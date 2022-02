L’oroscopo di oggi 25 febbraio 2022: Ariete e Sagittario non trattengono le emozioni Nell’oroscopo di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, la Luna si trova per buona parte nel segno di fuoco del Sagittario mentre Nettuno addolcisce almeno un po’ la durezza di tutto questo Saturno nel cielo. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Eccoci all'oroscopo di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, con la Luna che se ne sta per buonissima parte della giornata nel segno del Sagittario e solamente intorno alle 18, quando si dà il via al weekend, si sposta in Capricorno. La caratteristica del cielo di oggi è il sestile tra Nettuno in Pesci e Venere e Marte congiunti in Capricorno. Si tratta di un transito che vuole mettere un po' di pace, un po' di armonia, in un cielo dove la durezza saturnina si fa sentire, almeno fino alla fine del weekend.

Con la Luna ancora in Sagittario il segno fortunato per oggi sarà il Leone che si gode gli ultimi giorni prima che i pianeti in Acquario gli diano parecchio fastidio. Il segno sfortunato di oggi invece sarà la Vergine, ma solamente fino a che non inizierà il weekend, che la vedrà grande protagonista dentro e fuori dalle lenzuola!

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

J-Ax ha presenziato recentemente in un liceo occupato di Torino per appoggiare le rivolte dei ragazzi. Ha intimato loro di essere ineccepibili e ha assicurato il proprio appoggio. Anche tu vorresti tanto presenziare a qualche protesta ma, nel tuo caso, lo faresti solo per fare caciara. Venere e Marte sono, a tutti gli effetti, in posizione giusta per renderti il bastian contrario perfetto. Dove c’è possibilità di far casino, siamo già certi che tu ti troverai in mezzo.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: i drammi della tua vita privata fanno tanto “teen drama” al livello di Dawson’s Creek. Se solo la smettessi di arrampicarti sulle case della gente per raggiungere la finestra della tua crush…

Lavoro: Mercurio dona spunti invidiabili che faresti meglio a seguire alla lettera. E smettila di farti problemi inutili su quello che potrebbero pensare i colleghi delle tue proposte.

Salute: la Luna ti regala ultimi raggi positivi. È grazie a lei se ti senti abbastanza ok.

Il consiglio di oggi: Mercurio a favore può ancora rivelarsi utile per non combattere battaglie perse già in partenza. Sfruttalo al massimo e pianifica prima ciò per cui batterti con coscienza.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, un musicista italiano ha suonato un violino dal valore di 5 milioni. Decantato il suono dello strumento, noi sappiamo benissimo che è la maestria del musicista a rendere unico uno strumento… un po’ come l’abilità che ti contraddistingue in questo periodo. Grazie all’assetto planetario, anche con un Mercurio quadrato tu sei perfettamente in grado di portare a compimento i tuoi progetti semplicemente seguendo l’istinto e la passione. Occorre rendere grazie anche a Marte e Venere per questo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: la giornata può solo migliorare: sembra che ci sia in previsione una piccola sorpresina per te da parte del partner. Occhi aperti.

Lavoro: la tua scrivania è sempre il fac-simile della cameretta di un bambino di 4 anni: disordinata, piena di giochini inutili e di macchie di cioccolato ovunque. Non ti stai facendo buona pubblicità sai?

Salute: Marte a favore ha l’effetto di una bibita energetica a lunga durata. Grazie alla sua influenza non devi temere stanchezza.

Il consiglio di oggi: segui la pancia. Non solo quando ti consiglia cosa mangiare a pranzo ma anche quando si parla di emozioni estemporanee. Non può fallire.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

È morta, in Cile, l’indigena Cristina Calderón, portando con se l’ultima traccia di parlante nativo della lingua Yagán. La scomparsa di una lingua vecchia di 6 mila anni è per voi una perdita incommensurabile che, sotto il segno di questa Luna opposta, fa ancora più male. Certo: avete ancora tanti modi attraverso i quali comunicare grazie a Mercurio a favore, ma per voi il dramma è insostenibile… Non è che la state facendo più grossa di quanto non sia?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: non temete, Gemellini miei, il vostro buon cuore si nota anche se fate figuracce barbine. Chi ha vero interesse nei vostri confronti non potrà fare a meno di notare la vostra dolcezza.

Lavoro: impiegate più tempo a risolvere magagne e problemi che a produrre qualcosa di nuovo. Per fortuna che avete Mercurio a darvi manforte…

Salute: in recupero netto: non appena la Luna si sarà spostata dall’opposizione potrete tirare un sospiro di sollievo e riprendere a concentrarvi sul serio.

