L’oroscopo della settimana dal 20 al 26 settembre 2021: Pesci e Scorpione super emotivoni L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 di settembre 2021 inizia quasi subito con una intensissima Luna piena. Martedì, nelle primissime ore del giorno, la Luna in Pesci sarà completamente illuminata dal Sole in Vergine. La Luna in Pesci è potentissima e ci regalerà sogni veritieri ed esplosioni di sentimenti.

Bentornati all’oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 settembre 2021. La settimana inizia subito con una intensissima Luna piena nel segno dei Pesci proprio nelle primissime ore di martedì mattina e questo significa che le nostre emozioni, anzi le emozioni soprattutto dei segni d’acqua, non avranno più nessuna possibilità di essere contenute, pettinate, espresse diplomaticamente.

Con Venere in Scorpione qualsiasi desiderio d’amore non potrà essere più nascosto mentre, per fortuna, possiamo contare su di un bel Marte nel segno della Bilancia che cercherà di risolvere diplomaticamente ogni scontro e trovare una soluzione che faccia tutti contenti… Chissà se ci riuscirà.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Tutta la voglia di trovare dei meravigliosi compromessi da stretta di mano e abbraccio finale di Marte nel segno della Bilancia non ti sfioreranno nemmeno l’anticamera del cervello! Tu infatti Ariete vuoi la rissa oppure, nel migliore dei casi, possiamo sperare che ti senta troppo pigro e svogliato per iniziare una delle tue rinomatissime battaglie per avere ragione. In tutti i casi dell’abbraccio finale non se ne parlerà nemmeno!

Voto 4 e mezzo ma promettimi di litigare con meno persone possibili.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Con questa Venere in opposizione non ti senti proprio tu, caro Toro! Nemmeno la proposta di un delivery in ufficio che porti gelato per tutti per merenda e neanche un giro di shopping con le amiche da addebitare sulla carta di credito del fidanzato che ti ha lasciato da sola per tutto il weekend potranno in alcun modo tirarti su di morale. L’unica soluzione che ci rimane è proporti di sudare in palestra per scacciare la malinconia. Che siano lacrime o sudore, l’importante è che se ne vada.

Voto 5 e mezzo per la malinconia, appunto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi sentite, a ragion (astrologica) veduta, i re della festa anche quando la festa non c’è e l’unico bancone è quello della mensa aziendale nel giorno della pasta in bianco e della frittata di verdure. Perché, si sa, che nulla è meglio di quando la festa è nella vostra testa e nel vostro cuore e voi siete pronti ad accendere delle casse come da concerto allo stadio tutte contenute nei centimetri quadrati del vostro cervello e soprattutto non avete alcuna intenzione di smettere di ballare. Come in tutte le feste che si rispettino pomicerete anche tantissimo.

Voto 10 ma se ti mostro il mio Green Pass inviti anche me alla festa???

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La settimana è strana e insidiata da incazzature sparse come le cacche di cane lungo i marciapiedi. Il bello è che non perderai nemmeno per un minuto la voglia di coccole, carezze, baci da dare e da ricevere e soprattutto la capacità di ritrovare la calma anche solo guardando un reel su Instagram di un gattino che dorme abbracciato al cane… Il brutto però è che con Marte e Mercurio entrambi a sfavore rischi, quasi certamente, di dire o fare qualche cavolata della quale ti pentirai semplicemente perché sarebbe bastata un pochino più di attenzione per evitarla. Ma si sa che Marte e Mercurio sono proprio così, degli insensibili stronzetti.

Voto 6 perché con un bacino ti passa tutto.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Hai davvero un sacco di voglia di litigare Leoncino e nessuno riuscirà a trattenerti nemmeno facendoti ragionare sulla evidente innocenza dei tuoi interlocutori. Quanto ti piace lamentarti di tutto a partire dal vicino che mette lo zerbino al contrario fino alle code in autostrada anche se tu stai andando in bicicletta lungo la provinciale. Con questa Venere a sfavore ti senti antipatico ma in effetti non hai proprio tutti i torti! In compenso, sappi che se c’è qualcuno a cui non ne avevi dette quattro al momento giusto, puoi sempre rifarti questa settimana.

Voto 6 perché comunque ti toglierai dei fastidiosi sassolini dalla scarpa.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Diciamo cara mia che la Luna piena di martedì mattina potrà far uscire il meglio (che poi dipende dai punti di vista, forse il peggio) della Vergine che è in te. In tutti i casi non sarà un problema tuo, che ti ami così come sei, ma al massimo un problema nostro. L’amore c’è ma viene debitamente confinato in spazi e soprattutto tempi prestabiliti (da te) dai quali sarebbe meglio non sforasse per non disturbare il tuo piano settimanale. Per il resto sei comunque sempre a disposizione al telefono lontano dai pasti ma sarà meglio essere concisi nelle nostre per chieste. Si sa che le lunghe lamentele non ti sono mai piaciute!

