Nell'oroscopo di oggi 26 gennaio 2021 il Sole in Acquario e Urano in Toro si scontrano con grande ardore. Per fortuna la Luna si trova nel segno del Cancro, femminile e conciliante, anche se poco potrà il nostro satellite per smorzare la forza innovativa e spiazzante di questa quadratura. Urano in Toro mette in discussione le nostre abitudini più intime, casalinghe, il nostro senso di stabilità più tradizionale, legato al denaro e alla costruzione dell'assetto famigliare.

L’oroscopo del giorno 26 gennaio 2021: previsioni astrali segno per segno

Il Toro e il Cancro sono due segni zodiacali che nel cielo astrologico di oggi risultano molto importanti: sembra come se la femminilità non volesse perdere le sue caratteristiche peculiari ma ritagliarsi un nuovo modo di viverle nella società. Le rotture rispetto a delle forme più tradizionali di vita sociale vanno anche in questa direzione. E voi? Siete pronti a crearvi una nuova routine? Leggetelo nell'oroscopo qua sotto.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Diciamo che la giornata non è proprio delle migliori. Potresti sentirti come il senatore statunitense Bernie Sanders che, durante la cerimonia di insediamento di Biden, si è presentato con un look un po’ troppo folkloristico, secondo internet, diventando quindi un meme vivente. Luna e Venere oggi sono molto dispettose ma, per fortuna, Mercurio ti aiuta a prendere tutto con un pizzico di filosofia in più!

Amore: incomprensioni all’orizzonte. Stai alla larga dalle discussioni. Lavoro: hai ragione tu. Punto e basta. Salute: ti alzi col piede sbagliato al mattino. Il consiglio del giorno: evita come la peste ogni possibile inutile discussione che ti possa capitare a tiro: non hai bisogno di disquisire su chi ha lavato i piatti tre settimane fa, no?

Voto 6 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Non ti fermano le sfide giornaliere, figurarsi un’onda alta 16 metri al largo delle Maui! Avresti avuto lo stesso coraggio dell’italianissimo surfista Porcella che ha sfidato le acque domandole fino all’ultima goccia grazie a questo Marte ancora a tuo favore e a un Mercurio che annebbia un poco le tue capacità di valutazione. Buona la Venere: chissà quale messaggino romantico riceverai oggi…

Amore: sei un ricettacolo di emozioni forti e senza limiti. Lavoro: perdi ovunque penne, matite, block notes e pure documenti importanti…Salute: proattivo ed anche propositivo! Il consiglio del giorno: dove non arriva la testa, vacci di pancia (leggasi istinto… non nel senso che devi portarti sempre dietro un panino).

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

“La gente mormora” diceva la canzone di Jovanotti, ed è probabilmente quello che pensate in questo periodo, Gemellini. Siete così audaci, galanti e interattivi che è difficile stare lontano da voi e da tutto quello che combinate. Tutti parlano dei vostri amori (presunti e non) e fate quasi più notizia delle mille relazioni trascorse di Miley Cyrus con i loro risvolti controversi ma così dannatamente irresistibili!

Amore: i tentativi di approccio potrebbero scongelare qualsiasi cuoricino. Lavoro: le idee migliori al lavoro sono sicuramente le vostre. Salute: meno attivi di ieri ma certamente sul pezzo. Il consiglio del giorno: sfruttate la parlantina e la vostra irresistibile improvvisazione: è una carta vincente che non tutti hanno.

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Tenero Cancretto, hai talmente tanta voglia di avere qualcuno di cui prenderti cura che hai addirittura richiesto un prototipo dei pesciolini robot, pensati per monitorare la barriera corallina, da tenere in soggiorno nella boccia di vetro! Tranquillo: anche se Venere è ancora là, antipatica e fredda, la Luna di oggi riuscirà di certo a donarti un po’ di sollievo e di calore!

Amore: ancora difficile prendere decisioni in merito alle questioni di cuore. Lavoro: puoi essere sbadato fuori ma in ufficio nessuno ti batte. Salute: ti svegli con una carica talmente importante che ti senti in grado di conquistare il mondo. Il consiglio del giorno: vista la posizione di Venere, regalati una giornata solo per te, scegliendo di affrontare gli ostacoli che ti si parano davanti in solitaria e stupendoti dei risultati!

Voto 8 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei sotto scacco Leone. Continuamente sotto l’occhio vigile di Mercurio che scruta ogni tua mossa e ogni tuo dettaglio come fossi al microscopio (ed è pronto a riferire tutto a Saturno contro!). Sei un po’ come la famiglia di Biden, scansionata da testa a piedi per il look e il portamento tenuto nel gran giorno del nuovo presidente. Sfoga la tensione e cerca di non andare troppo in ansia da prestazione.

Amore: non rimandare i tuoi piani di conquista del cuore di qualcuno: approfitta ora prima che Venere ci metta lo zampino! Lavoro: se ti dimentichi delle riunioni di reparto non è colpa tua: è Mercurio che ti rompe le scatole…! Salute: sbadato sì ma nulla può contro la tua forza d’animo! Tieni duro. Il consiglio del giorno: non temere di usare i soliti rimedi della nonna per ricordarti le cose: il nodo al fazzoletto è un must che non delude mai!

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Se la prima ondata di pianeti a favore non ti è bastata, ora che la Luna è tornata dalla tua parte ti senti addosso lo stesso effetto che ha fatto su molti l’annuncio di una seconda stagione della serie di Bridgerton: un’ondata di ormoni ricolmi di amore e sex appeal pronta a pervaderti tutta! Che dire, Verginella, sei più provocante e sexy dell’attore protagonista della serie scandalo, il famosissimo Duca.

