L’oroscopo di oggi 28 dicembre: Capricorno e Bilancia pronti a tirare le somme del 2021 L’oroscopo di oggi, martedì 28 dicembre 2021, vede una grande forza di Saturno nel cielo. Bilancia e Capricorno sono due segni zodiacali con un Saturno molto forte indice di responsabilità, maturità, bilanci e grandi progetti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 28 dicembre 2021, Mercurio, Venere e Plutone si trovano tutti congiunti negli ultimi gradi del segno del Capricorno. Anche il Sole è nel segno del Capricorno ma ancora nei primissimi gradi, al sesto per la precisione, mentre la quadratura tra Saturno e Urano benché non più perfetta è ancora molto forte. Questo assetto del cielo astrologico impensierisce un pochino gli astrologi perché, di nuovo, è un assetto che vuole metterci alla prova chiedendoci di essere pronti a cambiare, ovviamente in meglio.

Saturno trionfa nel cielo di oggi dato che anche la Luna si trova in un segno saturnino, ovvero il segno della Bilancia. Siate rigorosi, programmate con determinazione il vostro prossimo futuro, come abbiamo visto nella classifica dei segni più fortunati del 2022, per alcuni di voi la fortuna sarà una vera alleata. Infine, siate anche particolarmente onesti con voi stessi nel fare un bilancio su quello che è stato questo 2021.

Il segno fortunato di oggi è proprio la Bilancia che, nonostante un momento di intensa frustrazione, resta bravissima nel fare i bilanci, appunto! Il segno sfortunato invece per oggi sarà l'Ariete che non riesce ad avere un'immagine chiara di quello che desidera e di quello che è riuscito a ottenere. Migliori amici a rapporto!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se dovessi paragonare il cielo di questa giornata ad un a persona, per te sarebbe il leader koreano Kim Jong-Un che di recente ha indetto lutto nazionale per dieci giorni e ai cittadini è vietato anche ridere. Oggi anche la Luna si è aggiunta all’opposizione di Mercurio e Venere dando grande pesantezza a questa giornata. Marte rimane ancora dalla tua parte ma potrebbe solo aggiungere solo insofferenza e nervosismo a questo clima di grande chiusura. A volte una giornata no capita. Vedrai che domani andrà decisamente meglio.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: con la luna stortissima di oggi non hai alcuna possibilità di amare e farti amare dovrai fartene una ragione. Lavoro: è una vera ingiustizia che tu sia bloccato in ufficio quando tutti sono in vacanza, maledire i tuoi colleghi non risolleverà la situazione. Salute: per fortuna Marte è sempre al tuo fianco e ti darà la carica per affrontare questa giornata. Il consiglio del giorno: il compito di ogggi è guardare per cinque volte la frase finale di Rossella Ohara: ‘Domani è una altro giorno’. Risolleverà un pochino il tuo umore.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Il premier Draghi, di recente, si è definito ‘nonno d’Italia’. Si tratta di un modo affettuoso per definire il suo ruolo politico a tutela del popoli italiano. I buoni aspetti del cielo ti rendono decisamente protettivo verso la tua casa e le persone che ami soprattutto grazie a Venere. Solo Saturno potrebbe infastidirti un po’ come per nonno Lino Banfi che dopo la dichiarazione di nonno Mario, ha tenuto a far sapere che lui c’è sempre per tutti i suoi amatissimi nipotini italiani.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la bella Venere ti dona grande charme e sicurezza, saprai far sentire la tua dolce metà protetta e molto amata dentro e fuori le coperte. Lavoro: tra uno ski lift ed una seggiovia troverai il tempo per rispondere alle email di lavoro e saprai magistralmente schivare qualche piccola crisi del tuo cliente. Salute: nonostante la pausa forzata di due anni dalle piste, hai sempre un impeccabile stile nello sci Il consiglio del giorno: la tua casa come un nido è il luogo perfetto per sentirsi bene e proteggere questo luogo è la tua missione.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Due gemelle si laureano in informatica lo stesso giorno a Catania. Durante tutto il percorso scolastico hanno eseguito gli esami sempre insieme, tanto che spesso i professori domandavano se si fossero scambiate. La meravigliosa sincronia di queste due giovani sorelle vi piace moltissimo e con la Luna in ottimo aspetto che vi solletica l’ingegno e l’intelletto vi fa apprezzare ancor di più questa fantastica collaborazione. Che questo storia vi sia di grande esempio.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la bella Luna riporta smalto alle vostra più grande dote amorosa: l’intelletto. Le vostre parole come velluto morbido e setoso manderanno in visibilio qualsiasi vostra conquista. Lavoro: sfruttate questa giornata per mettere tutti i puntini sulle i al documento su cui state lavorando. Con il risultato che otterrete mi ringrazierete di cuore. Salute: con Marte in opposizione siete sempre su un altalena, da carichi e nervosissimi a stanchi ed apatici in pochi minuti. Il consiglio del giorno: dovreste imparare a a dare una mano e non pensare solo a voi stessi…

