L’oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio 2021: Capricorno e Toro aprono il cuoricino L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021 vede un cambiamento della situazione soprattutto dal punto di vista emotivo. Venere entra nel segno della Vergine e quindi permette ai segni di terra, particolarmente fedeli e decisi ma poco emotivi, di aprire il loro cuoricino.

Eccoci come tutte le domeniche all'oroscopo della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio 2021. L'estate è oramai decisamente bollente e non soltanto dal punto di vista meteorologico ma Venere, pianeta dell'amore al quale prestiamo moltissima attenzione di questi tempi, decide di cambiare di segno. Durante questa settimana infatti passerà dal segno di fuoco del Leone al segno di terra della Vergine: l'amore quindi si farà decisamente più concreto, fedele e solido.

Oroscopo settimanale 19 – 25 luglio 2021: le previsioni segno per segno

Venere nel segno della Vergine sarà a favore dei segni di terra che finalmente si sbottoneranno e soprattutto mostrerano tutta la loro dolcezza. Ai segni di fuoco rimane un Marte importante per i flirt e il sex appeal mentre i segni d'acqua potranno ancora contare su una chiacchiera senza paragoni con Mercurio a favore. Direi che ciascuno avrà un lato positivo della situazione sul quale fare forza.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sarai decisamente tutto fuoco e niente cervello in questa settimana ma probabilmente non avrai nemmeno il tempo di rendertene conto (o di dispiacertene) dato che sarai sempre impegnato in divertentissime serate con gli amici e/o in esibizioni erotiche da fare impallidire persino una pornostar.

Voto 8 con tanta invidia da parte dell'astrologa!

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Hai visto che facevi bene a dare retta all'astrologa? Sta tornando decisamente un periodo nel quale hai voglia di godere di tutti i piaceri possibili a partire dalle tue adorate merende o spuntini fino ad un sacco di coccole… Anzi diciamo proprio che per questa settimana potresti concorrere alle olimpiadi dell'ozio.

Voto 7 per la ripresa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Quando Venere si sposta nel segno della Vergine voi immediatamente perderete la pazienza… Non che sia proprio la primissima della vostre doti ma in questo caso vi innervosirete anche a stare in fila per ordinare il caffè al bar. Dovreste invece provare ad escogitare creativamente delle alternative per usare il tempo che sembra perso. Volete tutto e subito! Ovviamente vale anche per l'amore.

Voto 6 e mezzo ma camomillatevi

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Le cose sembrano andare sempre meglio e tu hai intorno a te un indiscutibile alone di bontà! Piaci proprio a tutti come il gelato al cioccolato ed esattamente come questo sarai capace con un solo morsetto o bacino di far tornare il buonumore a chiunque abbia che fare con te. Anzi, tu sei meglio del gelato al cioccolato perché non fai ingrassare.

Voto 8 per gli zuccheri del tuo carattere.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Tu che sei un noto permaloso te la prendi anche con Venere che se ne va dal tuo segno zodiacale senza nemmeno lasciarti un biglietto di addio! Eppure, tu con l'amore ci sai fare e come… Non ti preoccupare però perché Venere continuerà ad esserti amica e soprattutto sarà amica del tuo guardaroba che vorrà vedere sempre pieno di novità e luccicante come quello di Orietta Berti.

Voto 8 e mezzo per l'armadio di Orietta Berti.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Eccoti qui, pronta a sfoggiare tutto il tuo charme come chi, dopo un anno di palestra intensissima e faticosissima, è pronta a mostrare al mondo il suo nuovissimo bikini! In più, c'è da dirlo, oltre ad essere bella bella in modo assurdo sei anche simpatica, paziente e addirittura dolce. Dimmi la verità: che cosa ne hai fatto della vera Vergine?

Voto 10 senza commento

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Hai proprio l'impressione che nessuno ti capisca o forse, diciamocelo, che tu non riesca ad esprimerti al meglio. Finché si tratta di agire sei sempre perfetta, elegantissima e precisa. Quando invece si tratta di esprimere quelle che sono le emozioni che rigirano nel tuo cuoricino come il risotto nella pentola, avresti davvero bisogno di un aiuto.

Voto 6 e mezzo ma sforzati di spiegarti

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Piano piano le cose migliorano e se amici, parenti e fidanzati sono sopravvissuti senza emigrare in un'isola deserta nelle ultime settimane, direi che oramai il peggio è passato. Certo, continui a restare arzillo e propositivo come un monaco zen dopo gli abituali 15 giorni annuali di digiuno contemplativo. Praticamente una pianta grassa fa più movimento!

Voto 5 e mezzo in lenta ripresa

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Diciamo che l'empatia non è il tuo forte ma per scusarti è bene ricordare quanto tu in questi giorni, grazie a Marte a favore, ti senta davvero un supereroe. In effetti i super poteri sono evidenti e non hanno nulla a che vedere con la voglia di mettersi nei panni degli altri. In compenso quando si tratta di toglierli i panni agli altri sei davvero bravissimo.

Voto 9 e mezzo abbondante

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Quasi quasi questa settimana ci stupisci e chiami un amico o un'amica anche solamente per fare due chiacchiere, per esprimere e raccontare tutto quello che ti passa nella testolina. Sogno o sono desta? Certo, ti renderai conto di quanto sia difficile esprimere i propri sentimenti quando non ci si è assolutamente allenati.

Voto 6 scarso ma allena il cuoricino

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Sei disposto davvero a scendere a qualsiasi genere di compromesso purché non ti si rompano le scatole. Il tuo livello di sopportazione delle persone che ti circondano è proprio ai minimi storici e, quasi quasi, fai fatica anche a non imbavagliare te stesso. Ti chiedi come sia possibile sopravvivere a tutto questa umanità.

Voto 5 ancora lontano dalla sufficienza

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Avete bisogno di refill di autostima come di riempire sempre la vostra borraccia con qualcosa di fresco da bere! Il bello è che saprete fare tutto da soli: se è vero che non vi sentirete né particolarmente attraenti né particolarmente vogliosi di coccole, in compenso vi basterà mettere alla prova la vostra fantasia per ricordarvi che, qualunque cosa succeda, voi restate il segno zodiacale più capace di escamotage intellettuali.

Voto 6 per la fantasia