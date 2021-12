L’oroscopo di oggi 23 dicembre 2021: Capricorno e Scorpione non conoscono leggerezza L’oroscopo di oggi, giovedì 23 dicembre 2021, presenta la famosa quadratura tanto attesa tra Saturno e Urano. E’ la terza volta in questo 2021 che questo aspetto si ripropone. Di nuovo, questa quadratura vuole smuovere le nostre certezze e imporci un cambiamento. Pesci, Acquario e Capricorno avranno grandi soddisfazioni in ambito lavorativo. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Con l'oroscopo di oggi, giovedì 23 dicembre 2021, siamo praticamente giunti alla nuova quadratura tra Saturno nel segno dell'Acquario e Urano nel segno del Toro, entrambi a 11 gradi. Come già successo altre due volte durante questo 2021 la quadratura tra questi due pianeti indica la necessità di un cambiamento, di una rottura e di un rinnovamento. La contemporanea congiunzione tra Venere e Plutone nel segno del Capricorno sembra riportarci alla consapevolezza che i valori capricornini siano inevitabilmente da superare. Tutto ciò che è esclusivo deve essere reso a disposizione di tanti.

Con la Luna in Leone di oggi e questi transiti molto potenti direi che lo scettro di segno più fortunato spetta al Sagittario capace di comprendere sia l'ambizione sia l'importanza del benessere della società che ci circonda e della nostra integrazione in essa. Il segno più sfortunato invece sarà l'Acquario che ha come l'impressione che tutto questo limiti la sua consueta leggerezza e libertà.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Si chiama Find N ed è il primo smartphone pieghevole in commercio sviluppato da Oppo. Prezzo a parte, non sono convinta di poterti consigliare di acquistarlo e mettertelo sotto l’albero di Natale. Con la fortuna e la “disattenzione” che hai in questo periodo, rischi di dimenticarlo da qualche parte e di romperlo in pochissimi minuti… non sarebbe meglio tornare ad un vecchio 3310?

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Venere in retromarcia porta ripensamenti e un po’ di gelosia inutile. Peggio ancora con questa Luna così orgogliosa… Scala le marce. Lavoro: fossi in te controllerei bene gli appunti prima di entrare in meeting. Non vorrei mai ti si impappinasse la lingua mentre esponi. Salute: Marte e Luna sono così tanto a tuo favore che, da soli, riescono a replicare il casino della curva sud di una qualsiasi squadra di calcio. Il consiglio del giorno: per non complicarti la vita, usa i segnali di fumo. Sono sempre il top quando devi comunicare qualcosa…

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

La sonda Parker Solar Probe si è spinta al massimo e sembra aver finalmente raggiunto la vicinanza massima ed ha quasi “toccato” il nostro sole. Tu, però, faresti bene a guardartene da certe imprese. Saturno e Giove non sembrano intenzionati a collaborar come si deve e, in caso di imprevisto, potrebbero puntare il dito contro di te mentre se la sghignazzano allegramente per le tue sconfitte. Mantieni un profilo basso, per il momento.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: l’accoppiata Venere e Luna è davvero interessante. Verrai messo alle strette e obbligato a dire tutta la verità su quello che provi… potrebbero anche chiederti di dire “lo giuro” poggiando la mano sulla copia del tuo libro preferito. Lavoro: Mercurio avrebbe pure delle buonissime idee da proporti per il nuovo progetto… ma prima devi scendere a patti con questa Luna super svogliata. Salute: ti senti indisposto e leggermente annoiato. Il consiglio del giorno: perché provare ricette super complesse per il pranzo di Natale? Non basterebbero le semplici e normali fette di Pandoro con la crema pasticciera?

