L’oroscopo di oggi 23 giugno 2022: Gemelli e Acquario ritrovano l’amore L’oroscopo di oggi, giovedì 23 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. Anche l’amore sente il sapore dell’estate: Venere entra in Gemelli e la voglia di nuovi flirt impazza. Soprattutto per i segni d’aria!

L’oroscopo di oggi, giovedì 23 giugno 2022, e le previsioni segno per segno. La bella novità di oggi è Venere che entra in Gemelli. Direi che questo aspetto è perfetto per inaugurare l’amore estivo: vivace, coinvolgente, dinamico e curioso. Siete pronti? Ovviamente saranno i segni d’aria a godere di più di questa ventata di romanticismo.

Con la Luna che oscilla tra Ariete e Toro il segno fortunato di oggi è il segno dei Gemelli che festeggia l’amore mentre il segno sfortunato è il Pesci che preferiva le coccole alle paranoie!

Ariete

Pare che tu abbia proprio la vittoria in tasca grazie a Giove che ti favorisce e a Marte che ti dà la giusta prestanza. Sei il nostro Matteo Berrettini che trionfa al ‘Queens’ portando a casa un trofeo gigante e gloria a livello mondiale per sé e per tutta l’Italia. Bello e sopratutto generoso perché i tuoi successi li vuoi condividere con tutti con un bel giro di aperitivi al bar.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: ti piace proprio farlo in qualsiasi posizione e in ogni dove, come direbbe l’immortale Raffaella Carrà:’ Da Trieste in giù!’.

Lavoro: ti senti il super eroe dell’ufficio perché coni tuoi muscoloni e il tuo super intelletto risolvi pienamente qualsiasi situazione.

Salute: sei super dotato (in tutti i sensi) e prendi senza alcun problema il posto al sole durante la pausa pranzo nonostante fuori ci siano mille gradi.

Il consiglio del giorno: acquista subito i biglietti per la festa dei quarant’anni di Radio Deejay per essere sicuro di fare la baldoria e un bel bagno di folla anche durante il weekend. Voto 8 e mezzo

Toro

Sei rimasto molto colpito dalla dichiarazione di Flavio Briatore che se, potesse tornare indietro nel tempo, cambierebbe ben il 90% della sua vita. Tu che hai la scorta di mutande dello stesso colore per questa (e anche per la prossima) vita, proprio non ti capaciti di come si possa rivoluzionare tutto. Ricorda però che Saturno è sempre lì pronto a pungolarti e a riperterti all’orecchio come un mantra che anche tu dovresti valutare qualche cambiamento. Ti basterebbe poi solo il 10%.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: Venere ti ha salutato ma tu fortunatamente hai una dispensa piena di baci e coccole che hai sapientemente conservato proprio per questo periodo di ‘magra’.

Lavoro: l’ufficio diventa il tuo nuovo luogo di relax perché hai lavorato così tanto e bene nell’ultimo periodo che ora ti meriti una bella pausa.

Salute: puoi dedicarti alle chiacchiere facili e divertenti senza avere più l’obbligo di trattenere il respiro per avere sempre la pancia piatta. Una vera liberazione.

Il consiglio del giorno: riguarda il film ‘Down Sizing’ per provare ad avere una nuova prospettiva sulla vita e sul mondo.

Voto 6 e mezzo

Gemelli

Ogni scusa è buona per festeggiare gli ottimi transiti favorevoli di Mercurio, Venere e Marte e oggi non ti fai mancare come occasione l’abolizione del Mokushoku, l’obbligo di pranzare in silenzio nelle scuole in Giappone. Per te non c’è cosa migliore di chiacchierare allegramente quando si è seduti a tavola in compagnia degli amici e far partire subito un rumoroso brindisi con tanto di cin-cin.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: hai la piena consapevolezza di cosa voglia dire per te l’amore. Lo citi in versi e lo spieghi in prosa contemporanea per chi ha bisogno di una traduzione più semplice.

Lavoro: siete proprio il collega perfetto, quello a cui chiedere un favore quando le questioni si fanno complicate e in cambio vuoi solo un drink per all’aperitivo.

Salute: sempre presi benissimo per tutti le feste e gli aperitivi a cui partecipate animatamente fino a notte fonda con un’energia travolgente.

Il consiglio del giorno: con questo caldo la stagione della ‘Dolce Vita’ di Forte dei marmi è già partita. Non fatevi scappare una bella serata alla ‘Capannina’ per cantare a squarciagola e trovarvi a ballare un simpatico trenino di capodanno.

