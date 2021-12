L’oroscopo di oggi 2 dicembre 2021, previsioni segno per segno: Cancro e Vergine diventano possessivi Nell’oroscopo di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, la Luna si trova ancora per poco nel segno dello Scorpione. Pesci, Toro e Vergine concentreranno tutte le loro energie in amore. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, l'amore è profondo, potente e coinvolgente ! Venere in Capricorno è sempre più vicina a Plutone, sestile a Marte e a Nettuno. L'amore è profondo per i segni di terra prima di tutto ma anche per Scorpione e Pesci.

Ci troviamo negli ultimi giorni di Luna calante, che si chiama Luna balsamica, che sono giorni scarichi in preparazione alla prossima Luna nuova, che sarà il 4 dicembre 2021, come vi avevo accennato nell'oroscopo della settimana. La Luna balsamica in Scorpione mostra il bisogno di ritirarsi in silenzio, in solitudine e in ascolto.

Il segno fortunato di oggi è il Cancro che ha davvero bisogno di rinchiudersi in sé stesso mentre il segno sfortunato per oggi è il Leone che non sopporta davvero più nessuno, quasi quasi nemmeno se stesso!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Valeria Marini, celebre showgirl, ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Ad attenderla c’era Francesca Cipiani con cui non scorre buon sangue. Le due ospiti della casa si sono comunque abbracciate ed hanno scambiato cordiali parole. Quando si ha Mercurio a favore anche due acerrime nemiche possono soprassedere almeno verbalmente, perché non provare?

Amore: c’è dell’ Eros nell’aria e tu sei prontissimo a buttartici dentro e mostrare a tutti il vero macho che è in te. Bravo, bisogna sempre avere il coraggio di osare.

Lavoro: le tue brillanti idee, con il simpatico Mercurio che è sempre dalla tua, sono come il cestino di caramelle a casa della nonna: tante, colorate ed appetitose. Ma quanto sei figo?

Salute: con un Marte non drittissimo non sei proprio al meglio, in questi giorni però sei una brava ed instancabile Pollianna, sempre positiva e pronta a farti carico di tutto e di tutti.

Il consiglio del giorno: Le buone maniere servono sempre nella vita, soprattutto nei momenti difficili ci aiutano a saperci porre al meglio, soprattutto per noi stessi. Ricordatelo!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le persone estremamente ricche sono attratte dalle cose particolarmente rare e preziose. A volte non tutti i loro beni possono essere messi uno accanto all’altro, è successo ad uno sceicco di Dubai Humaid Abdalla Albuqaish proprietario di una super Lamborghini che era in visita al suo zoo personale ricco di animali rari tra cui un grazioso e orsacchiottone. Nel video sul profilo Instagram del ricco arabo, si vede lo ‘yoghi’ dello zoo tutto eccitato avvicinarsi alla super car con l'evidente intenzione di saltare a bordo passando dal finestrino ma la portiera cede sotto il suo ‘dolce’ peso. Questi sono proprio gli scherzi che potrebbe giocarti il caro Marte, sei fortissimo ma a volte troppo. Impara a dosarti.

Amore: sei così frettoloso nel voler raggiungere gli obiettivi che rischi di spaventare la persona che ti piace, sei preso da gran foga, ti auguro solo che ci sia anche ‘gran’ sostanza…

Lavoro: sei una testa calda anche in ufficio, quel Marte in opposizione ti sta davvero giocando brutti scherzi. I colleghi non sanno più come approcciarsi. Hai bisogno di una calmatina.

Salute: Con tutta questa energia in eccesso vorresti la ruota del criceto pronta da usare così che ad ogni tuo scatto, tu ti possa subito sfogare con con una corsa a perdifiato. Potrebbe essere davvero una buona idea.

Il consiglio del giorno: ‘sta mano po’ esse fero o po’ esse piuma’ citazione di un film di Verdone che prosegue con ‘oggi è stata piuma.’ Traine buona ispirazione da questa ‘grande’ perla di saggezza dei nostri tempi.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

La scritta ‘Grazie Vale’, per ringraziare il grande campione Valentino Rossi per questi anni di grandi vittorie, appeso su una cinta muraria di interesse storico nel comune di Tavullia è stata rimossa per ordine della sovrintendenza storica delle belle arti. La polemica in paese è molto accesa poichè nello stesso punto per anni si trovava un altro striscione sempre a sostenere il grande ex campione ed il sindaco vorrebbe già rivedere la scritta al suo posto. Qui è proprio il caso di dire chi ‘non parlarmi, non ti sento’ come nel vecchio film anni 80… Cari miei adorati Gemellini, vedete che non siete gli unici ad avere problemi con Mercurio che ultimamente non è proprio il vostro amichetto… le buone parole torneranno presto.

