Nell'oroscopo di oggi, venerdì 2 luglio, in modo molto simile a come vi ho spiegato ieri, nel cielo vediamo una sorta di scontro, di tensione che da un lato piò esasperare alcune situazioni portandole all'esplosione definitiva e dall'altro però può aprire la strada alla liberazione! La Luna continua ad essere nel segno dell'Ariete, in quadratura al Sole per parte della giornata ma soprattutto è Marte ad avere una grande forza.

Il segno fortunato di oggi è il Sagittario.

L’oroscopo del giorno 2 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Marte, simbolo astrologico delle energie ma anche delle tensioni emotive, si trova nel segno del Leone (un segno di fuoco quindi particolarmente esplosivo) in opposizione a Saturno e in quadratura ad Urano. Marte quindi, come nei giorni precedenti, ancora oggi sembra innescare la quadratura tra Saturno e Urano che è il simbolo astrologico di questo 2021. Keep Calm and diciamo quello che pensiamo ma prima contiamo fino a cento.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Spericolato come Zlatan Ibrahimovic che, dal suo yacht si è divertito a sperimentare tuffi fantasiosi e allegri per gettarsi nel mare trasparente! Aldilà della preoccupazione dei tifosi, lui, come te, non ha alcuna intenzione di starsene tranquillo. In un tripudio di pianeti energici e fuori dagli schemi come Luna, Venere e Marte, tenerti fermo è impossibile! Via libera a esagerazione e divertimento!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: toglierti gli occhi di dosso è praticamente impensabile! Sfrutta il tuo fascino!

Lavoro: è la giornata giusta per terminare con successo qualche lavoro parcheggiato in standby da qualche settimana.

Salute: più veloce e scattante di un arbitro degli europei!

Il consiglio del giorno: colori da indossare oggi? L’arancio, il giallo e il rosso! Vesti l’estate e portati dietro la sua energia!

Voto 8 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Kim Kardashian ha sfidato la temperatura vulcanica e ha scattato qualche centinaia di foto nei pressi del Colosseo, a Roma. Cosa ha a che fare questa notizia con te? Proprio un bel niente! Considerando che fra Marte e Venere quadrati la tua voglia di metterti in posa con chili di trucco addosso non ti sfiora nemmeno per la testa. L’unica foto che saresti in grado di fare oggi è quella del mare dalla spiaggia dove ti sei rintanato a riposare!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: rifuggi ogni possibile tentativo da abbordaggio come fosse qualcosa di pericoloso!

Lavoro: la tua agenda è piena zeppa di confronti e telefonate pesanti… mai una gioia eh!

Il consiglio del giorno: “soffoca” lo stress di oggi con una montagna di gelato cremoso al cioccolato! Non esiste cura migliore!

Voto 6 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Maestri della comunicazione verbale e non, non potete che gioire del diffondersi dell’ormai celebre gesto della “mano all’italiana” che spopola persino durante le partite degli europei! Mercurio a favore vi dona parlantina e gesticolazione rampante, riuscireste a parlare persino coi sassi tanta è la voglia di attaccar bottone! Ovviamente la responsabilità è anche della Luna: vi carica di buonumore e di allegria!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete voglia di organizzare una sorpresa per chi occupa il vostro cuore! Magari un weekend fuori porta tutto incluso!

Lavoro: le decisioni che prenderete oggi porteranno grandi risultati: fate scelte oculate!

Salute: chi ha detto che col caldo il piano di allenamento deve rallentare?! Sicuramente voi non siete d’accordo!

Il consiglio del giorno: piano coi cocktail gustati a bordo spiaggia… soprattutto se sono ancora le 11 e dovete pranzare!

Voto 8 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

“Craving”. È il nome scientifico del fenomeno che ti ha fatto aumentare di qualche taglia costringendoti a comprare nuovi pantaloni. È l’impulso irrefrenabile ad aprire il frigo e svuotarlo per colmare, con qualche morso, il vuoto che ti lascia questa Luna quadrata. Ascolta alla tua astrologa: abbandona la maniglia del frigorifero e buttati su qualche nuova attività fisica da fare all’aria aperta! Va bene anche lo yo-yo, purché sia in mezzo ad un parco!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: non sei proprio al top della tua dolcezza…

Lavoro: ma devi davvero passare in rassegna tutti gli ordini evasi e non degli ultimi mesi per capire cosa manca!?