Voto 7 perché in fondo è così che ci piaci.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Carica così non ti sentivi nemmeno dopo il corso di burlesque! Hai davvero un sex appeal da paura che può stendere qualsiasi concorrente anche se la tua rivale in amore fosse JLo vestita come al Met Gala da ranchera super hot. Anzi, il tuo bello è che oltre ad un fascino che non ha davvero bisogno del tacco 12, sarai pronta a sfoggiare le curve mozzafiato del tuo cervello che non hanno proprio nulla da invidiare a quelle di pilastri della battuta pronta come la Littizzetto che, da recenti indagini, è risultata la donna più desiderata per una cena a due.

Voto 10 e lode con i complimenti della commissione (che poi sarei io).

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Nel tuo caso invece Scorpione in questa settimana sarai davvero irriconoscibile: le voglie vengono chiuse fuori dalla porta perché quando inviterai qualcuno per una cenetta romantica, per la prima volta avrai davvero intenzione di finire la serata guardando Dumbo sul divano abbracciati e i Kleenex serviranno, in questo caso, per asciugare le lacrime. Tutto merito di Venere nel tuo segno zodiacale che ti rende dolce come un cucciolo di koala e anche ugualmente avvinghiato alla persona che ami. È davvero la settimana giusta per chiederti dei favori, degli aumenti di stipendio ma anche delle promesse a lunghissimo termine. Stai bene attento a quello che dici.

Voto 7 e mezzo per la predisposizione emotiva.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Finalmente, grazie a tutti i pianeti a tuo favore, torni ad essere così sicuro di te da non avere alcun dubbio né soprattutto alcuno scrupolo nel voler conquistare tutto il mondo e anche tutte le persone che ci stanno sopra. Il bello è che qualsiasi cosa ti passerà per la testa soggiornerà solo pochi minuti nell’anticamera delle possibilità e in un attimo entrerà nel macchinario, che non si può in alcun modo arrestare, della realizzazione immediata. Ovviamente darti qualsiasi tipo di consiglio sarà assolutamente inutile. In compenso, il tuo idealismo è da grande filosofo.

Voto 8 perché lo so che ti gasi di brutto quando ti do del grande filosofo!

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sarà meglio che tu cerchi di evitare in questa settimana di prendere qualsiasi tipo di decisione, anche quasi quasi di ordinare nel menù del ristorante per pranzo. Il tuo cervello sembra come bloccato dalle ganasce degli ausiliari della sosta quando hai parcheggiato dove non si poteva. In tutti i casi sbloccarlo non sarà cosa immediata e non servirà a nulla arrabbiarti ma so che fartelo notare sarà assolutamente inutile. Hai come l’impressione che tutto l’universo si sia messo d’accordo per avercela con te, forse per testare la tua capacità di sopportazione sotto stress. Praticamente è come se i pianeti stessero facendo un crash test al tuo cuoricino. Tieni duro.

Voto 5 e mezzo perché non confido molto nella tua pazienza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

La fortuna non esiste ma ciascuno se la crea da sé, di questo sono assolutamente convinta! Tuttavia, è innegabile che in questi giorni le cose ti sembreranno funzionare perfettamente e semplicemente un po’ come l’automobile quando tu giri la chiave e lei parte. Non è che ti preoccupi di come lavorino freni e pistoni ma solo di scorrazzare serenamente. Allo stesso modo, potrai fare nelle ore di questa settimana quando tutto sembrerà filare liscio e anche un piccolo contrattempo in realtà porterà a dei cambi di programma davvero stupefacenti. Quando si dice essere baciati da Giove.

Voto 9 per la grande capacità di sfruttare tutto questo ben di Giove di botte di sedere.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Quando c’è l’amore c’è davvero tutto (o quasi) ma nel vostro caso direi che un cuoricino che batte forte e senza alcuno sforzo sia già un ottimo punto di partenza. Siete tornati finalmente a guardare al mondo col desiderio di giustificare tutti, comprendere tutto, amare tutti e se possibile dare un bacino della buona notte a ciascuno. Impossibile trovare qualcuno più buono di voi che anzi in questa settimana vi farete incastrare da richieste di aiuti e di favori. Occhio!

Voto 8 per la bontà incondizionata.