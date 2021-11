L’oroscopo di oggi 25 novembre 2021, previsioni segno per segno: Leone e Ariete non contengono le emozioni L’oroscopo di oggi, giovedì 25 novembre 2021, vede la Luna nel segno impetuoso del Leone che si lascerà travolgere dalla passione. Anche per i Gemelli e il Sagittario sarà molto difficile mantenere la lucidità soprattutto nell’ambito dei sentimenti. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 25 novembre 2021, la Luna sembra proprio fare i capricci! Mentre il Sole e Mercurio si trovano nel segno del Sagittario, un segno di fuoco benché volto alla spiritualità grazie a Nettuno, la Luna è nel segno del Leone per buona parte della giornata e sarà contemporaneamente in quadratura a Urano e in opposizione a Saturno. Come avevamo già visto nell'oroscopo della settimana, i segni di fuoco saranno caratterizzati da tanta impulsività soprattutto dal punto di vista emotivo.

Mercurio, come se non bastasse, si troverà in opposizione al nodo lunare nord che è a 1° del segno dei Gemelli. Questa posizione amplifica ancora di più la sensazione che non ci sia un pensiero lucido e coerente, le emozioni sono incontenibili e ci fanno perdere il controllo.

Il segno fortunato di oggi sarà il Sagittario che è pronto a unire esperienze emotive e intellettuali mentre il segno sfortunato di oggi è l'Acquario che ha proprio la sensazione di non sopportare nessuno e di non riuscire a tenere per sé questi pensieri.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Paris Hilton, finalmente, si è sposata con Carter Reum a Los Angeles. La cerimonia come raccontato da lei è stata una cosuccia durata 3 giorni, con tante ‘cose’ e tanti abiti… addirittura 10. La Luna in Leone ti fa venir voglia di primeggiare e sei un po’ capriccioso ma Mercurio a favore ti rende un grande comunicatore che desidera il centro della scena. Attenzione però a non esagerare a meno che tu non abbia una cabina armadio grossa come quella di Paris…

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Finalmente la Luna è giunta in un segno di fuoco, tuo alleato, ma attenzione a troppa emotività: mai una gioia.

Lavoro: I pensieri si fanno più leggeri ed accomodanti, durante la pausa caffè spopoli.

Salute: Sei pervaso da una carica di energia positiva, oggi ti senti in piena forma.

Il consiglio del giorno: Giornata positiva piena di soddisfazione, soprattutto dopo quest’ultimo periodo sotto tono. Non esagerare, tieni un po’ di energia per il week end.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Caro Torone, il cielo anche oggi non ti aiuta, Sole, Mercurio e Luna sono tutti in segni di fuoco e ti daranno davvero molto fastidio. Sei in una fase di stasi e di ripensamenti, di ridefinizione. Sono mesi che ti senti obbligato a stare in panchina proprio come il nostro campione Matteo Berrettini che ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis per poter recuperare al meglio e tornare a vincere. Prendi ispirazione da questo grande atleta che all’apice della sua carriera, nonostante la grande amarezza, ha optato per una scelta ponderata e ritirarsi per un po’ dalla scena sportiva. La forza di volontà è tua amica.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: hai decisamente la Luna storta: tutto ti innervosisce, ti senti in trappola.

Lavoro: Cerca di guardare le cose con distacco e concentrati su quello che sei bravo a fare e i risultati si vedranno. Chi semina, raccoglie.

Salute: Oggi sei decisamente fuori forma e piccoli malesseri ti rendono facilmente irritabile.

Il consiglio del giorno: riposa e raccogli le energie e compila una lista dei desideri perchè domani è il Black Friday.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Dovete prendere spunto dalla nuova serie di Netflix ‘Strappare lungo i bordi’ di Zero Calcare. Anche voi come il protagonista faticate ad esprimervi verbalmente e siete in preda a mille paranoie: sia Mercurio che il Sole sono in opposizione secca. Caro Gemelli avete proprio bisogno dell’amico Armadillo, la vostra coscienza, con cui confrontarvi quando siete nella confusione più totale. Magari lui saprà indicarvi la strada giusta da prendere… se mai doveste perdervi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: il cielo vi da una piccola mano in questi giorni e potreste far mostra dei vostri sentimenti, ma tutto finisce li, non si quaglia (ancora).

Lavoro: preparatevi ad un periodo di strafalcioni e di poca auto stima, puntate sull’empatia e savoir faire.

Salute: la giornata si prospetta con una buona forma fisica e la palestra vi attende per un corso di TRX, il trainer si complimenterà con voi per la ritrovata energia.