Amore: ricordatevi che amore non sempre fa rima con sexy. Con tutta quella confusione che avete in testa non capite proprio dove andare a parare.

Lavoro: per superare Mercurio in opposizione vi consiglio di iniziare un corso di linguaggio dei segni. Forse cambiando modo di comunicare riuscirete a farvi capire da qualcuno…

Salute: il tour de force alla ricerca dei regali di Natale è iniziato e voi non siete proprio pronti a questa sfacchinata. Fare regali di gruppo potrebbe essere una buona soluzione.

Il consiglio del giorno: ‘devi sempre rileggere prima di consegnare il tema’ ripete la brava maestra ai suoi scolaretti. Così facendo sarete sicuri di prendere un buon voto!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Succede anche agli uomini più famosi di essere messi in panchina dalle proprie mogli. Così è successo al grande Lionell Messi che alla cerimonia per la consegna del settimo pallone d’oro ha dovuto cedere la scena alla sua bellissima moglie Antonella Roccuzzo di Dior vestita cha ha letteralmente fatto impazzire ospiti e fotografi. Anche il super campione deve avere la Venere non proprio amica e pensare che si potrebbe trattare solo di un errore di stile… anche a te non piacerebbe di più l’elegantissimo abito dorato della bella Antonella?

Amore: con una bella Luna a favore che ti dona grinta e voglia di incontri sarai attentissimo anche alle piccole sfumature. Non ti fai scappare nulla.

Lavoro: la routine lavorativa ti mette a dura prova. Sei tutto sognante e pieno di idee che vorresti veder realizzate al più presto. Non scoraggiarti perchè tra un po’ potresti essere accontentato. Salute: hai già prenotato i biglietti per il ponte dell’immacolata sulle piste innevate. Bravo!

Il consiglio del giorno: Le tue scelte non azzeccatissime mettono in risalto gli altri e la cosa non ti piace. E pensare che tu vorresti solo una pacca sulla spalla ed un cenno di approvazione per sentirti bene…

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Come Super Ornella, al programma di Fabio Fazio "Che tempo che fa", anche a te caro Leone non te ne va mai bene una. La Vanoni infatti non si è risparmiata in critiche sull’industria musicale italiana e ed ha rievocato faticosi momenti della sua carriera. Ormai a più di 87 anni , età che le ha consentito di raccogliere diverse esperienze, la signora dalla fulva criniera ritiene che sia bello invecchiare unicamente se si puo tirar fuori quel lato che si è sempre tenuto nascosto, si tratta di quel lato infanti che che fa dire tutto quello che si vuole. Ecco la Vanoni è comunque la Vanoni… lei può tu un po’ meno…

Amore: non tutti i giorni sono fatti per vivere l’amore e tu oggi, con la Luna sempre più storta, è meglio che ti prendi una piccola pausa. Tranquillo, passa presto.

Lavoro: Non potendoti dedicare alla sfera amorosa, sarai un vulcano a lavoro. Attenzione a non eruttare tutto in un colpo.

Salute: dire che dovresti essere più ‘zen’ su tutto è scontato e non voglio ripetertelo troppo perchè potrebbe avere proprio l’effetto opposto, Marte ti fa proprio saltare i nervi… ti abbraccio forte ma da lontano.

Il consiglio del giorno: mai lasciarsi travolgere dall’impeto e da dichiarazioni troppo nette, quella sottile zona grigia è proprio quello che fa per te!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Durante lo shopping caotico del Black Friday, ti sei lasciata tentare da quello che sembrava essere un acquisto pazzesco, osannato sulle testate come il must odi stagione, da sfoggiare durante le vacanze di Natale: gli stivali dorati. Non ci si riesce a capacitare come possa esserti partito questo colpaccio. Deve essere la continua opposizione di Mercurio (ma anche quella di Nettuno da parecchio tempo) che ti ha convito a fare questo folle acquisto… e pensare che anche tu come tanti avevi solo voglia di far shopping per trovare un capo per farti sentire sempre più bella e luminosa! Tu ora non lo sai ma sei stata presa per in naso…

Amore: lasciati travolgere dalla carica positiva di questa Luna, hai già ponderato e controllato abbastanza, è giunto il momenti di vivere l’amore serenamente!

Lavoro: i server del tuo ufficio sono andati in tilt, in aggiunta a tutta la confusione che ti ha portato Mercurio. Allunga la pausa caffé fino alla colazione di lavoro che finirà per il té pomeridiano ed in un attimo sarai già all’aperitivo… facile no?

