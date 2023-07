L’oroscopo di oggi 25 luglio 2023: Leone e Bilancia sono al top! L’oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023, con la Luna in Bilancia molto sollecitata e con una data davvero magica ci aiuterà a lasciar andare quello che non sentiamo più nostro. Il segno fortunato sono i Gemelli, mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, martedì 25 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

È un’ottima occasione per chiedere all’universo una direzione: quello di oggi, infatti, è un giorno portale (in numerologia è un giorno 7 in mese 7 e anno 7). In più, secondo il calendario Maya, é il giorno fuori dal tempo, perfetto per chiudere col passato e riaprirci al nuovo. Con la luna in Bilancia, il segno fortunato di oggi sono i Gemelli, mentre il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

La logica proattiva fa proprio da padrona, grazie a Venere e Mercurio a favore. Sono certa che approvi la decisione del governo svizzero di ‘allungare’ le ferie a chi sceglie degli spostamenti green, tipo in bicicletta. Per te un modo perfetto per mantenere la linea e per far fronte agli sbalzi di umore della Luna storta. Dovresti proprio considerare quest’opzione.

Amore: avverti il partner che oggi dovrà avere molta pazienza.

Lavoro: sei preciso e zelante come l’impiegato modello.

Salute: anche se lo specchio ti fa i complimenti oggi potresti rispondergli con un dito medio.

Il consiglio del giorno: fai tuffi acrobatici solo se sei certo che il fondale sia abbastanza profondo.

Voto: 7 –

Toro

Sei energico e con tantissima voglia di fare e di superare tutti i tuoi record personali, grazie a Marte dalla tua. Le grandi fatiche, nonostante il caldo impossibile, proprio non ti spaventano come i turisti a Roma che non accennano a cambiare i programmi estivi nonostante personaggi illustri come il ministro della salute tedesco, dalla capitale, sconsigli viaggi nel bel paese e in tutto il mediterraneo. Tu vuoi solo fare di testa tua.

Amore: sei un vero stacanovista in questo campo.

Lavoro: non ti lasci scoraggiare dai no, anzi tu procedi con passo deciso e militaresco.

Salute: sei più energico di un capo scout in uscita nei o boschi.

Il consiglio del giorno: scegli un romanzo, anche uno sulla tua libreria, per una pausa intellettuale.

Voto 7 +

Gemelli

Lo so che la vostra attività intellettuale è super stimolata da Mercurio e dalla Luna che vi regalano mille idee che vorreste realizzare con uno schiocco di dita. Purtroppo, però, con Marte contro anche le normali attività vitali vi richiedono lo stesso sforzo di scalare una montagna in ciabatte da mare. Imparate a concedervi pause e perfino dei pisolini rigeneranti che pare, da un recente studio scientifico, siano benefici non solo per il corpo ma anche per la mente. Abituatevi a questo ritmo lento proprio tipico dell’estate.

Amore: lo vivete solo in modo platonico.

Lavoro: avete in testa tutti progetti da ora per i prossimi dieci anni ma al momento siete bloccati come ad un gate di un volo in ritardo.

Salute: siete pronti a uscite con gli amici solo se hanno organizzato tutto loro.

Il consiglio del giorno: imparate a ritagliarvi dei vostri spazi personali, sono importantissimi.

Voto 7 +

Cancro

Ti sembrerà di essere preso d’assalto come gli aeroporti il 20 di luglio, giornata che ha visto decollare il maggior numero di aerei mai visto in Europa. La Luna storta ti assilla con emozioni contrastanti e tu, con Marte a favore, vorresti spazzarli via come le zanzare con la racchetta da tennis elettrificata, che era in voga negli anni duemila. Fate dei bei respironi ed esercitate la vostra pazienza per ventiquattro ore quando il peggio vi sembrerà passato.

Amore: lo addenti come un Magnum Double Gold Caramel.

Lavoro: sei intransigente e non accetti neppure i quindici minuti di ritardo accademico.

Salute: sei forte come i bagnini che dispongono centinaia di sdraio in spiaggia tutte le mattine.

Il consiglio del giorno: organizza un’escursione in montagna con le e-bike.

Voto 7

Leone

Sei in grado di mandare in delirio tutti i tuoi spasimanti come Damiano dei Måneskin che canta Iron Sky a cappella al concerto a Roma. Venere, Mercurio e la Luna ti garantiscono un magnetismo unico, impossibile non notarti e soprattutto non amarti. Sfrutta questo tuo super potere per ottenere quello che vuoi e non solo per essere idolatrato come una rock star.

Amore: ti basta uno sguardo per far sciogliere il partner come un ghiacciolo al sole.

Lavoro: nessuno potrà dirti di no, è il momento di osare.

Salute: sei perfetta senza alcuno sforzo ‘h ventiquattro’.

Il consiglio del giorno: acquista già ora i biglietti del concerto dei Coldplay a Roma per il duemilaventiquattro.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Solitamente sei molto conservativa ma ora che hai Marte e anche a Giove dalla tua ti è venuta un’irrefrenabile voglia di esagerare. Infatti, potrebbe essere proprio tua l’idea di creare un’onda artificiale per poter fare surf da onda sul Tevere. Non ti spaventa proprio nulla, neppure gli ‘abitanti’ pelosi del celebre fiume della capitale.