Il consiglio del giorno: sfruttate questo breve slancio di positività per riorganizzare i pensieri e prendervi cura del vostro corpo, come dicevano i monaci ‘mens sana in corpore sano’, però partite dal corpore eh!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con il passaggio della Luna nel segno del Leone ti senti molto vulnerabile. In più Mercurio ed il Sole si trovano in un segno di fuoco… insomma non sei di certo super favorito. Quello che potrebbe far per te è una bella seduta di Sri Sri Yoga, meglio conosciuto come lo yoga della risata: migliora l’umore, l’apporto di ossigeno al corpo (e alla mente) e abbassamento dello stress. Un vero e proprio toccasana in grado di ritemprarti.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Eh niente caro Cancro il periodo non ti aiuta e a te piace stare chiuso sotto la tua bella corazza, ma ogni tanto guarda un pochino fuori dal tuo guscio, non si sa mai.

Lavoro: sei lento e poco convinto, il grafico Excel che ti ha chiesto il capo è diventato uno dei geroglifici della piramide di Giza. Concentrati.

Salute: le tue energie sono sempre al top grazie a Marte, sfruttale al meglio.

Il consiglio del giorno: La potenza è nulla senza il controllo, dice lo slogan di Pirelli, e per te è ora di applicarlo alla tua giornata.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti come Chiara Ferragni travolta da uno scroscio di applausi durante il suo Road Show a Bari per presentare la sua nuova collezione di make up firmata con il suo nome. La nostra Chiara nazionale sa bene come muoversi ed è sempre pronta ad essere ammirata ed apprezzata. Anche tu con tutto questo cielo pieno di fuoco sei prontissimo a stare sotto i riflettori e a conquistare tutti, ma proprio tutti. Ti basta un sorriso e…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: con la Luna a favore oggi ti sentirai in un turbinio di emozioni. Che dici, oggi riuscirai a farti notare?

Lavoro: le scelte faticose prese nei mesi scorsi iniziano a portare i loro frutti. Bravo, continua così e non demordere.

Salute: oggi finalmente si respira: le energie le hai ritrovate ed hai una gran voglia di far festa.

Il consiglio del giorno: da bravo felino mordi questa giornata e questa serata come solo tu sai fare, goditela e fai le fusa (piaci a tutti quando fai le fusa).

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non c’è due senza tre ed il quarto vien da se, dice il detto, ma Barbara Berlusconi ha strabiliato tutti con l’arrivo di Ettore-Quinto, il suo quinto figlio e quinto maschio. Amore ed energie vanno davvero bene e come una brava mamma di 5 pargoli ti prepari ad essere incondizionatamente adorata. Ricorda che insieme alla totale devozioni ti troverai a dover gestire le loro sacche post sport, le camere da letto caotiche e molto altro. Ti auguro solamente che non siano già in piena adolescenza…

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sei in un momento di turbinio amoroso e le porte sono spalancate, è ora di smettere di bussare, anzi sguardo sicuro e la falcata da Naomi sono le uniche cose da indossare. Lavoro: Mercurio in Sagittario porta con se ritmo caotico e confusione, cerca di star tenere il passo a questo ritmo incalzante, stai tranquillo durerà poco.

Salute: le energie sono sempre al top. Sfruttale al meglio.

Il consiglio del giorno: per distrarti hai deciso di ampliare con nuovi prodotti la tua beauty routine e oggi tutti troveranno la tua pelle raggiante.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con l’entrata di Sole e Mercurio in Sagittario ti senti pervasa da grande autostima ed i tuoi pensieri e le tue idee si definiscono sempre più. Il tuo rammarico è questa Venere che non ti favorisce e ti da un po’ di pensieri. Preferiresti ti gran lunga vivere l’amore come tra Wanda Nara e Mauro Icardi, con tanto fuoco e tanta passione. Ma tu, invece, ti senti un po’ Cenerentola prima della Fata Madrina. Senza principe e con dei tacchi che, di brillante, non hanno proprio nulla…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: i tuoi sentimenti stanno letteralmente per esploderti dal petto, che sia la giornata giusta per rivelarli a chi ti fa battere il cuore?

Lavoro: sei pieno di idee e di progetti futuri. Per poterti dedicare appieno hai chiesto senza preavviso l’aspettativa di minimo di sei mesi al tuo capo. Sei un fiume in piena.

Salute: questa mattina ti sei alzato dal letto con un balzo felino ed in tempo record sei già a lavoro. Energico.

Il consiglio del giorno: non ci sono consigli per oggi perchè seguire il tuo istinto lo stai già applicando. Bravo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il vulcano Cumbre Vieja sull’isola di la Palma nelle Canarie, continua ad eruttare e la situazione sembra non volgere al meglio. Proprio come te Scorpione, che sei sempre pronto a sputare fuoco con questa Luna storta e dopo aver perso il consenso del Sole che si è appena spostato più in là. Ti auguro di imparare al più presto a controllare i tuoi bollenti spiriti. Gli scatti dell’ultimo periodo non ti hanno portato fortuna, vero?!?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: oggi Luna storta anche per te, evita di metterti in mostra e prendere decisioni: potresti essere frainteso.