Amore: che fortuna il tuo partner: sta vivendo di certo una favola! Lavoro: ti stanno mettendo alle strette… sii organizzata e fai in modo di non temere imprevisti. Salute: con anche la Luna dalla tua non puoi che affrontare la giornata al meglio! Il consiglio del giorno: sbaraglia ogni dubbio e punta dritta all’obiettivo: hai determinazione, forza e fascino necessario.

Voto 9 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

È stato registrato un aumento sistematico dei messaggini “piccanti” in questo periodo costellato dal virtuale e dallo smartworking ma, per quanto riguarda te che sei così legata alla seduzione vecchio stile, questo nuovo trend proprio non attira. Sarà anche colpa di Venere quadrata che a te di amore non ha ancora intenzione di parlare e di questa Luna che, almeno per oggi, ti renderà più pesante la normale routine quotidiana.

Amore: incomprensioni e nervosismo dietro l’angolo. Porta pazienza. Lavoro: tieni buone le relazioni con i colleghi: hai bisogno di loro per arrivare dove vuoi! Salute: nervosa fuori misura, cerca di non somatizzare troppo e di non esagerare con l’autocritica. Il consiglio del giorno: contare fino a dieci è più semplice se hai sul viso una maschera al cetriolo e intorno a te una vasca piena di acqua calda con sali profumati.

Voto 5 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La diplomazia oggi non è da conteggiare fra le tue qualità di punta. Rispondi in modo anche troppo diretto e sincero come ha fatto Manuela Ferrera in merito alle abitudini del suo ex, Gonzalo Higuain. Cotanta franchezza la dobbiamo a Marte che, nel tuo caso, ti fa preferire parole aspre e dirette per comunicare tutto il tuo dissenso (ovviamente anche a causa di un Mercurio quadrato che non ha voglia di perdere tempo a trovare le parole giuste!).

Amore: tante belle parole ma le azioni in camera da letto le rimanderei. Lavoro: limitati a seguire il gregge: evita di esporti troppo… Salute: scarico ma con buone possibilità di ripresa. Il consiglio del giorno: fai qualcosa di creativo. Che sia poesia, disegno, cucina o giardinaggio, l’importante è dar sfogo alla tua voglia di creare.

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Finalmente la Luna è uscita dall’opposizione e ti permette di tornare a ragionare con mente e cuore aperti. Dopo un inizio di settimana burrascoso, sono certa che riuscirai a trovare nuovamente il tuo modo allegro di affrontare la vita… e magari potresti perfino trovare spazio per qualcuno di speciale, che possa accompagnarti nelle tue nuove avventure… come è recentemente successo a Lady Gaga!

Amore: cogli l’attimo e manda quella emoji a forma di cuoricino a chi ti piace… magari è un inizio! Lavoro: buone le idee ma aspetterei un momento prima di metterle in pratica: fai vedere ai superiori i tuoi progetti per verificarli. Salute: in ripresa piacevole. Il consiglio del giorno: lo strappo alla regola oggi è più che consentito: è consigliato! Prendila quella porzione extra di patatine, non sai quando la tua linea potrebbe soffrirne di più.

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Va bene, ti senti sul pezzo, caro Capricorno. Con tutti questi pianeti dalla tua non potrebbe essere altrimenti. D'altra parte da Venere, Marte e persino Mercurio arrivano energie positive che ti fanno sentire sicuro di te… Forse anche troppo! La Luna opposta potrebbe farti eccedere un po’ e, col passo più lungo della gamba, finire come Morgan che ha pubblicato un brano troppo avanti per noi comuni mortali dal titolo decisamente insolito: verificare per credere!.

Amore: che dire, Capricorno, anche quando non ti senti bellissimo, ci pensano gli altri a ricordartelo. Lavoro: buono Mercurio, con idee e proposte, ma devi crederci un po’ di più. Salute: con questa Luna puoi solo evitare di chiuderti in casa… cerca di rimanere positivo! Il consiglio del giorno: tieni le conversazioni attive con chi ami usando tutto quello che puoi: dai social ai piccioni viaggiatori.

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La notizia degli ultimi giorni conferma che altri 60 satelliti sono stati lanciati in orbita per permettere la connessione internet praticamente ovunque… Hanno sicuramente pensato a te, che vuoi seguire in diretta streaming le ultime partite di calcio o le serie tv persino dalla cucina di tua suocera, in mezzo alla campagna. Questo Mercurio ti tiene attaccato al Wi-Fi come se avesse ancora il filo!

Amore: qualcuno ti fa una corte spietata e aspetta un tuo cenno… oserai darglielo? Lavoro: è il periodo dell’anno in cui tutto ti sembra possibile… cavalcalo! Salute: leggermente teso: mantieni la calma. Il consiglio del giorno: non strafare: ricordati sempre che le pause fanno parte di ogni processo creativo.

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

A sorpresa scalate la classifica di chi sta meglio di tutti fra i segni dello Zodiaco guadagnandovi il primo posto! Quatti quatti e senza dare adito a grandi scandali, vi ritrovate con una Luna a pieno regime e super positiva a vostro favore. Un po’ come la serie Netflix di Lupin che, incredibilmente, ha superato anche il fenomeno della stagione “La Regina degli Scacchi” per numero di spettatori! Bravi Pesciolini!

Amore: non rendete la vita semplice a chi vi ama… ma chi è coraggioso abbastanza ne sarà ripagato. Lavoro: aspettate diligentemente il vostro turno per sfondare! Salute: sensibili e sensitivi al massimo! Il consiglio del giorno: non abbiate paura a prendere le situazioni di petto: avete tutta la sensibilità necessaria.

Voto 8 e mezzo