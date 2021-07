L’oroscopo di oggi 19 luglio 2021: fortuna ed emozioni per il Sagittario L’oroscopo di oggi, lunedì 19 luglio 2021, vede la Luna nel segno dello Scorpione che si mette in quadratura alla congiunzione tra Venere e Marte nel segno del Leone. Anche questo aspetto, come già tanti altri in questo 2021, sembra voler spiegare ai segni fissi (come il Leone) che è necessario rivedere alcune modalità attraverso le quali si vive la vita.

La Luna dell'oroscopo di oggi, lunedì 19 luglio 2021, sembra proprio mettere in discussione quella congiunzione, che oramai piano piano si sta allargando, di Venere e Marte nel segno del Leone. Oggi infatti la Luna si trova nel segno dello Scorpione che sembra voler minare le certezze un po' ego riferite dei pianeti in Leone (Venere e Marte appunto) che sono l'espressione verso l'esterno della nostra personalità. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario che sembra proprio non si occupi e preoccupi dei movimenti del cielo, impegnato come è a godersi al massimo la vita e le emozioni!

L’oroscopo del giorno 19 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Come sappiamo in questo 2021 e in questa settimana sono i segni fissi (Toro, Leone, Scorpione e Acquario) che vengono messi alla prova: gli viene chiesto di cambiare prospettiva. La Luna in Scorpione di oggi sembra proprio voler chiedere questo ai segni di fuoco e principalmente al Leone.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Avresti anche tu bisogno oggi che qualcuno prendesse le tue difese. Non che tu non sia in grado di farti valere, sia chiaro! Tuttavia per colpa di quel Mercurio in quadratura rischi di dire delle cose giuste in una modalità assolutamente sbagliata. Per fortuna anche nel tuo caso ci sarà una Chiara Ferragni a sostenerti come ha fatto col marito Fedez nelle sue accuse.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: oggi chiedi aiuti a chi ami.

Lavoro: meglio fare solo le cose di routine.

Salute: occhio ai nervi tesissimi!

Il consiglio del giorno: qualche volta, come oggi, si pensa meglio distraendosi.

Voto 7 meno meno

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Oggi è proprio una di quelle giornate nelle quali ti senti simpatico come un weekend estivo in cui sulle spiagge si abbattono temporali tutt'altro che passeggeri. Un po' come sta succedendo ultimamente proprio sulle nostre coste italiane. Nel tuo caso è tutta colpa di Luna, Venere e Marte tutti a sfavore ma per fortuna grazie a Mercurio amico saprai prendere spunto da questo momento di difficoltà per trarne pensieri profondissimi.

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: magari un'altra volta.

Lavoro: hai un certo sesto senso in questo campo.

Salute: ti senti sfinito.

Il consiglio del giorno: ricordati che ogni ciclo di vita a bisogno anche del suo momento di riposo. Direi che ti trovi esattamente in uno di questi periodi.

Voto 5

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Oggi avete davvero voglia di giocare, ridere e scherzare come Tilda Swinton con Timothee Chalamet al festival del cinema di Cannes. Anche voi non vi tirate indietro quando si tratta di fare scherzi coinvolgenti, simpatici e molto ironici alle persone che ti stanno attorno. Se c'è un problema siete capaci di annientarlo a suon di risate.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: più che amore oggi è forte l'amicizia.

Lavoro: la vostra capacità intellettuale non mi delude mai.

Salute: quando avete un'idea nessuna fatica è troppa per metterlo in pratica…

Il consiglio del giorno: programmate gli obiettivi a medio termine e soprattutto concedetevi dei premi al raggiungimento.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

È davvero fortunato chi ti avrà per amico (oltre che per amante, sia chiaro) nella giornata di oggi. Con la Luna anche a tuo favore e soprattutto con quel Mercurio che continua a transitare nei tuoi gradi, sai comprendere al volo e soprattutto sai di quali parole e gesti abbiano bisogno le persone che ti circondano. Dovrebbero permettere a ciascun cittadino di avere almeno la sua oretta quotidiana in compagnia di un Cancro.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tantissimo e per tutti coloro che ti circondano, indipendentemente dai vostri rapporti.

Lavoro: hai un sesto senso da paura!

Salute: quando ci si sente bene nel cuore non può essere altrimenti nel corpo.

Il consiglio del giorno: scrivi più messaggi d'amore possibili, anche anonimi e anche senza conoscere il destinatario.

Voto 8

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Ti senti anche oggi davvero bellissimo un po' come una delle modelle che ha sfilato per Valentino a Venezia sotto gli occhi ammirati di tutto il mondo delle fashion victim. E' anche vero però che per colpa proprio di questa Luna in quadratura senti quasi di doverti ritagliare qualche minuto per smettere di guardarti allo specchio e guardare nel tuo cuoricino… Ce la puoi fare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: oggi è la giornata delle domande sui propri sentimenti.

Lavoro: hai un certo charme che funziona anche sul lavoro.

