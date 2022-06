L’oroscopo di oggi 27 giugno 2022: Sagittario e Pesci odiano tutti L’oroscopo di oggi, lunedì 27 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: mentre la Luna si trova nel segno dei Gemelli, Marte è in perfetto sestile a Saturno. Tantissima determinazione quindi, anche nelle idee più folli.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo per tutti i segni zodiacali ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 27 giugno 2022, e le previsioni segno per segno: la Luna è in Gemelli, segno sbarazzino, ma Marte è particolarmente determinato e sestile a Saturno. Come dire che nulla va sottovalutato, soprattutto le idee che all'apparenza sembrano irrealizzabili.

Con la Luna in Gemelli il segno fortunato di oggi sarà l'Acquario mentre il segno sfortunato è il Sagittario, che proprio oggi non ce la fa!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Nonna Annunziata deve essere come te sotto gli ottimi influssi di Marte e Mercurio visto che ha novant’anni suonati ha appena preso preso la licenza e sta già valutando a quale liceo iscriversi. Quando si hanno questi pianeti favorevoli e se ci si giunge anche Giove, tutto diventa meravigliosamente possibile.

Leggi anche L’oroscopo del 23 giugno 2022

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: raggiungere il punto G è come percorrere il sentiero per tornare a casa, lo puoi fare anche a occhi chiusi.

Lavoro: le iniziative indipendenti senza averti consultato anticipatamente possono finire come un buco nell’acqua, meglio chiederti sempre un parere per ricevere un aiutino dal tuo Giove a favore.

Salute: sei davvero formidabile tanto che senza alcuna selezione vieni scelto immediatamente per la finale di Mister Mondo. Prepara subito un bellissimo discorso che fa pendant con il tuo pettorale.

Il consiglio del giorno: lasciati conquistare dalla tendenza del tanaa con ciondolo tribale ben in vista promosso dalla splendida Elodie. Ma solo per le tue serate bellicose, mi raccomando.

Voto 8 e mezzo

Toro

Vista la mancanza di pianeti che ti appoggiano sei in modalità risparmio. Infatti non credo proprio che tu possa essere tra le cinquanta persone che si sono aggiudicate la limitatissima edizione della My Ami Buggi, auto da spiaggia elettrica di Citroën. Tu devi fare sempre i conti con Saturno contro che limita i tuoi entusiasmi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: era meglio quando il pienate dell’amore ti sosteneva, ora dovrai decisamente impegnarti anche per strappare un bacio rubato.

Lavoro: ti tocca la revisione di Saturno che arriva puntuale a bussare alla tua porta già di prima mattina. Dovrai metterti sotto a lavorare.

Salute: controlla la tua gola affamata perché lo so che è proprio li che trovi le tue soddisfazioni, ma sempre meglio non eccedere per riuscire ad entrare nel tuo vestito preferito.

Il consiglio del giorno: controlla sul sito di ‘Altroconsumo’ dove convenga fare la spesa o iil rifornimento di benzina, vedrai che alla fine del mese vedrai la differenza sul tuo conto corrente.

Voto 6 –

Gemelli

È il vostro momento miei cari con tutti, o quasi, i pianeti favorevoli. Vi sentite proprio come Khaky Lame, il tik toker più seguito al mondo. Appena aprite bocca o postate un reel piovono milioni di like. Avere una così folto pubblico vi fa sentire davvero invincibili.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete dei veri farfalloni, quelli che passano di fiore in fiore per poter soddisfare tutte le sfiziosissime voglie.

Lavoro: la settimana parte subito con grande sprint come un tuffo carpiato dal trampolino di dieci metri senza alcun bisogno del riscaldamento.

Salute: Venere vi rende davvero meravigliosi approfittatene per immortalare questi giorni con uno shooting da un fotografo professionista.

Il consiglio del giorno: per essere sempre perfetti in qualsiasi occasione puntate sullo sguardo. Ricordatevi che per ogni forma degli occhi c’è un trucco giusto per valorizzarli. Andate subito a guardare sul profilo Clio Make up per acquistare i prodotti giusti.

Voto 9

Cancro

Da quando hai Marte in quadratura ti senti come l’uomo di Kharkiv che convive con il missile russo in bagno. Devi sempre fare attenzione a non esplodere da un momento all’altro e metti subito in chiaro a tutti che puoi anche essere letale. Chi l’avrebbe mai detto tutta questa aggressività da un’acqua cheta come te.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: dovresti indossare una maglietta con sopra scritto: Oggi mordo. Così metti subito in chiaro che è meglio non avvicinarsi.