Il consiglio di oggi: drammatizzate il meno possibile ed evitate di fare piazzate in mezzo a sconosciuti. So che questa Luna è stata pesante ma non c’è davvero motivo di alzare la voce…

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La tua vita amorosa si trasforma in conflitto perenne. Per colpa di una Luna di prossima opposizione, che va ad aggiungersi alla Venere già invisa, potresti trovarti anche tu a litigare sulla possessione di un vigneto in Francia come hanno fatto gli ex-Branjelina. Il trucco è quello di disinnescare tutto e subito prima che prenda fuoco. Solo così potrai evitare discussioni sulla possessione del telecomando della TV col partner.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: il pianeta dell’amore ti guarda come la cheerleader più figa della scuola farebbe con la matricola bruttina del primo anno. C’è poco da fare. Questo semestre l’avrà vinta lei e tu rimarrai solo come un gambo di sedano.

Lavoro: incredibile ma pare che, anche avendo fatto il poco indispensabile, ti prenderai tutti i meriti della prossima mega transazione in ufficio. Questo significa avere Giove a favore.

Salute: il caffè non basta. Ci vorrebbe qualcosa per tenerti sveglio durante tutta la giornata. Tipo un concerto metal a tutto volume nelle orecchie (e anche in quel caso potrebbe non essere sufficiente).

Il consiglio di oggi: cambia stanza. Se qualcosa di qualcuno che conosci ti da sui nervi, metti distanza fisica fra voi due. Ti aiuterà a non dare in escandescenze.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Fai fatica a comprendere come il liceo artistico di Brera, a Milano, abbia concesso liberamente l’utilizzo di alias agli studenti che hanno iniziato la transizione di genere. Mercurio opposto pare essere un ostacolo quasi insormontabile e ti impedisce di arrivare anche alle conclusioni più semplici. Tranquillo: non si tratta di chiusura mentale ma solo di dispetti che il pianeta del pensiero ha deciso di mettere in campo contro di te. Passerà presto, vedrai.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: sfrutta gli ultimi attimi di Luna a favore per metterti in mostra. Grazie a lei riuscirai a sfruttare l’occasione ed apparire super affascinante per chi ti interessa davvero.

Lavoro: il pianeta del pensiero sembra essere in vacanza. Molto molto lontano da te. Senza il suo supporto fai fatica anche a fare i calcoli usando le dita… figuriamoci evadere ordini.

Salute: non dimenticarti di fare analisi di routine. Possono sempre essere utili anche gli integratori multivitaminici!

Il consiglio di oggi: non aver paura di chiedere che ti vengano rispiegate alcune cose se non le hai capite. A tutti capita di avere un Mercurio opposto.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non sono certa della bontà dell’insalata “all’italiana” preparata da Carla Bruni in diretta Instagram e che la ha fruttato un sacco di like ma so, per certo, che la scelta di condividere qualcosa di personale è stata la scelta vincente. Tu, cara Verginella, dovresti fare lo stesso. Ignora questi ultimi attimi di Luna quadrata e concediti di seguire la strada tracciata da Venere a favore fatta di apertura agli altri e al dialogo. Non te ne pentirai.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: innamorata ma incapace a dimostrarlo davvero. Dovresti sforzarti un po’ di più ed essere espansiva e dolce… il partner non può sempre indovinare i tuoi sentimenti, sai?

Lavoro: non esattamente una passeggiata di salute. Giove prova a mettere il freno alla tua crescita professionale facendoti fare sciocchi errori di valutazione. Vai coi piedi di piombo.

Salute: Marte e Venere sono compagni perfetti per la tua corretta giornaliera al parco. In mezz’ora di attività non verserai nemmeno una goccia di sudore.

Il consiglio di oggi: sbottonati leggermente. Consenti agli altri di entrare più in contatto coi tuoi sentimenti. Potrebbe essere la scelta giusta quella di farsi avvicinare da chi veramente tiene a te.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Spazientita come Mario Draghi che, recentemente, ha sentenziato “se volete perder tempo, trovatevi un altro”. Sarà l’influsso di Venere e Marte oppure lo spostamento della Luna… fatto sta che oggi sei meno propensa del solito a scendere a compromessi. O si fa come dici tu oppure, semplicemente, ti tiri fuori dai giochi. Chissà che questa commistione di decisione e di risolutezza piccata non ti portino da qualche parte.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: diventi sempre più scontrosa man mano che le ore passano. Senti tutta la pesantezza di Venere e Luna gravarti sul cuoricino.

Lavoro: intransigente con tutti. Persino col tuo capo. Attenta a non esagerare con le prese di posizione.

Salute: ti stanchi facilmente. Già il tragitto camera da letto-cucina ti impiega il 60% delle energie giornaliere.

Il consiglio di oggi: vestiti di rosso o di viola. Colori decisi che non hanno alcuna intenzione di comunicare flessibilità. Almeno chi ti incontra sa già che tu non hai intenzione di cedere di un passo…

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La Sardegna è leader nelle energie verdi e rinnovabili. Fra impianti e regolamentazioni che li consigliano, possiamo dire che sia l’italianissima punta di diamante in questo campo. Tu non ne capisci un granché in merito alla “green energy” ma Venere a favore ti ha già fatto capire chiaramente che si tratta decisamente della strada giusta. Fosse stato per Mercurio, quadrato al momento, non avresti saputo davvero come esprimerti in merito.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: travolgi chiunque nel tuo impeto di passione ed erotismo. Sei effettivamente ancora il più sexy dello zodiaco…

Lavoro: deleghi ai colleghi tutti i compiti più ingrati. Tanto ti basta un piccolo ammiccamento per convincere gli altri a fare tutto quello che vuoi.

