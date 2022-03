L’oroscopo di oggi 22 marzo 2022: Acquario e Leone facciano attenzione a ciò che dichiarano Nell’oroscopo di oggi, martedì 22 marzo 2022, la Luna ancora in Scorpione ci rende più empatici e sensibili mentre Marte quadrato a Urano potrebbe farci dire e fare cose a sproposito, senza prima aver valutato le conseguenze. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, martedì 22 marzo 2022, la tensione si fa sentire e non poco perché Marte si trova in perfetta quadratura a Urano e la Venere poco distante. Mentre Mercurio si avvicina a Nettuno amplificando l'idealismo su tutti i fronti ma anche la perdita di realismo e lucidità, come vi anticipavo nelle previsioni settimanali.

La Luna in Scorpione di oggi a favore, per buona parte della giornata, proprio di Nettuno, ci renderà ancora più sensibili alle sofferenze altrui. Il segno fortunato di oggi è il segno del Cancro che dell'empatia fa la sua primissima dote, mentre il segno sfortunato è il Leone che non sa bene nemmeno quali siano le sue priorità.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con l’equinozio di primavera è iniziata la tua stagione mio caro Ariete e nessuno oserà metterti i bastoni tra le ruote. Siamo tutti avvisati perché sei più intimidatorio, in senso positivo ovviamente, dei teaser della polizia che basta metterli in mostra per far scappare a gambe levate qualsiasi malvivente. Con il supporto di Marte infatti basta un solo sguardo per far girare subito i tacchi a chi per sbaglio vorrebbe attacar briga.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: ti senti decisamente come un vero stallone da monta. Non male eh?

Lavoro: il lavoro procede con il pilota automatico perché tu ora non hai alcuna voglia di star fermo dietro ad una scrivania.

Salute: sei proprio in forma, ormai non so più come dirtelo.

Il consiglio del giorno: ti basta un solo sguardo di traverso per mettere tutti quanti in riga. Approfitta di questo ‘dono’ per fare un po’ di ordine e giustizia. Nessuno oserà contraddirti.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Toro

Pare che i Vigili di Roma siano facilmente corruttibili se presi per la gola, come dargli torto. Ma addirittura sorvolare sulle sanzioni in cambio di un paio di gelati, forse è un po’ esagerato. Caro Torone, cerca di non cadere anche tu in facili tranelli, anche se non con Venere e Saturno contro, potresti ‘venderti’ anche solo per una caramella al tuo gusto preferito.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: stai fantasticando sull’amore come se fosse una vera figura mitologica. La vorresti probabilmente con più braccia perché quando tornerà l’amore vuoi essere davvero stritolato.

Lavoro: la parola d’ordine per te è condividere, ma credo che tu non sia ancora pronto.

Salute: si sa che il cambio di stagione può infliggere stanchezza cronica. Una buona scusa per stare tranquillo in panciolle sul divano.

Il consiglio del giorno: avere forti e granitici valori sarebbe una tua caratteristica ma ultimamente sei messo profondamente in discussione. Parti dalle basi e dai preziosissimi insegnamenti della tua cara nonna. Di sicuro non sbagli.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete sempre pieni di idee ed entusiasmo ma diciamo che al momento l'intelletto non brilli some al solito. Potrebbe venirti in mente qualcosa come le baby beauty farm per bambine dai quattro ai tredici anni che paiono spopolard. Va bene che avete Venere a favore e la bellezza per voi è un must ma a quell’età le bimbe dovrebbero ancora giocare con le bambole perché per fare le donnine sexy c’è sempre tempo. O no??

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la stagione degli amore continua voi siete sempre in tenuta da caccia, con il fucile in mano e non solo quello.

Lavoro: avete, momentaneamente, perso l’uso corretto della grammatica e della sintassi, oltre al correttore automatico avreste bisogno di un sofisticatissimo sistema per la lettura del pensiero che possa tradurre correttamente le vostre osservazioni in email.

Salute: vi muovete solo se il vostro istruttore è bello, dinamico e molto simpatico. Altrimenti gettate subito la spugna.

Il consiglio del giorno: ogni età ha la sua stagione, quindi rispettiamole tutte e i tempi di tutti, dall’infanzia alla vecchiaia. Per fortuna non abbiamo una tabella di marcia genere a cui dobbiamo tutti quanti fare riferimento. Ricordiamocelo.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei il segno più buono, empatico, intuitivo e giusto di questo periodo e le tue intelligenti idee sono fonte di grande ispirazione. Con buona probabilità la proposta di dare il premio Nobel per la pace al popolo Ukraino esce proprio dal tuo cappello. Sono proprio orgogliosa di te e mi aspetto ancora grandi cose.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: scaltrissimo grazie alla Luna che ti fa anticipare qualsiasi mossa. Infatti sei già prontissimo sotto casa della persona che più ti piace.