Salute: avvolto da un po’ di malinconia… prenditi un momento per te!

Il consiglio del giorno: preferisci la bicicletta all’auto per arrivare in ufficio: più moto, walkman in un orecchio e il godersi la giornata di sole! Cosa c’è di meglio!?

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Amore e coraggio vanno di pari passo come per la calciatrice Li Ying, atleta della nazionale di calcio cinese, che ha apertamente dichiarato il suo amore per la propria compagna. Poco importa se le critiche che l’hanno sommersa l’hanno costretta a cancellare il post celebrativo su Instagram! Ciò che conta è che Marte e Venere, come per te, l’abbiano riempita di coraggio per dimostrare il proprio sentimento! Segui l’esempio!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: condividi, ama, senti le emozioni fino in fondo! Ora puoi!

Lavoro: cauto nelle scelte rivoluzionarie. Potresti aver bisogno di un secondo sguardo.

Salute: ottima… ma non esagerare con i vizi fuori orario!

Il consiglio del giorno: accetta l’invito alla festa per la quale non eri così convinto! Non puoi mai sapere dove potrebbe nascondersi un incontro destinato a diventare importante!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

L’ex vincitore di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, ha raccontato di voler tornare e partecipare a qualche nuovo gioco a premi per poter rivivere l’emozione già vissuta così piena di adrenalina. Purtroppo, come lui, anche tu sei costretta ad attendere momenti propizi! Mercurio quadrato, in accordanza con Giove, ti intima di attendere ed aspettare qualche tempo prima di rimetterti completamente in gioco! Ascolta il loro consiglio!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: devi ancora arrivare al momento clou delle tue conquiste, non aver fretta!

Lavoro: non lasciare che siano gli altri a controllare i tuoi lavori. Occupatene da sola!

Salute: questi strappi alla regola della tua dieta stanno diventando fin troppo frequenti!

Il consiglio del giorno: mantieni la sobrietà: questo Giove potrebbe convincerti che il vestito di paillettes dorate sia perfetto per il matrimonio al quale sei invitata… ma è un falso clamoroso!

Voto 6 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’”Honesty Bombing” è il nuovo trend in fatto di appuntamenti. Ovvero l’essere sinceri fin da subito al limite dell’eccesso per favorire incontri che abbiano un futuro e che si basino sulla completa fiducia. Funziona? Ce lo dirai sicuramente tu! Con questa Venere a favore, conoscere e sperimentare in fatto di conoscenze è materia tutta tua! Attenta solo ad usare la sincerità come arma disarmante per mettere alla prova chiunque si avvicini: la Luna opposta sembra metterti un po’ di ansia da prestazione!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: interessanti appuntamenti al chiaro di luna si profilano all’orizzonte!

Lavoro: operativa già di prima mattina… ma che nessuno ti rivolga parola!

Salute: Luna opposta e occhiaie profonde! Dovresti importi di riposare di più!

Il consiglio del giorno: rallenta con cinismo e battute di spirito. La chiave, in amore, è quella di abbassare le difese e consentire agli altri di sorprenderti!

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ha fatto il giro del web il video dove i calciatori della nazionale italiana sono stesi in acqua, con tanto di galleggianti di gomma, tutti intenti a dormirsela serenamente. Il loro era ovviamente un risveglio muscolare ma tu, con Marte e Venere quadratissimi, adotteresti volentieri la stessa tecnica semplicemente per riposare e recuperare energie! Con questo caldo, poi, l’unica soluzione sembra proprio il relax assoluto!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: attento a inventare storie sul tuo conto: potresti venir smascherato in tempo zero!

Lavoro: riga dritto e non fare il furbo: Saturno ti guarda con fare attento!

