Con l'oroscopo di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, diamo il benvenuto finalmente a Venere nel segno dei Pesci. E perché mai dici "finalmente" cara astrologa? Non sarà mica che tu abbia delle preferenze? Sia mai! Solamente, in questo periodo tanti sono i pianeti che si stanno concentrando nel segno dell'Acquario, che è ovviamente meraviglioso quanto a capacità di guardare avanti e a voglia di attuare il cambiamento anche in senso sociale, ma diciamo che emotivamente fa concorrenza al freezer quanto a calore. Ci siamo capiti? Benissimo. Quindi: benvenuta Venere in Pesci (decisamente più romantica).

L’oroscopo del giorno 26 febbraio: previsioni astrali segno per segno

La Luna oggi percorre gli ultimi gradi del segno del Leone e poi si tuffa in quello della Vergine perché, non dimentichiamocelo, proprio domani avremo una importante Luna piena con l'opposizione tra Sole e Luna tra i due segni dei Pesci e della Vergine. Siete pronti? Vi siete "sintonizzati" sulle vostre emozioni? Siete ancora in tempo!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Benché la Luna stia per prendere altre strade è innegabile che ti carichi ancora di energie in esubero per questa giornata! Al grido del motto: “Facciamo le cose in grande” prendi di petto ogni situazione che ti si presenta avendo cura di portarla a termine nel miglior modo possibile. Un po’ come il proprietario di una casa vittoriana di 136 anni a San Francisco che, piuttosto che venderla, l’ha fatta dislocare in blocco intero in fondo alla strada.

Amore: ti senti esposto… alcune dichiarazioni ti sembrano fin troppo intime! Lavoro: ci vuole coraggio per gestire alcune magagne… e tu ne hai da vendere! Salute: fai fatica a rilassarti… prova con lo yoga! Il consiglio del giorno: cogli l’occasione: questa Luna può aiutarti! Soprattutto se si tratta dell’ultimo paio di scarpe in sconto che, guarda caso, sono della misura giusta!

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tieni sotto controllo le emozioni, Torone. Non fare come il concorrente islandese dello show “Gettu Betur” che, avendo perso la puntata con la sua squadra, ha dato in escandescenze distruggendo lo studio. Marte a favore non aiuta troppo quando hai la Luna storta assieme a Giove e Mercurio. Potresti aver bisogno di ridimensionare un po’ le tue reazioni… Respira e cerca di riacquisire una visione d’insieme!

Amore: gli affari di cuore portano più stress che piacere in questo momento: ritardali come si fa con la sveglia. Lavoro: ti affanni per recuperare errori di distrazione… Salute: arrabbiato col mondo…. Potrebbe migliorare! Il consiglio del giorno: prendi con ironia la giornata. Indossa accessori inaspettati o cerca di sdrammatizzare il più che puoi. Hai bisogno di leggerezza!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La notizia che Naomi Campbell non sarà più ospite a Sanremo ha sconvolto tutti un po’ come l’ingresso in quadratura di questa Venere sta sconvolgendo voi. Certo: nulla può veramente mettervi in crisi e grazie a Mercurio e Giove dalla vostra riuscireste a trovare soluzioni per qualsiasi cosa. Cercate solo di non fare sempre finta che vada tutto bene! La Luna sta per entrare in quadratura, pronta a smascherare anche le vostre reazioni più nascoste.

Amore: parlate col partner senza paura: non dovete temere di essere giudicati. Lavoro: agite ma non reagite: non c’è motivo di iniziare guerre silenziose in ufficio. Salute: momenti di down programmati a causa della Luna. Il consiglio del giorno: prendetevi delle lunghe pause pranzo, magari prendendo qualche manicaretto da asporto! Avete bisogno anche voi di una coccola, ogni tanto!

