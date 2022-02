L’oroscopo di oggi 2 febbraio 2022: Pesci e Scorpione ritrovano l’ottimismo Nell’oroscopo di oggi, 2 febbraio 2022, la luna si trova per la prima metà della giornata in Acquario e dall’ora di pranzo in poi entrerà nel segno dei Pesci dove aumenterà immaginazione, creatività e illusioni. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Con l'oroscopo di oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, è giunta l'ora di porre l'attenzione sulla quadratura tra il Sole e Urano. Infatti, con gli eventi astrologici dei giorni scorsi, che condizioneranno l'oroscopo per tutta la settimana, è passata (quasi) inosservata. Il Sole in Acquario è quadrato a Urano rendendo le giornate decisamente più scottanti e scattanti dal punto di vista dei nervi a fior di pelle.

La Luna si troverà oggi nella prima parte della giornata ancora nel segno dell'Acquario mentre da mezzogiorno in poi entrerà nel segno dei Pesci. Il segno fortunato di oggi sarà il segno dei Pesci appunto che sente come di galleggiare tra le incombenze della vita mentre il segno sfortunato di oggi sarà il Sagittario che potrebbe avere bisogno di una parola di conforto.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Dovrai tenerti stretto stretto i buoni influssi della Luna nuova dei giorni scorsi perché le opposizioni del cielo continuano a farsi sentire. Mercurio infatti non te ne lascia passare una proprio come la bravissima Maria De Filippi che si è lasciata scappare, incredibilmente senza alcuna censura, un commento decisamente colorito a ‘C’è posta per te’. Si sa che a Maria tutto è concesso ma a te meno. Mi raccomando.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: è come una lingua straniera che ti è totalmente incomprensibile. Potresti tentare un approccio a gesti ma ti assicuro che è poco efficace.

Lavoro: sei messo così male che dovresti prendere ripetizioni dal ragionier Filini, lui si che conosce l’arte di come ci si imbosca in ufficio.

Salute: i nuovi tapis roulant della palestra sono come delle navicelle spaziali e non sai come farli funzionale, ti do un suggerimento, premi start!

Il consiglio del giorno: non sei nella posizione per lasciarti andare a commenti acidi, ricordati sempre che il silenzio è d’oro.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per il Toro

Ti stai riprendendo dall’uragano di emozioni con cui ti ha investito la Luna nuova e tu sei praticamente in convalescenza. con Marte a favore però hai una forza e una grinta da fare invidia alla super Sofia Goggia che dopo lo sfortunato incidente di Cortina si sta riprendendo alla grande tanto che si vocifera che potrà addirittura partecipare alle Olimpiadi di Pechino. Ti aspetto a brevissimo più pimpante di prima.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore ti senti come un apneista che ha appena superato il record di profondità e respira fuori dall’acqua. Anche i sentimenti riaffiorano meglio di un gonfiabile a forma di fenicottero.

Lavoro: dopo due giorni di più stop riprendi in mano la situazione riprendi come un pilota di F1, a tutta birra.

Salute: nulla può metterti di cattivo umore neanche l’urgenza dell’ultimo minuto che fa saltare la partita a tennis. La recuperi già domani.

Il consiglio del giorno: con la forza e la determinazione dei veri atleti che non mollano mai sei già in pista e mostri a tutti la durissima pasta di cui sei fatto.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

State surfando sull’ottima onda di emozioni che vi ha portato la Luna nuova dei giorni scorsi ma la marea oggi cambia e rischiate di andare a scogli. Proprio come è successo a Spotify che, per sostenere la libertà di espressione, non ha volontariamente imposto nessuna limitazione al podcast novax di Joe Rogan, ma vedendo la fuga di artisti della portata di Neil Jung ha deciso di evidenziare, qualora ci fosse necessità, la presenza di informazioni fuorvianti riguardanti la pandemia e il Covid. Capito miei cari, su certi argomenti non si scherza.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: siete volati in alto come un palloncino con tutte le emozioni di questi giorni ma oggi il vostro cuoricino rigonfio d’amore potrebbe proprio scoppiare entrando in contatto con qualche ‘amara’ spina.

Lavoro: siete propositivi in tutto, basta che nessuno metta in dubbio le vostre capacità perché siete super permalosi.

Salute: il vostro Personal trainer vi ha chiesto di procurarvi dei pesi e voi avete sfoderato due bei barattoli di nutella da mezzo chilo… la vostra ricompensa dopo tanto sforzo.

