L'oroscopo di oggi 22 dicembre 2021: Leone e Ariete hanno voglia di divertirsi L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, simboleggia i contrasti nei quali spesso ci ritroviamo. La Luna in Leone è vitale, energica ed estroversa, ha voglia di fare festa e rumore. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell‘oroscopo di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021, c'è un contrasto del quale vorrei parlarvi. La Luna si trova nel segno del Leone, dominato dal Sole quindi dalla luce e dalla visibilità. Nel frattempo però Venere retrograda si sta ricongiungendo a Plutone, il Sole è in Capricorno e Nettuno è in quadratura alla Lilith. Questi aspetti mi fanno ragionare sul senso di solitudine che spesso si sente ancora più forte dentro quanto più all'esterno si muovono suoni, vitalità e divertimento.

La Luna in Leone di oggi è potente e coinvolgente soprattutto in mattinata, quando sarà trigono a Marte, ma non in sintonia con la profondità turbolenta di Plutone congiunto a Venere in Capricorno. Abbiamo già conosciuto la forza del Capricorno di cui abbiamo parlato nell'oroscopo della settimana!

Il segno fortunato di oggi sarà l'Ariete che non vede l'ora di levarsi di dosso ogni sensazione di sfiga, mentre il segno sfortunato è la Bilancia che non riesce a darsi pace e commenta acidamente ogni cosa le accada intorno!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

