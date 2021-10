L’oroscopo di oggi 15 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Gemelli e Acquario odiano la solitudine Nell’oroscopo di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, la Luna si trova nel segno dell’Acquario che è legato a tutto ciò che parla di socialità e condivisione. In più proprio questa Luna sarà per buona parte della giornata congiunta a Giove, il pianeta del piacere e della goliardia. Anche i pianeti in Bilancia amplificano questo bisogno di socialità, intesa proprio come attenzione e coinvolgimento dell’altro! Ecco le previsioni astrali per l’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, venerdì 15 ottobre 2021, la parola d'ordine è "social". La Luna si trova nel segno dell'Acquario e per buona parte della giornata ronzerà attorno a Giove, il pianeta della convivialità, della chiacchiera, degli abbracci e dei gruppi di amici. Intanto Sole, Marte e Mercurio stanno ancora nel segno della Bilancia. Vedremo se prima della fine della settimana si sposteranno. La particolarità dei segni d'aria è proprio l'attitudine alla socievolezza benché ciascuno la esprima a modo suo. Il segno fortunato di oggi è la Bilancia che non si ricorda nemmeno più di quando metteva il dovere prima del piacere. Il segno sfortunato di oggi invece è il Capricorno che notoriamente non ama tutti questi eccessi di buonumore.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La tua vita sembra più confusionaria e, a tratti, “allegra” delle strade di Roma. Fra cinghiali, istrici e ora pure un toro a pascolare fra le strade della capitale, nessuno sa quale potrebbe essere il prossimo animale che deciderà di regalarsi delle “vacanze romane”! Nel tuo caso, la colpa della confusione odierna è ancora di Mercurio. La sua posizione opposta sembra farti vivere davvero delle situazioni astruse… assicurati di avere una macchina fotografica per immortalare tutto quello che ti capita!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: preparati a qualche pazzia per amore: Luna e Venere sembrano volerti vedere mentre fai faville!

Lavoro: hai poca pazienza. Potresti finire per dare di matto e sbraitare qua e la per nessuna ragione apparente.

Salute: la Luna riesce a darti quel pizzico di energia in più utile per affrontare la giornata. Peccato che Marte, invece, di energie non te ne voglia dare nemmeno un po’!

Il consiglio del giorno: Marte opposto non può azzerare completamente le tue energie se c’è una Luna a favore come quella di oggi! Cerca di investire bene le poche forze che ti rimangono… non strafare!

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro (21 aprile – 20 maggio)

WhatsApp ha annunciato in via ufficiale che dal 1° novembre non offrirà più supporto per tutti i dispositivi più vecchi che utilizzano ancora Android in versione 4.0. Come puoi intuire, anche per loro è arrivato il momento di darci un taglio… ed anche per te potrebbe valere la stessa regola. So che Saturno e Luna quadrati si frappongano fra te e la tua inesauribile attitudine all’accumulo compulsivo. A volte, però, è necessario lasciare indietro cose, situazioni e persone che hanno già esaurito il loro ruolo nella tua vita. Pensaci!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: scontroso e un po’ brontolone. Oggi starti vicino non è esattamente una passeggiata…

Lavoro: Saturno e Luna quadrati sono in combutta: potrebbero farti arrivare ad uno scontro diretto col tuo capo in merito a dettagli importanti delle tue mansioni.

Salute: due cose sulle quali non devi esagerare: le polemiche sterili che ti mettono solo malumore e i dessert dopo pranzo! Entrambi ti lascerebbero un grosso peso sullo stomaco…

Il consiglio del giorno: se proprio non ce la fai a buttare nel cassonetto alcuni vecchi vestiti, regalali! Sapere che avranno ancora vita potrebbe essere un aiuto nel lasciarli andare!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete un po' in mezzo come il prezzemolo! