L’oroscopo di oggi 23 febbraio 2022: Scorpione e Pesci sono ancora molto ottimisti Nell’oroscopo di oggi mercoledì 23 febbraio 2022 la Luna è tra Scorpione e Sagittario mentre Venere e Marte sono in sintonia a Nettuno: gli ideali prendono forma. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, Venere e Marte congiunti in Capricorno sono in sestile, quindi in armonia rispetto a Nettuno. Strano comprendere come due segni così diversi, come i Pesci e il Capricorno, siano in sintonia, eppure si compensano alla perfezione. Qui, come vi ho spiegato bene anche nell'oroscopo della settimana, c'è il grande progetto che trova la sua fattiva realizzazione.

Anche oggi la Luna si dividerà tra lo Scorpione la mattina e il Sagittario nel pomeriggio. Il segno fortunato oggi sarà quindi il Cancro ma solo per le prime ore del giorno: andiamoci piano con le gioie qui. Il segno sfortunato di oggi invece sarà la Vergine che non si sente amata quanto meriterebbe.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Bus? Tram? Biciclette elettriche comunali? Macché. Il mezzo pubblico più gettonato degli ultimi tempi sembra essere la funivia. Perfetta per prendere le cose con calma, guardare il mondo dall’alto e, magari, fermarsi a guardare il paesaggio con qualcuno di importante fra le braccia (se solo ci fosse). Direi che è la soluzione perfetta anche per te che, con Marte quadrato, ti senti più stanco ed affaticato del solito.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: piuttosto che buttarti nello stalker pedissequo di qualcuno che ti piace, comprati un quadernino da colorare. Ti riesce meglio, fidati.

Lavoro: apri a caso una delle cartelle che hai salvato sul desktop con le tue idee strampalate per nuovi business. Sono sicura che troverai qualcosa di riciclabile e ancora valido.

Salute: tieni duro: la Luna sta per tornare a favore: ti aiuterà con quei cattivoni di Marte e Venere quadrati…

Il consiglio di oggi: l’accessorio giusto per oggi? Un thermos di caffè bollente da portare sempre con te. Ti salverà la giornata.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tua vita quotidiana è più confusa della questione “Sì Green Pass/No Green Pass”. Mentre politici, scienziati, sociologi e persino salumieri si dividono le discussioni in merito, tu ti sei già perso dopo le prime argomentazioni. Fra Mercurio storto e una Luna che solo oggi si leva dalla quadratura, dovremo fare attenzioni a chiederti le tue opinioni: potresti entrare in crisi anche di fronte alla scelta del croissant da prendere per colazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: fra poco la Luna lascerà spazio a Venere e Marte di agire indisturbati. Si preannunciano un paio di serate roventi senza alcun tipo di disturbo a rovinartele. Metti le mutande buone.

Lavoro: prendi tempo fingendo di avere troppe cose da fare per valutare contratti o nuove proposte di lavoro. Mercurio e Saturno non sono gli alleati giusti per fare scelte importanti.

Salute: la tensione si allevia presto. La Luna smetterà finalmente di pesarti sul cuore e tu potrai rilassare le spalle e finirla di andare in giro per il mondo come Zio Fester.

Il consiglio di oggi: hai già posticipato tutte le riunioni a domani? Dovrai pur riprendere fiato da un paio di giorni con la Luna opposta, no?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La Luna di prossima opposizione vi costringe di nuovo sulla “retta” via. La pressione che eserciterà su di voi potrebbe costringervi a dire la vostra senza troppi giri di parole come ha fatto già con Starmer, leader laburista in UK, che ha sentenziato seccamente che loro (gli inglesi), in Europa, non torneranno mai. Se volete un consiglio: attenti a quello che dite. Non potete sapere se saranno promesse effettive e durature…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: tenete a bada le rispostacce che vi riescono sempre fin troppo bene. Non è colpa del partner se la Luna vi rende nervosetti.

Lavoro: il business dei calzini in tessuto fatto con le ortiche potrebbe essere rivisto da capo ma voi, con Mercurio a favore, siete certi che sia la scelta vincente… sarà…

Salute: preparatevi ad una giornata dove tutto (ma proprio tutto) sembra andare storto. Allenatevi a sorridere comunque.

Il consiglio di oggi: prima di rispondere a tono allenatevi a respirare. Fate passare una manciata di secondi e, se ne siete convinti, potrete comunque dire la vostra acidata…

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il Metaverso ha già visto consumarsi alcune preoccupanti dinamiche in merito a molestie e affini. Nemmeno gli avatar virtuali sembrano essere al sicuro… La tematica è scottante, complessa e, sicuramente, delicata. Per te, poi, parlare di eros e sentimenti è molto difficile a causa di Marte e Venere che sembrano essersi messi d’accordo per incasinarti la vita. Cerca di prendere le cose con più distacco…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: le emozioni ti si impappinano sulla punta della lingua e finisci per la fare la fine dell’antipatico con tutti.

Lavoro: Mercurio prova a darti idee vincenti che, sfortunatamente, fanno fatica ad attecchire. Ti ci vuole un po’ di determinazione in più…

Salute: stanchissimo. Ti immagini già steso su un lettino per le tue vacanze estive (anche se ad agosto manca ancora un po’…).

Il consiglio di oggi: imposta lo stato su “invisibile” ovunque. Da Teams a Tinder, l’importante è apparire inarrivabile e inavvicinabile. Almeno fino a quando i pianeti dei rapporti interpersonali non si saranno dati una mossa…

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Le tue giornate sono più tese di quelle dei ministri degli esteri europei che, con le recenti alzate di capo di Putin, hanno creato non pochi grattacapi. Mentre tutti cercano di risolvere le questioni emerse attorno all’Ucraina, tu sei così occupato a scendere a patti con Mercurio e Saturno che nemmeno ti accorgi del rientro a favore della Luna. Assicurati di avere un po’ di spazio anche per te…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: finalmente la Luna se ne va dalla quadratura. Da oggi le emozioni sembrano tornate leggibili e non come la versione di latino di quinta fatta in una verifica a sorpresa dalla prof.

Lavoro: Mercurio si diverte a paciugarti i documenti e a farti saltare la corrente mentre lavori a compiti importanti. Sicuro di non voler prendere un permesso per oggi?

Salute: non saltare la tua lezione quotidiana di yoga: è quello che ti serve per rimetterti in carreggiata come si deve.

Il consiglio di oggi: pianifica un paio d’ore, nella tua agenda, dedicate solo ad attività ricreative. Punto croce, sculture con pasta di sale… quello che vuoi. Basta che si tratti solo e soltanto di te e del tuo benessere.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Drusilla Foer, in un momento di confessione intima, ha ricordato il marito tanto amato dicendo che “ad un amore potente occorre portare sempre rispetto”. Chissà, forse anche lei è sotto l’influenza di una Venere così intensa da portarla a sbottonarsi su questioni così intime… anche tu, in questi giorni, sentirai forte l’influsso del pianeta dell’amore. Chissà che non sia la volta buona che ti lascia andare sul serio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: un po’ nervosetta. Rischi di fare piccole scenate di gelosia solo per mettere un po’ di pepe al rapporto.

Lavoro: oculata e parsimoniosa… forse anche troppo. Giove tira il freno a mano delle tue capacità imprenditoriali.

Salute: Venere e Marte riescono comunque a garantire un buon livello di soddisfazione e di serenità. Goditelo.

Il consiglio di oggi: concediti dello shopping terapeutico. Ora che la Luna si mette di sbieco, hai davvero bisogno di ricordarti che hai bisogno di amarti.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Heidi Klum ha scelto. Per il suo debutto nel mondo della musica duetterà con Snoop Dogg. Scelta di cuore? No: è semplicemente stata consigliata bene da un manager col fiuto per gli affari. Anche nel tuo caso le scelte di questo periodo non sono guidate dall’istinto bensì dalla fredda lungimiranza di Mercurio. La tattica è giusta: al momento non puoi proprio fidarti di Marte e Venere.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: baci? Abbracci? Sono per caso nomi di biscotti per la colazione?

Lavoro: impegnata, calcolatrice e capace di buone previsioni. Potrebbero metterti a capo del ministero dell’economia e, in un paio d’ore, vedremmo risolte tutte le beghe…

Salute: Marte quadrato ha l’effetto di una conferenza noiosissima tenuta di un professore con voce soporifera. Lo sbadiglio diventa parte integrante di te.

Il consiglio di oggi: chiedi sempre l’opinione del tuo amico più sincero. Sei in grado di sostenere ogni critica per migliorarti, in questo momento.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti come la serie di Friends in Cina: censurata per battute sconce o con riferimenti LGBT. Per colpa di Mercurio ti pare di avere qualcuno sempre pronto a segnarti col rosso le cose che dici (o che stai per dire) e questo non ti aiuta ad esprimerti liberamente. Per fortuna Venere resta dalla tua, assicurandoti che ci sarà comunque qualcuno col quale confidarti senza sentirti giudicato. Meno male.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: le scappatelle amorose sono ancora la tua occupazione principale. Sincerati solo che la tua prossima “vittima” non sia l’ex di qualcuno a cui vuoi bene… potrebbero sorgere problemi.

