L’oroscopo di oggi 15 settembre 2021: Acquario e Bilancia super sexy Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, Marte entra nel segno della Bilancia dove starà fino alla fine del mese prossimo di ottobre. Marte in Bilancia è il desiderio di far rispettare le regole, di non transigere pur evitando lo scontro diretto. Marte in Bilancia non ama urlare, non ama combattere ma resta fermo e solido su quelli che sono i suoi doveri e suoi valori. L’etica in questo caso è molto potente.

E' con l'oroscopo di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, che la Luna entra nel segno del Capricorno particolarmente fattiva anche grazie al trigono di Urano ma soprattutto che Marte entra in Bilancia. Ci starà fino al 30 ottobre ma, ricordiamocelo, Marte in Bilancia non ci sta proprio benissimo nel senso che Marte, pianeta legato alle energie, alla concretezza, al morso delle passioni incontenibili, è esaltato nel segno opposto alla Bilancia ovvero nel segno dell'Ariete.

Marte in Bilancia sono le energie che cercano di trovare una risposta diplomatica, una pace interiore ma anche esteriore, una modalità più pacata per esprimere quello che desiderano. Non toccate però Marte in Bilancia sulle questioni etiche perché lì proprio non transige! Avete presente Alexandria Ocasio-Cortez che si presenta al Met Gala di NY con un abito da sera con su scritto "tassate i ricchi"? Ecco, questo è un meraviglioso esempio di Marte in Bilancia: pur con classe ma non ve ne lascia scappare una…

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Confuso e arrabbiato come il padre che, infuriato col barista che ha venduto dell’alcool alla figlia minorenne, si è lanciato nell’esercizio commerciale per picchiare il proprietario… sbagliando posto! Che ti serva da esempio, Arietone: prima di partire in quarta e lanciarti contro qualcuno, controlla almeno che centri qualcosa! Mercurio e Marte, entrambi opposti, sembrano riuscire benissimo nell’intento di confonderti le idee! Senza contare che la Luna risveglia il tuo caratteraccio sopito…

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: per colpa della Luna i tuoi messaggini romantici potrebbero sembrare un po’ più spenti del solito.

Lavoro: vorresti tanto lasciarti andare alla creatività senza limiti ma quel Mercurio opposto sembra davvero intenzionato a incasinarti tutti i i pensieri…

Salute: Marte, purtroppo, è infine entrato in opposizione. Trovare le energie giuste, oggi, sarà facile come beccare un parcheggio libero, in centro a Roma, nel weekend.

Il consiglio del giorno:

Voto 6 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dicono che uno degli effetti della pandemia sia stato quello di tornare con gli ex. Pur avendo come simbolo di questa tendenza Ben e JLo, ti vieterei assolutamente di procedere nella medesima direzione. Benché la Luna potrebbe metterti addosso della malinconia per il passato, Venere assicura comunque che si tratterebbe di un disastro preannunciato! Prendi tutte le distanze possibili ed immaginabili da qualsiasi situazione amorosa poco chiara o poco proficua: meglio da soli che con delle gatte da pelare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: sbaciucchiamenti, abbracci, tenerezze… non è roba per te oggi.

Lavoro: spronato a dare del tuo meglio dai tuoi capi. Peccato che tu faccia a presto a distrarti in giornate come questa.

Salute: qualche grammo di energia in meno rispetto a ieri: tutta colpa di Marte.

Il consiglio del giorno: dribbla le richieste di appuntamenti e cene fuori come fossi un centravanti di fama mondiale: non è il momento propizio per qualche nuova conoscenza!

Voto 7 –

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Pronti a prestare la vostra creatività e a metterla in gioco per dare il via a progetti mirabolanti! Vi vengono in mente soluzioni talmente geniali che potreste addirittura proporvi come nuovi architetti degli Apple Store di futura generazione! I “templi della mela” sono spesso talmente alternativi che solo una mente affilata come la vostra potrebbero carpirne il vero valore artistico! E poi, diciamocela tutta, con questo Mercurio a favore, i piani più assurdi sono proprio quello che cercate!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: via libera alla libido e alla passione carnale. Non so, però, quanto questo possa portare al fiorire di qualcosa di più.

Lavoro: oggi le sedici riunioni in fila che avete in programma non vi pesano: siete pronti a dare il meglio di voi e a presentare i risultati delle vostre ricerche!

Salute: l’ingresso del pianete delle energie a vostro favore vi fa l’effetto di un carica batterie wireless ad alto voltaggio! In tempo zero sarete al 100%!

Il consiglio del giorno: è tempo di rispettare le promesse fatte: finalmente riuscirete a portare a termine quello che avete iniziato! E non fatevi problemi se siete in ritardo sulla tabella di marcia: meglio tardi ma bene che presto e male!