Salute: ti sei iscritto ad un nuovo corso di krav maga nel tentativo di far colpo su qualche altro partecipante… oltre che a rimetterti in forma.

Il consiglio di oggi: indeciso su alcune scelte da prendere? Tira in aria una moneta e chiudi gli occhi: saprai per certo qualche decisione vorresti uscisse. Segui quella.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Coraggio e dimestichezza sono le doti che non devono assolutamente mancarti oggi. È solo grazie a loro che riuscirai ad arrivare al termine della giornata con successo. Devi sentirti come i piloti degli aerei durante la tempesta Eunice a Birmingham: è solo grazie all’esperienza e alla forte volontà d’animo che sono riusciti a far atterrare i velivoli e tutti i passeggeri sani e salvi. Tu devi, semplicemente, fare lo stesso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: attento a non fare troppo il farfallone in giro. Giove potrebbe farti esagerare e perdere il senso della misura: non a tutti piacere essere presi in giro…

Lavoro: propositivo. Affronti ogni problema con verve e serietà. Non c’è nulla che possa fermarti.

Salute: attenzione a non esagerare con le abbuffate. Giove è super propositivo e, forse, un po’ eccessivo. Potresti andare a letto un po’ appesantito.

Il consiglio di oggi: allenati a tenere sotto controllo i nervi. Qualche film dell’orrore o videogioco con degli zombie possono essere una buona palestra.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Dopo il David, a Firenze è stata esposta la statua dell’eroina di un videogioco di ultima generazione: Aloy di “Horizon Forbidden West”. Sotto la statua, la dedica a tutte le donne che hanno cambiato il mondo contemporaneo con coraggio. Un atto di riconoscimento, dal mondo del gaming, verso quello femminile e che ricorda da vicino la cura e la motivazione che dedichi a tutti quelli che stanno intorno a te. Venere, in questo, è il tuo alleato principale.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: Venere e Marte continuano il lavoro di supporter. Grazie a loro stai scalando la classifica dei “più affascinanti del pianeta”. Se continua così, Forbes ti dedicherà una copertina, lo sai sì?

Lavoro: deciso, risolutivo, non accenni a cedere di un passo. Sei il leader perfetto.

Salute: irriducibile. Non senti fatica nemmeno dopo aver aiutato un amico col trasloco di casa. Sfrutta queste energie in eccesso nel modo giusto.

Il consiglio di oggi: fare regalini a chi ami è un gesto che lascia il segno. Senza strafare: anche un piccolo vassoio di pasticcini può essere indimenticabile.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Giochi bene le tue carte come Mahmood e Blanco, in posizione #15 nella classifica 200 Billboard grazie alla canzone che hanno portato a Sanremo. Mercurio e Saturno sono in grado di farti fare i passi giusti per avvicinarti ai tuoi obiettivi e faresti bene a seguire il loro consiglio. Attento a non perderti d’animo: la Luna che esce dalla posizione favorevole potrebbe avere contraccolpi consistenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la Luna ci prova anche a renderti più dolce del solito ma, purtroppo, potrebbe non essere abbastanza. Gioca d’astuzia piuttosto e divertila con le tue battute ricercate e intelligenti.

Lavoro: rapido di calcolo come non mai. Puoi anche non utilizzare la calcolatrice da tavolo.

Salute: energie in leggero calo. Usale con parsimonia e organizza bene la tua giornata.

Il consiglio di oggi: segnati su un foglietto, di prima mattina, tutti i buoni propositi per questa giornata. Ricordatene quando, nel pomeriggio, la Luna si sarà spostata dalla posizione favorevole e ti sentirai scarico…

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

In Thailandia sono state accese un milione di lanterne virtuali durante una sessione di meditazione per poter pregare per la fine della pandemia. Si tratta di una delle meditazioni in simultanea più grandi di sempre. Avreste sicuramente partecipato anche voi, se l’aveste saputo prima: Giove dalla vostra mette al primo posto l’interesse al benessere di tutti… ed anche la Luna quadrata, prima o poi, dovrà convincersene.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: il romanticismo sembra in ripresa. Non appena la Luna vi lascerà in pace troverete persino la voglia di gettarvi fra le braccia di chi amate.

Lavoro: a poco a poco la giornata sembrerà sempre più produttiva. Non fermatevi di fronte alle prime difficoltà. Si tratta solo di carburare.

Salute: Marte sostiene tutti i vostri progetti per la giornata. State tranquilli: non vi troverete mai a corto di energie.

Il consiglio di oggi: se avete litigato con qualcuno, concedetevi un piccolo momento per far pace di fronte ad una tazza di tè con biscotti. Non esiste bandiera bianca più dolce.

Voto 8 –