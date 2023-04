Eclissi solare ibrida giovedì 20 aprile 2023: a che ora e dove vederla in diretta dall’Italia Il 20 aprile 2023 si verificherà una rara eclissi solare ibrida, visibile solo da una ristretta “fetta” del pianeta. Ecco a che ora e come vederla dall’Italia.

A cura di Andrea Centini

Giovedì 20 aprile 2023 si verificherà un'eclissi solare ibrida, un fenomeno raro e spettacolare che avrà inizio alle 03:34 ora italiana (inizio eclissi parziale) e si concluderà alle 08:59 (fine eclissi parziale). Il cuore dell'evento sarà la fase centrale dell'eclissi, che inizierà alle 04:37 – nella prima posizione utile per l'osservazione – e terminerà alle 07:56 nell'ultima posizione in cui sarà visibile, per una durata complessiva di 199 minuti (su tutta la fascia centrale). Al suo apice, detto fase massima, l'eclissi solare risulterà anulare o totale in base alla posizione geografica dalla quale la si osserverà: questo è proprio il motivo per cui prende il nome di eclissi solare ibrida. Non a caso è conosciuta anche con il nome di eclissi anulare – totale.

È un fenomeno molto raro; basti sapere che, come indicato dalla NASA, nel corso del 21esimo (2001 – 2100) se ne verificheranno in tutto soltanto sette, contro le 72 anulari e le 68 totali. Nell'arco di 5mila anni, dal 2000 avanti Cristo al 3000 dopo Cristo, avremo solo 569 eclissi ibride, rispetto alle 3.956 anulari e le 3.173 totali. L'ultima eclissi solare ibrida si era verificata nel 2013, mentre le prossime due saranno nel 2031 e nel 2164. L'eclissi solare ibrida del 20 aprile 2023 non sarà visibile dall'Italia, ma solo in alcune aree dell'Australia nordorientale, del Sud Est Asiatico e da isole oceaniche. Benché non osservabile dal vivo dallo Stivale, il fenomeno potrà essere seguito in diretta streaming sui canali youtube di TimeAndDate.com e del Gravity Discovery Centre & Observatory. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdere questo magnifico spettacolo.

Eclissi solare ibrida il 20 aprile 2023: a che ora e dove vederla

L'eclissi solare ibrida è un evento decisamente inconsueto, pertanto avendone la possibilità vale la pena provare a osservarlo. Purtroppo quella del 20 aprile 2023 sarà visibile dal vivo soltanto da un'area ristretta dell'Oceano Pacifico meridionale. TimeAndDate calcola che circa 375mila persone potranno assistere all'eclissi totale o anulare (quella che mostra il celebre anello di fuoco). Come indicato, solo alcuni Paesi oceanici e del Sud Est Asiatico saranno “baciati” da questo splendido fenomeno, come Australia, Nuova Zelanda, Timor Est, Filippine e Indonesia. La caratteristica peculiare dell'eclissi ibrida risiede nel fatto che essa è anulare o totale in base alla posizione di chi la osserva lungo il percorso della fase massima. Lo schema successivo indica esattamente dove transiteranno il culmine dell'eclissi (100 percento) e le sue fasi parziali.

Credit: GreatAmericanEclipse.com/Michael Zeiler

I fattori coinvolti in un'eclissi solare ibrida sono la curvatura terrestre, la posizione della Luna nello spazio (più o meno vicina alla Terra) e l'elevazione sulla volta celeste. Quando si verifica la combinazione giusta, in alcune aree del percorso tracciato dalla fase centrale la Luna oscura completamente il disco solare – Luna allo zenit – oppure lascia intravedere l'anello di fuoco (al tramonto o all'alba). È fondamentalmente un gioco di ombre proiettate, posizioni dei corpi celesti e distanze. Tutto questo rende l'eclissi ibrida un evento molto raro. Come ogni eclissi si è caratterizzata da più fasi: quella parziale avrà inizio alle 03:34 ora italiana e si concluderà alle 08:59, rispettivamente entrata e uscita dal cono d'ombra proiettato dalla Luna. La parte più spettacolare dell'evento, ovvero la fase centrale dell'eclissi, inizierà alle 04:37 ora italiana. Come specificato, in base al punto di osservazione la fase di massima sarà totale o anulare. La fase di totalità più lunga si avrà in un punto al largo di Timor e durerà esattamente 1 minuto e 16 secondi, come riportato Earthsky.org. Lungo tutto il suo percorso sulla Terra, la fase centrale dell'eclissi avrà una durata complessiva di 199 minuti.

Dove vedere l'eclissi solare del 20 aprile 2023 in diretta streaming

L'eclissi del 20 aprile sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube di TimeAndDate.com a partire dalle 03:30 ora italiana. Il Gravity Discovery Centre & Observatory, un osservatorio astronomico ubicato nei pressi di Perth, nell'Australia Occidentale, trasmetterà invece la sua diretta streaming dalle 04:00 ora italiana, sempre su Youtube. La diretta streaming sarà trasmessa anche da pagine social di divulgazione scientifica e dalle reti “All News”.