Voto 7 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Fai come Loretta Goggi e ritirati dalle scene. Super criticata dagli hater perché si è concessa al playback, come altri artisti, durante un ultimo evento musicale, ha deciso di chiudere tutti i canali social e dedicarsi ad un detox virtuale quasi totale. Fra Luna opposta ed un Marte che va ad unirsi a Mercurio in quadratura, ti consiglierei la stessa strada. Più distanza metti fra te e chi ha intenzione di criticare i tuoi selfie, meglio starai!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: mille dubbi su ogni aspetto della vostra relazione! Ma proprio oggi la Luna doveva mettersi storta!?

Lavoro: chi ti parla di responsabilità, fretta e scadenza non ha capito che tu hai un Mercurio quadrato pronto a mettersi di traverso in ogni cosa che fai!

Salute: spompato. Alzarsi, stamattina, potrebbe essere molto più complesso del solito!

Il consiglio del giorno: evitate di schierarvi durante litigi fra amici o fra familiari. Montate bandiera elvetica e fingete una momentanea perdita dell’udito. “Solo gli invisibili sopravvivono”.

Voto 5 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Sotto stress. Come i nostri amici felini che, secondo un recente studio scientifico, sembrano essere particolarmente sfibrati dalla nostra imperterrita presenza fra le mura domestiche a causa dello smartworking. Anche tu soffi come i mici contro Saturno e Venere storti, arruffando il pelo e sperando che se ne vadano presto! Tranquillo Leoncino: a fare da balsamo per il tuo mantello stressato è arrivato Marte: il suo carico di energie ti aiuterà a sopportare, con classe, il periodo poco semplice!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: relazioni complesse dove fai fatica a capire quello che vuoi veramente. Sicuro di volerle continuare?

Lavoro: ignora le opinioni dei colleghi e tira dritto mentre fai orecchie da mercante: ti renderà più sicuro delle tue scelte e rapido nelle esecuzioni.

Salute: ringalluzzito: non ti aspettavi che il pianeta delle energie citofonasse al tuo campanello!

Il consiglio del giorno: è il momento giusto per lasciarti andare a qualche eccesso! Fidati delle tue capacità e del tuo autocontrollo: uscire dalle righe potrebbe essere l’unico modo per raggiungere qualcosa di importante!

Voto 7 +

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Luna smuove in te emozioni e reazioni che pensavi di aver sepolto ben bene sotto la superficie. Ed ecco che, non appena vedrai il filmato del gattino salvato da un volo di diversi metri durante un partita di football, gli occhi ti si riempiranno di lacrimucce e tirerai un sospiro di sollievo! Non aver paura di mostrare il tuo lato più tenero! Proprio ora che la Venere sta lavorando per farti trovare qualcuno di interessante non puoi mica tirarti indietro!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: romantica quanto basta per rispondere, ammiccando, ad un messaggino tenero da parte di qualcuno che sa come prenderti!

Lavoro: meno rapante del solito. Entri in ufficio senza sopracciglio già alto.

Salute: la Luna addolcisce una giornata meno energica del solito: poco importa se non hai più Marte dalla tua, riesci comunque a affrontare la giornata con positività.

Il consiglio del giorno: sfrutta Venere e Luna a favore: in un giro di shopping furente sono certa che torneresti con minimo una decina di shopping bag piene di rifornimenti utili per il tuo guardaroba. Dal cappotto alla lingerie!

Voto 8 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il Papa, durante una omelia, si è comodamente seduto su una poltrona dichiarando candidamente di non avere più 15 anni e di poter tranquillamente sedersi per svolgere le sue funzioni. Chiederei anche a te, sinceramente, di sederti per un momento. Non tanto perché ti mancano le energie (con un Marte appena entrato a favore saresti pronta a scalare l’Everest!) ma la Luna quadrata impone tu ti prenda del tempo per riflettere con calma e ponderare su alcune cose da fare! Prenditi tempo!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: non propriamente avvezza ai messaggini romantici scambiati su chat.

Lavoro: tiri dritto come un treno senza aspettare ok e nulla osta vari. Il tempo è denaro e non aspetta chi non ha voglia di lavorare!

Salute: umore non esattamente al top. Nemmeno un cappuccino con tanto di crema potrebbe salvarti.

Il consiglio del giorno: attenta a non fare promesse o minacce: la Luna è troppo storta e antipatica mentre Mercurio, a super favore, potrebbe farti mantenere la parola data troppo in fretta!

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Rose romantiche (costose e tatuate) per Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo. Per loro sembra essere esploso un amore incommensurabile e pieno di colpi di scena, quasi assicurati! Anche tu non sei poi così lontano da rivelazioni d’amore intense e piene di passione: il cocktail di Luna e Venere a favore è micidiale! Riesce a sorprenderti con batticuori improvvisi ovunque… persino mentre sei in fila alle poste per pagare le multe! Occhi aperti!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: è un tripudio di emozioni e sensazioni tenere! Quasi non ti senti pronto!

