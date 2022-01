L’oroscopo di oggi 26 gennaio 2022: Acquario e Leone sono intrattabili Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, la Luna si trova i Scorpione mentre mercurio, tornato in Capricorno, si avvicina pericolosamente a Plutone. Bugiardi di tutto il mondo sull’attenti! Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, la Luna si trova nel segno dello Scorpione mentre Mercurio è ufficialmente entrato, retrocedendo nel cerchio dello Zodiaco, nel segno del Capricorno. Procedendo all'indietro quindi Mercurio si avvicina all'orbita di influenza di Plutone che si trova ora a 26 gradi del segno del Capricorno.

Mercurio congiunto a Plutone insieme alla Luna nel segno dello Scorpione indicano una grande profondità psicanalitica nel pensiero e nelle emozioni ma anche un forte senso della strategia e del controllo. Sono tanti, infatti, i cambiamenti in vista, come vi avevo anticipato nell'oroscopo della settimana.

Un'altra simbologia che l'astrologia lega sia allo Scorpione sia alla congiunzione di Plutone e Mercurio è il modificare la realtà a proprio vantaggio, anche detto: dire qualche bugia! Il segno fortunato di oggi saranno i Pesci non perché dicano bugie ma perché, piuttosto, sono bravissimi nei pensieri più profondi. Il segno sfortunato di oggi invece sarà il Leone che non ha alcuna voglia di prendere in mano le situazioni che dovrebbe.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti in trappola con i molti pianeti che hai in quadratura fra cui Mercurio e Marte che fino all’altro giorno ti hanno ben sostenuto. Probabilmente avresti voglia di una piccola fuga in un posto caldo, colorato e divertente come il Brasile e proprio in questo periodo c’è la festa più rumorosa dell’anno: il carnevale! La fortuna non gira proprio dalla tua perché anche la festa carioca per eccellenza è stata posticipata di qualche mese a causa di questa pandemia. Non ti resta che improvvisare una parata casalinga cantando a squarciagola "peppereperepe".

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore dai tutto per scontato e ti trovi solo soletto all’uscio della porta ad aspettare il bacetto di saluto ma resti proprio a bocca asciutta. Lavoro: non è solo una sensazione che tutti ti stanno alla larga, per i problemi con pc e programmi vari potrai solo affidarti unicamente agli articoli di Aranzulla. Salute: sei come un giovane padawan che segue gli insegnamenti di maestro Yoda per apprendere l’utilizzo della forza e dei confini della mente. Il consiglio del giorno: inizia a preparare il tuo costume di carnevale ci sono tante idee su Pinterest invece del solito e malinconico Pierrot. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Hai proprio gli occhi più grandi della fame e la padella gigante apparsa sulla statale 59 della Georgia negli Usa è indispensabile nella tua cucina. Non so proprio cosa tu possa fare con un tegame di 5,4 metri di diametro. Probabilmente con i begli aspetti di Marte e Mercurio a favore stai pensando ad una grande cena piena di amici per allietare ancor di più questo periodo in cui sei tra i protagonisti dello zodiaco. Attendo a breve un tuo invito!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore sei in piena stagione degli amori, come un pavone hai aperto la tua meravigliosa ruota di piume ed inizi la tua danza per l’accoppiamento. Lavoro: nessuno si sarebbe aspettato che da te, analogico per eccellenza, che te ne uscissi con le ultime novità in campo di tecnologia, Mercurio a favore fa proprio miracoli. Salute: preso dal grande entusiasmo stai organizzando un torneo di calcetto che si terrà tutti i giovedì sera da ora sino all’estate. Meglio del campionato di serie A. Il consiglio del giorno: ricette tradizionali e non per la tua voglia di sperimentare in cucina. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Probabilmente chi ha detto che la polenta concia è il piatto tipico più bilanciato d’Italia deve aver trascorso di recente le vacanze in montagna ed aver gustato questo ottimo piatto con vista mozzafiato sulle Alpi. Anche voi con la fine dell’opposizione di Marte e il recupero delle energie potrete finalmente concedervi una bella sciata. Si sa poi che la montagna mette sempre un certo languorino e per riprendervi alla grande avete già l’ordinazione pronta senza mettere mano al menù.