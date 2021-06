Con l'oroscopo di oggi, giovedì 24 giugno 2021, assistiamo alla Luna piena in Capricorno. Questa sera intorno alle 20:45 (in Italia) la Luna in Capricorno sarà esattamente opposta al Sole in Cancro a poco più di 3 gradi. Questa Luna piena è sempre una grande ferita perché si trova opposta alla sua posizione naturale, ovvero nel segno del Cancro. In più oggi vediamo anche Venere opposta a Plutone e Marte opposto a Saturno come ad indicare grandi rotture, scandali, momenti di tensione.

L’oroscopo del giorno 24 giugno 2021: previsioni astrali segno per segno

Ancora in questi giorni, come per la settimana, abbiamo la quadratura tra Saturno e Urano della quale vi ho parlato più volte e nel tema natale della Luna piena di oggi cade tra la seconda e la quarta casa. Questo significa che a rompersi, ad essere messe in discussione sono i sentimenti di famiglia, di protezione, di comfort zone che dona senso di comprensione e di stabilità emotiva.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sapevi che sono stati inventati dei fari per auto che sostituiscono appieno i telecomandi per aprire i cancelli? Con il semplice fascio di luce riescono ad inviare gli impulsi a cancelli e battenti in un lampo! Un vero toccasana per la tua voglia di risparmiare perennemente tempo… peccato però che tu non possa usare lo stesso stratagemma per far “aprire il cuore” ad alcune persone di tuo interesse! Tranquillo Ariete: presto anche Venere si convincerà che oramai il tuo tempo è arrivato!

Amore: ancora qualche giorno di tensione.

Lavoro: oramai businessman avviato. Stringi collaborazioni e firmi contratti con velocità incontrastata!

Salute: atletico e scattante, fai la tua figura in costume sotto l’ombrellone!

Il consiglio del giorno: non aver timore e compra online quel nuovo bikini che punti da un po’! Per quando sarà arrivato Venere farà in modo che ti stia divinamente!

Voto 8-

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fin troppo pigro e comodone. Marte quadrato affossa la tua voglia di sforzarti e persino di camminare per spostarti da una zona all’altra della città. L’invenzione tutta americana di un drone-bus da 40 posti farebbe proprio al caso tuo… gli chiederesti persino di venirti a prendere direttamente a casa per portarti a far la spesa! Ricorda che Saturno ti guarda minaccioso e non ama molto quelli che si lasciano troppo andare! Datti un tono!

Amore: prendi le conoscenze estive con un po’ di leggerezza… abbi riguardo per chi si dichiara a te!

Lavoro: problemi di comunicazione. Assicurati che la tua mail sia partita e non sia ancora in “bozze”!

Salute: recuperi forze a poco a poco…

Il consiglio del giorno: una granita fresca sempre a portata di mano e una caraffa di acqua e menta sulla scrivania ti daranno la freschezza necessaria per non finire stufato in ufficio (o dall’home office!).

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non dico possiate arrivare al livello della turista che si è spogliata e si è gettata completamente nuda in una fontana di Roma ma poco ci manca! Luna opposta, Giove quadrato e una dose non trascurabile di insofferenza al caldo potrebbero darvi alla testa! A dirla tutta avete un Mercurio a favore che è pronto ad alzare la manina e a ricordarvi le regole del buonsenso: ascoltatelo! È sicuramente la risorsa più saggia che avete a disposizione!

Amore: preparatevi per gli sviluppi futuri. Saranno sicuramente interessanti!

Lavoro: tutte le risposte via mail che aspettavate potrebbero arrivarvi, in blocco, nel pomeriggio. Pronti a processarle con velocità massima!?

Salute: se non fosse per la Luna, stamattina vi sareste pure alzati per la corsetta all’alba…

Il consiglio del giorno: problemi di concentrazione? Cercate di lavorare nell’assoluto silenzio ed assicuratevi di staccare la testa di tanto in tanto!