Voto 8 +

Cancro

Hai proprio bisogno di grande attenzione sopratutto ora che Venere non è più lì ferma immobile a guardanti come le mamme con i bimbi quando giocano nell’acqua al mare. Il rischio è che tu possa avventurarti da qualche parte ma con Giove e Marte in quadratura finire intrappolata tra le grotte come la turista di Sperlonga. Verrai cercato da più di quaranta persone, ma che paura!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche se sembra che tu non abbia bisogno di niente e nessuno, tu vuoi proprio essere consolato da un grande abbraccio. Chiedilo! Lavoro: trincerarti dietro alla tua scrivania non ti impedirà di partecipare alle riunioni già programmate. Affrontale con calma e prima di replicare o intervenire conta fino a dieci.

Salute: trasferisciti per qualche giorno in montagna per raffreddare il tuo umore infiammabile e per goderti un po’ di frescura. Ti sentirai subito meglio.

Il consiglio del giorno: lo so che non ne hai alcuna voglia ma per trovare i tuoi vestiti dovresti iniziare a mettere a posto quella pila tutta accartocciata sulla sedia. Vedrai che riapparirà quella camicetta che cercavi da tempo.

Voto 5 +

Leone

Gli astri ti illuminano come Elisabetta Canalis sul ring del The Nightclub of Kick and Puch. La forza di Marte dell’ultimo periodo viene ingentilita da una bellissima Venere favorevole. Ma non per questo sarai meno deciso, anzi! Chi ti affronta sarà meglio che non abbassi la guardia alla vista del tuo sorriso smagliante.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: vuoi essere totalmente ammirato e lusingato. Prepara subito un bel piedistallo dove metterti in mostra.

Lavoro: hai un gran bisogno di sentirti dire quanto tu sia bravo. Vedrai che con i favori di Mercurio i complimenti sul tuo operato non mancheranno.

Salute: riuscirai ad essere al centro dell’attenzione anche di fronte al bancone del bar tanto da ricevere un cocktail ai profumi dell’estate con accorbazie e dedica del barman.

Il consiglio del giorno: per essere sempre aggiornato segui la Tech Week per sapere le ultimissime su tutto il mondo tecnologico e magari farti ispirare per qualche buon investimento.

Voto 8 +

Vergine

Torni ad essere la precisetti del gruppo, quella che si infervora per tutto soprattutto se le si pestano i piedi. Ti vedo già bloccare il traffico del raccordo anulare per far valere i tuoi diritti. Cerca delle modalità un po’ meno impegnative con queste temperature desertiche perché il rischio con Mercurio e Venere in quadratura è che tu non ti renda conto che stai per essere investita dagli automobilisti imbestialiti dal traffico.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai da ridire proprio su tutto anche su come il partner ti da un bacio, perché non sarà all’altezza delle tue aspettative.

Lavoro: vuoi proprio dire la tua su tutto, peccato che tu non abbia né visione, né capacità di espressione. Sei unicamente una gran rompina.

Salute: ti toccherà svegliarti molto presto perché ora che hai perso gli influssi di Venere per prepararti ci vogliono circa un paio di ore e i risultati saranno comunque discutibili.

Il consiglio del giorno: nella giungla di numeri delle germe solari tu per non sbagliarti e sopratutto per non scottarti scegli sempre la cinquanta water prof, così se dopo il bagno ti dimenti di riapplicai la non rischi un ustione.

Voto 5 e mezzo

Bilancia

Ora che è arrivata Venere a favorirti ti senti proprio su un palco pronta a tenere in pugno una folla di migliaia di persone. Approfittane per divulgare anche dei messaggi importanti. Ispirati a JLo che durante i concerti presenta sua figlia con il pronome generico ‘They’. Sfrutta al massimo questo tuo essere vera ‘protagonista’!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti vediamo finalmente un po’ sorridente e spensierata, con questa nuova attitudine anche gli incontri saranno sicuramente più propizi. Lavoro: per la gioia di tutti torni ad essere affabile come non mai resti comunque molto decisa, cambiano solo i modi.

Salute: sei un vero splendore, come quando si esce dal parrucchiere con acconciatura nuova e manicure rifatta alla conquista del mondo.

Il consiglio del giorno: acquista subito la biografia del rapper concious Kendrick Lamar ‘The Butterfly Effect’ e se ti sentiremo presentare i tuoi progetti in rima e con un ritmo incalzante sapremo dove hai preso ispirazione.

Voto 7 +

Scorpione

Il tomahwk ( super bisteccone amatissimo dai carnivori) in oro da 810 euro che trovi da Salt Bae a Londra è il giusto premio per aver superato questo periodo di Venere in opposizione. Ora con gli influssi positivi del pianeta del benessere e dell’amore puoi davvero tutto anche digerire un carico di proteine che faticherebbe ad ingurgitare persino The Rock (Dwayne Johnson).

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: torni trionfante come gli eroi dopo un’impresa apocalittica. È giunto il momento di rimetterti all’opera.

Lavoro: sempre strategico ma in fondo un pochino più buono tanto che allinei il tuo tornaconto con quello di tutta l’azienda.

