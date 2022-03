L’oroscopo di oggi 2 marzo 2022: Pesci e Scorpione parlano di amore cosmico E’ molto forte l’oroscopo di oggi, mercoledì 2 marzo 2022, con la Luna nuova nel segno dei Pesci congiunta a Giove. Parliamo di amore cosmico, di desiderio di far del bene e di abbracci che superano i confini fisici. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 2 marzo 2022, è l'oroscopo della Luna nuova, l'ultima dell'anno astrologico (che inizia dal segno dell'Ariete). Sarà una Luna nuova ottimista, ricca di immaginazione e soprattutto con un grande istinto d'aiuto, di compassione e di cura verso il prossimo.

Nella Luna nuova di oggi, c'è da dirlo, c'è anche una forte tensione per Marte che si congiunge a Plutone: parliamo di grandi energie dirompenti almeno fino a tutto il weekend. Il segno fortunato di oggi è il segno dei Pesci che sa ben dividere le paure dalle emozioni buone mentre il segno sfortunato è il Sagittario che ha sempre paura di dire qualcosa fuori luogo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con questo animo super etico, dove il rispetto degli altri viene prima di tutto, e soprattutto con l’appoggio di Mercurio e Saturno, guai a pestarti i piedi o fare i furbetti. La sosta selvaggia per le vie della capitale è ormai ingestibile e i cittadini hanno deciso di rendere pubblica sui social questa pratica alquanto fastidiosa che non si riesce a risolvere. Ti vedo già pronto a postare foto di suv sui marciapiedi e Smart parcheggiate sulle strisce con commenti e super agguerriti.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: sei travolto dalla valanga di emozioni che porta questa luna nuova, hai proprio bisogno di un grande abbraccio. Chiedilo.

Lavoro: un po’ troppo impostato da tutto questo senso del dovere ma sei come un tronky, sotto quella scorza dura c’è un cuore tenerissimo.

Salute: l’unico movimento che vuoi oggi è sotto le coperte e hai davvero intenzioni serissime.

Il consiglio di oggi: a scuola guida nessuno ci ha insegnato il parcheggio creativo eppure siamo tutti dei maestri per inventiva e non curanza delle regole. Si sa che le città sono caotiche quindi invece di rimanere in coda o in doppia fila si può anche decidere di fare due passi in più che non fa mai male.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Lo sapevi che lo storico batterista dei Nirvana e frontman dei Foofighters, Dave Grohl, a furia di pestare sui piatti ormai è quasi totalmente sordo. Ecco Toro, non si tratta proprio del tuo caso perché tu con questo Mercurio che ti ostacola non è che non ci senti ma piuttosto non hai alcuna voglia di ascoltare, o sbaglio?

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: navighi perfettamente quest’onda di sentimenti perché sai come vuoi raggiungere la tua meta, senza alcuna esitazione.

Lavoro: non hai bisogno di andare da un otorino laringoiatra per controllare il tuo udito perché ci senti benissimo, la differenza è che non hai alcuna intenzione di ascoltare, nemmeno in ufficio.

Salute: sei così convinto di sapere proprio tutto che anche la dieta dimagrante la decidi tu. La torta con doppio strato di cioccolato dopo cena non credo sia consigliatissima per perdere i chili di troppo, ma se lo dici tu…

Il consiglio di oggi: fare sempre di testa propria è indice di indipendenza e sicurezza ma a volte è un bene ascoltare qualche consiglio sopratutto da chi ci vuole bene.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Con il buon Mercurio a favore siete i maghi della risata e degli scherzi. Vi avrei visto benissimo nel cast del programma Lol e aggiungere ancor più brio alle gag del Mago Forrest, fare qualche domanda di cultura inventata alla cara Vulvia o mettervi in competizione con Posaman. Con tutta questa verve però non sono così certa che sareste riusciti a trattenere le fragorose risate, neanche prendendovi a schiaffi come la mitica Virginia Raffaele.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: le parole e i sentimenti esplodono come uno tzunami pronto a travolgere, amorevolmente, tutti quelli che vi stanno intorno.

Lavoro: sapete magistralmente dribblare tutte le regole e le burocrazie facendo elegantemente cadere il vostro progetto sulla scrivania giusta.

Salute: per farvi felici bisognerà accontentavi in ogni modo, dicendovi che il super cannolo siciliano dopo la lezione anni ottanta di step è il giusto apporto di sali che vi serve per riprendervi dallo sforzo.

Il consiglio di oggi: far ridere e saper ridere è un vero dono anche solo la fragorosa risata di Frank Marano mette subito di buon umore.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Se pensi che non troverai mai il vero amore perché Venere continua a ripeterti che non esiste, ti sbagli di grosso. Se una anziana signora, ritrovando il suo vecchio libretto dei risparmi che le aveva regalato la nonnina, è riuscita a recuperare i suoi soldi con l’aggiunta degli interessi, anche tu incapperai ben presto in attenzioni, cure e tenerezze. Anche in questo caso con gli interessi. L’importante è crederci sempre.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: vi farete cullare dolcemente dal romanticismo e dal sogno di un amore impossibile, come baciare appassionatamente quel bel manzo di Ryan Raynolds.

