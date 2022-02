L’oroscopo di oggi 17 febbraio 2022: Vergine e Capricorno riportano la calma L’oroscopo di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, vede una bella e calma Luna in Vergine che sembra venire a ripulire i resti lasciati dalla Luna piena di ieri, proprio come dopo una festa molto vivace! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, la Luna si sposta nel segno della Vergine. Vorrei farvi notare il sestile perfetto tra Giove in Pesci e Urano in Toro entrambi a 11 gradi. Per chi nel proprio tema natale avesse pianeti importanti come il Sole e la Luna intorno agli 11 gradi di Pesci o Toro, sarebbe davvero il momento giusto per un cambiamento che da troppo tempo rimandate! Soprattutto dopo che Mercurio è rientrato nel segno dell'Acquario, come vi anticipavo nelle previsioni astrali settimanali.

La Luna in Vergine di oggi è ancora sconquassata, tormentata e shakerata dalla Luna piena in Leone di ieri sera. Il segno fortunato di oggi è la Vergine che sa bene riportare la calma dopo la tempesta mentre il segno zodiacale sfortunato di oggi è il Sagittario che sente di non azzeccarne una nemmeno per sbaglio.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Vuoi solo seguire le regole in cui credi e che danno un importante senso alla tua vita. Questa è la lezione che stai imparando da Mercurio e Saturno. Come il super campione Novak Djokovic che dichiara di non voler rivedere le sue posizioni sul vaccino Covid mettendo a rischio la sua carriera. Qui si gioca una vera partita di valori personali e il proprio destino. Tieniti pronto perché la posta in palio è davvero alta.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: in questo mondo di single lo standard di aspettative si è cosi alzato che al momento tu passi.

Lavoro: se esistono delle regole è perché tutti devono rispettarle. Con questo esordio alla riunione condominiale, ti stai proponendo come amministratore. Sei sicuro di voler gestire tutte le grane?

Salute: dimmi la verità, sei uno di quelli che va in palestra solo per fare la sauna, vero?

Il consiglio di oggi: essere sempre sinceri con se stessi è la cosa più importante. Il rischio è di poter diventare impopolari.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Pensa allo stupore dei genitori che diversi anni fa hanno abbandonato in Cina la loro bambina, nata albina, perché pensavano fosse sfortunata e oggi la vedono sulle copertine di Vogue immortalata da grandi fotografi. Al di là del gesto davvero riprovevole, focalizzati sul fatto che Mercurio porta confusione e per questo sarebbe bene dare ascolto a Venere e Marte (a favore) che ti mostrano la giusta direzione dettata dai sentimenti e non dalle paure.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: avresti bisogno di una tenera ed accudente infermiera, anche un po’ sexy e geisha, per recuperare fiducia nei sentimenti e nell’amore dopo la tempesta della Luna piena di ieri.

Lavoro: dovrai trovare il modo di farti perdonare per le scenate da diva isteriche degli ultimi giorni. Ascolta me, punta sul cibo.

Salute: sei sempre in gran forma ma con Mercurio in opposizione sei sbadato come puffo Tontolone.

Il consiglio di oggi: la sfortuna è una questione di punti di vista. Intanto in questo periodo in cui non sei baciato dalla dea bendata un bel cornetto rosso al collo di sicuro male non fa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete pieni di intuito e ottime idee grazie alla ritrovata compagnia di Mercurio. Se dovessi avere bisogno di un buon consiglio probabilmente lo chiederei immediatamente a voi. Anche Mark Zuckerberg, che ha perso un po’ di smalto e di affidabilità nell’ultimo periodo, per risanare la situazione dovrebbe includervi nella sua stretta cerchia di super fidati per formulare nuove strategie di successo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: è tornare a casa e trovare la cena pronta, preparata amorevolmente dalla vostra mamma.

Lavoro:con il ritorno di Mercurio non vedete l’ora di mettere i puntini sulle i sia sui documenti che su tutti gli argomenti su cui avete dovuto discutere nelle ultime settimane. Un po’ troppo rosiconi…

Salute: c’è già la vostra mente che corre tutto il giorno quindi sarà importantissimo farla distrarre sul divano, davanti alla televisione. Questi sì che sono sacrifici…

Il consiglio di oggi: come i secchioni che devono passare a tutta la classe la versione di greco, anche voi siate generosi e distribuite consigli gratuiti a chi ne ha bisogno.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Nella classifica dei segni fortunati siete ancora agli ultimi posti a causa del gruppetto ti pianeti che si trova in opposizione. Non disperate perché siete come Tananai che dopo il flop di Sanremo vince sui social e la sua canzone è un vero tormentone. Ti spoilero una cosina: da primavera cambia tutto e ti troverai sul podio dello zodiaco.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: credo che tu stia annegando in solitudine e dispiaceri e ti ci vorrebbe un salvataggio di Pamela Anderson con annessa respirazione bocca a bocca.