Lavoro: il libro che stai scrivendo si è fermato all’ultimo capitolo, tentenni sul finale, prenditi un po’ di tempo per riflettere.

Salute: Venere ti sostiene e porta benessere generale, attento che lo stress in questo periodo è dietro l’angolo.

Il consiglio del giorno:La calma è senza dubbio una buona consigliera, cerca dei momenti di riflessione per pianificare e ponderare le tue scelte.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il mitico Jova ha lanciato un nuovo singolo BOOM preludio del nuovo album e soprattuto del nuovo tour ‘Jova Beach Party’. Caro il nostro centauro questo è proprio pane per io tuoi denti. Da qualche giorno si è inaugurata la tua stagione ma è da oggi che Mercurio entra nel segno ed i tuoi pensieri volano decisamente al massimo. Hai gran voglia di festeggiare e di coinvolgere tutti, ma non solo: sfrutta la tua sicurezza e la dialettica per ottenere quello che vuoi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: La Luna ti fa brillare unita ad una buona dose di sicurezza e le tue prede amorose saranno incantate dalla tua ritrovata favella, insomma vai e colpisci. È il tuo momento. Lavoro: durante il meeting con cliente e capi hai sbalordito tutti con il nuovo progetto, cogli il momento e porta a casa questo super contratto.

Salute: le energie non ti mancano e con tutto il cielo a tuo favore ti sentirai invincibile.

Il consiglio del giorno: sei pronto ai festeggiamenti di ogni tipo caro Sagittario: sei ritornato il party animal che attendevamo. Ora puoi finalmente brindare con un buon gin tonic.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

I Måneskin sono alla conquista del Nord America, i 4 ragazzi romani hanno travolto con il loro hard Rock tutto il continente. Ma di loro non si parla solo di musica: sono le performance ed i loro outfit a lasciare tutti a bocca aperta. L’unico a scandalizzarsi pubblicamente è stato il senatore Simone Pillon a cui i 4 ‘monelli’ hanno risposto con smoking e ‘papillon’ presentandosi così agli America Music Awards. Oggi puoi decisamente osare, il motto è "think out of the box”!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: caro Capricorno, oggi sarai ammirato ed amato, proprio come piace a te.

Lavoro: sappiamo che la fantasia non è il tuo forte, oggi dovrai abbandonare i tuoi amati fogli di calcolo e dedicarti al disegno a mano libera, sarà una bella sfida.

Salute: ti sei ripreso dagli scorsi giorni e ti presenterai a tutti in forma smagliante, ricorda che gli astri sono dalla tua.

Il consiglio del giorno: ricorda che il vero genio ha la scrivania in disordine, concedi qualche follia alla tua routine. Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Il trend di quest’ultimo periodo inizia a prendere una piega diversa… purtroppo hai la Luna storta e poche energie. Ricorda che tu sei come Mara Venier che, nonostante la caduta rovinosa durante Domenica In, decide di proseguire con l’intervista a Memo Remigi. Come dai lei stessa dichiarato alla stampa: ‘Io non mollo, mi devono abbattere’. Hai capito la nostra Mara? Ironica ma tosta, tostissima e tu, d’altro canto, non sei sicuramente da meno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Oggi chi ti ama è meglio che ti stia alla larga, non te ne va bene una.

Lavoro: Con una sferzata fresca questo Mercurio a favore gonfia le vele ai tuoi progetti che non volevano prendere il largo, puoi iniziare a navigare.

Salute: Le energie fisiche non sono certo al top, mi raccomando tieni i nervi a bada

Il consiglio del giorno: sei stanchissimo ma ricorda che c’è sempre la luce in fondo al tunnel. Ottimismo!

Voto 6+

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il cielo è tutto in fuoco mio cari Pesciolini, e vi sentite incompresi come il presidente Sharma del COP26, la conferenza per la tutela del pianeta contrastando il cambiamento climatico, che durante il discorso di chiusura si è congedato con una lacrimuccia. Perchè questa delusione? Ahimé, nel testo c’è stata una revisione dell’ultimo minuto sulla fine dell’utilizzo del carbone: da ‘rinuncia’ passa nel testo la parola ‘diminuzione’…peccato.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: Venere vi sostiene ma peccate un po’ in poca autostima, restate aperto a nuovi incontri e, per farlo, scendete dalle nuvole!

Lavoro: i vostri colleghi ascoltano le vostre idee e ne restano affascinati. Per quanto siano avveniristiche e un poco confuse, speriamo che le vostre visioni prendano presto forma.

Salute: C’è un po’ di baraonda nell’aria che affievolisce gli effetti benefici che il cielo ha su di te in questo periodo.

Il consiglio del giorno: Se non riesci a scegliere l’outfit nel tuo armadio ricorda che il black and white è sempre un must.

Voto 7