Lavoro: potresti sentirti vittima della sfortuna con quella nuvoletta di pioggia e fulmini che ti accompagna ovunque e non ti dà neppure il minimo refrigerio.

Salute: neppure il correttore delle star può coprire le tue profonde occhiaie. Quello che avresti bisogno è un’intera giornata da trascorre a letto.

Il consiglio del giorno: per le tue prossime vacanze potresti scegliere come meta la Riserva di Vendicari. Un vero paradiso, accessibile solo con lunghe passeggiate dove la privacy è assicurata anche ad Agosto.

Voto 5 +

Leone

Da quando hai ritrovato i favori di Venere sei ammirato e adulato proprio da tutti ma attento perché puoi attirare anche dei soggetti poco raccomandabili. Come le città sulla costa che pare stiano diventando l’habitat preferito dagli squali. Meglio chiarire subito che hai anche Mercurio dalla tua e approfittarsi di te è davvero impossibile.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: lodato, ammirato e desiderato proprio come piace a te. E la tua autostima si impenna!

Lavoro: il trend positivo non accenna a fermarsi questo è proprio il momento di riscuotere denari e apprezzamenti.

Salute: sempre impeccabile e pronto in qualsiasi situazione dall’ufficio, alla palestra. Forza, spirito d’iniziativa e bellezza sono davvero al top.

Il consiglio del giorno: per le tue giornate al mare acquista subito il sup gonfiabile da coordinare ad un perfetto costume intero per fare il pieno di like anche sull’acqua e in spiaggia.

Voto 8 +

Vergine

Non tutti soffrono come te per le difficoltà tecnologiche e di comunicazione che ti causa Mercurio in quadratura. Infatti la polizia di Roma ormai si affida anche ai social per ritrovare i genitori di una bimba dispersi in città, soprattutto se stranieri. Puoi quindi fare come la vecchia zia poco esperta e chiedere al nipote di trovare tutti i file che ti sembrano essere svaniti nel nulla.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: avresti proprio bisogno di un ripassino su baci e coccole perché ti sei dimenticata come si fa. Su certe cose puoi andare d’istinto, sempre che tu riesca a trovarlo.

Lavoro: ti senti sempre fuori posto come se ti avessero invitato ad una festa e tu di presentassi vestita da coniglietta pensando si trattasse di una mascherata.

Salute: vorresti tanto una bella uniforme così la mattina sapresti subito cosa metterti invece di passare ore davanti all’armadio piena di dubbi.

Il consiglio del giorno: evita di fissarti sul ritorno del trend dei brillantini sui denti. Se li possono permettere solo Madonna e qualche altra pop star. Tu senza i favori di Venere, assolutamente no!

Voto 5 –

Bilancia

Concordi pienamente con Don Andrea che ha deciso di chiudere oratorio e centro estivo a causa di bambini maleducati. Ora che hai dalla tua Mercurio e Venere ti senti un vero baluardo delle buone maniere e potresti organizzare un bel corso dove si impara a mangiare correttamente senza i gomiti sul tavolo e camminare diritti esercitandosi con un bel libro sulla testa. Forse un po' troppo, ma il principio è ottimo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: aperta e disponibile a simpatiche avventure anche con il primo che incontri.

Lavoro: coni tuoi modi eleganti puoi convincere da brava diplomatica che il tuo punto di vista è il più giusto e conveniente per tutti.

Salute: il tuo stile detta legge, proprio come piace a te!

Il consiglio del giorno: visto che ti sei riaperte all’amore potresti provare a cercarlo anche online ma non sottovalutare i sentimenti perché da un recente studio pare che le relazioni nate on line siano altrettanto durature di quelle dal vero. Sei pronta a lanciarti subito in una relazione ‘seria’?

Voto 7 +

Scorpione

Sono stra sicura che l’ideatore dei cassonetti che gemono di piacere e fanno commenti maliziosi per incentivare i nobili gesti di gettare in maniera appropriata i rifiuti per strada, sia proprio tua. Mercurio è tornato ad essere il tuo compagnuzzo di banco preferito e la genialità è letteralmente esplosa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: finalmente sei tornato l’amante che tutti sperano di incontrare almeno una volta nella vita. Puoi dare prova di tutto quello che sai fare.

