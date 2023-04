L’oroscopo di oggi 20 aprile 2023: Cancro e Capricorno nervosetti Nell’oroscopo del giorno di oggi, martedì 20 aprile 2023, il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato il Capricorno. La Luna si congiunge al Sole nell’ultimo segno dell’Ariete, e sarà anche eclissi di Sole. Si tratta dell’eclissi che apre il mini ciclo che coinvolgerà l’asse Ariete – Bilancia.

L'oroscopo di oggi, giovedì 20 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Ci troviamo al cospetto della Luna nuova con Eclissi di Sole in Ariete. La seconda Luna nuova in Ariete consecutiva sembra davvero dirci che c'è bisogno di muoverci, da tirare fuori le nostre personalità, ma anche il coraggio e agire.

Con questa potentissima eclissi di Sole in Ariete, direi che il segno sfortunato di oggi sia il Capricorno e il segno fortunato, ma comunque sovraeccitato, il Leone.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei nuovamente scombussolato da una Luna nuova nel tuo segno, a volte capita. Invece di lasciarti spiazzare da sentimenti strappalacrime, butta tutto in ‘caciara’. Se non riuscissi a sentirti spensierato, pensa che Ugo Tognazzi decise di compare l’isola di ‘Fon Kul’ solo per il nome, e diede così inizio al suo famosissimo tormentone ‘la super cazzola’. Tu hai proprio bisogno di questo genere di leggerezza.

Amore: il tuo cuoricino oggi non si sblocca neppure con il riconoscimento facciale.

Lavoro: le discussioni sono accesissime, sei un vero leone da tastiera.

Salute: puoi meditare a lungo nel silenzio con una bella candela accesa.

Il consiglio del giorno: preparati la schiscetta per il pranzo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei assolutamente inattaccabile, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale, grazie a Mercurio e Marte che oggi fanno in modo che tutto proceda seguendo i tuoi ritmi. Non rischi alcuna caduta rovinosa, neppure se Striscia la Notizia dovesse farti lo stesso scherzo del famosissimo salto sul bancone di Gerry Scotti. Sei leggiadro come un acrobata del circo.

Amore: te ne prendi cura, come una mamma chioccia con i suoi piccoli.

Lavoro: sali in cattedra ogni volta che scrivi una mail anche per il rifornimento dell’acqua.

Salute: per il trasporto oggetti speciali e fuori misura tu sei sempre disponibile.

Il consiglio del giorno: vai a visitare gli spazi esclusivi del Salone del Mobile di Milano.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Il vostro cuoricino ha un ritmo cardiaco impazzito, proprio a causa della Luna nuova e di Venere nel vostro segno. Potrebbe addirittura accelerare vertiginosamente alla notizia che il super figo Vincent Cassel è tornato di nuovo single, quindi disponibile sul mercato. Sarete anche dei teneroni ma certe occasioni non ve le fate assolutamente scappare.

Amore: pronti alla zampata come una leonessa a caccia.

Lavoro: salvare il mondo è il vostro nuovo obiettivo.

Salute: vi rimettete in forma con maratone di baci e coccole.

Il consiglio del giorno: informatevi sulla programmazione del cinema d’essai.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Metti da parte tutta la voglia di tenerezza, oggi che hai la Luna davvero stortissima, e guai a sussurrarti paroline dolci all’orecchio. Piuttosto chi ti vuole acchiappare dovrebbe stuzzicare la tua curiosità o intelletto con proposte di discussioni fino a tarda notte di come sarà realizzato il cartone animato a puntate di Stranger Things. Forse solo così potresti essere interessato a qualche incontro ravvicinato.

Amore: i dolci non fanno assolutamente parte della tua dieta.

Lavoro: ti senti un figo pazzesco perché sai di avere la soluzione a qualsiasi tipo di problema.

Salute: metti in risalto la tartaruga con outfit super attillati.

Il consiglio del giorno: riguarda i film horror di Dario Argento.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei esposto alle intemperie, come i fiori di pesco in questa stagione davvero bizzarra. La Luna nuova di oggi ti fa riflettere nuovamente sul ruolo dell’amore, scombinando nuovamente quel fragile equilibrio che avevi appena trovato. Ti senti esattamente come i passeggeri del volo tra Angola e Parigi, che è stato sorpreso da una perturbazione straordinaria e ha creato il caos all’interno dell’aeromobile. Ti assicuro che saprai rimettere tutto in perfetto ordine.

Amore: hai sempre bisogno di conferme vidimate da un notaio.

Lavoro: anche il lavoro di routine è faticosissimo.

Salute: impara ad essere meno diffidente quando ricevi i complimenti.

Il consiglio del giorno: informati sul trench con i buchi della regina d’Olanda, che ha fatto impazzire tutte le milanesi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La tua attenzione si risveglia solo quando si parla di scoperte scientifiche davvero importanti, come la barriera corallina millenaria rinvenuta di recente alle isole Galapagos. Con Mercurio e Marte dalla tua, sei pronta a partire immediatamente per il Pacifico per essere tra i primi ad ammirare questo magnifico spettacolo naturale. Invece, eviti i problemi di cuore che hanno per te lo stesso effetto di un soporifero.

