità tra i bambini per te ha una soluzione e con l’aiuto di Marte e Mercurio hai in testa un programmino niente male. Con tante attività fisiche divertenti e ricette verdurose molto sfiziose anche il bimbo più restio sarà trascinato dal tuo grande entusiasmo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore è un dolcissimo bigné alla crema e tu sei pronto a divorarlo in un sol boccone.

Lavoro: sei talmente efficiente che completerai tutte le tue telefonate e meeting prima di pranzo e puoi concederti un lungo week end rilassante.

Salute: prontissimo ad un bel week end sugli sci, con ottimo cibo ed in ottima compagnia.

Il consiglio del giorno: la tua conoscenza del cibo e dei nutrimenti è infinita. Quasi quasi chiedo a te di prepararmi la dieta per la remise en forme.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il week end alle porte speravate di partire alla grande e invece la Luna vi tiene inchiodati. Proprio come è successo a Sir Elton John che ha da poco contratto il Covid ed è costretto a rimandare la sua tournée negli Usa. Se anche Rocket Man resta a terra anche voi dovete farvene una ragione. Almeno per oggi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: con il week end alle porte avete una pallida speranza che qualche cosa possa smuoversi nelle vostre serate mondane. Non contateci troppo.

Lavoro: conoscendovi vi siete pianificati una giornata liscia e tranquilla, potrebbe comunque arrivare un’urgenza dell’ultimo minuto, non contate troppo di far cadere la penna alle sei spaccate.

Salute: vi ci vorrebbe un buon tiramisù in compresse da prendere almeno tre volte al giorno.

Il consiglio del giorno: non è un buon momento per organizzare eventi fuori porta a lungo termine. Concedetevi qualche sfizio anche un cinema od un museo, basta che sia nella vostra città.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ormai ti sei abituato che io ti dica che il cielo di questo periodo non ti è favorevole e l’unica cosa che puoi fare, e la puoi fare benissimo, grazie ad un fortissimo Giove, che ti protegge e ti aiuta, è trovare dei buoni escamotage. Proprio come sta facendo ora il governo indonesiano che sta assistendo all’affossamento della sua capitale Giacarta, tipo Atlantide, e per ovviare al problema ha deciso di spostarla e ricostruirla nel verdissimo Borneo. Quando si dice: di necessità, virtù.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: c’è un pochino di speranza ma anche voi dovete giocare bene le vostre carte, accettare un invito è un’ottima mossa.

Lavoro: la settimana non si conclude alla grandissima, dalla pila di documenti sul tavolo puoi facilmente dedurre che non sei per nulla produttivo.

Salute: ti stai già pregustando il bel week end che passerai in compagnia del tuo plaid spaparanzato sul tuo comodissimo divano. Che magra consolazione…

Il consiglio del giorno: attitudine al cambiamento per evitare di cadere sempre negli stessi errori sembra una frase fatta dei libri sull’autostima, ma ti può davvero aiutare.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei davvero pimpante grazie alla Luna a favore. Sono certa che vorrai mostrare il tuo ritrovato entusiasmo proprio a tutti come le frecce tricolore apparse sopra la laguna di Venezia per girare lo spot che andrà in onda alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali come passaggio di consegna per Cortina 2024. Quando bisogna farsi ammirare non ti tiri mai indietro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ti sveglierai con il solo pensiero che oggi più che una gazzella vuoi solo una bella leonessa con cui rotolarti e correre per la savana.

Lavoro: con la scusa del week end anche oggi dribblerai alla grande tutte le riunioni programmate. Se ti vogliono parlare il tavolo fuori sotto al bar è il tuo nuovo ufficio.

Salute: prontissimo a ruggire allegramente per tutto il week end, non ti ferma nessuno.

Il consiglio del giorno : per farti guardare ed ammirare da tutti opta per una delle mise parigini della Ferragni, il successo è assicurato.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il cielo è davvero ricco di influssi benefici e tra amore, intelligenza e forza sei tra i super favoriti. E' proprio per questa tua abbondanza che ti senti in dovere di aiutare i più svantaggiati. Come Ririgalbad aka Rihanna che ha deciso di devolvere una bella somma di denaro ai paesi vittima del cambiamento climatico. Brave e belle, tutte e due.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non c’è neanche da discutere con te perché di sentimenti e di amore tu sei la studentessa modello. Venere sta valutando di farti fare da assistente.

Lavoro: non avresti molto da fare oggi quindi hai deciso di portarti avanti con i lavori di settimana prossima, tutto quello che dovresti fare già per martedì sarà velocemente completato.

Salute: hai la forza della giovinezza e la saggezza della vecchiaia. Sei proprio al top.

Il consiglio del giorno: fin da piccola ti hanno insegnato che ‘sharing is caring’ ed ora è il momento di metterlo in atto.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con Venere e Mercurio in opposizione stai trovando tutte le scuse, anche quelle più assurde, per tenere alla larga il tuo partner che si sta facendo sempre più insistente. Dopo il mal di testa e la stanchezza hai inventato che la tua totale assenza di libido sia dovuta al vaccino anti Covid… Un semplice e garbato "no" funziona meglio, te lo assicuro.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai un leggero strato di dolcezza come lo zucchero a velo sul pandoro.