Lavoro: sfrutta la massimo la congiunzione di Mercurio e Giove per poter chiudere il prima possibile i progetti sognanti che hai saputo vendere magistralmente.

Salute: il benessere è generale e costante. Alla straordinaria forza preferisci di lunga la grande empatia nel saper cogliere benissimo ogni occasione.

Il consiglio del giorno: ricordiamoci che la parola pace deve essere usata e praticata tutti giorni come ricorda John Lennon in: ‘Giove Peace a chance’.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

In questo periodo dovresti mettere un bel freno a tutte le tue azioni e provare ad essere più paziente anche se Marte ti fa esplodere per qualsiasi virgola messa male. In cuor tuo, e di molti, vorresti che la transizione energetica avvenisse praticamente domani e la Sardegna in questo è davvero la prima della classe ma il passaggio totale non avverrà prima del 2024. Quindi mio caro Leoncino mi auguro che ti sopraggiunga un’afonia fulminante per impedirti di ruggire cose indicibili… Solo così noi poveretti non saremo costretti ad ascoltarle.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: questo periodo da zerbino proprio non ti addice. Di sicuro imparerai la lezione e in futuro saprai davvero valorizzare l’amore reciproco, invece di metterti sempre sul piedistallo per essere adorato.

Lavoro: non ne imbrocchi una, poco male. Come in amore lascia spazio agli altri in attesa di tempi migliori.

Salute: oggi sarebbe meglio mettersi direttamente sul tappetino yoga nella posizione del bambino e restare li, come in un guscio a rilassare corpo e mente.

Il consiglio del giorno: sfogare il proprio malcontento sugli altri da unicamente una momentanea soddisfazione con il risultato di renderti ancor di più odioso. Cerca di non entrare in questo circolo vizioso.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Inizia a prepararti perché questo fine settimana verranno spostate le lancette per l’ora solare e questo potrebbe crearti qualche scompenso soprattutto perché con Mercurio sfavorevole resterai nella classica indecisione se tu debba muoverle in avanti o indietro. In effetti per non aggiungerti anche questo problema sarebbe così semplice se questa pratica venisse abolita. Tranquilla perché la Commissione Europea ci sta lavorando e forse si arriverà finalmente a un dunque.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: non ti è ancora ben chiara la strategia amorosa più efficace, intanto tu, riflettici un po’ in attesa di una, improbabile, illuminazione.

Lavoro: restare con le mani in mano non ti si addice ma visti i pasticci che combini sarebbe meglio ti dessi, per un po’, all’uncinetto.

Salute: se non fosse per la tua insofferenza e confusione, staresti anche bene.

Il consiglio del giorno: ci sono dei modi di dire dei nonni che aiutano a ricordare alcune annose questioni come quella del cambio dell’ora. Te ne dico una per darti una mano:’ Primavera avanti, Autunno indietro’. Facile, no?

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Abbiamo un disperato bisogno dei tuoi consigli sul buongusto in preparazione a questa primavera e tu che risplendi con Venere a favore ne sai più di tutti. Dimmi un po’, che ne dici se facessi incetta di magliette e felpe con i glifi astrologici? Tra le magliette di Victoria Beckham e le felpe di Vogue il trend astrologico ha davvero investito la moda. Posso lanciarmi in questo shopping sfrenato?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei corrisposta da tutte le persone che ti piacciono, ora tocca a te fare una scelta, ne sarai mai capace?

Lavoro: con la tua, ormai rinomata determinazione vai sempre diritta al punto e non sbagli un colpo.

Salute: con la splendida energia che hai oggi, potresti salire tranquillamente sull’Everest con un vertiginoso tacco dodici.

Il consiglio del giorno: come io posso chiederti consigli di stile, tu affidati sempre alla tua astrologa del cuore ogni volta che ne avrai bisogno ma credo proprio che ti sentirò tra un bel po’ di tempo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Siccome le stelle al momento ti mettono in stallo facendoti perdere moltissimo tempo a causa di imprevisti, ti viene in aiuto il ripristino del dopo scuola per i plessi elementari. Così se Marte ti dovesse fare un bello sgambetto potrai comunque andare anche azzoppato a recuperare il tuo pargolo comodamente entro le diciotto.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna arriva in soccorso e mette un momentaneo time out per alleggerire e dare un attimo di sollievo all’opposizione di Venere.

