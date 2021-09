L’oroscopo di oggi 22 settembre 2021 segno per segno: Ariete e Scorpione selezionano i fidanzati Con l’oroscopo di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, è bene stare attenti quando si apre bocca soprattutto in presenza di partner, parenti stretti o amici fidati. Questo perché insieme alla Luna in Ariete, che rende ancora forti le tensioni emotive della Luna piena di ieri, ci sarà anche l’opposizione tra Venere e Urano. Dove Venere è un pianeta che gestisce i nostri rapporti sentimentali, l’opposizione di Urano le dona una schiettezza immediata. Anche troppo! Ecco le previsioni astrali di oggi per tutti i segni dello zodiaco.

Occhio a quando aprirete bocca con fidanzati e amici intimi con l'oroscopo di oggi, mercoledì 22 settembre 2021. Mentre la Luna infatti si trova nel segno dell'Ariete che, essendo un segno di fuoco, non è certo noto per l'accortezza prima di aprire bocca, contemporaneamente Venere si oppone a Urano. In più, non possiamo certo dimenticarcelo, giusto ieri c'è stata la Luna piena che protrae i suoi effetti dirompenti, illuminanti e incontenibili per almeno 48 ore dopo l'opposizione precisa di Sole e Luna. Ma attenti che potrebbero durare per tutta la settimana.

Venere, il pianeta dell'amore ma anche della delicatezza, della dolcezza e dei sentimenti espressi verso chi ci circonda, inizia la sua stretta orbita di opposizione a Urano. Urano è un pianeta esterno, ovvero non visibile ad occhio nudo, e per questo, come per tutti e tre i pianeti lenti, i suoi effetti sono dirompenti perché inattesi, decisamente poco prevedibili. Urano opposto a Venere è un momento di rottura nelle relazioni di ogni genere.

Il segno fortunato è il Sagittario che finalmente sente che le sue energie possono essere espresse con naturalezza e vitalità. L'Ariete invece è il segno sfortunato perché le energie della Luna (congiunta) lo rendono ancora più sensibile alle tensioni di Marte e Mercurio opposti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Credimi: comprendo benissimo l’entusiasmo che questa Luna a favore è riuscita a far nascere nel tuo cuoricino ma c’è comunque un limite che occorre non superare. Prendi le cose con la giusta calma e non consentire a Saturno di bacchettarti perché stai esagerando. Mi ricordi un po’ il rapper Dan Sur che si è fatto impiantare dei diamanti al posto dei capelli! Sii un po’ meno esuberante e riponi nell’armadio i tuoi pantaloni a zampa d’elefante con le paillettes applicate: non siamo ancora ad Halloween!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: Luna sempre disponibile ad addolcirti quel tanto che basta per mandare un messaggino carino al risveglio a chi-sai-tu!

Lavoro: la buona volontà non basta. Qui ci vuole un computer nuovo di pacca e una calcolatrice che funzioni.

Salute: costretto a centellinare le energie: Marte te le rilascia goccia a goccia…

Il consiglio del giorno: concediti un cinema, un teatro o qualsiasi attività che non richieda particolare sforzo fisico: anche senza sudare puoi comunque divertirti e tenerti occupato, sai?

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Il Pentagono ha ammesso le sue terribili colpe. Alcuni generali dell’esercito hanno condannato alcune azioni militari che, a loro dire, hanno avuto il solo effetto di ledere la popolazione civile. È tempo di ammettere i propri sbagli anche per te, Torone mio. Saturno e Giove ti chiedono di sederti al posto dell’imputato e ti faranno domande secche alle quali faresti meglio a rispondere con secche verità. Sii sincero quando rivelerai a tutti che sei stato tu a mangiare l’ultima fetta di torta lasciata in frigo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: gli appuntamenti non fanno per te. Al momento meglio tenere tutti a distanza (telematica).

Lavoro: il capo ti sta col fiato sul collo… come pensa che tu possa concentrarti a dovere se continua a metterti ansia!?

Salute: avverti un po’ di pressione… sarà che Saturno non molla un momento e Venere si comporta nello stesso modo?

Il consiglio del giorno: rimanda la stesura di una letterina d’amore di un paio di giorni. Oggi il tuo romanticismo sembra essere un po’ arrugginito! Meglio guardarsi prima qualche puntata di Bridgerton!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Progetti importanti e anche tanti importanti traguardi. Il cielo di questo periodo punta tutto verso grandi vittorie e voi, che avete una Luna a favore, siete già pronti a festeggiare il frutto delle vostre fatiche. Non dico che anche voi possiate ambire allo stipendio stratosferico di Messi (che si intasca ben 110 milioni di euro spalmati in tre anni) ma in quanto a soddisfazione ci siete molto vicini! Continuate a dare il massimo e, presto, le ricompense arriveranno!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sensazioni romantiche inconsuete e gradite: questa Luna riesce a smuovervi un po’ di più!

Lavoro: talmente avanti che avete già iniziato col business plan dell’anno prossimo.

Salute: energie a fiotti. Siete pronti per la festa di inizio asilo del nipotino (ed ovviamente per la corsa coi sacchi)!

