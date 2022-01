L’oroscopo di oggi 19 gennaio 2022: ultimo giorno di Sole in Capricorno L’oroscopo di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, vede la Luna in Leone scontrarsi prima con Urano e poi con Saturno. Anche oggi tenere a freno la lingua e gli istinti non sarà semplice. Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, la Luna nel segno del Leone si contrappone prima a Urano e poi a Saturno. Un pianeta così emotivo che si scontra con dei pianeti tanto duri e rigidi porta a delle esplosioni incontrollate dell'inconscio e dell'istinto.

Con la Luna in Leone e Marte ancora nel segno del Sagittario i segni di fuoco sembrano tenere duro anche di fronte agli tsunami emotivi: il segno fortunato di oggi sarà proprio il Leone che, nonostante qualche colpo di testa, sarà padrone indiscusso della scena come gli piace essere. Il segno sfortunato oggi sarà il Toro che per colpa della Luna storta potrebbe fare dichiarazioni decisamente troppo compromettenti.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Con la forza inesauribile donatati da Marte in questi giorni sei come gli uomini preistorici che riuscivano a sopravvivere anche nelle situazioni più imperizie. Infatti da recente studio pare che chi conservi un segmento di DNA degli uomini di Neanderthal sia più resistente anche al virus del Covid. Che sia il dio della guerra o qualche super potere lasciatoti dai tuoi antenati ad averti dato questa incredibile energia poco importa perché tu ora ce l’hai e puoi utilizzarla a tuo piacimento. Dal rivoluzionare la disposizione di casa, al lavorare fino a notte fonda, tutto per te è possibile.

Leggi anche Instabilità e intensità emotiva per la Luna piena in Cancro lunedì 17 gennaio 2022: significato e influenza

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore restare ore ad aspettare la tua ragazza che si prepari è una vera prova d’amore. Lavoro: nonostante il sovraccarico di mansioni e doppi turni tu non sei per nulla provato. Salute: la tua nuova routine comprende almeno 14.ooo passi. Stai consumando gli scalini di casa. Il consiglio del giorno: con il test del DNA puoi scoprire da dove vengono i tuoi antenati e scoprire qualche cosa di più sulle tue origini. Mi sembra molto interessante. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