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Mio caro cancretto , oggi ti si pone una giornata molto difficile e piena di insidie. Dovrai mettere tutta la tua buona volontà ed impegno. Ricorda che anche chi ha dovuto affrontare importanti prove è riuscito ad uscirne vincete. Pensa ad Alex Zanardi grande campione della vita che ad ogni incidente e caduta ha saputo rialzarti per continuare a vincere, e che di recente è uscito dall’ospedale e ha potuto trascorrere a casa il Natale. Con il cielo tutto in opposizione cosa farebbe il grande Alex? Lui ha una tecnica infallibile, quando sembra che tutte le forze lo stiano per abbandonare, continua a spingere per altri cinque secondi e dopo quelli, altri cinque e cosi via fino a raggiungere il podio.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere ha deciso di non mollare il colpo anzi ha ingranato la retro per darti ancora più fastidio. Lavoro: sei molto stanco e confuso, la segretaria amministrativa ha deciso di farti rivedere il budget 2022. Sarà stato Mercurio in opposizione a metterci lo zampino? Salute: dovresti prenderti qualche giorno di vacanza per riprendere le energie fisiche e mentali che si sono esaurite. Purtroppo sei bloccato in ufficio. Resisti. Il consiglio del giorno: un buon libro sulla resilienza potrebbe darti la chiave per affrontare questo periodo.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con la Luna a favore le storie romantiche possono solo gonfiare ancor di più il tuo petto pieno d’amore ed il buon Marte dona determinazione e grande senso di responsabilità. Come la proposta di matrimonio che un neo papà scrive sul body del figlio neonato: ‘mamma vuoi sposare il mio papà?’. La risposta non poteva che essere si!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sei un amante focoso ed attento, anche la partner più esigente non potrà lamentarsi perché sarai impeccabile. Lavoro: Marte ti da lo sprint per finire il progetto che devi consegnare entro capodanno, dai che manca poco. Salute: sei in forma come Alibrandi sugli sci, resta un po’ attento perchè potresti perdere la pazienza. Il consiglio del giorno: se fatto con il cuore tutto potrà realizzarsi.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Pare che mostrare le rughe sia una nuova forma di libertà. Lo diceva più di quarant’anni fa Brigitte Bardot ma oggi le si è aggiunto un folto seguito di super star, tra cui anche la nostra bellissima Monica Bellucci che nell’ultimo film si è presentata senza alcuna esitazione completamente al naturale. La Luna e la Venere di oggi impongono canoni di bellezza e perfezione altissimi. Non sentirti inadeguata se dovessi avere il rossetto sbavato.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: se ti sentissi insicura perché non hai ricevuto i tuoi soliti quaranta messaggi la mattina appena sveglia non ti abbattere, probabilmente i tuoi tanti ammiratori sono anche loro in vacanza. Lavoro: c’è un collega che inspiegabilmente ha osato dirti che il tuo metodo di archiviazione si può migliorare. Il povero malcapitato non arriverà a fine giornata incolume. Salute: una bella sessione in palestra per smaltire i pranzi e le cene di Natale e distendere i ti tuoi nervi è un appuntamento obbligato. Il consiglio del giorno: la vera bellezza risiede in tutte le nostre piccole e meravigliose imperfezioni.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