Salute: sei talmente in forma che tutto quello che mangi viene subito bruciato da questo tuo super metabolismo! Sei proprio fortunella sai…?

Il consiglio del giorno: di sicuro non è la stagione per dei colpi di caldo che offuscano la mente ma tu continui ad esserne vittima, attenta anche agli abbagli sei proprio una facile preda…

Voto 7+

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Anche quest’anno tra pochi giorni, esattamente il 4 e il 5 dicembre, verrà decorato l’albero di Natale più famoso di tutta italia: Spelacchio. Forse non sarà di certo il più bello, nè il più frondoso e nemmeno il più alto ma di sicuro ha sposato una grande ed importantissima causa. L’albero di piazza Venezi a Roma è allestito dalla FAO e con questa iniziativa si riportano in primo piano i veri valori del Natale. Cara Bilancina, so benissimo quanto ti manca la tua cara Venere e ti senti come abbandonata dalla tua fata madrina, perciò usa l’arguzia e punta su discorsi e di buon senso di gran interesse appoggiati da Mercurio. Potresti riscattare in questo modo la tua momentanea scarsità in bellezza e femminilità, come spelacchio che ha deciso di puntare sulla sostanza…

Amore: con Venere storta sei proprio intollerante con tutto e tutti, perfino l’amore non ti interessa o comunque ti infastidisce. Fare un po’ di pulizia ‘emotiva’ ti aiuterà.

Lavoro: Sei appena stata chiamata dal tuo capo redattore che vuole affidarti un nuovo progetto viste le tue idee brillanti ed il taglio giornalistico innovativo, grazie a questo bel Mercurio. Grande soddisfazione.

Salute: il corpo per te deve essere venerato come un tempio, così ci insegna la super model Giselle. Seguendo il suo consiglio potrai recuperare le forze che al momento non sono al top.

Il consiglio del giorno: gli uomini preferiscono le bionde ma poi sposano le more dicevano nei vecchi film, non focalizzarti sull’aspetto esteriore perchè la cosa più sexy che hai è sicuramente il cervello! Fidati.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Carola Campagna ha incantato tutti durante l’ultima puntata dello show All together now con la canzone Run to you di Whitney Huston, e ha iniaugurato la stagione dei 100 (il punteggio massimo che si puo ottenere nel programma). Quel tenerone di J-Ax si è pure commosso e Rita Pavone si è lanciata in una super standing ovation. Eh si Scorpionazzo, con la Luna che ti illumina ed Marte dalla tua hai la giornata in pugno con il voto più alto. Saprai davvero vivertela alla grande!

Amore: nessuno può resisterti, sei un mix tra Di Caprio e Brad Pit, sei il gusto di caramella che piace a tutti, con Luna e Marte dalla tua, il godimento è assicurato.

Lavoro: grande decisione e pugno di ferro sono ciò che ti distingue in ambito lavorativo, hai quasi un fare militaresco. Metterai tutti in riga.

Salute: con Venere dalla tua, sei vincente anche nella salute, hai talmente tanti astri dalla tua che nonostante il gelo di questi giorni esci spavaldo in giacca e camicia ed il raffreddore ti girerà pure alla larga.

Il consiglio del giorno: dirti di godere fino in fondo di tutte le cose mi sembra quasi banale visto che oggi sei imbattibile in questo campo. Vai alla grande!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La nuova iniziativa del tuffatore Tom Daley sembra proprio essere fatta per te, è sprintosa, creativa ed è un pizzico auto celebrativa, cosa che non guasta mai e fa anche sorridere il tuo Mercurio. Infatti dopo il grande successo ottenuto durante le Olimpiadi quasi più per la sua passione per i lavori a maglia che per la medaglia d’oro vinta, il grande tuffatore ha deciso di creare la sua collezione di triccoting che si chiama ‘Made with Love by Tom Daley’. Si tratta di 15 prodotti di maglieria, dal più facile al più difficile, e seguendo le istruzioni dell’atleta potrete realizzare maglioni, coperte, guanti in pura lana riciclata. Non ti resta che acquistare i kit ed iniziare a sferruzzare e ti renderai conto che questa attività in apparenza da nonna richiede tante qualità e potresti rimanere stupito per quanto potrebbe piacerti!

Amore: inizi a scaldare i motori, che la Luna si fa sentire ribelle proprio come piace a te. Sei pronto a rapire la tua bella per un giro in moto spericolato ma molto sexy.

Lavoro: una delle tue caratteristiche è quella dell’insegnamento, coglierai tutte le occasioni che ti si presentano per poter far mostra di questa tua bella capacità!

Salute: la tua voglia di sport si è davvero risvegliata con queste importanti nevicate e appena puoi fai gli affondi per scaldare i muscoli. Praticamente sei già sugli sci!