Dovremmo lasciarti tutti nel tuo angolino tranquillo mio caro Toro perché non sei sicuramente pronto ad essere ulteriormente sovraccaricato di lavoro. Il rischio è che tu possa a breve scoppiare proprio come il vulcano sottomarino Hunga Tonga e travolgere chi ti sta vicino con uno tzunami di parole al veleno senza senso e per di più sparate proprio a caso. Con l’effetto farfalla e Mercurio opposto che enfatizza tutto, si sentirà per giorni l’onda d’urto di questo possibile evento con esiti catastrofici. Quindi calma e impara a dire qualche "no" con un piccolo e delicato cenno della testa.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore una bella serenata di Mariachi funzionerà meglio di qualsiasi dichiarazione d’amore. Lavoro: il tuo umore assomiglia al cactus sulla tua scrivania, incoronato da grossi aculei pungenti. Salute:troverai soddisfazione solo nella tua adorata cucina. Il consiglio del giorno: esistono tecniche meravilgiose per liberare la testa dai tanti pensieri, scegline uno anche a caso che sortirà un buon effetto. Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Se avete deciso di prendervi una piccola rivincita nei confronti di Marte che continua ad esservi opposto scegliete bene come volete prendere in contropiede il pianeta della guerra. Installare uno sciacquone super rumoroso per infastidirlo giorno e notte non è una grande idea. Infatti nella querelle decennale tra alcuni vicini a La Spezia, il dibattito si è concluso con un verdetto della Corte di Cassazione contro i proprietari del rumoroso flush che oltre ad eliminarlo dovranno pagare i danni causati per tutto questo tempo a tutti gli inquilini del palazzo. Avete capito bene che oltre a rimetterci in credibilità a volte si devono sborsare anche delle belle cifre? Forse è meglio mettersi lì belli tranquilli e lasciare che l’antipatico pianeta passi. Ormai ci siamo quasi, portate pazienza come al gate di un aereo in ritardo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: in piena produzione di dolcissimi ed arditissimi messaggi d’amore. Con la lingua che corre dovete stare solo attendi a non aggiungere qualche caramella acida. Lavoro: smettetela di fare i bulletti con il vostro nuovo collega, non farà sicuramente bene ne a lui ne alla vostra già minata reputazione. Salute: sfiniti da tutte le cattiSeverie che avete detto e pensato. Il consiglio del giorno: fare arrabbiare le altre persone è un vero spreco per il vostro brillante ingegno. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei ancora assorto dagli influssi della bellissima Luna piena di lunedì sera e ti senti cullato in un oceano di buoni sentimenti. Per perpetuare questa sensazione di benessere ti basterebbe un po’ di musica e magari qualche bella canzone. Ho io la soluzione per te! C’è una Baby Sitter che canta proprio come la Sirenetta del film Disney. Se sei pronto a volare fino in Australia potrai ascoltarla direttamente dal vivo e farti anche rimboccare le coperte per il tuo amato sonnellino pomeridiano.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la luna piena ti ha stordito e ti stai ancora lasciando dolcemente cullare dal mare dei tuoi sentimenti. Lavoro: mercurio ha pensato bene di darti una piccola mano mettendo la risposta automatica alle tue email. Salute: anche la tua pancetta rotonda ha una forma, non quella ottimale, ma a te poco interessa al momento. Il consiglio del giorno: riscoprire i vecchi dischi e farli suonare è sempre emozionante. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Anche sui beni alimentari di largo consumo in Gran Bretagna verrà eliminata la data di scadenza con ‘da consumare entro’. Probabilmente Mercurio retrogrado ci ha messo lo zampino e i bravi inglesi hanno subito colto la sfida e risposto in maniera davvero smart. Mio caro Leoncino anche tu dovresti seguire l’esempio degli amici oltre manica ed evitare di rispondere a tutti di petto perché non è il tuo momento per importi. Anzi asseconda la situazione. In fondo, chi di noi prima di consumare il latte anche entro la data di scandenza non dà un'annusatina?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: più che un ruggito il tuo assomiglia ad un rantolio, con qualche dolce caramella per la gola dovresti tornare dolce come non mai. Lavoro: gaffe ed incomprensioni sono all’ordine del giorno, dovresti fingere una laringite per non parlare. Salute: saresti anche in forma se Mercurio retrogrado non continuasse a prenotare le lezioni sbagliate. Oggi ti tocca quella di riscaldamento muscolare con il simpatico gruppetto over. Il consiglio del giorno : ricordati di guardare sempre la scandenza quando acquisti i prodotti soprattutto quelli da frigor. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questo cielo sta mettendo in discussione tutte le tue sicurezze, nonostante tanti begli aspetti, Mercurio in primis, sei chiamata a fare un salto in avanti e scollarti da dosso quelle tradizioni che da anni ti fanno da corazza. Pensa che anche il colore blu per eccellenza, chiamato Ives Klyne, delle popolarissime penne Bic ha deciso di darsi una rinfrescata e diventare leggermente più chiaro ispirandosi ai lavori dell’artista contemporaneo Giuseppe Stampone. Quindi avanti con le novità in qualsiasi campo. Puoi iniziare anche con un nuovo e disinibito taglio di capelli.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’idea del principe azzurro che ti viene a salvare è troppo antiquata, io ti voglio indipendente e decisa, capito? Lavoro: la perfezione non esiste e devi assolutamente fartene una ragione. Salute: ti puoi permettere tutto anche lo shortino di pelle nera, ti sta benissimo! Il consiglio del giorno: fai una bella ricerca sulle nuove tendenze del momento perché è ora di rinnovarsi. Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Che tu sia super concentrata sul business e sia una fonte inesauribile di idee per alzare il fatturato non c’è alcun dubbio grazie alla liason tra Marte e Mercurio che continuano a darti una bella mano. Certo che alcuni progetti sarebbero da rivedere e non vorrei mai che incappassi in qualche inconveniente del mestoere come la nota influencer Stephanie Matto. Per accontentare le bizzarre richieste dei suoi follower infatti ha iniziato a vendere i suoi peti in eleganti confezioni con tanto di petali di rosa a cifre astronomiche (2.500 dollari si vocifera) e per garantire una certa ‘produzione’ è finita in ospedale per l’eccessiva dieta a base di legumi. Vedi come alcune idee redditizie e che sembrerebbero innocue possono diventare pericolose?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non essendoci trippa per gatti, finalmente hai tutto il tempo e l’amore da dedicare a te stessa e te lo stai proprio godendo! Lavoro: La tua parola chiave è indipendenza e stai ben lavorando per ottenerla a breve. Salute: molto attenta nella tua cura personale non ti sfugge nulle neanche quel ciuffo di capelli ribelle che di solito spunta dalla tua coda perfetta. Il consiglio del giorno: determinata come una donna in carriera a questo punto manca solo un bella borsa per dare tono al tuo out fit. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Non te ne va bene una e ti lamenti di tutto. Anche se non ci fosse la Luna storta troveresti qualsiasi pretesto per poter battibeccare e questa mattina al bar quando per un caffè ti hanno chiesto un euro e cinquanta hai fatto un vero comizio dove hai chiamato in causa tutti: capi di stato, il sistema, l’inflazione e chi più ne ha più ne metta. Di sicuro se il tuo intento è tenere tutti lontani, ci sei riuscito benissimo.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: hai sfinito anche il tuo partner a furia commenti acidi. Non lamentarti se a fine pasto ti lasciano solo a fare i piatti. Lavoro: con Mercurio in opposizione che inasprisce i tuoi dialoghi e commenti vorrai utilizzare tutte le tue più complesse strategie per batterlo con successo. Forse ti basterà il semplice silenzio per sparigliare tutte le sue carte. Salute: sei tornato all’analogico anche per la sveglia che da questa mattina strilla come in una fattoria del Kentucky. Il consiglio del giorno: dovresti incanalare tutte le tue energie negative in qualche cosa di positivo dice il vecchio maestro Zen. Forse tu te lo mangeresti il maestro orientale ma dagli una chance e potrebbe rasserenare il tuo umore nerissimo. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Dopo la Nuova Zelanda e il Giappone anche la Svizzera si appresta ad introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni, manca pochissimo per estendersi in EU. Questo a te mio caro Sagittario cha da sempre fai fatica a stare seduto composto su una sedia non ti sembra vero. Con un week end lungo 3 giorni potresti organizzare delle vere mini vacanzine e potrai visitare anche quel piccolo museo nel marée che di solito sei costretto ad eliminare causa poco tempo. Qui ci vuole , tanto per cambiare, un brindisi con Luna, Mercurio e Marte. Mi aggiungo anche io che festeggio sempre volentieri!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fascinoso, istrionico e gran cuore, in amore non hai davvero rivali se non per l’esagerazione, ma tu sei fatto così, sempre splendido. Lavoro: sei il nostro Brunello Cuccinelli, il re del cash ere, promotore del bello della filosofia e delle arti e uomo di gran successo. Salute: sei il primo nella classifica dei segni più in forma te lo confermo a pieni voti. Il consiglio del giorno: visto questo periodo di continue feste dovrai rimpolpare la cantina con un ottima selezioni di vini e champagne. Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei il nostro Cristiano Ronaldo del cerchio dello zodiaco: sempre al centro dell’attenzione con i suoi quasi quattrocento mila follower ed il più pagato su instagram. Che finalmente tutti questi riflettori puntati addosso possano portare anche un buon ritorno economico è un ottima cosa per te che sulla cura del tuo patrimonio sei sempre molto attento. A breve Mercurio ritorna nel tuo segno e con Giove a favore produrranno sicuramente interessanti occasioni per monetizzare un po’.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: quasi infastidito da tutti complimenti che ricevi perché hai solo voglia di grandi abbracci e non pacche sulla spalla. Lavoro: Giove mette il turbo ai tuoi meravigliosi progetti. Salute: Venere ti accompagna alla spa. Ne uscirai super rigenerato. Il consiglio del giorno:dovresti studiare bene il mercato degli nft ed il valore che potrebbero avere le tue immagini nel metaverso. Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