Lavoro: sfoghi tutta la tua frustrazione nel lavoro e sei più puntiglioso e bacchettone di una signorina Rottermehier, non tolleri alcun errore.

Salute: tutto deve essere perfettamente ordinato e pulito come piace a te altrimenti non riesci a rilassarti.

Il consiglio di oggi: ricordati che la ruota gira e gli ultimi diventano i primi. Non disperare.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Senti ancora lo strascico della bella Luna piena di ieri e, come se fossi sulla giostra ‘calcinculo’, dai un ultimo slancio e riesci a prendere il ‘codino’. Anche la giovane e bella atleta russa di pattinaggio artistico Kamila Valiera ha ricevuto, miracolosamente, l’ok per proseguire la gara nonostante fosse positiva all’antidoping. Aspettati un’ottima occasione da prender al volo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la tua criniera è elettrica come se avessi messo le dita in una presa e così sono anche i tuoi sentimenti.

Lavoro: i conti non ti tornano, trova un bravo commercialista che abbia la pazienza ti mettere a posto tutti i tuoi pasticci.

Salute: eviti volentieri tutti i macchinari troppo avanzati perché non riesci a capire dove si trova il tasto start, figuriamoci scegliere il programma giusto per l’allenamento. I cari vecchi bilancieri sono la tua nuova passione.

Il consiglio di oggi: attento alla fortuna perché sei come Charlie che trova il biglietto dorato per poter incontrare Willy Wonka.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei sensibilissima e molto romantica grazie ai buoni influssi della Luna. Ti piace sognare amori sdolcinati e gesti eclatanti come quelli di Taylor Rapp. Infatti l’atleta dei Los Angeles Rams vince il super Bowl e fa una meravigliosa dichiarazione di matrimonio alla sua amata fidanzata. Queste scene da film ti fanno scendere una tenera lacrimuccia, vero?

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai una dispensa piena di baci, abbracci e carezze da regalare alla persona che ami.

Lavoro: dedichi anima e corpo. Con grande dolcezza riesci a guidare tutti i tuoi collaboratori ad un importante risultato.

Salute: l’appuntamento con il movimento è imperdibile, più della puntata del Grande Fratello Vip di questa sera.

Il consiglio di oggi: nella settimana di San Valentino sei tenera e romantica, quasi quasi resti in questo mood da carie ai denti per tutto l’anno.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

A furia di voler stare da sola riesci a tenere alla larga anche il tuo gatto che preferisce ronfare a debita distanza sul suo cuscino. Con tutta questa voglia di solitudine che ti impone Venere trovare una buon'anima che ti voglia anche solo offrire un caffè sarà molto difficile. Attenta perché rischi di fare la fine dei koala ed avere un futuro davvero incerto. In campo sentimentale, si intende…

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: costernata dalla richiesta degli astri di essere più aperta e disponibile con gli altri. Tu vuoi solo pensare a te stessa e che gli altri ti diano dell’egoista poco ti importa.

Lavoro: sei sempre tu a decidere e nessuno osa mettere in dubbio il tuo operato. Sei una vera tiranna.

Salute: ti sei iscritta ad una lezione on Line di power yoga ma a metà sessione stramazzi sul tappetino e chiudi le comunicazioni con la scusa di un ko tecnico.

Il consiglio di oggi: nell’era in cui tutti vogliamo condivide la propria vita tu sei una voce fuori dal coro. Provare ad essere meno orso, no?

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

C’è grande curiosità sul perché l’artista Dargen d’Amico porti sempre gli occhiali da sole. Pare che l’artista sia dell’opinione che non si debba mostrare tutto. Anche tu dovresti adottare la tecnica del cantante non per essere misterioso, anche se ti piacerebbe moltissimo, ma per coprire le occhiaie nere a causa della Luna piena che ti ha tenuto sveglio ed irrequieto per tutta la notte.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: il tuo cuoricino è come il paesaggio desolato post apocalittico, ti ci vorrà qualche giorno per riprenderti dallo Tzunami di sentimenti che ti ha travolto.

Lavoro: questa storia di Mercurio in opposizione prima o poi dovrà essere affrontata. Dopo questa presa di coscienza credo proprio che ci penserai domani.