Il consiglio del giorno: accettare critiche costruttive è di grande aiuto soprattutto se a farvele sono persone che ne sanno più di voi. Lo so che è difficile ma sa da fare.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Oggi finalmente ho qualche buona notizia per te mio caro Cancro: Venere riprende il moto diretto e tra qualche settimana si toglie dall’opposizione mentre la Luna risplende a tuo favore. Ora puoi affrontare positivamente questo periodo davvero oscuro proprio come ha fatto la canottiera britannica Kat Cordiner che, nonostante il cancro, ha attraversato a remi l’Atlantico realizzando il record mondiale. Vedi cosa di può fare anche con un cielo in opposizione?

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: sei prontissimo a nuotare tra le tue mozioni ma visto il periodo poco fortunato meglio con una ciambella a forma di paperella così non rischi di affogare.

Lavoro: se non sai tutte le risposte chiedi l’aiuto fa casa, magari ti salvi.

Salute: andare la sera min palestra è come il dispetto più grande che ti si possa fare e pensare che ti sei pure iscritto sa solo… come si suol dire ‘ chi è causa del suo mal…`

Il consiglio del giorno: ricordati di seguire sempre il tuo istinto e ovviamente i buoni consigli della tua astrologa del cuore.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei sfiancato dalla Luna e da Saturno che ti hanno messo davvero a dura prova. Dovresti concederti una ventiquattro ore di ripresa totale come ha fatto il super Gianmarco Tamberi che, sotto consiglio del suo team di medici e fisioterapisti, ha fatto un reset muscolare. Praticamente come la Ferrari ferma per manutenzione a Maranello. Validissimo anche per te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ferito nell’orgoglio con tutti i due di picche che ti sei preso in questi giorni. Prima o poi dovrai fartene una ragione… meglio prima.

Lavoro: troppe regole e procedure Saturno ti fa andare in tilt come un flipper.

Salute: da capitano della squadra a distributore di bevande il passo è brevissimo. Almeno rinfreschi un po’ i tuoi bollenti spiriti.

Il consiglio del giorno: fermasi a riprendere fiato per te è un parolone ma se continui così non andrai molto lontano, perché sei già in riserva.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Su di te mia cara si può sempre contare e nonostante oggi la Luna ti sia in opposizione, sei ben disposta ad aiutare chi ha più bisogno. Anche la brigata del rinomato ristorante di Cortina ‘da Aurelio’, si è messa a disposizione per preparare i pasti della mensa della scuola locale che ne era rimasta sprovvista a causa dei contagi Covid. Come una wonder woman al primo grido d’aiuto, ti metti subito in azione.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: oggi un po’ meno da favola ma tu continui a fantasticare come le quattordicenni anni 90 che leggevano il giornale ‘Cioè’.

Lavoro: sei piantonata in contabilità a contare i soldi incassati sul pallottoliere ed è grande soddisfazione.

Salute: forza e gran controllo sbalordisci tutti alla lezione di pole dance.

Il consiglio del giorno: instancabile ed empatica sei la nostra Madre Teresa de noartri. Come faremmo senza di te?

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Dovresti arrenderti al fatto che non puoi fare tutto da sola. Con Marte e Mercurio in opposizione combini solo un sacco di pasticci ed è giunto il momento di chiedere una mano e smetterla di esagerare. In Cina per i festeggiamenti del nuovo anno della Tigre hanno pensato ad un nuovo servizio per gli irriducibili che alzano il gomito: driver in monopattino per riportare a casa gli avvinazzati. Vedi che anche nelle situazioni più strane c’è sempre qualcuno pronto a venirti in aiuto?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: dovresti fare tabula rasa ed imparare le regole dell’amore come si fa con i bambini con l’ABC. In alternativa puoi andare direttamente a ripetizioni da Barbara d’Urso. A te l’ardua scelta.

Lavoro: se pensi di poter fare tutto da sola ti spagli di grosso. Non ti sei accorta che la tua assistente è una santa e sistema tutti i guai che combini?

Salute: troppo caotica e poco concentrata, dovresti muoverti in slow motion come le vecchiette cinesi che fanno Tai Chi la mattina all’alba.

Il consiglio del giorno: da Siri al portiere di casa sono tutti a disposizione, basta chiedere gentilmente.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Come i sopravvissuti agli eventi catastrofici anche tu, mio caro Scorpione, con questa bella Luna rinasci come una fenice dalle ceneri e vorrai solamente lasciarti trascinare da emozioni, coccole e tanto sesso. Con questo entusiasmo ritrovato non vedi l’ora di scambiare qualche consiglio con Priscilla la quarta escort più amata d’Italia e con la tua rinomata curiosità potresti riuscire a strapparle qualche segreto. Su certi argomenti sei imbattibile ma non fa mai male imparare da qualcuno più bravo di te.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dopo venti quattro ore di terrore torni il grande amatore di sempre.