Voto 7 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La cosa che tutti amano di te, caro Cancro, è la tua determinazione. Con Venere finalmente dalla tua, una Luna che sta per arrivare a darti supporto e Marte ancora pronto a dar manforte, stai per diventare una vera e propria icona della resistenza e della riuscita almeno tanto quando Madonna è icona pop e di rivoluzione. Poi, visto che a lei stanno per dedicare un documentario, potremmo quasi credere che il prossimo in lizza sia tu!

Amore: finalmente, si intravede della luce! Lavoro: hai più energie da investire in nuovi progetti lavorativi! Bravo! Salute: in solido miglioramento. Il consiglio del giorno: non aver paura di chiedere e di osare. Magari potresti proporre quel caffè famoso che avevi in sospeso con qualcuno di speciale… no?

Voto 8 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Non demordere Leone: anche Lana Del Rey ha rivelato che, tempo fa, avrebbe facilmente abbandonato la sua carriera musicale per dedicarsi ad altro. Tu, con tutti questi pianeti contro, non devi cedere nemmeno di un passo. La Luna in questi giorni ti ha insegnato quanto valgano le tue opinioni e le tue talentuose unicità: non lasciare che questo insegnamento si dissipi, spingi l’acceleratore sulle passioni che ti rendono unico!

Amore: qualche tiepido miglioramento all’orizzonte. Lavoro: con calma riuscirai a riprendere il controllo. Salute: fossi in te, mi concederei qualche caffè in più! Il consiglio del giorno: rispolvera le vecchie passioni: disegno, ballo… persino quella tua singolare capacità di fare il giocoliere con i tappi di bottiglia potrebbe fruttarti.

Voto 7 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

C’è chi è rimasto confuso dalle ultime parole pronunciate da Dayane Mello in merito alle sue relazioni passate… Ma non tu, Vergine. Tu che sei così attenta ai dettagli e, soprattutto, così onesta con te stessa, non ti sei fatta troppi problemi e hai anzi apprezzato la sincerità della concorrente del GF. La Luna andrà presto ad unirsi a Marte nel tentativo di supportarti e di regalarti energie extra: fanne buon uso.

Amore: onesta: dici quello che pensi a chi ami senza filtri. Lavoro: hai bisogno di grandi energie per dar seguito ai tuoi progetti. Salute: energica e determinata, anche se incompresa. Il consiglio del giorno: ascolta il giusto e non fidarti mai solo dell’opinione degli altri. Dietro ai peggiori sbagli e alle migliori scelte ci stanno sempre le decisioni prese in solitaria!

Voto 6 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai un fascino misterioso, segreto, quasi irresistibile. L’avvicendarsi dei pianeti in cielo, la maggior parte sul cammino che li porterà a tuo favore, sembra quasi una danza prevista che ti porterà alla conquista del mondo tramite le tue sole forze! Mentre gli altri si chiedono se sia più “pericolosa” tu o Silver Canary, la nuova minaccia telematica ai danni di Apple, tu ti godi placida questi ultimi gradi di una Luna a favore.

Amore: perdi un po’ di smalto, ma sai ancora come attrarre chi ti interessa. Lavoro: determinata ed impegnata, non ti lasci andare a impegni inutili. Salute: un po’ di stanchezza in agguato. Il consiglio del giorno: prepara intelligentemente un piano di abiti da indossare per i prossimi giorni: risparmierai tempo ed eviterai equivocabili accostamenti.

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I drammi romantici ed erotici sono, per te, una realtà virtuale più che effettiva. Per questo, se proprio vuoi seguire l’influsso che questa Venere esercita su di te, potresti buttarti sul nuovo videogame di Romeo & Giulietta senza per forza dare il via a drammi emotivi nella tua vita reale. Fossi in te, mi terrei lontano da nuove reali conoscenze soprattutto perché una sfilza di pianeti ti guarda ancora storto: Mercurio e Giove in primis!