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

“Carta Bianca” è diventato, per poco tempo, un ring di combattimento verbale fra Scanzi e Contri che, su tematiche complesse, non si sono risparmiati insulti come “Cercopiteco” e “Mascalzone”. Anche voi, a causa di Marte opposto, potrebbe capitare di cedere a qualche colorita descrizione di chi sta cercando di rovinarvi la giornata. Non esagerate con le parole ricercate: è sempre meglio essere chiari quando insultate qualcuno.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: niente da fare Gemellini miei, sembra che anche facendo l’impossibile, quel “qualcuno” non sia disposto a notarvi. Succede purtroppo… Lavoro: non dovete demordere. Sono quasi certa che riuscirete a consegnare tutto poco prima della fine del turno del 24. Dai che ce la fate! Salute: Marte sfianca come nemmeno una corsa all’ultimo regalo il giorno della vigilia… Il consiglio del giorno: portate dietro un vocabolario di sinonimi e contrari. Potrebbe servirvi per dare un tocco magico alle vostre discussioni.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Si moltiplicano i reportage e le indagini contro il mondo dei narcotrafficanti. Sembra che FBI e tutte le polizie del mondo stiano usando sempre più lo strumento delle intercettazioni telefoniche e degli infiltrati… a dirla tutta qualche “criptotelefono” servirebbe anche a te. Almeno qualcuno potrebbe tentare di aiutarti a capire le intenzioni di chi ti manda tutti quei messaggini romantici. Per colpa di Mercurio e Venere opposti, la tua vita pare indecifrabile…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere non ti lascia spazio d’azione. Con tutto il tuo impegno potresti comunque inviare i tuoi messaggini hot al numero sbagliato… sperando che non sia quello di tua nonna… Lavoro: annoiato e confuso. Questo Mercurio sembra darti pane per i tuoi denti, eh? Salute: il pianeta dell’amore sembra distorcere le immagini su tutti gli specchi di casa. Ti sembra quasi di essere lievitato durante la notte e avere qualche ciambellina in più. Il consiglio del giorno: segui un paio di lezioni di sanscrito o di kirghizo. Magari è la chiave giusta per iniziare a capire qualcosa dei tuoi pensieri così complessi.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Giove opposto mette ancora le briglie alla tua fantasia e alla tua capacità di esprimere la tua creatività liberamente. Più o meno come sta facendo con i tatuatori europei, obbligati d’ora in poi a non poter più utilizzare i colori nelle loro opere artistiche e a rimanere fedeli solo al nero e al bianco. Tu però hai una Luna magica a favore. Grazie a lei potresti trovare escamotage geniali per riuscire comunque a dare libero sfogo alla tua arte.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua sfrontatezza, a volte, può ripagare. Qualcosa mi dice che i tuoi messaggi super provocanti faranno centro… Lavoro: Mercurio non è convinto delle tue idee… proverà a proportene altre ben più geniali. Starà a te usare il coraggio e cambiare definitivamente rotta. Salute: Marte è praticamente una tanica maxi di benzina pronta a ricaricare al massimo il tuo serbatoio. Con questa equip non temi stanchezza né noia. Il consiglio del giorno: da quando sei diventato un maestro nella realizzazione delle bamboline in pasta di sale?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Studi psicologici dimostrano che ai bambini fa proprio bene crescere con animali da compagnia. E tu, anche se non sei più una bimba, avresti proprio bisogno delle coccole disinteressate di un qualche animale casalingo pronto a farti le fusa o a riempirti di affettuose slinguacciate. Venere retrograda, ma ancora a favore, ha bisogno di certezze e ti spinge a ricercarne ovunque… anche nella cioccolata.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sì a chiacchiere, abbracci e timidi bacini. No a tutto quello che esula da un modello di “amore in dolce stilnovo”. Lavoro: Mercurio è a massima potenza. Sei talmente avanti che le mail non le vedi… le prevedi. Salute: attività preferita del giorno? Ordinare sui servizi di consegna a domicilio pranzi e pranzetti comodamente stesa sul divano. Il consiglio del giorno: sorpassa l’orgoglio e manda quel messaggino che hai ancora nelle bozze del tuo cellulare. Un messaggio d’affetto scalderà il cuore di chiunque.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Alcune ricerche sociologiche hanno mostrato come, dopo il periodo di lockdown, siano aumentati i casi di violenza nelle scuole. Per colpa dell’isolamento forzato, pare, gli alunni abbiano sviluppato una modalità di sfogo dello stress ben lontano dal dialogo… Anche nel tuo caso, purtroppo, i discorsi non sono il tuo forte. Mercurio e Venere preferiscono farti mandare messaggini pieni di emoji e un po’ confusi… dovresti rivedere le tue capacità di linguaggio.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: Venere pare la matrigna di Cenerentola. Ti fa rimanere a casa, senza cavaliere, mentre tutte le altre sono già in ghingheri per andare al ballo del principe. Lavoro: Mercurio ti fa gli scherzetti e ti nasconde tutti gli appunti che avevi preso sulle nuove procedure… Ma non ha nient’altro da fare? Salute: hai davvero bisogno di relax e di stare in panciolle. Ecco perché ti sei regalata una vacanza al largo, ai tropici, per Natale. Ti dimenticherai persino il cellulare a casa di proposito. Il consiglio del giorno: fatti una lista di punti chiave da toccare durante i tuoi discorsi. E vedi di non confonderla con la lista della spesa!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