Salute: ti senti splendido.

Il consiglio del giorno: è proprio quando ci si sente carichi di energia che possiamo sentire come uno spiffero, un bisogno che viene dal profondo. Ascoltalo!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti senti intellettualmente all'altezza di qualsiasi situazione il che, ancora più del solito, ti rende particolarmente snob dal punto di vista degli approcci psicologici ma anche molto molto affidabile. Se fossi tu il diciottenne astronauta scelto per accompagnare Jeff Bezos nello spazio non avresti alcun timore. Quindi tutto quello che possa accadere qui sulla terra è davvero una passeggiata!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sempre e solo attraverso l'intelletto.

Lavoro: È sempre il tuo primo pensiero…

Salute: senti di avere tutto sotto controllo, anche i muscoli.

Il consiglio del giorno: quando i tuoi bisogni intellettuali sono così potenti ti concedi anche serate in solitudine tu e la tua testolina.

Voto 7

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Diciamo pure che questo è un periodo nel quale non ti senti particolarmente brillante anzi, diciamocelo, persino un po' ripetitivo! Un po' come quei pensionati che borbottano sempre le stesse cose! Tuttavia, sappi che hai ancora un certo charme e le persone intorno a te lo riconoscono. Ti succede un po' come a Piero Angela che ancora oggi registra record di ascolti con il suo Superquark.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: hai tanto bisogno di contatto fisico.

Lavoro: non particolarmente stimolante!

Salute: supersexy.

Il consiglio del giorno: ci sono delle volte in cui i gesti racchiudono tante dichiarazioni.

Voto 8

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai voglia e bisogno di rischiare oggi con i sentimenti così, proprio come Måneskin nel loro ultimo video "I wanna be your slave" nel quale sfidano tabù e pregiudizi, anche tu oggi sei pronto a sondare le profondità dell'intelletto del subconscio. Per chi avesse solo voglia di una chiacchierata o di un aperitivo con un amico sai decisamente la persona sbagliata.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: tormentatissimo!

Lavoro: nessuna decisione viene presa con leggerezza, nemmeno quella di cambiare il toner per la stampante.

Salute: non è il momento di pensare ai muscoli!

Il consiglio del giorno: ci sono giorni nei quali la tua parte interiore è decisamente preponderante rispetto a quella esteriore. Oggi è uno di quelli.

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Senti davvero un figo pazzesco come l'allenatore dell'Italia Roberto Mancini che si gode delle meritatissime vacanze e che, paparazzato, mostra un fisico davvero da urlo nonostante, diciamocelo, non sia più un ragazzino. Bello e anche bravo quindi direi che anche oggi puoi goderti tutto il tuo meritatissimo successo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fa innamorare davvero chiunque.

Lavoro: hai l'impressione che tutto si risolva da solo.

Salute: in formissima! Ti ho paragonato a Roberto Mancini.

Il consiglio del giorno: quando senti di essere così particolarmente in forma approfittane per gettare energia intorno a te.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Senti decisamente che il tuo pensiero è indipendente, non convenzionale, decisamente fuori controllo.questa cosa, conoscendoti, mi piace parecchio e credo che possa portare a delle belle novità nella tua vita.saresti perfetto per fare una visitina al Flip, il festival italiano della letteratura indipendente.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: grandi svolte nelle dichiarazioni.

Lavoro: ci sorprenderai!

Salute: non hai nessuna voglia di muoverti…

Il consiglio del giorno: qualche volta smettere di pensare al modo migliore per farsi venire grandi idee.

Voto 6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai come l'impressione che oggi ce l'abbiano tutti davvero con te… E tu, senza più nemmeno l'aiuto di Mercurio, non sai proprio come giustificarti, come spiegare le tue ragioni… Finirà spesso che ti arrabbierai molto più del dovuto senza riuscire a concludere un diplomatico accordo. Ti senti un po' come uno dei politici accusati nell'affare "rimborsopoli" ma senza un portavoce a difenderti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: È molto meglio starti lontano.

Lavoro: delega le decisioni più importanti almeno chiedi consiglio.

Salute: la stanchezza fa brutti scherzi!

Il consiglio del giorno: quando hai l'impressione di non riuscire a spiegarti forse mettere per iscritto i tuoi pensieri può essere una modalità molto più efficace.

Voto 4 e mezzo

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Oggi non hai davvero voglia che nei tuoi pensieri ci sia alcun confine! Sarà il primo infatti ad utilizzare la nuova emoji in arrivo con l'uomo in gravidanza.sì, hai capito bene! E' che per te i pensieri sono talmente creativi, immensi e idealistici che le stranezze non sono mai un problema.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sì ma per l'universo intero.

Lavoro: idee molto ma molto geniali in arrivo.

Salute: preferisci dedicarti ai pensieri che non agli addominali.

Il consiglio del giorno: osa in qualsiasi idea, progetto, pensiero. Sei il segno perfetto per farlo!

Voto 8