L’oroscopo di oggi 18 ottobre 2021: Ariete e Capricorno sospettosissimi Nell’oroscopo di oggi, lunedì 18 ottobre 2021, la Luna si trova nel segno dei Pesci e la quadratura tra il Sole in Bilancia e Plutone in Capricorno sembra proprio costringerci ad ascoltarci in profondità e ad attivare delle extra forme di protezione. Sospettosi e qualche volta insicuri, sarebbe meglio evitare di prendere decisioni importantissime. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, 18 ottobre 2021, con la Luna nel segno dei Pesci ma il Sole (in Bilancia) quadrato a Plutone le insicurezze sono davvero forti e, soprattutto, lo sono la profondità del sentire, del vivere. I Pesci sono un segno mistico, spirituale e la quadratura di Plutone all'io (il Sole) porta ad un'insicurezza legata alle radici più profonde del nostro modo di pensare. Toccherà rimettere in discussione diverse credenze! Il segno fortunato di oggi (perché anche con un transito così ovviamente un segno fortunato c'è) è il Cancro che nonostante il brutto periodo ama queste forze plutoniane nascoste e il segno sfortunato del giorno è la Vergine che sarà sospettosissima!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Arriva una giornata diversa, più votata al divertimento e al prendere le cose col sorriso! La Luna, finalmente, torna a tuo favore e ti dona l’occasione per ridere di gusto senza preoccuparti troppo di Marte e Mercurio opposto. Ti proporrei persino di utilizzare anche tu l’app di DeepFake che ti permette di sostituire il tuo viso a quello dei grandi attori nei film di successo! Pensa che sono già riusciti a fare una versione alternativa di Squid Game con Brad Pitt come protagonista con questo stratagemma!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna, nel pomeriggio, si accoppia a Venere aiutando i tuoi affari di cuore a stabilizzarsi e a regalarti qualche gioia in più. (Era anche ora, no!?).

Lavoro: diventi più propositivo man mano che le ore passano. Anche se non risolvi tutto in giornata, inizi a credere di potercela fare!

Salute: nettamente meglio rispetto ai giorni scorsi. Più energico e determinato del solito. Merito del weekend!

Il consiglio del giorno: non preoccuparti troppo oggi e pensa a divertirti! Ogni tanto è giusto anche staccare la spina dalle preoccupazioni!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Qualche giorno fa si è festeggiato il “No Bra Day”, una giornata mondiale simbolo della lotta contro il tumore al seno ma che ha anche un altro sotto testo: quello dell’osteggiare le convenzioni sociali. Privarsi dell’indumento femminile per eccellenza è un simbolo di una battaglia contro ciò che sentiamo starci troppo stretto e tu, fra Urano a favore e Saturno quadrato, avresti proprio bisogno di lanciare un grido liberatorio che dia inizio a qualche nuovo percorso dedicato solo a te!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: ti raffreddi un po’ a fine giornata. Non appena gli impegni cominciano a farsi pesanti, sei costretto a lasciare da parte del romanticismo!

Lavoro: attento a Giove quadrato. Non fare alla bell’e meglio e concentrati bene su quello che stai portando avanti!

Salute: qualche acciacco che non se ne va dovuto a Saturno quadrato. Fai una capatina dall’osteopata se hai bisogno di aggiustarti!

Il consiglio del giorno: ribellati partendo dalle piccole cose: mangia il dolce per primo, accosta due fantasie che non c’entrano nulla, lascia la tavoletta del water alzata. Osa dalle piccole cose per ricordarti che, anche tu, sei pronto a dire la tua!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Continua la carrellata di vostre decisioni poco popolari. Mi sembrate quasi l’ad di Kiko che, durante un’intervista ad Otto e Mezzo, è stata inamovibile sulla decisione di non pagare per i tamponi dei propri dipendenti che hanno deciso di non aderire alla campagna di vaccinazione. Venere opposta sarà pure latrice di malumore fra chi non si trova d’accordo con voi ma, d’altro canto, voi stessi avete le vostre ragioni che Mercurio ha già vagliato in carta bollata!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: la realtà è che ci provate… ma con una Venere opposta la Luna a favore non basta a rendervi amanti e compagni perfetti.

Lavoro: dopo una prima difficoltà iniziale, questo lunedì sembra darvi continue soddisfazioni!

Salute: Venere tiene sotto scacco la vostra serenità… per fortuna Marte e Luna vi assicurano un recupero niente male!