I ragazzi dello sci club di Bormio salvano un turista americano travolto da una slavina. Sono sicurissima che anche tu ti saresti immediatamente lanciato al recupero dello sventurato sciatore. La Luna ti da gran voglia di essere protagonista indiscusso della tua vita e Marte ti dona la forza ed il vigore di un adolescente. Mi complimento tantissimo con i coraggiosi ragazzi che si sono dimostrati dei veri eroi!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: hai una gran voglia di risplendere e di farti ammirare, peccato che la troppa carica di aggressività terra lontano anche lo spasimante più appassionato. Lavoro: se il monitor del computer non funziona non puoi shakerarlo come si faceva negli anni '90… chiama il tuo ufficio IT ma prima controlla che la spina sia inserita.Salute: con la grande carica e fiducia, nonostante l’ascensore momentaneamente in manutenzione, raggiungerai il super attico del mega direttore al diciottesimo piano senza alcuno sforzo. Il consiglio del giorno: hai il gran cuore di un leone sarai pronto ad aiutare gli altri e ovviamente metterti un po’ in mostra. Vanitoso e mio!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sembra che le molestie sessuali abbiano varcato la soglia del Metaverso, a seguito della denuncia di utente abbia creato una Safe Zone come risposta momentanea al problema. In questa giornata con la Luna abbatte la tua autostima vorresti anche tu un rifugio sicuro e restare li fino a fine giornata. Cerca di restare positivo perché Mercurio arriverà per darti una mano a riorganizzare i tuoi pensieri per i prossimi giorni.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: con la Luna storta, ti sei messo tranquillo tranquillo ad aspettare che passi e ti riorganizzi per i prossimi giorni. Bravo. Lavoro: era da un po’ di tempo che non ti vedevano così arrabbiato a lavoro, qualsiasi email che ti arriva è diventerà un problema di principio. Cerca di abbassare i toni. Salute: oggi anche l’allenatore ti mette in panchina per evitare discussioni in campo. Il consiglio del giorno: se vuoi restare un po’ solo da solo a casa approfittane per finire il bel centro tavola che hai in mente di preparare per il pranzo di Natale.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Oggi la bella Luna che vi illumina vi da l’opportunità di farvi notare e apprezzare dagli altri. Occhio che Marte è sempre in agguato per ricordarvi che potreste non essere all’altezza della situazione. Pensate a Luciana Littizzetto che ha confidato durante l’intervista al programma Verissimo il grande dispiacere di non essere chiamata ‘mamma’ da i suoi figli. Il loro rapporto è comunque fortissimo e come dice la comica ‘non si può avere tutto dalla vita’. Avete capito la filosofia della Lucianina?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: con il grande entusiasmo vorrete a tutti i costi farvi notare. La maglietta con su scritto, ‘mangia, prega, tromba’ non sortirà l’effetto desiderato. Lavoro: avete riacquistato fiducia anche su un progetto che nato sotto una cattiva stella continua ad avere ritardi… Puntate sulla positività. Salute: siete sempre nervosi e ve ne succedono di tutti i colori, per fortuna oggi avrete un po‘ di pace. Il consiglio del giorno: dovreste imparare ad accertavi per quello che siete! Stupendi in ogni vostra piccola imperfezione!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Hai appena scoperto che il mitico Gigi d’Agostino ha un brutto male. Nei tuoi sogni vorresti andare a casa del dj e trascorrere con lui la giornata cantando le sue hits come ‘L’amour toujour’ e ‘ bla bla bla’ a tutto volume. Sicuramente una giornata di svago potrebbe aiutarti a tenere lontano la Venere che non vuole assolutamente aiutarti e cantando a squarciagola potresti non sentire le cattiverie che Mercurio sussurra alle tue orecchie.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: Venere non ti è amica e dovrai puntare solamente sulle tue scarse capacità amatorie, se speri in un colpo di fortuna non è certo giornata. Lavoro: sei sconfortato dalla mole di lavoro prima della chiusura. Ti sto preparando un termos di caffè perché questa sera dovrai fare nottata. Salute: ti sentirai stanchissmo come se dovessi affrontare un gara di endurance, invece è solo il tragitto casa lavoro. Il consiglio del giorno: canta che ti passa oggi è la tua terapia per il buon umore.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Da qualche giorno è uscito al cinema il nuovo film di Spider Man e l’attore Tom Holland si è lasciato sfuggire il desiderio di mettere su famiglia. Con la Luna e Marte a favore potresti sentire anche tu una gran carica erotica è una forte spinta a trovare la tua compagna e con lei fare tanti bei bambini. Attenzione perché con Saturno in opposizione credo che per te non sia ancora il momento di intraprendere progetti così impegnativi ed ambiziosi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: si riapre la stagione della caccia amorosa sfrenata, sei talmente forte che postai essere sia cacciatore che preda, a te la scelta. Lavoro: saprai farti notare non per le idee geniali bensì per la grande determinazione. Salute: sei come Richar Gere in American Gigolo che prima di uscire ad amoreggiare fa duecento piegamenti a testa in giù per scaldatosi un po’.Il consiglio del giorno: sei pervaso da dubbi amletici, svegliati! Oggi ti potrai buttare a capofitto perché farai sicuramente centro.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con la Venere retrograda anche il concorso di bellezza Miss Mondo è stato rimandato. Lo so mia cara che stavi per partire per Puerto Rico con il tuo trolley di Hello Kitty e ti sentivi già tutti i riflettori puntati addosso. Tranquilla ci penso io con gli astri ad illuminarti. La Luna ti è decisamente a favore e saprà farti sentire su una passerella anche passeggiando per le strade della tua città.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: splendida splendente, lo ha scritto anche il giornale ti canterebbe la Rettore, la Luna è il tuo bisturi ‘d’amore’ perfetto. Lavoro: organizzatissima e stimatissima perché invece di trovarti a risolvere problemi last minute stai già mandando le email con gli auguri di Natale. Salute: l’apice della tua attività fisica sarà scegliere dalla tua cabina armadio cosa indossare all’aperitivo con gli amici questa sera. Il consiglio del giorno: ricorda che non è mai dove sei ma come ti senti. E tu mia cara sei magnifica!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Ti senti esattamente come Arisa che vinto la trasmissione Ballando con le Stelle, stupita ma infinitamente grata a chi ti ha sostenuta fino alla fine. Qui lo zampino lo ha messo la Luna che finalmente ti dona conforto e fiducia per rispondere alle frecciatine della gelida Venere. Se avessi partecipato al programma della Carlucci come partner non avresti avuto alcun dubbio a gareggiare con l’atletico e focoso Marte. Guarda, ti sta facendo l’occhiolino.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: potrai fare un bel dito medio a Venere e lasciandoti convincere dalla Luna indosserai quel vestito che ti dona e ti fa sentire super sexy ed irresistibile. Lavoro: So benissimo che ti piace fare tutto da sola ma quando si tratta di pratiche e conti faresti meglio ad affidarti ad uno specialista. Salute: hai una gran voglia di divertirti, una bella uscita fiori programma riporterà grande fiducia. Il consiglio del giorno: lasciati travolgere dalla voglia di di esagerare. Fidati che ti farà molto bene!