Lavoro: metti da parte tutte le questioni d’amore e buttati sul lavoro dove hai sempre grandi soddisfazioni.

Salute: si sa che il cambio di stagione mette tutti ko, e tu lo senti decisamente più di altri.

Il consiglio del giorno: l’organizzazione famigliare è fragilissimo equilibrio fatto proprio di preziosissimi minuti per riuscire ad incastrare i bisogni di tutti. Visto il periodo caotico, dove è possibile bisognerebbe tagliare alcune attività.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’inizio della primavera ti sta donando tantissimo entusiasmo che si aggiunge alla grande energia di Venere e di Marte in sestile (quindi a favore). Proprio nei giorni scorsi in India si è celebrato il festival Holi, durante il quale vengono lanciate polveri coloratissime ed è come trovarsi direttamente dentro un arcobaleno. Questa immagine rappresenta perfettamente il modo in cui entrate nella stagione della rinascita.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la primavera amplifica ancor di più la tua irrefrenabile voglia di accoppiarti, senti un vero richiamo della natura.

Lavoro: buono e generosissimo perché per te il successo arriva grazie ad un ottimo lavoro di squadra.

Salute: ti stai prendendo cura di te e i risultati si iniziano a vedere. Continua così.

Il consiglio del giorno: bisogna guardare il mondo in multicolor e tu lo sai fare già benissimo. Sei un campione di positività.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei il segno dei primati quest’anno perché un trend così positivo non lo vedevo da parecchio tempo. Proprio con questo mood la Rai ha annunciato che a commentare il giro d’Italia sarà la bravissima Giada Borgato, prima cronista donna a cimentarsi nel commento della maglia rosa. Eh sì, quando si ha Giove a favore succede anche questo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai tutto quello di cui hai bisogno e te lo stai proprio godendo. Anche il tuo giardino in fiore ti da grandi soddisfazioni.

Lavoro: hai ancora qualche settimana per sfruttare Mercurio a favore quindi spingi l’acceleratore perché il momento è propizio.

Salute: la primavera inizia a portare qualche accenno di stanchezza. Previenila fin da subito con qualche buon integratore.

Il consiglio del giorno: l’impossibile per te diventa possibile. Chiamalo come più ti piace, tocco magico o semplicemente fortuna o forse è arrivato il momento di ammettere che sei davvero bravissimo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Dovresti smettere per un momento le vesti di genitore accudente e goderti anche solo un giorno per te i favori di Venere e Marte. Sarebbe davvero il top poter trascorrere anche solo qualche ora in una delle splendide location dove è stata girata la serie di Netflix su Anna Delvey, la finta ereditiera che ha provato a fregare i finanzieri della Grande Mela. Una pausa dagli obblighi anche genitoriali a volte è proprio un dovere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: ancora oggi la Luna ti chiede di pensare più a te stesso. Ascoltala.

Lavoro: l’obiettivo di un buon capo è di rendere tutti indipendenti e tu stai facendo davvero un ottimo lavoro. Ti scende quasi una lacrimuccia paterna guardando come tutti in ufficio stiano diventando autonomi.

Salute: hai decisamente bisogno di movimento per sfogare tutta la tua voglia di libertà. Ti basta una bella corsetta meglio se immerso nella natura.

Il consiglio del giorno: concedersi un momento per se è un vero regalo da concedersi quando si ha più bisogno e perché no anche per buona abitudine. Non potrà rinfacciartelo nessuno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Potreste essere proprio voi gli sceneggiatori dell’acclamata serie Bridgerton, perché tra il periodo storico, i costumi e gli intrecci amorosi solo la vostra incredibile fantasia avrebbe potuto partorire quest’avvincente sceneggiato. Con Giove congiunto a Mercurio, per oggi e per la seconda stagione del serial mi aspetto un grande susseguirsi di avventure, eros e colpi di scena da togliere il fiato. Preparo subito plaid e pop corn.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore lasciatevi stuzzicare dalla Luna che oggi suggerisce incontri meglio se casuali e tendenti al proibito. La vostra fantasia farà un vero salto di qualità.

Lavoro: grande sensibilità e intuito. Seguitelo come fanno i Re Magi con la Stella Cometa.

Salute: il risultato di tutto questo movimento mentale è che ormai avete assunto le sembianze di una larva sul divano. I vostri muscoli chiedono a gran voce riscatto.

Il consiglio del giorno: svagarsi in fantasie amorose sembra essere davvero la vostra attività preferita probabilmente sentite in pieno l’inizio della primavera.

Voto 7 e mezzo