Il consiglio del giorno: “mutate”, si fa per dire, tutti quelli che non sono d’accordo con voi. Non abbiate paura di essere la voce fuori dal coro e restate sul vostro percorso. Presto verrete persuasi di essere sulla strada giusta!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il figlio di Superman, nella nuova serie di fumetti, è bisessuale. Lo ha annunciato la casa editrice scomodando le coscienze di molti e facendo gridare al miracolo molti altri. Una decisione del genere ha comunque dato adito ad un sacco di polemiche che, fra dentro e fuori il mondo dei fumetti, scomodano ancora le teorie del gender ed altri assurdi ragionamenti. So che vorresti metterti anche tu a dire la tua ma, fidati, con una Luna in procinto di entrarti in quadratura e un Mercurio già storto eviterei di ficcarmi in discussioni infinite con chi non vuole ragionare…

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: l’inizio della settimana ti rende scontroso e musone. Non esattamente la formula perfetta per affascinare qualcuno, non credi1?

Lavoro: la quadratura di Mercurio è letale: ti fa perdere la concentrazione di continuo e inibisce ogni tua capacità tecnologica.

Salute: attenzione alla Luna: l’unica tua forma di sostentamento volge alla quadratura lasciandoti scoperto. Sei proprio sicuro di voler uscire di casa oggi?

Il consiglio del giorno: evita anche solo di passare vicino a chi sta discutendo. Ne verresti attratto in maniera letale e verresti tirato in mezzo a litigi dove, alla fine, nemmeno c’entri qualcosa!

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Dal Nord della Corea, l’esercito dell’ "impero eremita” fa sfoggio delle doti fisiche dei suoi migliori soldati mentre il suo capo di stato fa sapere che una nuova arma atomica è a loro disposizione. Il pavoneggiamento così arcaico di queste velleità ti sa di così vecchio, stantio e fuori moda che non ti verrebbe mai in mente di emularlo. Pur avendo tu un Marte a favore che ti dona tutta la determinazione necessaria, preferisci rimanere umile e rispettare i dettami di Saturno contro: a lui non piace chi fa il pallone gonfiato.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: in vena di atti plateali che urlino tutto il tuo amore. Ci stanno bene serenate e grossi mazzi di fiori…. Ma attento al portafoglio!

Lavoro: sii certo di avere dati precisi alla mano prima di lanciarti nella mischia delle riunioni caotiche in ufficio. Sempre meglio avere un back up a tua disposizione!

Salute: molto buona. Il livello di sbadigli odierni si ridurrà drasticamente di almeno il 27%. Tutto grazie alla Luna.

Il consiglio del giorno: osserva modestia e non esporti se non strettamente necessario. L’eleganza che ti dona la Luna non deve essere alla mercé di tutti… ma solo di chi ti merita!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per la Vergine

La giornata non sembra volgere in uno dei suoi modi migliori. Benché la Luna si toglierà dall'opposizione già dopo pranzo, te la troverai storta assieme a Venere per gran parte della mattinata. L'umore ne risentirà tantissimo e ti troverai molto probabilmente a doverti difendere da accuse e illazioni che non ti aspettavi potesse arrivare da qualcuno di cui ti fidi! Un po' come la figlia di Ambra Angiolini che ha spiattellato su Internet alcuni dettagli della vita privata della madre e del suo ex marito!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: tu e il romanticismo avete preso strade diverse. Dimenticati di avere una vita sentimentale… almeno per la prima metà della giornata!

Lavoro: loro proveranno a farti perdere le staffe già dalle prime ore della giornata. Tu, invece, devi resistere e aspettare che almeno la Luna si levi dai maroni per riuscire a rimetterti in carreggiata.

Salute: Venere e Luna si buttano addosso un quintale di stanchezza inaffrontabile. Affrontala con altrettanti quintali di caffè di qualità.

Il consiglio del giorno: non è la giornata giusta per lasciarsi andare a momenti di debolezza emotiva… Non tanto perché tu non ne abbia voglia. È che propio non ti riescono bene le smancerie!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La Luna opposta non è sempre un messaggio di sventura. A volte può significare il volersi mettere in discussione e cercare la propria strada a discapito di tutte quelle che sono le aspettative di chi ci ha preceduto. Puta caso che anche la figlia di Steve Jobs abbia scelto di distanziarsi tantissimo dalla strada già segnata dal padre per buttarsi su percorsi differenti come l'equitazione e l'alta moda! E tu? Che strada alternativa prenderai oggi?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: qualche grammo di improvvisa gelosia potrebbe farti apparire poco affabile e disposta al dialogo.

Lavoro: non ti fidi del giudizio dei colleghi. Ti metti a ricontrollare tutti i dati che ti forniscono per verificar se è stato fatto tutto con cognizione di causa.

Salute: nessun problema di energie e determinazione… c’è solo Luna che disturba un po’ il tuo umore e ti rende permalosissima.

Il consiglio del giorno: coltiva i momenti di crisi con te stessa: sono il primo segnale che qualcosa di inedito sta per diventare prioritario nella tua vita!

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

La nuova hyper-bike presentata nei Paesi Bassi non fa per te. Con trazione integrale e telaio futuristico potrebbe raggiungere picchi di velocità pari ai 50 km/h… e per te è già troppo un monopattino a vecchia spinta! Piuttosto che pensare a dei modi per fare le cose con più rapidità, punterei alla coscienziosità e a non esagerare troppo! Strafare oggi significa indispettire Saturno con relativo ammonimento in merito alle tue responsabilità… e noi non vogliamo nulla di tutto ciò, vero?