Lavoro: sei perennemente assente nelle riunioni più importanti (e se ti cercassero ti troverebbero nel ripostiglio delle scope a “spiegare meglio i dettagli del tuo business plan” ad un* collega).

Salute: le energie non mancano affatto. Sei pronto anche per una maratona di spesa settimanale ad un ipermercato. Peccato però che fai fatica a gestirle in modo corretto: devi sviluppare il tuo lato organizzativo.

Il consiglio di oggi: dedica qualche pagina del tuo diario allo scrivere quello che ti passa per la testa. Vanno bene anche parolacce creative e particolarmente sconce, eh.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Devi prepararti a zompettare sotto il palco come i Måneskin al concerto di Miley Cyrus a Los Angeles. Lo so, Giove non è stato proprio il massimo della vita nell’ultimo periodo e ti ha spesso fatto sentire fuori luogo, ma con una Luna di prossimo ingresso nel segno non puoi che lasciarti trascinare in qualcosa di nuovo ed eccitante. Combatti il mood da pantofolaio e gettati nella mischia.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fatichi a lasciarti andare. Colto da mille paranoie filosofiche, ti dimentichi del significato della parola “leggerezza”.

Lavoro: super sul pezzo. Il capo non potrebbe trovare un assistente migliore di te.

Salute: la Luna sta per portarti in dono un sacco di emozioni e di sicurezza in te stesso. Approfittane.

Il consiglio di oggi: dovrai vestire con paillettes sgargianti e super allegre. È l’inizio perfetto di una giornata in recupero.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei pronto per gli episodi su Amazon Prime dedicati al prequel de “Il Signore degli Anelli”? Con tutta quella fantasia che ti sfarfalla nella mente sono certa che ti sei già segnato la data di uscita del primo episodio, non è vero? Queste tue giornate, grazie a Venere e Giove, trovano sorprendentemente spazio anche per momenti ricreativi, giocosi e un po’ “fantasy”. Era davvero il momento che ti riappropriassi del tuo lato giocoso.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: dolce e coccoloso. Sembri quasi fatto della stessa sostanza delle chiacchiere di carnevale.

Lavoro: intraprendente. Ti piacciono le nuove sfide e valuti ogni possibile risvolto delle proposte dei tuoi colleghi.

Salute: Venere e Marte sono come aver sempre collegato alla corrente il proprio spinotto. A fine giornata sarai ancora pronto e disposto a correre, saltare e riordinare casa… che voglia…

Il consiglio di oggi: hai mai provato a giocare a giochi di ruolo come “Dungeons & Dragons”? Forse sono la soluzione giusta per te. Provare per credere.

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con Mercurio e Saturno a favore mi sembri la Littizzetto. Sempre pronta a dire la sua pungente opinione, anche quando è in presenza di uomini super affascinanti come Luca Argentero, non si fa intimidire da nessuno e sa sempre quale sia la cosa più giusta da dire… come te. Affina le tue doti oratorie e usa l’ironia: ora che la Luna si leva dalla quadratura sarà sempre più facile.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: si alleggerisce il livello di nervosismo che ti ha tirato i lati della bocca nei giorni scorsi. Ora poi tornare a fare le tue smancerie con chi ti piace.

Lavoro: è il momento giusto per i lunghi salti. Soprattutto se includono collaborazioni ad interim con importanti partner commerciali. Non aver paura di osare.

Salute: in recupero. Sei come una Ferrari ancora ferma ai box.

Il consiglio di oggi: non hai più bisogno di contare fino a dieci prima di dire la tua: sei fuori pericolo da “cattiveria dovuta alla Luna quadrata”. Puoi stare sereno.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

È vero: la Luna sta per entrarvi in quadratura e renderà tutto più arrugginito e meno fluido… voi però potreste reagire, sapete? Sull’onda della creatività che vi donano Venere, Marte e Giove, potreste iscrivervi ad una delle scuole per “Drag Queen” che stanno fiorendo in tutta Italia. Chissà che, una volta scelto il vostro nome di scena, nemmeno la Luna riuscirà a riconoscervi… Slay!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: attenti al cambio di Luna: vi vedo già con le braccia incrociate a far finta di essere offesi per farvi coccolare.

Lavoro: stare seduti alla scrivania per otto lunghe ore vi sembra una tortura cinese. Non è possibile andarsene prima?

Salute: Venere e Marte sono ancora dalla vostra: vi aiuteranno a superare anche questo paio di giorni pieno di malumore. Fidatevi di loro.

Il consiglio di oggi: allontanate il malumore vestendo sgargiante e convincendovi a portare un po’ giallo. Il colore “del sole” sembra avere effetti positivi su tutti… magari anche sul capo che pare non mollarvi un attimo…

Voto 8 –