Il consiglio del giorno: saprai mettere ben in mostra le tue capacità, è la tua stagione e tutto ti è concesso, basti che sia qualcosa che veramente ti appassiona. Potresti finalmente realizzare quanto sia belle vivere per lavorare…

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Visto che tu sei troppo impegnato, Patrizio Bertelli il patron del gruppo Prada ha deciso di passare il timone e a suo figlio Lorenzo Bertelli, la tua copia ma meno figa. Il figlio del Bertelli e della Miuccia è un tipino niente male… laureato in filosofia, ben inserito in azienda e pilota di Rally. Non preoccuparti caro Capricorno, nonostante il curriculum ed il parentame bello importante nessuno potrà offuscarti durante questa giornata. Venere ha portato le valigie a casa tua e ci resterà per un bel po’, lo hai capito quando ti sei trovato il suo spazzolino in bagno… non ti spaventare perchè questa è un’ ospite super gradita!

Amore: avrai voglia di metterti il completino che di solito tieni per le grandi occasioni, anche se oggi non hai organizzato nulla, Con questa bella Luna, potresti lasciarti sedurre da ghiotte occasioni! Roarr!

Lavoro: la tua predisposizione al comando ti permette di gestire tutto e tutti proprio come piace a te. Verrai seguito alla lettera!

Salute: in palestra hai appena battuto il tuo record personale di ripetizioni di squat, il tuo lato B ringrazia ed anche tutti gli altri membri della palestra che commentano positivamente di questo tuo bel risultato.

Il consiglio del giorno: Ci continua a piacere questo trend super positivo mio caro e tu ti stai impegnando tantissimo per sostenerlo. Bravo!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

La ripresa post Covid si inizia a far sentire ed uno segnali è stato il ritorno degli zampognari a San Gregorio Armeno. Tra le vie del centro storico di Napoli nella strada dei presepi finalmente i tradizionali strumenti a fiato hanno intonato i canti di natale tra i tanti anche "Tu scendi dalle stelle" di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Avere una parvenza di ritorno alla normalità è un vero tocca sana per te caro Acquario con un Mercurio, il pianeta del pensiero e del movimento, benevolo senti proprio la necessità di poter spaziare liberamente. Bisogna stare ancora attenti a Marte che potrebbe far girare le carte in tavola. I tempi, si sa non sono ancora propizi speriamo che i cari zampognari possano continuare a suonare le canzoni natalizie per le strade fino all’arrivo del bambiniello.

Amore: la Luna in opposizione mette in dubbio le tue capacità di seduzione, oggi ti metterai in panchina per studiare al meglio le tue prossime mosse.

Lavoro: approfitterai di questa giornata per valutare alternative che ti stimolano di più. La routine lavorativa ti sta schiacciando ed hai bisogno di maggior libertà e progetti che realmente ti appassionano.

Salute: gli sbalzi di umore ti accompagneranno a causa di un antipatico Marte. Questo pianeta continua a rovinarti il fegato, sei sicuro che ne valga davvero la pena? Controlla l’impulsività.

Il consiglio del giorno:Bisogna guardare alle cose con lo sguardo dei bambini così ciò che è facile rimane facile e ciò che è misterioso rimarrà misterioso. Facile no?

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La ministra Dadone sostiene l’uso delle droghe leggere ai fini terapeutici. Attorno alla cura con cannabis c’è ancora troppo scetticismo tra i medici. Ecco una notizia che apre la mente e nuove prospettive proprio come piace a voi Pesciolini che, ispirato da Mercurio, vorreste molta più apertura anche in settori che rimango ancora tabù. Sarà anche la Luna a darvi uno slancio verso la trasgressione. Ovviamente su tematiche coscienziose e rivolte alle cure per il benessere.

Amore: continua la serie fortunata in amore. Praticamente avete vinto al Superenalotto. Venere e Luna vi illuminano e vi conferiscono tutto quello che si possa desiderare in ambito amoroso. Lavoro: vista le vostre scarse capacità al momento sarebbe meglio puntare sul piano empatico e carismatico. Anche senza un gran progetto alla mano potreste ugualmente convincere tutti sulla fattibilità delle vostre idee. Potrebbero cascarci tutti!

Salute: forma fisica molto buona, ormai puoi solo nuotare nella corsia avanzata degli ‘squali’, avete capito bene cari e dolci ‘pesciolini’?

Il consiglio del giorno: prendersi cura degli altri è sempre buona cosa, con tutti i metodi che ci può suggerire la scienza e voi su questo siete sempre moto sensibili ed attenti. Siete forse dei medici mancati?

Voto 7