Salute: sei sulla rotta per tornare ad essere un figo pazzesco. Ci voleva!

Il consiglio del giorno: per evitare la tassa sui bigliardini dei bar bisogna unicamente mandare un’autodichiarazione che il gioco enfatizza le capacità fisiche dei giocatori. Tu che sei sempre bravo nelle questioni burocratiche puoi tranquillamente aiutare tutti i bar del paese in questa fastidiosa e noiosissima pratica.

Voto 7 –

Sagittario

Ormai la tua percezione della realtà è alquanto deviata a causa di Mercurio in opposizione tanto che consideri i mitici Rolling Stones un gruppetto di vecchietti che saltellano su un palco non si sa bene per quale motivo. Dovresti iniziare a pensare di rivalutare un po’ le tue posizioni. So che ce la puoi fare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: hai perso il Magic touch ma ti rimane comunque una gran voglia di zompare a destra e a manca. Con chi? Al momento non si sa.

Lavoro: ti devi rassegnare a tornare in modalità tappezzeria, lo so che avresti una gran voglia di dire la tua ma fidati che non ti conviene.

Salute: le tue soddisfazioni arrivano unicamente nello sport, puoi iscriverti subito alla traversata del lago d’Orta e così ringalluzzire un po’ la tua autostima.

Il consiglio del giorno: sei sempre molto curioso quindi puoi andare in Piemonte a vedere i resti del ponte medievale riemersi a causa delle siccità. Non sottovalutare questo viaggetto perché con il caldo di questo periodo sarà comunque una avventura.

Voto 6

Capricorno

Ti ritrovi a pregare che la sorte (insieme anche a Giove e Marte in quadratura) si spostino il più velocemente possibile per farti ritrovare il tuo status solidissimo tanto anelato. Hai lo stesso mood dell’arcivescovo che ha indetto una preghiera corale di tutti i fedeli per l’arrivo della pioggia in questo periodo di grave siccità. Tu continua a crederci fino in fondo e vedrai torneranno prima i tuoi successi che la stagione delle piogge!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: la dolcezza l’ai mandata in colonia con i figli dei tuoi amici e non ne vuoi sentir parlare neppure nei messaggini di whatsapp.

Lavoro: sei ancora molto incerto su come procedere e su come ottenere quello che vuoi e ti senti sempre sotto osservazione come i virus sotto al microscopio.

Salute: inizia con il prenderti cura di stesso e riposare un po’ il tuo copriscono e la tua mente che sono sempre sotto assedio di Marte in quadratura.

Il consiglio del giorno: assaggia la cucina africana che da secoli si sviluppa in aree dove le temperature sono torride e c’è da sempre molta siccità e prendi spunto per qualche nuova ricetta da inserire nei tuoi menù quotidiani. Voto 5 e mezzo

Acquario

Con Venere a favore torni ad essere il segno aperto all’amore in tutte le sue forme e sei così generoso che potresti fare come Harry Styles che durante il suo ultimo concerto aiuta un suo fan a fare coming out. Mercurio ti suggerisce sempre come essere al meglio e tu di certo non te lo fai ripetere due volte.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dolce, romantico e amante focoso. Le hai proprio tutte.

Lavoro: sei come un faro che finalmente illumina la via ai naviganti e da una chiara direzione al tuo lavoro e a tutti quelli che ti stanno intorno.

Salute: ti vedremo bello, sorridente e disposto ad aiutare tutti, anche se si trattasse di portare due casse d’acqua a casa della vicina e fuori cono sono quaranta gradi.

Il consiglio del giorno: prendi un treno in direzione Napoli per partecipare alla manifestazione per la pizza e contro le affermazioni di Briatore e gustare una margherita fatta davvero a regola d’arte. Voto 8 +

Pesci

Lo so che vi è salita l’ansia con Venere e Mercurio in quadratura ma dovreste evitare di trasmetterla a tutti quanti come quei genitori che hanno più paura dei figli per le prove dell’esame di maturità. Affidati oggi a questa bella Luna concreta che ti suggerisce che se c’è stato buon impegno e costanza tutto andrà bene. Fidati!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: anche il più innamorato oggi vi dovrà lasciare nel vostro brodino perché vi parte per qualsiasi cosa lo scazzo alla risposta.

Lavoro: non avete alcuna voglia di discutere soprattutto se interpellati. Quello che dite è puramente corretto altrimenti per quale motivo siete stati chiamati? Modalità Guru on.

Salute: i vostri bisogni arrivano prima di tutto, meglio se serviti con il caffé e direttamente a letto.

Il consiglio del giorno: per rilassarti e per avere un taglio satirico sul mondo in generale vai alla reggia di Venaria a vedere la mostra su Snoopy e Linus. Puoi ovviamente portarti anche la tua copertina preferita. Voto 7 –