Il consiglio del giorno: la giornata è propizia per grandi progetti: che stiate pensando ad un prossimo investimento o vogliate già prenotare per le prossime vacanze non tiratevi indietro e metteteci del vostro! Sembra quasi che tutto quello che prenderete in considerazione sia destinato al successo!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Non sei come Fedez e Loredana Berté che hanno commentato con piacevole sorpresa le imitazioni dedicate a loro durante il Tale e Quale Show. Nei loro panni tu ti saresti risentito per dettagli goffi e poco attenenti a chi sei davvero. Purtroppo il connubio dei pianeti quadrati è tale da renderti un po’ polemico e permaloso… soprattutto per colpa della Luna quadrata! Riuscirà a farti prendere di traverso anche complimenti sinceri… e potrebbe essere un vero peccato…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: fai la faccina arrabbiata e offesa solo per ottenere più attenzioni!

Lavoro: Mercurio ti impegna del dovuto: calcoli semplici e immediati sembrano esami di Analisi 2!

Salute: energie praticamente inesistenti. Cerca di riposare quanto dovuto e non fare tardi la sera!

Il consiglio del giorno: ma un bel film, con tanto di copertina leggera e tisana prima di andare a dormire non sembra anche a te una bella idea!?

Voto 6 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sylvester Stallone metterà presto all’asta alcuni cimeli del suo passato cinematografico (per racimolare un po’ di solidi) includendo persino alcuni pezzi usati durante le riprese di Rocky. Soluzione estrema, mi verrebbe da pensare, che potrebbe però non essere quella più corretta. Prima di ricorrere ad estremi rimedi anche tu, caro Leone, rifletti bene sul valore inestimabile che alcune cose hanno per te. Con quella Venere quadrata potresti rimpiangere di aver dato via cose alle quali eri davvero affezionato!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non puoi pretendere attenzioni se sei tu il primo a scomparire… no?

Lavoro: giornata estremamente importante in ufficio: è arrivato il momento di far sentire la tua voce!

Salute: non avrai problemi di “batterie” durante tutta la giornata! Anzi: probabilmente faremo fatica a fermarti!

Il consiglio del giorno: perché non organizzare un aperitivo con gli amici a casa tua? Sei nel mood giusto e, probabilmente, sei l’unico ad avere la musica giusta per l’evento (senza contare che potrebbe aiutarti a combattere la Venere quadrata che ti rende scontroso…).

Voto 8 –

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Se la fine dei lavori di messa in sicurezza di Nôtre Dame hanno gettato speranza sulla prossima ricostruzione di ciò che è andato perduto, ci sono buonissime probabilità che, presto, anche i tuoi progetti possano essere soggetti ad un sensibile balzo in avanti. Benché tu abbia sempre un’insicurezza di fondo dovuta a Nettuno opposto, è arrivato il momento di credere di più di potercela fare! D’altronde Venere è già pronta per festeggiare e tu dovresti convincerti almeno di essere in grado di fare molte cose (in modo impeccabile!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere spinge per farti accettare l’invito romantico che hai in sospeso. Magari è la volta buona che ci riesce!

Lavoro: stai pronta a qualsiasi improvviso imprevisto! Ci sarà bisogno di tutta la tua preparazione per affrontarlo!

Salute: puoi goderti una giornata in tranquillità senza paura di cali improvvisi di energia.

Il consiglio del giorno: un outfit aggressivo ed elegante, contrariamente a quanto pensi, potrebbe essere la scelta più giusta. Ogni tanto, mettere in mostra i propri punti di forza, fa bene anche all’autostima!

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La fotografia di Nicholas Samaras, ritraente un cavalluccio marino che nuota aggrappato ad una mascherina finita in mare, ricorda da vicino quella di qualche anno fa con protagonista, quella volta, un cotton fiocc con lo stesso animale. Scatti di denuncia, quelli di entrambi, che ricordano da vicino lo stesso intento che hai tu, oggi, di dire quello che proprio non ti va. Dall’ufficio alla casa dove abiti, oggi sarai intransigente e pronta a sollevare tutti i problemi che proprio non ti vanno giù!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: nervi a fior di pelle… non ti aiutano a rendere più facili se cose col partner.

Lavoro: sei una macchina da guerra, pronta a risolvere tutte le questioni in attesa di una tua ultima parola.

Salute: la Luna ti rende nervosa e inavvicinabile… l’umore è davvero nero!

Il consiglio del giorno: l’influsso di Luna e Saturno oggi dovrebbe farti riflettere a fondo prima di dire la tua. Ti vedo fin troppo determinata e poco… “delicata”!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Non c’è nulla da fare: questa Venere a favore ti rende dolce, zuccheroso e a tratti molto lontano dalla solita immagine misterica e dark che ti sei costruito attorno. Riesci a fare gesti di una dolcezza disarmante che assomigliano addirittura a quelli di Valentino Rossi che, in occasione della futura nascita della sua bimba, si è fatto aerografare il casco con un fiocco rosa tenerissimo! Abbandonati all’idea che, almeno per il momento, sei diventato tu il più tenero dello zodiaco!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: goditi il momento senza pensare troppo al futuro. Non metterti fretta!