Salute: fisicamente sei prontissimo ad affrontare i cento metri ostacoli pieni di sfighe.

Il consiglio di oggi: occhiali da sole, contorno occhi ed un trattamento facial per dare un senso di freschezza e recupero almeno alla tua faccia.

Voto . 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai la sensazione che tutto quello per cui ti stai prodigando in questi giorni sia dato per scontato. Con questa Luna storta di oggi e sentendoti incompreso vorresti subito partire per un viaggio e magari visitare una bella città orientale. A breve Seul sarà la prima città riprodotta totalmente nel Metaverso. Questa notizia cade proprio a fagiolo perché potrai fare una breve fuga, appena ne sentirai la necessità, comodamente seduto sul tuo divano ed il bello è che puoi ritornare facilmente tutte le volte che vuoi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: pensi che ci sia troppo poco riconoscimento nei tuoi confronti e che i tuoi baci non siano abbastanza apprezzati e corrisposti. Oggi va così.

Lavoro: invadente e borioso, sei stato volontariamente escluso dalle varie riunioni perché nessuno vuole ascoltare i tuoi consigli.

Salute: L’unica tua consolazione sarà rimpinzarti di dolciumi, caramelle e cioccolatini avanzati da San Ventino perché hai bisogno di tanta dolcezza.

Il consiglio di oggi: disegna il tuo avatar nel Metaverso come un moderno Indiana Jones pronto a scoprire terre, nuove civiltà e tesori nascosti.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Che tutti attendano il tuo declino nonostante i continui benefici influssi di Marte e Venere è davvero prematuro e poco simpatico. Forse non hanno capito che sei come la mitica Sofia Goggia che dopo la rovinosa caduta di un paio di settimane fa si rimette in piedi e vince la medaglia d’argento alle Olimpiadi. Quindi adesso tutti zitti e buoni, altrimenti ci penso io a bacchettarli e difenderti.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei una bomba sexy grazie i benefici influssi si Marte e Venere. Nessuno potrà resisterti.

Lavoro: concentrazione scarsissima, continui a controllare il meteo per il tuo week end fuori porta.

Salute: sei talmente bello e forte che potresti fare la fine di Narciso ed innamorati di te stesso vedendoti nudo allo specchio.

Il consiglio di oggi: sei come un’araba fenice che sa risorgere dalle ceneri e anche il più invidioso deve arrendersi a questa evidenza.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

C’è voglia di movimento nell’aria grazie a Mercurio che oltre a mettere le ali ai tuoi pensieri vorrebbe metterle anche ai tuoi piedini e smuoverti un po’ dai tuoi sacrosanti principi. Anche la Ryanair ha deciso di adeguarsi alla situazione e rimborsare totalmente i clienti che non possono usufruire dei biglietti acquistati a causa del Covid. Non devi stravolgere tutto, bastano piccoli ma significativi accorgimenti.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: potresti sbagliarti e fare un sorriso ammiccante. Vedi che sotto sotto anche tu hai una gran voglia di Amore?!?

Lavoro: idee, parole e fatti sono così veloci che non riuscirebbe a starti dietro neanche la redazione dell’Ansa.

Salute: c’è una timida voglia di movimento opti per una giornata con spostamenti unicamente a piedi. Perché, più che migliorare la tua forma, fa bene all’ambiente.

Il consiglio di oggi: ammorbidirsi ed adattarsi alle situazioni è sempre buona cosa ed anche tu che sei sempre all’avanguardia puoi ‘aggiornare’ le tue regole personali senza intaccare i tuoi importantissimi principii.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra voglia di espansione creativa viene bloccata dalla Luna storta oggi. Per fortuna ci pensa la bella notizia della nascita della bimba di Levante a smuovere un po’ il vostro animo freddino. Il nome della piccola Alma Futura è un inno alla vita, alla dea Venere e un bellissimo omaggio a Lucio Dalla. Dimmi un po’ se non vi siete già sciolti come un gelato al sole.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: come il film che stai guardando sul tuo vecchio DVD che si ferma sul più bello, così per oggi l’amore ed i sentimenti si congelano.

Lavoro: nonostante siate poco ispirati a causa della Luna storta, riuscire a tirare fuori dal cappello ottimi spinti e idee come un bravo prestigiatore.

Salute: solo l’umore vi blocca un pochino perché il resto va come sempre alla grande.

Il consiglio di oggi: non siete capaci di vedere tutto nero, quindi fatevi ispirare dalla bellezza e dalla dolcezza insita nella vita come dei veri poeti.

Voto 8 –