Salute: energie latenti. Non vedi l’ora di andare in spiavvia per svenire sul lettino.

Il consiglio del giorno: portati dietro la tua BFF e fatti consigliare durante un’intensa sessione di shopping. Hai assolutamente bisogno che qualcuno di dica la sua mentre scegli l’outfit delle tue prossime feste in spiaggia!

Voto 6 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Preoccupato dei tuoi sfondoni nei vocali di Whatsapp? Schiacci il bottone dell’invio ancor prima di renderti conto di aver spifferato segreti che non dovevi rivelare? Non preoccuparti: ho quello che fa per te! Anche se Mercurio opposto ti rende un impiastro in affari relativi alla comunicazione, c’è la possibilità che Whatsapp implementi una funzione in grado di farti ascoltare il vocale prima dell’invio effettivo risolvendoti, in effetti, quasi tutti i problemi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: per l’appunto: attento a chi invii i messaggi! Non scambiare fra loro i tuoi amanti!

Lavoro: aspetta, non è il momento di compiere stravolgimenti!

Salute: carico e determinato! Non ti manca nulla!

Il consiglio del giorno: hai già valutato l’opzione di una vacanza avventura per la tua estate? Potrebbe essere l’occasione giusta per mettere alla prova i tuoi limiti!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa Luna quadrata ti appesantisce lasciandoti un senso di oppressione che solo un aperitivo trendy su una delle innumerevoli terrazze di Londra potrebbe alleviarti! L’idea di un viaggio fino alla capitale inglese è proprio quello che ti ci vuole per combattere la pesantezza di questo venerdì… e se fosse persino accompagnato dalle degustazione di un qualche cocktail innovativo e sperimentale sarebbe proprio perfetto per sollazzare questo Giove che ti accompagna!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti fidi (ancora) poco di chi ti fa complimenti dal nulla!

Lavoro: inavvicinabile! Hai chiuso a chiave la porta del tuo ufficio.

Salute: umore poco luminoso: prendi una boccata d’aria per distrarti ogni tanto!

Il consiglio del giorno: non accumulare cose da fare, una sopra l’altra. Affrontale con calma, un passo alla volta!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Russia e Cina sembrano voler ristabilire una linea di collaborazione andatasi a deteriorare nel corso del tempo. Sulla falsa riga delle due nazioni, ti consiglierei di cercare, a tua volta, di riprendere contatto con chi hai un po’ “perso per strada” usando cautela e guanti di velluto. Segui i consigli di Mercurio e Luna e agisci con prudenza… Marte e Venere potrebbero tentare di metterti i bastoni fra le ruote animando in te scintille di permalosità: non dare loro ascolto!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: poco spazio per la tenerezza: hai troppa roba da fare e progetti da seguire!

Lavoro: oberato di lavori e cose da ultimare ma pieno di determinazione!

Salute: il timido apporto della Luna riesce a proteggerti, in parte, dagli influssi svilenti di Marte!

Il consiglio del giorno: pianifica la giornata per dare il meglio! A volte i successi sono dovuti semplicemente ad una perfetta tabella di marcia!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

La pizza guatemalteca cotta con il calore della lava del vulcano Pacaya da Mario David Garcia Mansilla sta oramai spopolando sul web e non solo. So che ne vorreste volentieri un pezzetto e che la state puntando da parecchio… ma è proprio Giove a farvi entrare in fissa con lussi irraggiungibili solo per il gusto di lamentarvi poi perché non li ottenete. Puntate un po’ più basso e siate realisti per una volta… anche se comprendo come sia praticamente impossibile con questo Mercurio quadrato!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: un po’ pretenziosi… sicuri di non esagerare!?

Lavoro: sono quasi certa che dobbiate comprarvi un nuovo orologio: siete in ritardo ad ogni appuntamento!

Salute: non starete diventando troppo fissati con la dieta a base di spremute ed estratti?

Il consiglio del giorno: incasinati con le spese domestiche ed i fogli excel dedicati? Fate seguire i conti a qualcun altro… specialmente ora che anche le semplici addizioni vi danno problemi.

Voto 7 –