Amore: qualcosa inizia a risvegliarsi ma è meglio tenere tutto sotto controllo per il momento. Lavoro: sembra che persino la calcolatrice ti abbia ammutinato. Salute: in lento ma deciso recupero. Il consiglio del giorno: il setting attuale del cielo non è propriamente dalla tua. Buttati su un passatempo che possa aiutarti a trascorrere qualche giorno senza preoccuparti della pesantezza attuale dei pianeti: sono certa che migliorerà tutto a breve!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Attento a provocare Sagittario: Mercurio ti rende la lingua tagliente al punto giusto ma la Luna, che è ancora dalla tua solo per poco, potrebbe improvvisamente voltarti le spalle e lasciarti lì con un palmo di naso. Non fare come Willie Peyote che, nel suo nuovo pezzo per Sanremo, ha deciso di inserire dei dissing fin troppo diretti che non sono piaciuti ai più… colpa di Venere: ti rende difficile convincere l’opinione pubblica!

Amore: battuta d’arresto: stai in low profile per un paio di giorni. Lavoro: fossi in te, preferirei il lavoro da scrivania, lontano da tutti. Salute: non al top… Il consiglio del giorno: è una giornata dove dovrai imparare a fare piccoli passi e a prendere molte pause… allenati con una sessione revival del Gioco dell’Oca! Funziona!

Voto 6 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Giunge il momento in cui puoi rincorrere i tuoi sogni, amico Capricorno. Sei pronto?? La Luna ti guarda sognante mentre tu ti metti in posizione da scattista pronto a raggiungere i tuoi traguardi in men che non si dica. Come Malika Ayane a Sanremo, affronti le nuove sfide con entusiasmo e con il sorriso sulle labbra, convinto che, comunque vada, sarà un successo! Bravo amico mio!

Amore: momenti di dolcezza consentiti da Venere! Lavoro: sei libero di dare vita ai tuoi progetti! Salute: picchi di adrenalina buona in arrivo! Il consiglio del giorno: credi in te stesso. Anche quando progetti una startup impossibile che include la vendita di sabbia agli Hawaiani… (dopo il ghiaccio agli inuit…!).

Voto 8 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Livello di simpatia: De Luca. Questa Luna opposta, anche se agli ultimi gradi, potrebbe averti portato a dire cose giustissime (grazie alla posizione di Mercurio a favore) ma con un tono sarcastico poco riuscito. Evita di fare il saccente o il precisino poiché, a volte, il modo in cui si dicono le cose è fondamentale e potrebbe aiutarti molto di più un sorriso o un grammo di comprensione piuttosto che l’avere per forza ragione! Pensaci!

Amore: battuta d’arresto sulle questioni di cuore: tranquillo, se ne riparla già da domani! Lavoro: metti da parte l’orgoglio e presto la maggior parte dei tuoi progetti saranno già concreti. Salute: ultimo giorno di stress inspiegabile: te lo prometto! Il consiglio del giorno: trova il modo giusto per scaricare i nervi: anche appendere un sacco di farina e prenderlo a pugni va bene! Stai solo aspettando che Luna e Marte se ne vadano dalle posizione scomode… e avverrà presto! Pazienta!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere che finalmente entra sul vostro segno zodiacale ha un effetto così potente da aiutarvi a riscoprire il piacere di essere attesi e amati. Wow. E' un po’ come il clamore social che si è scatenato dopo l’annuncio che Loredana Berté sarà uno degli ospiti di Sanremo: anche voi non aspettavate altro che il pianeta dell’amore arrivasse a farvi compagnia per vivere finalmente emozioni forti e sane, di robusta costituzione!

Amore: riuscite finalmente a parlare di sentimenti senza sentirvi imbarazzati. Lavoro: potrebbero esserci momenti di tensione e sguardi di fuoco in ufficio. Salute: la Luna non è proprio simpatica oggi… Il consiglio del giorno: muovetevi con calma, soprattutto se state già pensando di inviare quella letterina d’amore a quel collega così carino: la Luna potrebbe farvi fare dei passi falsi! Meglio aspettare..

Voto 7 e mezzo