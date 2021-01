Nell'oroscopo di lunedì 25 gennaio 2021 la Luna si trova ancora per buona parte della giornata nel segno dei Gemelli: la creatività, la voglia di novità, il bisogno di chiacchierare anche con le pantofole appena svegli saranno fortissimi… In più Marte si sta avvicinando fino quasi a congiungersi alla Luna nera intorno al nono grado del segno del Toro. Se la Luna nera indica la femminilità che si ribella, la congiunzione di Marte non fa che amplificare questo bisogno di essere riconosciute.

L’oroscopo del giorno 25 gennaio 2021 segno per segno

Spesso mi sentirete parlare di Lilith, la Luna nera, anche se questo simbolo astrologico non è un pianeta bensì una posizione. Questo aspetto però, soprattutto di questi tempi in cui è fortissimo il desiderio delle donne di mantenere le proprie caratteristiche ma di essere trattate al pari del genere maschile, ritengo sia molto attuale. Dove il Toro è un segno femminile e a chiudente, Marte che si congiunge alla Luna nera rende più consapevoli delle proprie forze.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Caro Ariete: pensaci bene. La maggior parte dei progetti ai quali stai lavorando potrebbe venir stroncato sul nascere se non chiedi il parere di qualcuno che sia disposto a dartelo. Mercurio è dalla tua e tutte le idee che ti vengono in mente sembrano geniali ma Venere e Luna non la pensano proprio allo stesso modo… non vorrei finisse come la versione low cost del Bimby della Lidl che è stata ritirata dal mercato in tempo zero dopo la sua produzione.

Amore: hai bloccato tutti i profili di chi manda i cuoricini senza freni. Lavoro: instancabile. Potresti continuare a lavorare fino a notte fonda. Salute: non c’è male: e smetti di chiederti se sei ingrassato. Il consiglio del giorno: credo che trovare ogni occasione per allenarti sia interessante e sana solo se non si esagera…!

Voto 8 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

C’è chi ti critica e chi invece elogia la tua forza nel veicolare messaggi che non tutti sono disposti a cogliere. Come per Lady Gaga che ha cantato all’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, anche per te ci sono persone che non hanno capito il tuo vero intento e che preferiscono criticarti invece che comprenderti fino in fondo. Non ti curar di loro: sei sulla strada giusta per il successo.

Amore: non riesci a contare quante occhiate sexy ricevi ogni giorno. Lavoro: non appoggi troppo le idee “rivoluzionarie” che qualche nuovo arrivato propone… Salute: un po’ frastornato al risveglio ma nulla di preoccupante. Il consiglio del giorno: cura la comunicazione e il modo di presentarti… anche farti un piano editoriali di post da pubblicare sui social potrebbe funzionare.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite pronti per nuove sfide come Daniel Radcliff, l’attore di Harry Potter, che ha abbandonato bacchette e pietre filosofali per mettersi a recitare in un film survival dai risvolti psicologici non indifferenti. A caricarvi di voglia di mettervi in gioco avete la Luna, pronta a sostenervi e a slanciarvi verso il futuro! Siate decisi e determinati e vedrete che arriverete lontano!

Amore: riuscite a far sorridere anche il partner più musone. Lavoro: anche se stanchi e sfiniti, non riuscite a mollare l’osso…! Salute: ancora carichi per i giorni extra di Luna a favore durante il weekend. Il consiglio del giorno: parlate col cuore: riabituatevi a poter parlare dei vostri sentimenti senza per forza vergognarvene.

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Lo sappiamo: Venere è ancora là. Ti dà insicurezza e non ti aiuta minimamente coi sentimenti. La Luna però si sta avvicinando e qualcosa sembra pure che si stia smuovendo nel tuo cuoricino… Certo, sono ancora tutte illazioni come quelle sul presunto matrimonio fra Shawn Mendez e Camila Cabello, ma almeno sappiamo che l’intenzione di rimetterti in gioco, da parte tua, non manca! Vedremo gli sviluppi!

Amore: stanco di dover sempre mettere da parte i tuoi sentimenti. Lavoro: stanno per arrivare occasioni importanti. Salute: in lento recupero. Il consiglio del giorno: usa dolcezza e comprensione. La tua arma prediletta sarà sempre l’empatia!

Voto 6 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La regola da seguire oggi è, assolutamente, quella di non dimenticarsi le cose importanti. Purtroppo Mercurio è ancora opposto e, dalla sua posizione, gli riesce benissimo confonderti i pensieri e lasciarti con un’espressione incredula quando ti accorgi di aver dimenticato qualcosa di fondamentale. Spero, almeno, che tu non abbia problemi con le password… non fare come il milionario che ha rischiato di perdersi milioni in bitcoin perché non ricordava la credenziale di accesso al conto!

Amore: tenero e affabile: nessuno può dirti di no. Lavoro: la tua esuberanza può farti fare gaffe evitabili… mantieni il controllo. Salute: non c’è male! Solo un po’ di stanchezza inspiegabile. Il consiglio del giorno: prendi la vita con calma, oggi. Accetta ritardi e imprevisti normali di lunedì e lascia che le cose seguano il loro corso.

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il passaggio della Luna in quadratura può averti disturbato un po’ durante il weekend ma, già dalle ultime ore di questo lunedì, riacquisterai sicurezza in te stessa. Il tuo ritorno sulle scene, piena di baldanza, sarà un po’ come il ritorno sui tabloid della magnifica Michelle Obama, apparsa ancora più bella del solito (se possibile) durante l’insediamento di Biden alla Casa Bianca!