L’interprete di Mr. Big di Sex & The City è stato indagato per alcune supposte accuse di violenza sessuale a danno di due donne. Lungi da te l’essere alla stregua di certe accuse, ovviamente, ma non sei comunque salvo dalle critiche e dagli appelli di un pianeta pesante come Saturno. Oggi poi, con la Luna quadrata, senti gli occhi di tutti puntati su di te… sembra quasi che vogliano metterti in difficoltà.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: emozioni intense anche con questa Luna storta. Devi solo imparare a contrastare quelle meno positive come rabbia e risentimento. Il trucco è tutto qui. Lavoro: hai la risposta in mano molto prima che gli altri riescano soltanto a riflettere sul problema. Perché non dici la tua, per una volta? Salute: riprendi a far stretching di prima mattina. È un buon modo per rimettere in ordine le tue energie per la giornata. Il consiglio del giorno: usa la diplomazia e la parlantina che ti sponsorizza Mercurio per svicolartela dalle impasse. Solo così potrai metterti in salvo da situazioni scomode.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’onorevole Brunetta ce l’ha fatta. Coronando un sogno di gioventù è diventato primo Dan di Judo e si è guadagnato la cintura nera a riprova dei suoi sforzi. Lui ha impiegato anni per raggiungere quel livello ma tu, con Marte a favore, potresti venire insignito di una “cinta onoraria” appena metti piede nel dojo. La tua potenza si avverte persino a chilometri di distanza.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: i sentimenti sono chiari e forti e tu non ti fai problemi a seguirli. Con Marte a favore potrebbe pure scapparti un atto passionale “fuori dalle righe”. Lavoro: fermati un momento e rifletti sulla fattibilità dei tuoi progetti. Nettuno sembra gonfiare un po’ troppo le tue aspettative. Salute: inarrestabile. Nemmeno dopo 12 ore di lavoro (inclusi gli straordinari) hai intenzione di rallentare. Il consiglio del giorno: cammina a testa alta e a petto “all’infuori” come i protagonisti dei manga giapponesi. Farai capire a tutti quanto sei sicuro di te stesso semplicemente dalla postura.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Le nuove strette organizzative e le colorazioni delle regioni su di te hanno poco effetto. Tu ti sei già premunito e, quand’anche diventasse impossibile per qualcuno muoversi fra i confini regionali, tu hai già adibito le stanze degli ospiti per avere a dormire a casa tua tutti i tuoi parenti già da oggi. Venere e Mercurio ti rendono il “nonno” perfetto. Quello che desidera ed ottiene di avere tutti i suoi affetti vicini al cuore per i momenti di festa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai il cuoricino che batte all’impazzata ogni volta che la vedi… Venere, poi, farà in modo che a lei capiti lo stesso con te. Lavoro: hai il pianeta del pensiero sempre pronto a darti una mano. È merito suo se riesci sempre a trovare gli errori nelle clausole scritte in minuscolo nei contratti. Salute: cullato da Venere: non puoi davvero trovare motivo per lamentarti. Il consiglio del giorno: prepara piccoli pensierini per chiunque… anche per chi è deliberatamente finito in cima alla lista dei bimbi cattivi.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La ricerca del tartufo italiana è stata nominata come patrimonio UNESCO. Ora poi, che siamo sotto le feste, anche tu vorresti prodigarti nella “cerca” di un materiale così pregiato… peccato che la Luna opposta ce la metta tutta per renderti più difficile del solito questo compito. A darti una mano ci penserà il pianeta della fortuna: magari una piccola pepita per il tuo piatto di passatelli in brodo riesci pure a trovarla.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: lascia da parte gelosie e risentimenti inutili. Rovineranno solo il momento. Lavoro: Saturno ti rende responsabile e Giove, ancora per poco a tuo favore, riesce persino ad addolcirti quando dai ordini. Sei il leader perfetto. Salute: Luna a parte, Marte si trova in posizione utile per darti supporto. Non avvertirai stanchezza nemmeno dopo il trentesimo regalo impacchettato. Il consiglio del giorno: ricordati che, nel momento del bisogno, i tartufi puoi sempre andarli a comprare. C’è comunque una via d’uscita, fidati.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

È trapelato il primo trailer del prossimo film di “Animali Fantastici – I segreti di Silente”, giusto in tempo per farvi tornare bambini ed immersi in un mondo pieno di dolcezza. Marte vi vorrebbe accoccolati sul divano a guardare già tutti i rewatch dei film natalizi ma, almeno per oggi, dovete tenere duro e chiudere le ultime pratiche d’ufficio. C’è ancora Mercurio, pronto ad aiutarvi con i dettagli. Affrettatevi.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete già preparato l’intimo in pizzo rosso per capodanno. Non sono convinta, però, che arriverete fino a quel punto con la vostra nuova fiamma… Lavoro: Mercurio vi convince a dare di più e a mettervi alla prova con qualche nuovo programma gestionale o di strumentazione. Potreste scoprire di essere nati per gestire un pantografo. Salute: Marte vi sfianca un po’. È colpa sua se il sedicesimo caffè di fila non ha praticamente effetto. Il consiglio del giorno: che ne dite di una maratona senza fine di tutti i film incentrati sul laghetto in viaggio ad Hogwarts? Io mi propongo volentieri per farvi compagnia.

Voto 6 e mezzo