L’oroscopo di oggi 19 aprile 2022: l’Ariete passa la palla al Toro Nell’oroscopo di oggi, martedì 19 aprile 2022, la Luna si trova nel segno di fuoco del Sagittario. L’elemento fuoco è il protagonista del giorno ma domani inizia la stagione del Toro. Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno!

Nell'oroscopo di oggi, martedì 19 aprile 2022, il Sole percorre l'ultimo grado del segno dell'Ariete: domani entreremo nella stagione del Toro, il secondo dei dodici segni zodiacali. Oggi Venere, in Pesci, si trova anche perfettamente sestile a Mercurio: le dichiarazioni d'amore saranno quindi aperte, libere, schiette e dirette, almeno per tutta la settimana!

Con la Luna nel segno del Sagittario oggi salutiamo la stagione dell'Ariete con un degno trionfo dell'elemento fuoco. Il segno fortunato di oggi è quindi l'Ariete stesso, mentre il segno sfortunato sarà il segno dei Gemelli che si sentirà cedere in qualcuna delle sue certezze.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Se vi sentite persi e non sapete bene cosa e dove andare, provate ad ascoltare i buoni suggerimenti della Luna, che vi dicono che nulla è perduto. Tra i vari esempi di come ci si possa riorganizzare, c’è sicuramente quello della principessa giapponese Mako che, dalle stanze reali, per amore molla tutto e va a fare la stagista presso il MoMa di New York. Se anche una principessa può adattarsi e valorizzarsi ci puoi riuscire benissimo anche tu.

Leggi anche Il significato della Luna Piena in Bilancia di sabato 16 aprile 2022: voglia di chiarezza e sincerità

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: per una volta vuoi fare tu la prima mossa e sorprendere facendo un bel baciamano con tanto di frase d’effetto in francese tipo: tu me fais tourner la tête. Vedrai che il fascino straniero funziona. Lavoro: non puoi sfuggire alla fitta agenda di impegni. Oggi ti tocca lavorare e soprattutto quagliare. Salute: immagini di poter scalare una montagna ma senza allenamento e senza Marte non andrai molto lontano. Il consiglio del giorno: bisogna saper vivere la vita come più ci piace, senza imposizioni né regole prefissate. Più facile a dirsi che a farsi. Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Alla notizia che Brooklyn Beckham ha preso il cognome della moglie hai un po’ storto il naso. Ma i tempi sono cambiati mio caro Toro e non è bene restare troppo legato alle vecchie tradizioni. Vedrai che proprio grazie alla congiunzione di Giove e Nettuno te ne farai presto una ragione e, anzi, ti sembrerà del tutto normale. Per stupirti ci vorrà davvero ben altro.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore c’è voglia di movimento nell’aria ma a te piace stare tranquillo a curare il tuo giardino. Adori mettere radici profonde. Lavoro: procede tutto nella direzione giusta. Ovvero la tua, che hai sapientemente studiato con il buon Mercurio. Salute: sei così in forma che se volessi fare una lezione di prova di areal dance finirai direttamente nel saggio finale con il gruppo avanzato. Il consiglio del giorno: il patriarcato alla ‘vecchia’ maniera sta, quasi, scomparendo e nuovi modi stanno prendendo piede. Meglio aggiornarsi subito. Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete unicamente bisogno di distrazioni perché state soffrendo di pene d’amore a causa di Venere che non vi permette neppure un semplice scambio di numeri di telefono. In vostro aiuto sta per uscire la quarta serie di Stranger Things. Site pronti a tornare nel sotto sopra?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: oggi meglio lasciar perdere perché con la Luna storta e Venere in quadratura non c’è trippa per gatti. Lavoro: dovrete accontentarvi di fare la buona spalla, quella che segue e aiuta senza fare troppe domande. Capito? Salute: avete deciso di rimandare la prova costume al prossimo anno e prenotare le vacanze in un posto al freddo dove i vostri rotolini di grasso vi terranno al calduccio. Il consiglio del giorno: l’amore è sicuramente molto importante ma alzate un po’ lo sguardo e concentratevi su altro. Di sicuro arriveranno delle soddisfazioni. Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Sei in un brodo di giuggiole da quando hai letto della proposta di matrimonio di Ben a Jennifer. Le sorprese, soprattutto quelle d’amore, ti fanno sognare ed esaltano ancor di più i buoni influssi di Venere. Attento che potresti partire in quarta e dichiararti al primo che passa. Ocio!