Lavoro: oggi è sicuramente una giornata speciale perché Giove ti da davvero una marcia in più e ti riempie di ottime occasioni da cogliere al volo come fossero caramelle in un negozio di dolciumi. A te la scelta se alla menta o alla liquirizia.

Salute: per stare bene la condivisione delle tue emozioni è la cosa più importante quindi preparati ad una bella uscita baldanzosa con i tuoi amici più fidati.

Il consiglio di oggi: ricordati che l’amore è un po’ come il Natale, quando arriva, arriva. Tranquillo che non dovrai aspettare fino a dicembre, già tra qualche giorno la situazione si smuove. Preparati!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei più in crisi del settore del turismo della nostra bellissima capitale. Mio caro Leone ultimamente non te ne va bene neanche una. Saranno Mercurio o Saturno contro, ma non riesci proprio a trovare una quadra. Forse, come la bellissima Roma, invece di disperarti, dovresti cercare di metterti un po’ in ordine, pettinare un po’ la tua criniera ribelle, mettere un bello smalto colorato e iniziare a presentarti a tutti con un bel sorriso. Insomma, datti ‘na mossa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: regole ed etichette non fanno proprio per te perché appena vedi un tipo che ti piace vorresti solo stampagli un bel bacio senza neanche chiedere il permesso.

Lavoro: sei la disperazione dei tuoi colleghi. Dispotico, disorganizzato e rabbioso. Per la tua serenità e quella dell’ufficio potresti concederti un giorno di pausa riflessiva.

Salute: la salute passa da un buon bicchiere di vino rosso che rilassa i nervi, stempera le situazioni e migliora sicuramente l’umore.

Il consiglio di oggi: prenditi cura di te perché ne hai proprio bisogno. Una giornata intera a mollo nelle acque termali aiuterà a calmare i tuoi nervi e ti regalerà un incarnato davvero luminoso.

Voto 4 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Siamo tutti preoccupati dei rincari che ci saranno su pane, pasta e pizza nei prossimi mesi, proprio noi che siamo per eccellenza il paese del carboidrato. Ma tu non ci pensi, anzi, hai deciso di metterti ai fornelli e preparare manicaretti e torte per tutti quanti. Questa Luna nuova oltre cha a farti girare la testa, ti svuota anche il portafoglio (e il frigorifero).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tutte queste emozioni ti mettono ancor più in confusione. Piaci comunque sempre mia bella svampitella.

Lavoro: oggi dovresti metterti tranquilla e guardare gli altri che lavorano, fa nulla se non fanno esattamente come vorresti perché appena ti muovi sei come Denny combina guai.

Salute: anche se il papa oggi ha indetto il digiuno per la pace tu che vuoi prenderti cura di tutti ti sei messa ai fornelli per rifocillare spirito ed energie.

Il consiglio di oggi: ci sono diversi modi per dimostrare il proprio amore, anche se per molti i sentimenti passano proprio dal palato e tu che sei una vera donna geisha lo sai benissimo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Questa giornata all’insegna dell’entusiasmo, della creatività e dell’immaginazione poco ti tocca perché quello che tu vuoi, con Saturno a favore, è la concretezza. Pensa che neanche la settimana della moda ti ha minimamente incuriosita perché per te lo stile è assolutamente innato e sei tu a dettarne le regole. Capisco che lo stile post apocalittico non faccia proprio per te, ma non si può non dare una sbirciatina alle tendenze proposte da Re Giorgio…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: se le emozioni ribollono, tu le traduci immediatamente in un bel idromassaggio rilassante da godere in piena solitudine … ça va sans dire, ovviamente.

Lavoro: pensieri e regole viaggiano letteralmente a braccetto e tu oggi sei più dispotica di un controllore sulla metro che rimprovera uno sventurato viaggiatore senza biglietto. Si salvi chi può.

Salute: l’unico modo per sentirti totalmente a posto è indossare tutto il tuo abbigliamento in coordinato. Dalla biancheria ai calzini senza dimenticare gli accessori indispensabili sciarpa e mascherina, tutto deve essere in una perfetta nuance cromatica.

Il consiglio di oggi: la moda è il ritratto del nostro tempo che ci piaccia oppure no. Rappresenta esattamente il modo in cui tutti prima o poi ci vestiremo. Vi ricordate la gonna pantalone che mettevamo da piccoli? Ecco, tra qualche mese la ritroveremo nuovamente nei nostri armadi. Poi non ditemi che non vi avevo avvertiti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La Luna nuova di oggi ti darà grande forza e una visione su quello che potrebbe essere il futuro. Sei come il bravissimo Gigi Buffon che, nonostante l'età (quarantasei anni) continua ad inseguire il sogno di quando era bambino: giocare a calcio nella serie A all’infinito. Anche tu hai l’occasione di sognare in grande e, con l’appoggio di Giove, poter realizzare tutto quello che vuoi con gran successo. Cosa vuoi di più?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: più che un mare di emozioni questa Luna nuova ti ha acceso tutti i sensi. In primis un grandissimo appetito sessuale da far impallidire anche il Rocco nazionale

Lavoro: vulcanico ed energico più che mai, sei il mago del business perché quando non c’è, tu sei bravissimo ad inventartelo.