Lavoro: non lasciare che la routine quotidiana ti azzeri la voglia di dare il massimo. Resta fedele alle tue idee e ai tuoi progetti!

Salute: Venere ti sostiene e ti aiuta a tenere alte le tue forze. Sfruttala il più possibile.

Il consiglio del giorno: una chiacchiera intima con una persona speciale può aiutarti a vedere le cose da un nuovo punto di vista. Apri il cuore e confidati (se ne senti la necessità)!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dopo Uber si passerà ad Alice: un velivolo a nove posti pronto ad essere prenotato da un’app per lunghe distanze da percorrere in tempi brevi. Perché te lo dico? Perché sembra quasi che non abbia intenzione di fermarti nemmeno quando stai dormendo. Corri a destra e a manca senza sosta aspettandoti che qualcuno ti dia qualche altro compito da svolgere. Instancabile, non ti permetteresti nemmeno le pause pranzo se non fosse che, anche tu, hai bisogno di cibarti ogni tanto!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: voglioso di nuove avventure. Le tue app di incontri sono più trafficate del centralino alla Telecom!

Lavoro: lo spirito giusto è quello di non lasciare nulla di intentato. Segui le idee geniali che ti vengono in mente e fai di tutto per metterle alla prova! Salute: al top! Hai pianeti al vetriolo che sono sempre pronti a farti zampettare come una cavalletta!

Il consiglio del giorno: come dicono i proverbi “la fortuna aiuta gli audaci”. E per riuscire, oggi, devi alzare l’asticella un po’ di più!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mi spiace Capricorno ma hai pestato un mer… Hai capito, no? Come Barbara Palombelli si è lasciata andare ad un commento nemmeno troppo equivoco, sui femminicidi durante la trasmissione di Forum. Fraintendere è una cosa ma dare deliberatamente adito ad incomprensioni non mi sembra una tattica corretta… soprattutto se, come per te, ci si trova ad avere un Mercurio opposto alla Luna (entrambi in quadratura) che potrebbero farti uscire dalla bocca frasi sbagliate! Attento ai commenti che fai: qualcuno potrebbe non capirli.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: tenero e romantico dentro, rustico e antipatico fuori.

Lavoro: tenere il focus, oggi, è complesso. Mercurio e Luna ce la metteranno tutta per far vagare la tua mente a chilometri di distanza.

Salute: stanco e poco reattivo. Purtroppo ci sono anche questa giornate…

Il consiglio del giorno: tieni le dovute distanze fra te e la vita sociale. Oggi impiegheresti davvero troppo tempo a trasformare una cena fra colleghi in una puntata litigiosa di una telenovela messicana.

Voto 5 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Alla gente piace parlare di te e, a volte, anche sparlare. Hai presente Amanda Lear e le voci presunte sulla sua transessualità? Ecco, pensa che Giucas Casella, a distanza di anni, abbia tirato nuovamente fuori le stesse illazioni andando ad agitare delle acque mai state completamente calme! Fai come la mitica soubrette italiana: lascia che parlino e continuino ad alimentare la tua fama senza muovere un dito. Poco importa se provano a sminuirti: l’importante, come sempre, è che se ne parli!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: i tuoi tentativi di abbordaggio potrebbero non portarti lontano… soprattutto se te la tiri!

Lavoro: Mercurio e Luna sono ottimi alleati. Soprattutto quando il capo ti chiede di creare una presentazione accattivante per il consiglio di amministrazione nel giro di 15 minuti.

Salute: non puoi di certo lamentarti. Marte risveglia il tuo lato atletico convincendoti ad andare a correre… (anche se sei fuori allenamento da parecchio)!

Il consiglio del giorno: se proprio devi fare un regalo al partner, usa il tuo ingegno per donargli qualcosa che abbia a che fare con le sue passioni più importanti! Un corso di ceramiche, un’escursione all’aria aperta… ma evita le cene a lume di candela!

Voto 7 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Vi viene (finalmente) voglia di scherzare di nuovo! Probabilmente è grazie a Venere se riuscite a prendere le cose con leggerezza e a ridere insieme alle persone che amate di piccole cose e di scherzi innocenti. Il vostro umorismo, quasi naif, mi ricorda quello che hanno mostrato Troye Sivan e Tom Daley che hanno pubblicato, durante il MET Gala, una foto di Troye mentre usava il bagno indossando una gonna lunghissima! Giochi innocenti ma che fanno ridere tanto e fanno bene anche al vostro cuoricino!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: riempite il diario dei segreti di cuoricini e dediche amorose. Sembrate tornati alle medie.

Lavoro: bravissimi nella comunicazione verbale e non coi colleghi. Un po’ meno quando si tratta di calcoli e fatture…

Salute: avete solo Venere dichiaratamente a favore ma, col suo influsso dolce e pieno di coccole, potete già sentirvi abbastanza protetti!

Il consiglio del giorno: ricordatevi di mettere sempre il vostro numero di cellulare o, almeno, il vostro nome su Instagram quando gli lasciate il bigliettino romantico sulla scrivania! Altrimenti come fa a contattarvi!?

Voto 7 –