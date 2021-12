L’oroscopo della settimana di Natale dal 20 al 26 dicembre 2021: Capricorno e Scorpione si baciano sotto al vischio Eccoci all’oroscopo della settimana di Natale che va da lunedì 20 a domenica 26 dicembre 2021. Mentre aspettiamo l’ingresso di Giove nel segno d’acqua dei Pesci, segno che ospiterà il pianeta del benessere per buona parte del 2022, iniziamo a festeggiare i nati sotto il segno del Capricorno!

Ecco l'oroscopo della settimana che va da lunedì 20 a domenica 26 dicembre 2021. Che voi siate già con la testa sotto l'albero di Natale oppure che dobbiate ancora fare tutti regali non importa: come da tra dizione è bene prendersi un minuto per leggere l'oroscopo della settimana di Natale! In questi giorni inizieremo a festeggiare il compleanno dei nati sotto il segno del Capricorno che sarà, come sempre, il grande protagonista di queste feste, soprattutto quest'anno con Venere che gli resta abbracciata come un festone alla porta d'ingresso.

Oroscopo settimanale 20 – 26 dicembre 2021: le previsioni segno per segno

La cosa che vorrei segnalarvi di questo oroscopo della settimana è che sarà l'ultima settimana completa di Giove nel segno dell'Acquario mentre dalla prossima settimana Giove, il pianeta della fortuna e del benessere, entrerà nel segno dei Pesci per dare gioia ai segni d'acqua (almeno per un po')!

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Avresti davvero un sacco di energie perfette per risolvere tutto l'affaire "regali di Natale a parenti e amici" nel giro di una mezza giornata e poi dedicarti a del sano relax. Il fatto è che per colpa di questa Venere se i regali ti porteranno via poco tempo, sui bigliettini invece potresti perderci delle ore. Non ti viene davvero in mente niente di carino da dire.

Voto 6 per la poca fantasia.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai così tanto bisogno d'amore e di dolcezza che quasi quasi ti dispiace persino inzuppare l'omino di pan di zenzero nella tazza di tè alla cannella! In compenso insisterai perché almeno un paio di volte durante il pranzo di Natale si intoni tutti insieme Jingle Bells e ci si commuova cantando Tu Scendi dalle Stelle. A nessuno sarà permesso alzarsi da tavola senza aver fatto un discorso che sia di buon auspicio! Il tradizionalismo sarà con te.

Voto 9 per il radizionalismo che, almeno a Natale, ci vuole.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Direi che con la Luna piena di domenica 19 hai già decisamente detto tutto quello che tenevi nella pancia, nel cuore e ovviamente anche nel cervello per questo, se non avrai combinato troppi danni e non avrai incrinato troppi rapporti, questa potrebbe essere una settimana nella quale ti sentirai davvero libero e leggero. Anzi, qualche volta dopo tutto questo sforzo intellettuale potresti addirittura sentirti stremato. Per fortuna puoi concederti ore e ore sul divano.

Voto 7 per la sensazione di liberazione (emotiva).

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quanto vorresti poterti dare malato in questa settimana e dedicarti solamente ad accarezzare il telecomando e il gatto di casa?! Venere in opposizione ti rende davvero difficile partecipare allo spirito natalizio che ti circonda e ti butti nella 48 ore di cene e pranzi con i parenti come quando ci si tuffa per fare tutta la corsia della piscina comunale in apnea. Alla fine ti meriterai persino una medaglia!

Voto 5 per lo scarso spirito natalizio.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Vedi un lumicino in fondo al tunnel e so che tirerai fuori tutto il tuo ottimismo per quest'ultima settimana in cui Giove tenterà di spegnere tutto il tuo umore festaiolo… Non credo ci riuscirà perché tu sei decisamente intenzionato a goderti ogni brindisi che segna il tuo anno di sopravvivenza a Saturno contro. Secondo me anche qualche centimetro quadrato di paillettes è d'uopo.

Voto 7 per le paillettes.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Potresti addirittura provare l'ebrezza di delegare o di doverti giustificare per non aver portato a termine con la consueta diligenza la preparazione delle tartine ai tre gusti per gli antipasti del pranzo del 25 dicembre! In questa fine d'anno imparerai quanto sia bello, ogni tanto, lasciarci andare ad un modo di fare che di solito non ci appartiene: ti sarà chiaro quanto i nostri limiti siamo soltanto noi ad imporceli.

Voto 6 e mezzo per la saggezza (dell'astrologa).

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Non è proprio un periodo nel quale la tua rinomata diplomazia riesce a dare il meglio di sé ma, anche grazie a questa Luna piena appena passata, sentirai quanto sia elettrizzante e liberatoria la sensazione di aver detto tutto quello che pensi, prima di tutto a te stesso e poi subito dopo a chi ti circonda. Dopo questa presa di posizione così intransigente avrai anche tu bisogno di bilanciare con una settimana di sorrisi e complimenti, anche fossero finti.

Voto 6 per i sorrisi finti che ti vengono benissimo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

È vero che tu sei un segno zodiacale che, spesso, si attrae critiche e rimostranze ma se c'è una cosa che da sempre è un tuo pregio è quella di non avere nessuna intenzione di stare al centro dell'attenzione. Anzi, quando tutti sembrano distratti da altro, tu ti senti ancora più al sicuro e quindi di buon umore. In questa settimana, senza nessun genere di ansia da prestazione o da organizzazione, stai davvero tranquillo come il gatto di casa sulla poltrona padronale davanti al camino.

Voto 8 per l'assenza di ansie da prestazione (strano!).

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Anche per andare al pranzo del 25 con i parenti sarai carichissimo manco ti stessi preparando per un rave party modello Woodstock. Quando tu sei in forma, come in questa settimana, sei capace di rendere travolgente e coinvolgente ogni situazione, persino la tombolata di fine cenone! Il suono delle tue risate si sentirà anche dalla casa dei vicini che ti inviteranno sicuramente almeno per una merenda del 26.

Voto 9 per la risata.

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa storia del baciarsi sotto al vischio che porta fortuna ti sta decisamente sfuggendo di mano, caro Capricorno! Tu da sotto quel vischio non hai nessuna intenzione di spostarti perché sembri proprio affamato di baci come di struffoli fatti in casa sotto le feste di Natale. Tutti resteranno addirittura stupiti dal desiderio che hai di esprimere tutto il tuo affetto. Non siamo pronti!

Voto 10 per sorprenderci così.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sarà la nebbiolina che ci propone il meteo per buona parte della giornata, sarà il tono un po' malinconico di alcune canzoni di Natale, ma hai come l'impressione, anche questa settimana, che sia giunto il momento di aprire il tuo cuoricino come fosse l'album dei ricordi da far vedere ai piccoletti di casa. Tieniti pronto perché avrai persino la lacrima facile.

Voto 6 per la lacrima facile solo se non la trattieni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Ti senti decisamente troppo stanco per essere anche sufficientemente diplomatico, proprio come vorrebbe l'etichetta almeno per questi giorni di Natale! Anzi, quasi quasi speri che qualcuno si faccia promotore di battibecchi e lamentele anche durante i ritrovi tra parenti. Poi, dato che sei comunque un gran romanticone, nonostante Marte in quadratura, alla fine proporrai di annegare tutto in un bel bicchiere di vino. La tua lingua lunga avrà bisogno di essere dissetata, ma solo alla fine.

Voto 7 per la lingua lunga molto divertente.