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: un po’ meno romantico de giorni scorsi. La Luna abbandona la posizione a favore togliendoti un po’ di “magia”.

Lavoro: devi trovare equilibrio fra un’attenzione spasmodica al dettaglio e il menefreghismo più assoluto. In medias res, dicevano i romani!

Salute: non saltare i tuoi allenamenti settimanali! Possono essere un buon pretesto per liberarti la mente dagli impegni e ritrovare il tuo equilibrio!

Il consiglio del giorno: non fare il furbetto e completa tutti i compiti che ti vengono richiesti! Trovare scorciatoie, oggi, non porterà a nulla di buono!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’amore vince sempre e comunque su tutto. Tu questo insegnamento l’hai appreso già molto bene: questa Venere a favore continua a renderti super romantico e passionale senza freni… ma anche l’Olanda non scherza! Con una recente comunicazione ha fatto sapere che gli eredi al trono possono sposare legalmente una persona dello stesso sesso senza distinzioni da quelli eterosessuali. I Paesi Bassi vincono a mani basse su tutte le altre (pseudo)monarchie europee. Come loro, anche tu sei troppo avanti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: alla Venere già a favore si aggiunge la Luna. Oggi sembra davvero sia la giornata giusta per tirare fuori l’anello!

Lavoro: il nervosismo della prima parte della giornata lascerà spazio ad una ritrovata voglia di dare il meglio di te!

Salute: Marte sponsorizza di gusto ogni tua attività giornaliera! Non temere cali di tensione!

Il consiglio del giorno: ciò che ti traina oggi è il sentimento: non esiste raziocinio o riflessione che possa tramortire il tuo entusiasmo spassionato!

Voto 9 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Uno studio rivela che nel 2100 avverrà lo scioglimento dell’ultimo ghiacciaio dell’Artico. È vero: il 2100 è vicinissimo ma non possiamo darci per perduti! È necessario rimboccarsi le maniche e fare tutto quello che è in nostro potere per salvaguardare la nostra casa! Soprattutto tu che, con Mercurio, Marte e Luna storta sei così tentato di mollare la spugna, non devi permetterti di mollare il colpo! Rimani concentrato e trova tutte le soluzioni possibili a ciò che ti succede!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: più freddo e scontroso del solito. Colpa della Luna: ti abbandona improvvisamente lasciandoti solo e disilluso.

Lavoro: preparati a litigate infinite al telefono con qualche fornitore…

Salute: sfibrato. Il weekend, se possibile, ti risucchiato ancora di più le energie…

Il consiglio del giorno: non ascoltare la Luna e il suo temporaneo volta gabbana: sei assolutamente in grado di finire tutti i compiti extra che ti ha dato il capo entro oggi senza alcun problema! Fidati!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

È proprio vero che al cuore non si comanda. Una vecchina di 91 anni, dopo aver chiamato la centrale di carabinieri per dire che non aveva modo di uscire per farsi la spesa, ha ricevuto in dono un rifornimento dalle forze dell’ordine che, mosse a compassione, hanno deciso di fare qualcosa di concreto per la concittadina. Venere a favore riesce a scaldare pure il tuo cuoricino e ti convince a fare gesti unici che difficilmente verranno dimenticati!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sensuale, accattivante e divertente. Un cocktail irresistibile per chiunque.

Lavoro: presupposti ottimi per iniziare una settimana piena di soddisfazioni!

Salute: Marte ti aiuta a non mollare la presa. Grazie a lui, anche se cadi, sei subito pronto a riprenderti.

Il consiglio del giorno: segui il lampo di genio e compra senza pensarci due volte ciò che ti fa ricordare qualcuno che ami appena lo vedi in vetrina!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il vostro malumore di oggi assomiglia tutto a quello di Katia Ricciarelli al GF Vip. La concorrente ha usato parole dure e piccate nei confronti di alcuni inquilini della casa che mi hanno fatto pensare che pure lei abbia Venere quadrata come voi. A poco servono gli ultimi raggi di Luna a favore: avrete comunque la percezione di non essere ascoltati né capiti e questo, purtroppo, potrebbe farvi alzare la voce in modo molto poco educato…

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: se avete qualche carineria da dire, sfruttate le prime ore della giornata! Se aspettate troppo potrebbe passarvi la voglia…

Lavoro: Mercurio non vi aiuta a mantenere gli occhi fissi su quello che fate… dovete provare a metterci del vostro.

Salute: l’entusiasmo per l’inizio di una nuova settimana vi passerà in fretta…

Il consiglio del giorno: combattete il malumore con una tazza di cioccolata calda con tanta, tanta panna montata! Qualche piccolo abbraccio zuccherino può fare miracoli!

Voto 7 –