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete zuccherosi come dei marshmallow da abbrustolire sul fuoco, croccanti fuori e morbidi all’interno. Siete capaci di tutto per farvi apprezzare. Lavoro: il pensiero rallenta come l’ingorgo sul GRA alle otto di mattina. Mettetevi pazientemente in coda. Salute: al vostro confronto nonna papera è una vera atleta saranno tutti i pomeriggi trascorsi alla balera dell’Ortica? Il consiglio del giorno: va bene fare attività sportiva ma a voi quello che piace di più è la buona compagnia e le gambe sotto al tavolo. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La ricerca di un pensiero positivo ti sembra quasi una caccia al tesoro con Mercurio che è tornato in opposizione. Vista la tua scarsa motivazione ci penso io a tirati un po’ su con un buon caffè espresso che per la gioia di noi italiani é candidato a patrimonio immateriale dell’Unesco. Come lo preferisci? Macchiato, schiumato, in vetro, lungo o ristretto?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: dolcissimi e tenerissimi da prendere a morsi. Lavoro: a volte l’ufficio può sembrare un luogo angusto ed inospitale come la profonda steppa russa, per fortuna si può sempre optare per lo smart working e tu dovresti proprio approfittarne. Salute: stanco e demotivato non ti ricordi più neanche come si fanno le capriole. Il consiglio del giorno: inizia la mattina con una buona colazione e con il mio oroscopo in un minuto, è un vero toccasana. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Poche, anzi pochissime gioie possono alleggerire il tuo cuoricino solitario con questa Luna proprio storta. Ma il gossip che la super Michelle Hunziker forse sia tornata insieme a Ramazzotti ti tira su meglio di un bombardino caldo sulle piste. Quello che desideri di più è sognare un grande amore e per l’occasione rispolveri anche il vecchio CD di Eros del 1996 ‘Dove c’è Musica’. C’è forse qualche piccola riga che lo fa saltare ma ‘Più bella cosa’ si sente ancora benissimo e tu sei pronto a piangere di commozione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: come una caramella Rossana, quella rossa nella ciotola della bisnonna, piaci davvero a pochissimi. Lavoro: se continui ad offrire colazioni ed aperitivi per farti perdonare alla fine del mese resterai con le tasche vuote. Salute: se fosse in te me lo godrei tutto questo momento di totale inattività e voglia di riposo invece di sentirmi come un leone in gabbia. Il consiglio del giorno : rispolvera la tua vecchia collezione CD con le tue canzoni più belle di sempre. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei la mia stellina più luminosa mia cara Verginella e anche la più richiesta con i buoni influssi di Luna e Venere. Nessuno potrà resisterti dolce ed amorevole come sei, praticamente come un Bacio Perugina che con i suoi 100 anni resta il cioccolatino per gli innamorati di tutto il mondo. Sono sicura che hai una fila bella lunga di chi vorrebbe ‘scartarti’ e ‘leggere’ i tuoi messaggini d’amore.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: da dieci e lode. Sei una studentessa diligente molto, ma molto dotata. Lavoro: tutto è tornato in perfetta, rapida ed armonica organizzazione, proprio come piace tanto a te. Salute: infinite energie ben ottimizzate è un vero piacere per te occuparsi di tutto e di tutti. Il consiglio del giorno: è la giornata giusta per leggere frasi e poesie d’amore, i sonetti si Shakespeare faranno sussultare il tuo cuore stracolmo di sentimento. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Mia cara Bilancia con questi pianeti in opposizione stai diventando quasi più fastidiosa del Gender Gap. Pensa che ormai il divario si può trovare davvero ovunque: l’ultima uscita riguarda i farmaci generici che pare siano dosati per uomini di media costituzione. Proprio tu che sei il segno della ricerca dell’equilibrio dovresti cercare compromessi invece di arroccarti su difficili e antiquate posizioni. Un passo avanti qui è d’obbligo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti piacerebbe fare la bella e dannata invece risulti a tutti solamente un’ po’ stronzetta… Lavoro: con questo atteggiamento da nonno di Heidi rendi il lavoro di tutti un lento supplizio e a breve verrai facilmente liquidata da tutti. Salute: con tutte queste lamentele anche l’insegnante del corso On Line di meditazione tibetana ha deciso di farvi uscire dalla lezione. Il consiglio del giorno: i rimedi naturali per addolcirti sono finiti. Qui ci vuole un trattamento d’urto come quelli contro la cellulite. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Mio caro Scorpione hai un cielo davvero luminoso a cui si è appena unito il tuo tanto amato pianeta del pensiero, Mercurio. Praticamente sei un super eroe del linguaggio come lo street artist Cibo che dopo aver coperto le scritte antisemite sui muri delle città ora si impegna a cancellare le scritte dei novax con mele, fragole, zucchine è così via. Forse, conoscendoti bene avresti solo preferito dei soggetti più ‘piccanti’… fai il bravo, eh!