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche se non conosci perfettamente l’inglese, ricordati che i segnali dell’amore e del tacchinaggio sono universali. Per fare certe cose non c’è bisogno di parlare, capito? Lavoro: hai ottimo tempismo e quel pizzico di fortuna che non guasta mai, grazie a Giove. Tanto che è quasi più divertente stare in ufficio che giocare alla PS5. Salute: ti bastano pochi ma azzeccatissimi esercizi per avere un addominale da paura, non è un miracolo ma Marte a favore. Il consiglio del giorno: vorreste vivere per qualche giorno in un romanzo di Jane Austin e vivere tutte le emozioni e il pathos a fior di pelle. Una riletta a Orgoglio e Pregiudizio è d’obbligo. Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti continuamente messo in discussione con Mercurio che fa il professore e tu l’allievo impreparato. Non perdere assolutamente fiducia in te stesso perché anche il mitico Vasco mentre scriveva ‘Ogni volta’ dubitava del fatto che questo pezzo potesse essere capito davvero per come lo intendeva lui. Poi è arrivato un incredibile successo. Non demordere quindi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: per fortuna arriva una bella Luna a ravvivare il mortorio in cui ti trovi. Punta su un mordi e fuggi per un successo assicurato. Lavoro: non hai alcuna voglia di presentarti in ufficio, se fosse per te ti presenteresti direttamente in pigiama e cuscino per continuare a dormire dietro alla scrivania. Salute: sarebbe opportuno spiegarti tutto nei dettagli perché le sorprese non ti piacciono, anzi ti fanno davvero innervosire. Il consiglio del giorno: devi fermarti solo quando vedi un cartello rosso con scritto ‘STOP’ altrimenti va avanti a testa alta. Ok? Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa storia che i giovani devono fare sacrifici ed essere così umili da non dover neppure essere pagati è decisamente troppo. Con la Luna storta vorresti proprio dirne quattro ad Alessandro Borghese che è alla ricerca di un apprendista a gratis. Va bene fare la gavetta (per carità, l'abbiamo fatta tutti) ma da che mondo è mondo anche il garzone più giovane ha sempre ricevuto una (se pur piccola) ricompensa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: sarai fuori uso per un paio di giorni. L’amore e i sentimenti sono così incomprensibili che avresti bisogno di una traduzione immediata fatta da Google translate. Lavoro: se pensi di avere tutto sotto controllo ti sbagli di grosso, perché stai già perdendo colpi, tanto da dimenticarti anche un pranzo di lavoro. Chissà cosa ti inventerai per farti perdonare. Salute: ti sei illusa di poter fare tutto da sola, anche la dieta in preparazione all’estate, che non riesci assolutamente a seguire. Infatti tutte le sere arriva puntuale il delivery della pizza. Il consiglio del giorno: il lavoro nobilita l’uomo è un vecchio detto. Ma sarà sicuramente meglio se verrà anche retribuito Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Con questa bella Luna a favore ti senti come una farfalla pronta a passare di fiore in fiore. Ma quando si trova una rosa, un amore vero, tu sei la prima a non volerla più lasciare. Non ti capaciti proprio di come Asap Rocky abbia potuto tradire la meravigliosa Rihanna, per di più quando lei è in dolce attesa. Con anche Riri di nuovo sulla piazza ti senti davvero pronta a sfoggiare tutto il tuo sex appeal.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la tua voglia di perlustrare le passioni ha preso il largo. Ti concedo una fuga d’amore per un paio di giorni poi torna mi raccomando. Lavoro: ti metti a lavorare di gran carriera e già che ci sei hai ampliato anche il mercato estero, un’illuminazione dell’ultimo minuto. Salute: buon umore a go-go, fai sfoggio del tuo bel sorriso a trentasei denti mi raccomando. Il consiglio del giorno: vale la pena dar libero sfogo agli istinti a fronte di impegni già presi? A volte meglio prima che dopo ma con la consapevolezza di dover sempre pagare un certo prezzo. C’est la vie. Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei davvero diventato buono, grazie a Venere che ti dà ottimi consigli, anche tu come il giovane di Livorno che trova una borsa con 2000 euro e la restituisce al proprietario. E pensare con quei soldi chissà quante cose avresti potuto fare… eppure dimostri di essere diventato coscienzioso. Sono proprio commossa.