"Zitti e Buoni" è il titolo di una canzone dei Maneskin ma in questi giorni il titolo torna alla ribalta per porre un freno alle chiacchiere dei bambini durante il pranzo nelle mense per poter ridurre i contagi all’interno delle scuole. Conoscendoti bene questa cosa ti fa saltare i nervi già abbastanza sollecitati perché ci sono tante altre possibili soluzioni per non far pesare questa situazione ai più piccoli. Fosse per te li porteresti tutti quanti a far lezione nei boschi con un corpo insegnanti d’eccezione: per ginnastica lo sportivissimo Marte mentre per italiano e matematica è disponibile il dotto Mercurio.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore:chi ti sta vicino ha imparato a starti alla larga quando hai la Luna in opposizione e oggi hanno tutti organizzato una bella gita per lasciarti solo in casa. Lavoro: la tua mente viaggia mille ma tu stai rallentando per dedicarti ai dettagli perché ti sempre che qualche cosa possa perdersi con questa velocità. Salute: ti senti un po’ stanco con tutti i progetti a cui ti stai dedicando. Il consiglio del giorno: attenzione a non farti arrabbiare. Oggi mordi come Mafalda sui quaderni di scuola anni ottanta.Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Nel vostro mondo fantastico l’avvistamento della civetta di Harry Potter, Edwige il gufo delle nevi, sul Campidoglio degli Stati Uniti a Capitol Hill vuol dire che c’è un interscambio epistolare sta Albus Silente ed il presidente Biden. forse è uno scherzo di Giove e Nettuno che iniziano a chiedervi di diventare un pelino più concreti, ma credo che voi al momento siate più interessanti a questo evento per ascoltarli. Forse la meravigliosa civetta sta aspettando la risposta del presidente per poi dirigersi oltre oceano verso la magica scuola di Hogwarts?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: passione e tenerezze sono all’ordine del giorno. Lavoro: dovresti applicare per la posizione da direttore creativo per una celebre agenzia pubblicitaria perché sei una vera fucina di idee. Salute: avete deciso di fare amicizia con quell’antipatico di Marte offrendogli un buon panino alla nutella, magari si addolcisce un po’. Il consiglio del giorno: per mettere i piedi per terra questa mattina è d’obbligo un buon catte doppio molto forte Voto 8 +