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi sei decisamente il massimo esperto di tutte le questioni che riguardano la sfera dell’amore e soprattutto quella dell’eros. Lavoro: perfetto stratega, probabilmente dovrebbero invitarti all’incontro Usa-Russia di Ginevra. Salute: ti senti invincibile e pieno di energie saresti in grado di competere con Ercole nella lotta greco romana. Il consiglio del giorno:il piacere declinato in tutte le sue forme è la vostra missione di oggi. Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Con questo Giove in opposizione che ti scoraggia il cibo è diventata la tua unica consolazione. Per dar sfogo a questa tua fame atavica la risposta migliore per te mio caro viaggiatore è fare una capatina nella meravigliosa Roma, eletta da TripAdvisor come città migliore al mondo per i buongustai. Farti coccolare da un supplì ed un bucatino risolleverà subito l'animo abbacchiato. Perché si sa che il carboidrato è l'antidepressivo per eccellenza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: alla disperata ricerca di un po’ di compagnia, avete rispolverato la vecchia e polverosa rubrica del 1999.Lavoro: cercherai di lavorare unicamente in gruppo perché da solo rischi di rimanere totalmente inattivo come se stessi aspettando l’illuminazione divina. Salute: l’unica attività al momento sarà spingere il carrello del supermercato pieno del tanto amato trash food… Il consiglio del giorno: la felicità è sempre nelle piccole cose e per te oggi sta proprio in un buon maritozzo alla panna. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con la tua rinomata determinazione sei il segno che può gestire tutte le situazioni, anche quelle più particolari ed il cielo che illumina in questi giorni ti investe ancor di più di ladership. Di sicuro non faticheresti a coordinare in maniera efficiente i quattrocento ex disoccupati che da un mese stanno ripulendo venticinque parchi di Napoli. Finalmente le zone verdi della bellissima città partenopea si ripopolano di famiglie e visitatori. Quando ci vuole polso tu sei l’uomo giusto al momento giusto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non hai dubbi a riguardo per te è essere adorato e ammirato, attento a non fare troppo il narciso…Lavoro: sei come il secchione della classe che per diventare l’idolo dei compagni deve saper passare il compito in classe. Salute: voto dieci e lode. Il consiglio del giorno: programmare e realizzare sono proprio nelle tue corde quindi oggi vai sereno con quella determinazione che ti contraddistingue. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Non è detto che se Mercurio ti ha abbandonato e la Luna ti rende più solitario di Wolverine tu non debba parlare con nessuno. Devi sapere che più del cinquanta per cento degli adulti intrattiene ottime conversazioni con piante e animali. La cosa migliore poi è che non dovrai ascoltare nessuna replica o consiglio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la tua ammiratrice dovrà portare pazienza perché sei proprio intrattabile, sei carico di brutte risposte con questa Luna stortissima. Lavoro: Mercurio ti ha lasciato come ti avevo avvertito quindi ti trovi a mettere in stand by i tuoi meravigliosi progetti. Porta pazienza. Salute: sarebbe meglio ti rivolgessi al tuo maestro zen per cercare un po’ di equilibrio fisico e mentale. Il consiglio del giorno: capita di non aver voglia di ascoltare nessuno, usare le cuffiette del telefono che isolano i suoni esterni è un’ottima soluzione per evitare qualsiasi conversazione. Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Sembra una vera poesia la sfida del biologo Andrea Desiderato di combinare la musica con il DNA. Far suonare il proprio patrimonio genetico è un progetto bellissimo che solo voi pesciolini, che nuotate in questo cielo pieno di pianeti benevoli, potete comprendere e apprezzare a pieno. La parte che vi piace di più? Ognuno suona una musica diversa.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fantasie davvero piccanti da sussurrare piano all’orecchio. Ho già un brividone lungo tutta la schiena. Lavoro: fortissimi e organizzatissimi, avete spiazzato tutti arrivando puntuali ad un appuntamento. Salute: l’acqua è il vostro elemento e le ottanta vasche in piscina di questa sera vi serviranno solo a riscaldarvi. Avete abbastanza energie per un programmino niente male a seguire. Il consiglio del giorno: la musica come fonte di ispirazione oggi potrete ascoltare dalla classica, al jazz al pop. A voi l’imbarazzo della scelta. Voto 8 +