Voto 6 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Perché comprare una mountain bike completamente elettrica e che scala da sola le salite? Ma per far colpo, ovviamente! Con questa Venere le studi davvero tutte per attirare l’attenzione e apparire splendido! Anche Giove, ancora per oggi, prova ad aiutarti ma attento al suo moto retrogrado: non vorrei mai che ti si scaricasse la bici proprio quando stai per chiederle il numero! La figuraccia potrebbe non giocare troppo a tuo favore!

Amore: ottimo! (A meno che tu ti ricordi di caricare la bici!).

Lavoro: è più il tempo che passi ad aiutare gli altri che a pensare al tuo lavoro!

Salute: attento alla Luna: potrebbe guastarti l’umore e inibire le tue energie!

Il consiglio del giorno: mantieni distacco e una buona dose di concentrazione: farsi prendere a male dal chiaro di Luna potrebbe non giovarti!

Voto 7

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sei più discusso delle dichiarazioni e delle inquadrature della cronista sportiva Paola Ferrari (che ha regalato emozioni alla “Basic Instinct”, secondo qualche giornale scandalistico!). Colpa di Marte: ti dipinge più provocatorio di quanto non vorresti apparire ma tu ben sai che per effettive interazioni sensuali dovrai aspettare ancora un po’! Venere non si è ancora decisa a prestarti ascolto e tu, per il momento, puoi soltanto allenare ammiccamenti e tecniche di abbordaggio.

Amore: riprendi a poco a poco la voglia di sedurre.

Lavoro: attento. Non presentarti in ufficio con dati non aggiornati per la riunione!

Salute: dieta perfetta e bilanciata. Ti stai allenando già per le prossime olimpiadi?

Il consiglio del giorno: datti una regolata: non puoi frequentare proprio tutti tutti i corsi della palestra! Anche tu hai bisogno di riposare!

Voto 8 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Mi sembri Mancini quando ha parlato con la nazionale dopo la vittoria contro il Galles: scontenta, non soddisfatta e decisa a spronare tutti a dare sempre e comunque il meglio. Super critica, per colpa di Mercurio, non riesci ad avere il senso della misura a causa anche di Giove e rischi di usare parole troppo forti anche con chi ha davvero dato il massimo. Ogni tanto essere morbidi (anche con se stessi) ha il suo senso. Ricordatene!

Amore: non spaventarti: le cose travolgenti che provi sono emozioni che non puoi controllare… alcune di queste sono anche super positive!

Lavoro: non trasformare il recupero crediti in una caccia all’uomo spietata e irrazionale!

Salute: l’attività fisica deve anche essere un piacere, non soltanto una guerra dichiarata ai rotolini di ciccia!

Il consiglio del giorno: musica zen, tu a gambe incrociate sul terrazzo o in mezzo ad un parco in cerca di centratura!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Evita le cadute di stile come quelle di Madame che, pare, abbia risposto di traverso a qualche fan che le ha chiesto di fare un selfie insieme sbottando poi su Twitter. So che Venere ti indispettisce parecchio rendendoti quasi inavvicinabile ma reagire con troppa determinazione a volte è sconsigliabile. Sforzati di mantenere la calma e di esercitare la tua disponibilità… soprattutto ora che la Luna sta per entrare in quadratura rendendo più complesso non mandare tutti a quel paese!

Amore: cura l’esposizione delle tue idee: fa molto! Credimi!

Lavoro: sommersa da telefonate e richieste… Tanta tanta comunicazione!

Salute: qualche momento di confusione in arrivo. Mantieni la calma e andrà tutto bene!

Il consiglio del giorno: non caricarti di colpe e di responsabilità che non sono tue! Luna e Venere potrebbero convincerti di avere delle colpe che, in realtà, non ti appartengono!

Voto 6 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Marte ti rende scontroso e litigioso. Pronto a dare il via a liti interminabili come quelle fra Fedez e il Codacons. A finire sotto accusa ora è la nuova canzone “Mille”, definita una vera e propria pubblicità camuffata che viola l’Antitrust! Prendi ispirazione dai Ferragnez e cerca di sdrammatizzare al massimo ogni possibile tensione: a volte è importante disinnescare ogni possibile litigata per poter vivere tranquilli! Segui il consiglio!

Amore: buttala sul romantico e stai certo che non sbagli.