Lavoro: rapido, preciso ed efficace, ti meriti decisamente il soprannome ti genio.

Salute: ringalluzzito e pronto a divertirti con Marte a praticare qualsiasi sport ti venga proposto.

Il consiglio del giorno: anche se sei il signore dei misteri del sesso c’è sempre qualcuno che potrebbe darti dei consigli sfiziosi ed interessanti meglio tenere le orecchie sempre ben aperte.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Se pensavi di poter così facilmente prendere il volo purtroppo anche questa volta rimani a casa. Per consolarti dal morale a terra che ti infligge la Luna in quadratura, potresti dedicarti alle nuove costruzioni Lego. C’è un bel mappamondo composto da 2.585 pezzi che ti terrà impegnato fino al prossimo viaggio. Tu, intanto che costruisci, studia bene la prossima meta da visitare.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: in preda di dubbi e fortissima gelosia, invece di correre a sfarfallare in giro dovresti tenerti stretto la persona che ti sta accanto.

Lavoro: la scrivania dell’ufficio è come un angolino zen. Guai a chi te la tocca.

Salute: questa cosa che tutti devono guardare solo te mentre fai qualsiasi cosa, come un tenero bimbo di un anno, ti sta sfuggendo di mano.

Il consiglio del giorno: se ti senti come un leone in gabbia almeno cerca di rendere la tua casa il più possibile bella ed accogliente. Potresti cimentarti nel fai da te, vedrai che sei anche molto bravo.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Anche oggi sei il favorito dalle stelle e vinci su tutti gli altri segni. Ti senti come se avessi vinto tutto come il bravissimo Rafael Nadal che torna in Spagna con la super coppa degli Australian Open e fa rosicare Djokovic che per una volta si sente ‘normale’ guardando il torneo dalla televisione di casa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: come le star di Hollywood vorresti ritirarti nella tua magione e godere un po’ del tuo meritato successo. Invece sei sempre richiestissimo sui red carpet.

Lavoro: credo che a breve potrai chiedere un periodo sabbatico e spaparanzasti su una spiaggia thailandese e godere dei tuoi successi lavorativi. Non male eh…

Salute: bello, sano e forte come il dio Apollo

Il consiglio del giorno: sfrutta momento in cui tutto ti riesce facile, non succede tutti i giorni di essere cosa benedetti dagli astri. Sono certa che hai qualche idea nel cassetto da tirar fuori.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sei pieno di buone parole e sentimenti grazie e benevoli influssi della Luna nuova e con questo mood positivo sono certa che riusciresti a far ragionare anche quel testone di Kanye West che è stato rimbalzato dal governo australiano perché non ancora vaccinato contro il Covid. Sfruttando le buone regole che ti suggerisce Saturno anche i più restii non possono assolutamente ribattere.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: grazie alla Luna nuova sei pieno di entusiasmo per i nuovi inizi, soprattutto per quelli sotto le coperte.

Lavoro: ti senti come la guida al museo, pronto ad incuriosire ed entusiasmare le comitive di visitatori, anche quella dei fighetti del Rothary.

Salute: distribuisci buoni consigli ed ottimismo come i volantini del super mercato. A chiunque e ovunque.

Il consiglio del giorno: dovremmo avere tutti un buon amico come te, quello che sa dare sempre buoni e sensati consigli.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Questa è decisamente un settimana di festa tra il Capodanno cinese, Sanremo e con la notizia che a breve riapriranno anche le discoteche non vi tiene più nessuno. Oggi siete fortunatissimi con tutti i pianeti che vi sorridono e quindi perché non aprire le danze e organizzare subito un bell’incontro con i vostri amici ricco di risate e sano divertimento? Mi raccomando chiamatemi che anche io ho una voglia matta di uscire a fare la baldoria.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fortunatissimi ed innamoratissimi con la Luna nel vostro segno. In amore oggi non avrete rivali.

Lavoro: credo che orami tutti si siano rassegnati che il vostro nuovo ruolo è quello di sfornare grandi ed incredibili idee. Con questo flow bisogna assolutamente lasciarvi andare.

Salute: tutto fluisce con un ritmo perfetto, non quello di un orologio, di uno scat jazz elettrizzante.

Il consiglio del giorno: stufi di stare chiusi in casa? Benissimo è arrivato il momento di tornare a vivere, uscire ed abbracciare le persone a cui vogliamo bene.

Voto 8 e mezzo.