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti come se qualcuno avesse lasciato la finestra aperta e considerato che da ieri è iniziato l’inverno fa molto freddo. Probabilmente stai frequenta il liceo di Padova dove gli studenti si sono presentati in classe con le coperte come protesta alle gelide temperature nelle aule scolastiche. Mio caro non farti abbattere da questa Luna in opposizione perché hai tutta l’altra metà del cielo che fa il tifo per te!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: con la Luna storta ti rintanerai nella tua tana, conoscendoti e con l’appoggio di Venere non sarai solo… Lavoro: come Cassandra hai la capacità di predire il futuro ma di non essere mai creduto. Che peccato. Salute: Ti scaricherai con un ottima sessione di shopping natalizio e ritroverai anche il buonumore. Il consiglio del giorno: Venere è il tuo jolly nella partita che stai giocando e saprai anche usarla molto bene.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il gatto migrante di Lampedusa finalmente di riunisce alla sua famiglia per festeggiare il Natale. Queste sono le storie che ti scaldano il cuore mio caro Sagittario con una bella Luna a favore ne approfitterai per fare subito un bel brindisi e dedicarlo a questa bellissima storia. Non c’è cosa più bella che avere i propri cari pelosi e non vicini in questo periodo dell’anno.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per fare una sorpresa alla tua bella hai ingaggiato un gruppo di Mariachi per farle una serenata sotto la finestra. Credo che il vero obiettivo sia quello di attirare l’attenzione di tutto il vicinato…. Lavoro: durante un importante incontro vorrai parlare solo tu, spero che oltre a farti guardare tu stia dicendo qualche cosa di senso compiuto. Salute: oggi vorrai e riuscirai a fare tutto quello che ti balza per la testa. Il consiglio del giorno: con il tuo animo festaiolo saprai coinvolgere tutti anche gli amici del che preferirebbero stare tranquilli sul divano di casa. Andrai a suonare a tutti i loro campanelli. Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sono sicurissima che hai ancora tutti i tuoi compiti in classe con voto dieci appesi nella tua cameretta. Con tutto il cielo che ti sorride e ti invoglia a essere sempre protagonista ed universalmente apprezzato non ti capaciti di come una studentessa torinese abbia potuto smarrire il proprio tema da dieci con l’aggiunta dei complimenti della professoressa. Potresti anche tu dare una mano a ritrovare la ragazza e fare un share della notizia, con tutti i tuoi follower potresti trovarla velocemente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: durante la stagione degli amori, i maschi di ogni razza mostrano tutta la loro bellezza come corna nodose e piume colorate e tu non potrai assolutamente sfigurare con Venere che ti fornisce tutte le migliori caratteristiche da perfetto partner. Lavoro: grazie al buon Mercurio riuscirai a trovare il la giusta strategia per chiudere un contratto bomba per la tua attività. Salute: cullato da Venere: non puoi davvero trovare motivo per lamentarti. Il consiglio del giorno: questo è il periodo dell’anno per fare dei doni, valgono anche le buone azioni.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con la Luna e Urano che ti osteggiano ed innervosiscono desidererai unicamente restare tranquillo nel tuo angolino. Per fortuna ci sono notizie che rallegrano il tuo animo come è avvenuto di recente nella città di Varese. Dopo aver confiscato l’immobile alla criminalità organizzata, lo spazio ha ripreso vita ed è diventato ‘La casa del Giocattolo’ dove i bambini potranno giocare, sperimentare, divertirsi ma anche studiare. Quanto ci piacciono da uno a a dieci queste belle iniziative sociali, ludiche ed inclusive? Mille!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: oggi lascerai da parte baci e carezze, meglio starti alla larga a decantare ne tuoi pensieri. Lavoro: Con l’umore nero che hai sarebbe bello restare a casa, ma il senso del dovere ti chiama all’appello per aiutare in ufficio prima delle vacanze. Salute: siamo al rush finale per completare la lista dei regali, sei così in forma che potrai dribblare tutte le clienti nel negozio e raggiungere con un salto la postazione della cassa. Il consiglio del giorno: Mai perdersi d’animo perché fuori, guardando bene, c’è un mondo bellissimo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se siamo soliti pensare ai pensionati in giro per la città a guardare i cantieri da bravi ‘umarell’ ci stiamo tutti sbagliando di grosso. A Livorno fino a settimana scorsa erano tutti in spiaggia con le loro sedioline pieghevoli a prendere il sole e fare la ‘puccia’ nel mare. Miei cari pesciolini con la verve di oggi una bella giornata al mare sarebbe ideale. Potreste anche dimenticarvi che a casa vi aspetta Marte come una temutissima suocera.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: avete già organizzato tutti gli appuntamenti per consegnare i regali alle vostre fiamme con uno schema perfetto per non farvi beccare, siete sicuri di farcela? Lavoro: state attenti ai piccoli incidenti perché Marte è sempre in agguato e potrebbe farvi ritardare la firma al nuovo contratto di lavoro. Salute: arriverete a fine di questa giornata stanchi ma decisamente soddisfatti per il buon lavoro svolto. Il consiglio del giorno: se qualcuno sta dubitando su cosa state facendo rispondetegli che state meditando strategie pazzesche che non potete assolutamente rivelare. Il bello è che è vero!

Voto 7