Lavoro: ma perché ti mettono sempre le riunioni straordinarie al termine del turno!?

Salute: evita sforzi non programmati. Stai sereno.

Il consiglio del giorno: non partire in pompa magna con nuotate epiche se non metti piedi in acqua da quanto eri piccolo. Prendila con calma!

Voto 5 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Non importa se la Luna sta per lasciarti: la gioia è tanta e grazie a Marte a favore non riesci a contenerti e a restare composto. Come i tifosi radunati attorno alla giornalista del TG1 che l’hanno praticamente invasa e costretta a chiudere il collegamento in diretta dopo la vittoria della nazionale italiana contro il Galles, anche sei pronto a gridare e a saltare in preda all’entusiasmo… non ho ancora ben capito se anche tu gioisci per le partite di calcio o per altro… ma ci va bene così!

Amore: giochi di sguardi bollenti sotto l’ombrellone.

Lavoro: non aver paura di chiedere aiuto. Sono in gioco scelte importante ed hai bisogno di supporto!

Salute: ottima: non salti un appuntamento dei tuoi allenamenti online!

Il consiglio del giorno: anticipa tutti gli appuntamenti alla prima parte della giornata: li prenderai con più energia e filosofia!

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Lascia perdere i colpi di testa. Con una Luna che sta per entrare a tuo favore, già ti vedo fare atti sconsiderati dei quali poi ti pentirai in tempo zero. Alla larga i tatuaggi estivi, a meno che non siano quelli temporanei. Ci sono già migliaia di scritte e bruttissimi disegni su pelle fatti in un momento di debolezza (e in questo i protagonisti di Love Island potrebbero tenere una cattedra ad Harward…). Sii centrato e non seguire troppo l’onda del momento.

Amore: …se proprio vuoi farti un tattoo, cancella il nome dell’ex!

Lavoro: ti vengono in mente idee creative per risolvere questioni annose!

Salute: stai per recuperare terreno!

Il consiglio del giorno: alla larga da quel vecchio costume con le frange che portavi sei anni fa… l’unica cosa che puoi farci è ricavarne una borsetta!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Intramontabile e riconoscibilissimo come la Carrà (che ha 78 anni ancora detta legge!)… di cosa sto parlando? Ma del tuo stile! Con Saturno, Mercurio e una Luna ancora a favore per qualche ora sei in grado di lasciare il segno ovunque passi! La nota dolente è, ancora, Marte opposto che potrebbe prosciugare anche le poche forze che ti restano. Decidi per un pisolino pomeridiano all’ombra di una palma: è la cura perfetta per la stanchezza estiva!

Amore: senti già nell’aria profumo di rotture…

Lavoro: chi dice che in smartwoking si tende a lavorare di meno, distraendosi di più, non ha mai visitato il tuo home-office multi funzionale di tua invenzione!

Salute: ci starebbe bene un cornetto ripieno di gelato per contrastare bene gli effetti di Marte.

Il consiglio del giorno: non dimenticarti di bere spremute e succhi di frutta! Ti aiuteranno a tenere sveglio il cervello!

Voto 7 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Emotività a mille. Fra una Venere a favore ed una Luna che balla fra quadratura e sestile, vi riuscirà facile aver crisi di pianto come Mara Venier. Mentre lei si è emozionata in diretta per tutto l’affetto ricevuto durante il periodo di convalescenza, voi potreste ritrovarvi in lacrime per motivi non meglio specificati. Assicuratevi di avere vicino a voi il vostro peluche preferito: riuscirà a salvarvi da ogni possibile momento di debolezza!

Amore: inguaribili romantici. Anche di fronte due di picche voi sperate ancora!

Lavoro: concentrazione impossibile… soprattutto se il vicino di scrivania ascolta musica a tutto volume!

Salute: poco sicuri di voi stessi. Tutto rientrerà non appena la Luna si deciderà a tornare dalla vostra, nel pomeriggio!

Il consiglio del giorno: avete bisogno di coccole e baci… anche se fa un caldo asfissiante! Solo così riuscirete a rimanere saldi su voi stessi!

Voto 7