Lavoro: il pensiero dell’avvicinarsi del week end è il tuo unico sollievo, forza che manca pochissimo.

Salute: questa cosa della pace interiore delle discipline orientali non ti convince molto, meglio qualche bel pugno da tirare ad un sacco.

Il consiglio del giorno: non serve inventare giustificazioni assurde, quando hai bisogno di evitare qualche cosa puoi sempre dire che te l’ho suggerito io nel mio oroscopo .

Voto 5

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai appena scoperto che c’è un tasto segreto nei telefoni Apple e tu non stai più nella pelle e vuoi subito scoprire come funziona. Con il buon Mercurio a favore non hai neppure bisogno del tutorial, ti basterà smanettare un pochino et voilà il mistero sarà immediatamente risolto. Non ti si può nascondere nulla.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sexissimo ed anche arrapatissimo, mi fai quasi paura.

Lavoro: com Mercurio a braccetto hai voglia di fare qualche scherzo in ufficio. Mi raccomando non prendere di mira la storica segretaria amministrativa, le manca solo qualche mese per andare in pensione…

Salute: muscoli e forza di volontà d’acciaio come un super eroe della Marvel. Da Spiderman a Capitan America scegli tu quello che più ti piace.

Il consiglio del giorno:sei curioso come la scimmietta George che pur di scoprire come funzionano le cose è ben disposto a mettersi sempre nei guai.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con la confidenza e la sicurezza ritrovate grazie alla benevola Luna vuoi far valere le tue posizioni. Proprio come stanno facendo i reali di casa Savoja che pretendono la restituzione dei gioielli della corona dallo Stato italiano. Forse dovresti valutare prima le battaglie da combattere perché senza l’aiuto del buon Marte rischi solamente di fare una brutta figura.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: il tuo cuoricino si è ripopolato di tutte le tue emozioni preferite: entusiasmo, generosità e simpatia.

Lavoro: finalmente oggi si ingrana, peccato che la settimana lavorativa sia finita.

Salute: sei tornato l’organizzatore di eventi e serate che piace tanto a tutti. Ti stavamo tutti aspettando.

Il consiglio del giorno: chi troppo vuole nulla stringe dice il vecchio detto quindi scegli bene cosa vuoi veramente.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei il nostro campione, mio caro Capricorno, vincente in tutti campi. Come il grandissimo Matteo Berettini il primo italiano nella storia che giocherà alla semifinale degli Australian Open. Al contrario del bravo Matteo che per arrivare a quel risultato si è fatto un bel mazzo, tu giochi davvero facile grazie ad un cielo che ti sorride completamente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei come il Re Sole, tutti ti amano, ti cercano e ti desiderano. Ma tu cosa vuoi veramente?

Lavoro: il successo ti accompagna in qualsiasi tua iniziativa. Praticamente hai sempre un poker d’assi in mano.

Salute: sei finito direttamente sull’Olimpo tra gli Dei.

Il consiglio del giorno: questa cosa che sei invincibile ti sta sfuggendo di mano, devi mostrare che vali davvero altrimenti i maliziosi potrebbero pensare che è solo tanto fattore c…

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei il segno più progressista dello Zodiaco e con la bella Luna che ti rafforza vorresti veder spazzar via qualche tradizione obsoleta. Come l’attore Marc Maron, il Tyrion Lannister del Trono di Spade, si è espresso sul remake live action di Biancaneve dove vorrebbe vedere il ruolo dei sette nani totalmente rivoluzionato. Sei proprio sicuro che anche le favole che iniziano con "c’era una volta" debbano essere stravolte?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: hai una gran voglia di libertà, il tuo cuoricino palpita verso nuovi confini.

Lavoro: la settimana è finita è così anche i tuoi sensi di colpa per non riuscire a fare tutto al meglio. Puoi rilassarti per qualche giorno.

Salute: spegni un attimo il tuo cervello in tumulto e regalati un’oretta in palestra per distendere i tuoi bei muscoloni.

Il consiglio del giorno: ci sono alcune tradizioni che è difficile cambiare ed è proprio il loro bello.

Voto 6 +S

L'oroscopo di oggi per i Pesci

I vostri confini continuano ad espandersi e la vostra immaginazione è in pieno fermento con il bel cielo che vi illumina. La notizia che esiste una macchina che si puo trasformare in un piccolo areo e volare nel cielo sembra essere uscita dalla vostra fervida immaginazione. La Luna però vi rimette subito i piedi per terra perché per poter guidare questo splendido mezzo bisogna essere anche dei piloti di aereo. Vi tocca prepararvi e studiare per un’altra patente, quella di volo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: romanticissimi e dubbiosi per decidervi a chiamare il tipo che vi piace farete ‘m’ama non m’ama’ con una bella margherita. Mi pare una gran perdita di tempo.

Lavoro: per voi il week end è appena iniziato o forse non è mai finito con la grande passione per i vostri incredibili progetti, lavorare è solo un piacere.

Salute: avete energie da vendere in pacchi da quattro come il kinder fetta al latte.

Il consiglio del giorno: se a voi è sempre bastata l’immaginazione per fare alcune cose bisogna avere il famoso ‘pezzo di carta’.

Voto 8 –