Lavoro: è arrivato il momento di attendere per i risultati. Un po’ come quando inforni una torta e preghi che vada tutto bene!

Salute: sostenuto da Luna e Venere: recono a darti un senso di tranquillità e benessere per niente male!

Il consiglio del giorno: cambia stile, colore di capelli o semplicemente outfit. Oggi puoi consentirti di sperimentare!

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti riprenderai presto, Sagittario. Marte si è appena spostato dalla quadratura e, anche se non immediatamente, potrai presto rimettere mano ad un po’ di energie che pensavi di aver perso totalmente. Non corri di certo il rischio di fare come il ladro che si è addormentato sul terrazzo dell’appartamento che stava svaligiando! Tu sei molto più scattante e pronto a reagire di lui! Senza contare che Mercurio è già pronto a farti frullare interessanti idee in testa!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: meno timoroso del solito: oggi potresti anche deciderti a farti avanti!

Lavoro: finalmente libero di agire! Ti lasci andare e proponi finalmente quel progetto che hai in cantiere da troppo tempo!

Salute: le energie rifioriscono e sei pronto a riprendere le lezioni di Zumba da dove le avevi lasciate!

Il consiglio del giorno: concediti nuovamente di sognare in grande! I pianeti supportano i progetti ad ampio raggio e, grazie a Marte, potrebbero non rimanere più soltanto sul taccuino degli appunti in sola versione teorica!

Voto 8 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Vorresti tanto toglierti qualche sassolino dalla scarpa come ha fatto Morgan recentemente. L’artista si è sbottonato su alcune questioni in sospeso in merito ad X-factor e ai suoi “giudici preferiti” dando adito a chiacchiericcio e gossip… come prevedibile! Benché la tentazione sia tanta e la Luna vorrebbe ti sfogassi da questi pesi, ti chiederei di tenere duro e non cedere: Mercurio quadrato già ci fa sapere che non sarebbe una decisione saggia farsi scappare parole troppo pesanti…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: bacini fugaci e volanti, risvegliano in te qualche batticuore.

Lavoro: difficile farsi comprendere e convincere gli altri. C’è bisogno di impegnarsi un po’ di più.

Salute: Marte ti toglie tutte le voglie di iniziare la giornata. Per riuscirci hai bisogno, almeno, di un paio di caffè extra-strong.

Il consiglio del giorno: non scoraggiarti per le difficoltà che incontri: ci sarà sempre il modo giusto per riuscire e tu, con questa Luna, hai buone possibilità di trovare il modo giusto per farlo!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Novak Djokovic ha condiviso lo stesso stato umorale che provi oggi: nervoso per questa Venere quadrata che ti scombina i piani e leggermente carico di energia da far esplodere grazie all’ingresso di Marte a tuo favore! Il tennista ha però distrutto una racchetta per la rabbia durante un match del Grande Slam… tu invece faresti meglio a tenere il controllo! Ascolta i suggerimenti saggi di Mercurio e non dare in escandescenze senza motivo!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: con questa Venere è tanto se non mandi tutti a quel paese… figurarsi pensare ad appuntamenti e simili.

Lavoro: ci vuole capacità decisionale, oggi. Attiva gli influssi di Marte e Mercurio e preparati ad apporre la tua sigla su grossi contratti!

Salute: scarica di adrenalina dal pianeta delle energie. Risveglia anche il mignolino addormentato!

Il consiglio del giorno: il pianeta delle energie è finalmente a tuo favore: potresti persino pensare di fare quella lezione di prova di salto col tappeto elastico!

Voto 7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Aggressivi, focosi e sensuali come Madonna che ha aperto le premiazioni degli MTV VMA 2021 vestita da dominatrice? No, direi non ancora. Benché Venere stia affilando il vostro sex appeal e la Luna lavori intensamente per rimettervi in contatto con la vostra sicurezza, il ricordo di Marte opposto è ancora troppo vicino per farvi eccedere con un look procace e con una modalità da conquistatori di cuori! Nulla vi vieta di lavorarci su comunque! Anzi… pian piano riguadagnerete terreno!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: incredibile ma vero: riuscite a lasciarvi andare a qualche film mentale con tanto di batticuore!

Lavoro: più resistenti del solito. Non vi mettete a piangere dopo la prima mail dal tono focoso che ricevete (aspettate almeno la terza!).

Salute: rinfrancati dallo spostamento di Marte. Ora non avete più bisogno di caramelline zuccherose come supporto energetico durante tutta la giornata!

Il consiglio del giorno: godetevi il ritorno delle energie con un sano giro in bicicletta dopo il lavoro. Spezzare la monotonia porta sempre i suoi benefici!

Voto 7 +