Salute: sei in splendida forma, tanto da far morire d’invidia le splendide modelle sulle passerelle parigine.

Il consiglio di oggi: bisogna aver coraggio e realizzare i propri sogni, anche quelli impossibili anche se tutti ti danno del matto visionario. Un esempio per darti la carica? Pensa Elon Musk. Ti ho convinto?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti avverto subito che oggi sarai in preda a grande confusione, sia emotiva che mentale, a causa di questa Luna nuova. Infatti la Mixed Reality, l’unire gli eventi reali con la realtà aumentata, che sta impazzando ovunque, tu proprio non la riesci a capire. In fondo sei un eterno romantico che avrebbe tanto desiderato partecipare a Woodstok come un vero figlio dei fiori, altro che sensori e visori per simulare la realtà.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: la Luna nuova di oggi ti travolge completamente ma tu ti senti più un naufrago alla deriva che un surfista che cavalca questa grande onda.

Lavoro: so che ami sempre essere in campo e su ogni progetto. Vista la scarsa autostima per non interferire con il lavoro degli altri ti metti direttamente in panchina.

Salute: sei come Bridget Jones che affoga i suoi dispiaceri in un chilo di gelato. Guarda che ti basta scorrere un pochino la tua fitta rubrica per renderti conto che non sei assolutamente solo.

Il consiglio di oggi: siamo tutti un po’ diffidenti delle novità, soprattutto se cambiano radicalmente le nostre abitudini. Se viaggiare non è più possibile o comunque difficile poter fare un giretto in una località esotica comodamente seduti sul proprio divano è un’esperienza almeno da provare.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Questa per te è una giornata all’insegna dell’amore e del sogno, proprio grazie alla Luna nuova e a Venere che amplificano ancor di più i tuoi desideri e le emozioni. Sembrano proprio le emozioni espresse da Tiziano Ferro nel presentare al mondo i suoi due meravigliosi bambini. Quanta gioia nelle parole di Tizzi: sono certa che anche a te è scesa un lacrimuccia, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sembra il gran finale delle opere di Wagner con tanto di rulli di tamburi e suoni potenti e grandiosi. Oggi la Luna e tutti i pianeti ti portano in trionfo.

Lavoro: se oggi la rivista People dovesse scegliere il miglior imprenditore degli ultimi mesi, metterebbe sicuramente te in prima pagina perché é da mesi che non sbagli un colpo.

Salute: per il nuovo film di 007 sei stato preso tu al posto di Daniel Craig, lo sapevi?

Il consiglio di oggi: l’amore e i sentimenti sono da celebrare sempre, non solo a San Valentino, e oggi è una buona giornata per farlo.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con i buoni aspetti di Mercurio e Saturno, ami profondamente tutto quello che è corretto e rispetta i tuoi ideali. Anche la solidissima e neutralissima Svizzera ha deciso per la prima volta nella storia di schierarsi insieme agli stati europei in questo conflitto. Vedi che quando c’è una chiara direzione anche i più scettici scendono in campo?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: affronti questo tripudio di sentimenti con grande serenità e spirito zen che ti connette direttamente con l’universo.

Lavoro: con il tuo intuito e capacità organizzative tutti ti seguono e collaborano armonicamente. Anche il responsabile IT è incredibilmente disponibile a tutte le richiese dell’amministrazione. Pare un vero miracolo.

Salute: accogli volentieri la proposta di fare un digiuno per la pace in modo da alleggerirti ancor di più dai pesi terreni ed innalzare il tuo spirito verso il cosmo.

Il consiglio di oggi: la serenità sta sempre nell’essere veri ed autentici con se stessi e con gli altri. Ricordacelo sempre per favore!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

C’è un vero tripudio di pianeti a vostro favore e dirvi che questo è un momento d’oro è quasi riduttivo. Più che sulle cose terrene siete totalmente immersi nella spiritualità e alla richiesta di Papa Francesco di un digiuno per la pace voi sicuramente partecipate in prima fila pronti ad unirvi anche nella preghiera (di qualsiasi religione siate). Siete prontissimi a spargere e condividere tutto il vostro amore cosmico.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: le emozioni fluttuano vigorose nella vostra mente e spaziate ovunque senza dimenticarvi di portare molto godimento anche al vostro corpo.

Lavoro: potreste tranquillamente essere scambiati per un nuovo guru di quest’era moderna perché avete la perfetta visione di quello che sarà il nostro futuro.

Salute: siete in piena espansione del vostro spirito la ricerca di una pace interiore oggi non è assolutamente un vostro problema.

Il consiglio di oggi: l’unione cosmica, il manteismo, le monadi, se non avete ancora fatto il ripasso di filosofia del liceo è arrivato il momento mettere mano a libri e vecchi appunti scritti con un romanticissimo inchiostro rosa.

Voto 9