Lavoro: per te è tutto un gioco d’azzardo calcolatissimo come i giocatori al casinò che memorizzano tutte le carte.

Salute: Venere è arrivata proprio al momento giusto per farti risplendere come meriti nelle calde serate estive.

Il consiglio del giorno: già che ci sei potresti trovare dei nuovi metodi o stratagemmi per smettere di russare, visto che al momento non ce ne sono di efficaci. Da un genietto come te ci aspettiamo tutti moltissimo.

Voto: 7 +

Sagittario

Non sei particolarmente sveglio ultimamente e ti appassioni a temi che sono più vicini al gossip che ai massimi sistemi e per questo puoi tranquillamente dare la colpa a Mercurio in opposizione. Infatti la ormai onnipresente querelle sulla pizza, tra prezzi, dichiarazioni di importanti businessman e eventi in piazza per te è come una bellissima serie di Netflix di cui aspetti ansiosamente uno spettacolare finale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: sei sempre pronto alla performance, peccato che non sei capace di organizzare appuntamenti interessanti.

Lavoro: meglio non provocarti o non cercare la discussione perché sei come Attila alla conquista di Roma, impossibile contenerti.

Salute: sei come un atleta del lancio del peso, grandi muscoli e super agilità.

Il consiglio del giorno: se pensi di investire in un condizionatore, mi raccomando prima di acquistarlo controlla bene prezzi e consumi. Forse alla fine ti conviene affittare una cassa al mare per l’intera stagione estiva.

Voto 6 –

Capricorno

Faresti di tutto per farti notare proprio come Kim Kardashian con l’abito di Marilyn al Met Gala. Ricorda che Giove è in quadratura e può portare imprevisti come nel caso della bella Kim che pare abbia rovinato il cimelio della diva più famosa di Hollywood. Mi raccomando non strafare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei solo preso a riacquistare la tua fama, fai il simpatico solo per convenienza.

Lavoro: fai il servizievole con il capo sperando di rientrare nelle sue grazie. Infatti gli porti caffè con lo zucchero già girato come ti ha insegnato la tua mamma.

Salute: la ripresa fisica è molto lenta, non dimenticarti assolutamente gli integratori da prendere di prima mattina.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di Oliviero Toscani e prendi appunti farti una foto da cartellone pubblicitario. Poi corri ad esercitarti a casa.

Voto 5 e mezzo

Acquario

Sei un vero tripudio di gioia e bellezza come l’ultimo video di Eros, dove compaiono vestite coordinate l’ex Michelle e la figlia Aurora. Grazie agli ottimi influssi dei pianeti, Giove e Venere in primis, ami collaborare con tutti e sai creare quel meraviglioso clima da famiglia allargata che ti piace tanto.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: è il tuo momento magico e potresti addirittura innamorarti seriamente!

Lavoro: è impossibile metterti di cattivo umore. Riesci anche a guadagnare con l’andamento negativo delle Borse perché sai girare a tuo favore ogni occasione.

Salute: la parola giusta per definirti è: Meraviglioso! Non puoi desiderare di più!

Il consiglio del giorno: si sta per inaugurare la stagione della riva del Tevere con una meravigliosa festa sull’isola Tiberina. Non vorrai mica lasciartela scappare, vero?

Voto 9 e mezzo

Pesci

Prendete esempio da Sandra Bullock che, stanca di impegni mondani e cinema, ha deciso di prendersi un periodo di pausa, non ben specificato, e ritirarsi a vita privata per godersi la sua casa e i figli. Anche voi che siete sfiancati dai pianeti in Gemelli (in particolare da Mercurio e Venere), volete solo stare tranquilli e circondarvi di pochi e fidatissimi affetti.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi sembra proprio di averlo perso, come i gioielli e i valori che si nascondono in casa prima delle vacanze e poi non si ricorda più dove sono stati messi.

Lavoro: non avete assolutamente voglia di impegnarvi. Anche semplicemente rispondere ad una email per voi è un vero sbattimento!

Salute: state bene solo se rimanete tranquilli nella vostra comfort zone fatta di comoda seduta, junk food e le vostre serie preferite.

Il consiglio del giorno: per rilassarvi potete andare ai rivedere i grandi classici al cinema ‘sotto nel stelle’. Controllate on line quello più vicino e poco frequentato.

Voto 5 +