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei irrefrenabile, tanto che ogni posto e ogni momento è buono per darci dentro. Coma un buon cioccolatino, uno, tira l’altro. Lavoro: anche oggi metti il tuo cartonato a seguire la call interna. Certi argomenti non hai né voglia né testa di seguirli. Salute: l’allenamento per te non deve essere una cosa costante ma farlo solo e unicamente quando ti va. Le lezioni on demand sono la tua salvezza. Il consiglio del giorno: di questi tempi l’onestà è difficile da trovare e fa subito notizia. La vecchia stretta di mano e la parola data sono proprio un lontano ricordo. Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Anche tu come molti sei rimasto incantato guardando la meraviglia della nostra bella Italia fotografata dal satellite. Ma da bravo sapientone quale sei (e con la Luna proprio nel tuo segno) punti subito il dito contro gli effetti del global warming perché gli eterni ghiacciai delle Alpi stanno scomparendo e lo si vede benissimo. Le belle giornate sugli sci potrebbero diventare un lontano ricordo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: c’è grande entusiasmo con la Luna a favore, dai che magari ci scappa anche un bel limone. Lavoro: sei in piena ricorsa sulle scadenze. Non puoi permetterti di fare tutto all’ultimo minuto perché rischi di bucare la consegna. Salute: anche se dormi più di otto ore per notte non ti svegli più come una bella rosellina. Marte in opposizione ti risucchia tutte le energie. Il consiglio del giorno: sentiamo tutti i giorni degli effetti del global warming ma sono davvero poche le azioni per poter fermare questo declino. Dobbiamo darci tutti una mossa per salvare il nostro bel pianeta. Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Stai vivendo un momento davvero speciale con tutti (ma proprio tutti) i pianeti che ti favoriscono. Sei in un momento d’oro dove tutto quello che tocchi si trasforma in denaro sonante. Potresti anche tu, come Elon Musk ,giocare con la borsa e vedere cosa succede ai mercati dopo un tuo Tweet. Già che ci sei, sappi che attendiamo qualche tua dritta per futuri investimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei più sexy di Jonathan Bridgerton quando esce dall’acqua con la camicia bagnata. Ci siamo capiti veri? Lavoro: vorresti unicamente metterti al tavolo con i grandi magnati per discutere di affari. Per te solo grandi strategie e poco o quasi nullo lavoro di routine. Salute: sei già in perfetta forma per l’estate, non fare il modesto dai. Il consiglio del giorno: giocare con i giganti della finanza è un rischio, appena pensi di guadagnare, ti lasciano subito in mutande. Bisogna fare sempre molta attenzione. Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Da quando Marte ti ha salutato non sei per nulla in forma e fatichi a reggere lo stress mentale che ti causa tutti i giorni Mercurio a sfavore. Dovresti provare a prendertela un po’ di meno e a tenere sotto controllo le tensioni. Anzi, dopo gli stravizi di Pasqua e Pasquetta direi che ti meriti un giorno di riposo, ok?? Non strafare!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti avere un incontro fugace e poco impegnativo, come piace a te. Attento che per una volta potresti anche rimanerci sotto. Lavoro: non brilli sicuramente per perspicacia e pensiero laterale. Tu vuoi solo chiare direttive, nulla che lasci spazio alla tua fantasia. Salute: nel gioco di squadra l’unico ruolo a cui puoi aspirare è il ‘libero’ a pallavolo, quello che ha ovviamente una maglietta diversa dagli altri e che si può muovere avanti e indietro tra le file. Il consiglio del giorno: bisogna prendersi cura di se stessi e lasciare andare le situazioni tossiche. Un po’ di sano egoismo aiuta sempre. Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Miei cari Pesci, avete un cielo davvero incredibile a vostro favore soprattutto grazie alla grande fortuna e ricchezza che porta la congiunzione tra Giove e Nettuno nel vostro segno. Per capirci, siete come la Regione Lombardia che dalla chiusura del bilancio 2021 è al primo posto tra le regioni più ricche d’Italia. Ora ditemi voi come intendete sfruttare tutto questo successo!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non pensate di voler cercare l’amore chissà dove perché è proprio li accanto a voi che vi guarda dolcemente. Lavoro: possiamo tranquillamente affermare che avete centrato una serie di successi a non finire. Contenti vero? Salute: così attenti ai vostri parametri vitali tanto da volerli controllare ogni due per tre con il vostro nuovissimo smartwatch. Siete un pochino fissati sull’argomento. Il consiglio del giorno:: quando si è sul podio al primo posto bisogna fare solo due cose: mordere la medaglia d’oro come i nostri campioni olimpionici e festeggiare. Siete pronti? Voto 9