In Cina, c’è un movimento di donne che vuole stralciare i tradizionali canoni che vogliono le donne di una certa età relegate in ruoli marginali rendendole quasi invisibili. Si chiamano ‘dancing grannies’ e sono rumorose, coloratissime ed amano il sesso e non lo nascondono. La Luna che ti è a favore solleva finalmente il tuo umore assolutamente poco brillante degli ultimi giorni e con Marte a favore sono sicura che scenderesti anche tu a fare balli sfrenati con le simpatiche nonnine.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: finalmente hai la Luna a favore e potrai lasciarti travolgere da baci, abbracci e far ardere anche la fiamma della passione. Lavoro: la giornata porta grande fiducia ed ottimismo sei in fase di finalizzazione del tuo meraviglioso progetto. Salute: il buon Marte ti porterà a fare una corsa in mezzo ai boschi come piace a te. Il consiglio del giorno: lasciati travolgere dalla voglia di far un po’ di festa. Sarà un vero tocca sana.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sono sicura che non ti è sfuggita la notizia sul raro embrione di dinosauro perfettamente conservato nell’uovo fossilizzato. Pare che l’esemplare sia vissuto settanta milioni di anni fa. Mercurio il pianeta del pensiero, è a favore e festeggia con te queste straordinarie scoperte che ci permettono di conoscere meglio il nostro mondo e dal passato comprendere meglio il nostro presente.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il tuo sex appeal è tornato e ovviamente vorrà recuperare tutto il tempo perduto. Vi darete molto da fare. Lavoro: ti sei dato al massimo due giorni per chiudere tutto e ritornare in vacanza, con Mercurio a favore non sarà un problema. Salute: non disdegnerai una buona corsetta in pausa pranzo per smaltire la pancetta di questi giorni. Il consiglio del giorno: Ricordati sempre che sapere è potere.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mio caro sembra proprio che la festa sia finita. Tra le discoteche chiuse fino a fine gennaio e le varie ordinanze per vietare le feste di fine anno ti dovrai ingegnare per trovare una soluzione. Sono sicura che la Luna di oggi ti darà qualche ispirazione e Marte metterà la energia per metterle in pratica. Ti conviene valutare qualche cosa di facilmente applicabile perché il 31 è dietro l’angolo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai ottimi e molto focosi programmi per la giornata, tutto è perfettamente organizzato, sei sicuro di aver anche informato la tua dolce metà? Lavoro: la grande carica e buon umore che ti stanno mettendo queste feste è davvero contagioso anche in ufficio. Salute:hai la forza di fare tutto, anche le valigie per andare in montagna sono già pronte. Il consiglio del giorno: non ci sono feste impossibili per te che sai trovare qualsiasi scusa per festeggiare.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

A New York per incentivare le persone a fare la dose booster entro fine anno vengono dati cento dollari in regalo. Questa sicuramente potrebbe essere un’idea uscita dal tuo cappello. Con la Luna così poco paziente e non avendo alcuna voglia di discutere farai trovare tutte le soluzioni all’ingegnoso Mercurio. In effetti qualche soldino in più a fine anno si può spendere per un bel pantalone di paillette o per uscire a mangiare una buona pizza con gli amici.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: con la luna storta riuscirai a brontolare con tutti anche con quella santa delle tua compagna. Lavoro: sei così preciso che rasenti la perfezione. Sei sicuro che serva davvero? Salute: potrai sfogare la tua irrequietezza con una buona sessione di palestra Il consiglio del giorno: spesso una buona busta con dentro i soldi è il regalo migliore.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Quest’anno abbiamo tutti imparato che si possono regalare giorni di ferie ai nostri colleghi, questa è la storia di Alfredo che grazie alla grande solidarietà dei suoi collaboratori è riuscito ad andare i pensione. Che meraviglia donare il proprio tempo a chi si vuole e bene e tu con la Luna così ben aspettata avrai gran voglia di regalare il tuo tempo a chi ha bisogno e Marte darà la forza giusta in ogni momento.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sarai pronto a dichiarati finalmente alla persona che ti piace con un video su Tik Tok. Per una volta sei certo dei tuoi sentimenti. Lavoro: la giornata lavorativa non ti spaventa, con l’ufficio mezzo vuoti potrai lavorare in tutta tranquillità. Salute: con leggiadri ma atleticissimi salti la tua giornata è una vera evoluzione acrobatica. Il consiglio del giorno: Regalare tempo, minuti, secondi è più preziosi di qualsiasi diamante.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se la mamma vi diceva sempre che avete la testa tra le nuvole è perché vi conosce molto bene. Mercurio stimolato da Nettuno fa volare la vostra immaginazione. Se avete sentito che sotto il Pacific Gadbage Patch si stia sviluppando la vita e nuovi ecosistemi animali e vegetali non è una vostra fantasia. La natura è incredibile e ci sorprende sempre anche nelle situazioni apparentemente impossibili. ma voi continuate ad immaginare mondi fantastici e migliori che un giorno potrebbero esistere anche nella realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi lascerete cullare dal vostro grande romanticismo, per l’occasione parlerete anche con una pronuncia alla francese. Se garba a voi… Lavoro: con la testa tra le nuvole potreste far innervosire la segretaria del capo che vorrebbe sapere se oggi pomeriggio siete disponibili per un meeting. Salute: siete affascinati dal nome Kettlebell, solo del nome non degli esercizi, nella vostra mente potrebbe essere un nuovo animale mitologico. Il consiglio del giorno: Non dovete dare alcun limite alla vostra immaginazione. Lasciatela volare alto sempre.

Voto 6 e mezzo