Amore: potresti essere un po’ pretenziosa oggi: non esagerare con le richieste. Lavoro: qualche ritardo incombe su di te… gioca d’anticipo! Salute: andrà migliorando molto rapidamente. Il consiglio del giorno: organizza già un piano B per tutte quelle cose che vorresti risolvere in poco tempo ma che potrebbero andare incontro a possibili imprevisti. D’altra parte sei bravissima in questo!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Twitter continua a bloccare account e, dopo Trump, ora sembra stia passando in rassegna tutti i profili governativi che escono dai limiti. Nel mentre, tu sei stata probabilmente bloccata dal profilo del pianeta dell’amore che sembra non aver alcuna intenzione di darti ascolto. Porta pazienza… sono certa che troverà il modo di farsi perdonare molto presto!

Amore: riponi il vestito in paillettes rosse e luccicanti: non è ancora il momento. Lavoro: incontri interessanti potrebbero dare il via ad importanti collaborazioni: occhi aperti! Salute: in lieve calo: concediti un caffè in più per star sveglia! Il consiglio del giorno: usa la parlantina ed alcune tecniche di dialettica per tener viva l’attenzione di chi hai di fronte! Ti aiuterà soprattutto nelle occasioni importanti!

Voto 7 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La passione a volte può far danni… Ricordi quando Gwyneth Paltrow ha messo in vendita una candela con un aroma ispirato alle sue parti intime? Qualcuno ha deciso di accendere il cero senza curarsi troppo di tenere sotto controllo la fiamma finendo per appiccare un incendio a tutta la casa! Sono certa che non sia colpa dell’aroma intimo dell’attrice se l’uomo si è un po’ perso… Ma tu, con quel Marte opposto, cerca di tener viva l’attenzione e di non farti sviare dagli istinti travolgenti.

Amore: hai bisogno di caste coccole sul divano di casa. Lavoro: ti sembra di essere finito in un film in lingua straniera dove non ci capisci niente di quello che dicono gli attori. Salute: in recupero forte. Il consiglio del giorno: ogni tanto va bene anche lasciarsi andare ai sentimenti senza per forza chiedersi dove si sta andando… d’altra parte tu hai un oceano di emozioni pronto ad essere esplorato!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Oggi la Luna ti infastidisce proprio. Sei quasi disposto a fare come il viaggiatore che, arrivato all’aeroporto di Chicago, per non affrontare tutta la trafila infinita di controlli, ha preferito nascondersi nella struttura e rimanerci per tre mesi di fila! Non credo sia la tattica giusta per affrontare la giornata… anche se sono certa che con quel Mercurio ancora a favore non avresti problemi ad organizzarti al meglio!

Amore: a poco a poco riuscirai a riprendere in mano la gestione di quello che senti. Lavoro: produttivo al massimo: riparti la settimana con forza e determinazione. Salute: l’umore migliorerà rapidamente: non temere! Il consiglio del giorno: non partire col broncio: fidati della tua astrologa e datti il tempo per rimettere insieme le idee prima di scartare ogni occasione!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei talmente pieno di emozioni che, al confronto, l’arrivo di Biden alla Casa Bianca non è che una festicciole di amici sotto tono. Venere sta facendo il suo davvero bene e, se poco poco non ti bastassero i momenti teneri, Marte è sempre pronto a scalare qualche marcia per far accendere velocemente la situazione anche in camera da letto. Senza parlare del fatto che al lavoro riparti davvero con tanta determinazione!

Amore: cerca di non essere troppo pretenzioso. Sei a rischio di facile suscettibilità. Lavoro: la gestione dei problemi non ti preoccupa affatto. Salute: momenti di nervosismo all’orizzonte. Il consiglio del giorno: non dare troppo ascolto alle tue insicurezze e, se proprio ti avviluppano, parlane con chi ami. Non chiudere il dialogo con chi ti vuole davvero bene!

Voto 7 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Non solo irriverenza: quel Mercurio dalla tua, assieme ad una Luna che ti ha accompagnato per tutto il weekend, ti ha dato delle idee fenomenali e fantastiche a cavallo fra genio e meraviglia. Sarà sicuramente del tuo segno anche chi ha inventato e posto delle altalene sul muro che divide gli USA dal Messico, rendendo più utile e comunitario un elemento di sbarramento inutile e freddo.

Amore: scrivi il suo nome con tanti cuoricini vicino. Lavoro: pieno di proposte da presentare al CEO. Salute: carico come un petardo! Il consiglio del giorno: se ti mancano dei passaggi o sei hai bisogno di aiuto, non farti scrupoli a chiederlo! Ci sarà sempre chi sarà disposto a darti una mano!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Questo lunedì vi convince tanto quanto la teoria avanzata qualche anno fa da un libro di scienza dove si sostiene che i dinosauri abbiano viaggiato nella spazio raggiungendo anche Luna e Marte… nel vostro caso è semplicemente la Luna, stortissima, ad essere il problema: non siete dell’umore per mettervi a fantasticare e volete solo fare il vostro lavoro in santa pace.

Amore: state per tornare i dolci Pesciolini di sempre. Lavoro: rimandate tutte le questioni al pomeriggio: questo lunedì mattina per voi è un grosso trauma. Salute: guadagnerete punti appena la Luna si sposterà dalla quadratura…! Il consiglio del giorno: preparatevi per una cenetta romantica! Finalmente potrete riprendere ad amoreggiare come si deve!

Voto 8 –