Amore: hai messo l’out of Office per non essere disturbata.

Lavoro: la tua comunicazione è a senso unico, tu parli e gli altri eseguono.

Salute: vivi in pieno regime militaresco e non accetti alcuna deviazione.

Il consiglio del giorno: ascolta le meravigliose musiche di Ezio Bosso.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Se ti fossi trovata a partecipare all’esibizione di danza record con più di undicimila ballerini, tu con la Luna stortissima di oggi e Marte contro saresti stata l’unico soggetto fuori tempo. Purtroppo la grazia che ti fornisce Venere a dozzine come i mazzi di rose non può nulla, quindi mettiti comoda con la vestaglia da camera, mascherina di seta e tappi come Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany’.

Amore: non riesci a trovare punti di affinità.

Lavoro riesci a discutere anche con la macchinetta del distributore automatico di merendine.

Salute: siccome sei scoordinata, oggi al corso di zomba sei un vero pericolo.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di ballerine Porselli.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Non dobbiamo assolutamente stupirci se ti vedremo in pose plastiche alla Mapplethorpe, con questo Marte a favore che ti pompa i muscoloni che tu ti stai davvero gasando a mettere ben in evidenza. Ti piace mostrarti senza veli, come la modella Paulina Porizkova, che si fa fotografare al naturale a ben 58 anni ed è in forma pazzesca. Un po’ di sano esibizionismo ti è assolutamente concesso.

Amore: il sex appeal qui trionfa.

Lavoro: ti senti davvero audace quando mandi le fatture.

Salute: ti piace metterti in mostra con il petto gonfio d’orgoglio.

Il consiglio del giorno: riprendi in mano la tua vecchia macchina fotografica manuale.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Avvisa tutti che oggi ti girano proprio parecchio, e che dopo la notizia che chiuderà la storica Trattoria Madonnina a Milano, celebre per i suoi ottimi piatti tradizionali, tu ti trinceri dietro al tuo pc e non hai intenzione di proferire parola. Oggi con la Luna nuova e Venere contro il tuo lato sensibile è davvero messo alla prova, e dietro a quell’apparenza burbera si cela un cuoricino tenero e sensibile. Ti sono molto vicina.

Amore: ti dai volentieri alla macchia.

Lavoro: sei felice solo quando lavori da solo.

Salute: la tua idea di spa è il silenzio assoluto.

Il consiglio del giorno: regalati un carillon Koshi per la meditazione.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Dalla tua boccuccia di rosa, se ti chiedessimo che cosa ne pensi delle ballerine Leopold da uomo in azzurro puffo, che ha lanciato il celebre e irriverente brand Balenciaga, ne sentiremmo davvero delle belle. Tu che sei un super conservatore e oggi hai questa Luna nuova davvero stortissima prendi tutto troppo sul serio e sul personale. Ricordati che tu non sei sempre il centro del mondo.

Amore: lo scambi volentieri con la merenda del vicino di scrivania.

Lavoro: sei come l’insegnate severissima di greco e latino.

Salute: il tuo mix di ricostituenti è decisamente esagerato.

Il consiglio del giorno: fai gli esercizi sempre in punta di piedi per ottenere le gambe delle Kessler.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Lasciati trascinare da questa ventata di entusiasmo e di amore, grazie a Venere e alla Luna nuova davvero propizia. E se con Mercurio contro potresti rilasciare dichiarazioni un po’ tropo azzardate non vergognartene, anzi rincara pure la dose. Proprio come Ilary Blasi, che alla prima serata dell’Isola dei famosi si lascia scappare un paio di stoccate al suo ex e conclude il siparietto con la frase che a lei non piacciono i normo dotati. Oggi ti è concesso proprio tutto.

Amore sei tutto un tripudio di dolcezze e coccole a sfinimento.

Lavoro i risultati li ottieni sfruttando i tuoi modini da grande seduttore.

Salute sei più intrigante di Marilyn Monroe quando fa la svampita.

Il consiglio del giorno: guarda subito gli aggiornamenti dell’Isola dei famosi, ovviamente.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite fisicamente e mentalmente invincibili, grazie a Marte e Mercurio. Con questa vostra naturale predisposizione, dovreste partecipare alla Dj Tri la gara di triatlon organizzata da radio Deejay all’idroscalo di Milano per testare le vostre capacità di resistenza. Sono certa che tutta questa fatica produrrà anche grandissimo godimento.

Amore: siete campioni mondiali di sesso sfrenato

Lavoro: le vostre performance mentali si misurano in chilometri all’ora.

Salute: siete dinamici e pieni di energia senza alcun bisogno di ricariche o powerbank.

Il consiglio del giorno: vi potete concedere i calzettoni con sandali con tacco e gonna come detta la moda del momento.

Voto 7