Amore: potresti iscriverti all’academy di Rocco Siffredi.

Lavoro: gli straordinari per te sono da calcolare come normale orario di lavoro.

Salute: sei piena di energie come una bomba a idrogeno.

Il consiglio del giorno: osa con mise super sexy tipo corpo top e short come le adolescenti.

Voto 7

Bilancia

Sei in assoluto sul podio dei più amati di tutto lo zodiaco, grazie a Venere e anche alla Luna che transita proprio nel tuo segno ed enfatizza i sentimenti e soprattutto la grande bellezza. Sei osannata come la spiaggia di Porto Selvaggio in Puglia, una meta assolutamente imperdibile quest’estate per il panorama e le acque cristalline. Goditi questo momento in cui sei una vera regina dei sentimenti.

Amore: sei come il gusto di gelato alla crema, piaci proprio a tutti.

Lavoro: le problematiche tu lei fai rimbalzare come un sassolino piatto su uno specchio d’acqua.

Salute: hai sempre una parola buona per tutti, proprio come me.

Il consiglio del giorno: vai a fare shopping con le tue amiche.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Metti da parte il tuo lato da vero intellettuale e punta tutto sulla tua prestanza fisica, perché con Marte a favore sei un fico pazzesco, ma non te ne rendi conto. Sei potente e ‘fisicato’ come Roberto Bolle che incanta l’arena di Verona sotto la pioggia. Questo è il momento di togliere gli occhiali da Clark Kent e tirare fuori il Superman che è in te.

Amore: sai regalare grande piacere alle tue conquiste.

Lavoro: sei un pilastro di sicurezza per tutti i tuoi colleghi.

Salute: l’esercizio fisico per te è assolutamente ‘naturale’ e senza alcuno sforzo.

Il consiglio del giorno: programma una mini vacanza con lo zaino in spalla.

Voto 6 +

Sagittario

Hai sempre un punto di vista interessante che vuoi condividere con tutte le persone che incontri e che resteranno colpite come da un’illuminazione geniale. Tutto merito di Mercurio, Venere e della Luna a favore. Purtroppo la posizione da opinionista del Grande Fratello Vip pare sia stata assegnata alla giornalista Cesara Bonamici, perché tu il quel ruolo saresti stato assolutamente perfetto.

Amore: attizzi il tuo partner con idee davvero intriganti.

Lavoro: il business senza un tuo ‘ok’ sembra proprio essere bloccato.

Salute: riesci ad essere perfetto anche con qualche centimetro di pancetta.

Il consiglio del giorno: organizza una lettura corale di grandi classici con i tuoi amici come nuova attività estiva.

Voto 7

Capricorno

Sono certa che empatizzi parecchio con le mucche inferocite del Trentino Alto Adige che, stufe di essere tormentate dai turisti, hanno perso le staffe. Siccome sei molto energico con Marte a favore, oggi che hai la Luna storta devi stare molto attento alle tue reazioni perché potrebbero essere facilmente ‘eccessive’.

Amore: neppure dopo una nottata d’amore folle riesci a rilassarti.

Lavoro: non tolleri errori e malcontento, tieni tutti sull’attenti come un generale.

Salute: sei più vigoroso e imprevedibile della grandine in questo periodo.

Il consiglio del giorno: metti un cucchiaino di extra zucchero nel tuo caffè per addolcirti un po’.

Voto 7

Acquario

Attento ai cambiamenti radicali tipo inversioni a ‘u’ perché con Mercurio contro, il rischio non è assolutamente calcolato. Lo so che con la Luna a favore sei incoraggiato a scelte azzardate come quella di Elon Musk di cambiare il logo di Twitter in una semplice e categorica ‘x’ nera, ma prima di prendere qualsiasi decisione chiedi consiglio almeno al tuo migliore amico.

Amore: ti lanci in conquiste impossibili, tipo chiedere a Dua Lipa un appuntamento.

Lavoro: ti senti un genio incompreso.

Salute: hai bisogno di condivisione e di supporto come dal gruppo di saggi si una tribù sioux.

Il consiglio del giorno: prenota il solito ombrellone nel solito stabilimento al mare.

Voto 6

Pesci

Quando si parla di senso del dovere voi siete il segno più affidabile di tutto lo zodiaco con Saturno che transita proprio a casa vostra. Esattamente come il ciclista Wout van Aert che lascia il tour de France per stare al fianco alla moglie durante il parto. Voi sapete perfettamente valutare cosa è veramente importante e cosa potete tranquillamente lasciare andate.

Amore: vi lanciate in promesse per sempre.

Lavoro: condividete con tutti i colleghi la vostra scala delle priorità.

Salute: non potete assolutamente rinunciare alle otto ore di sonno quotidiane.

Il consiglio del giorno: preparate dei pasti leggeri ideali per questa stagione.

Voto 7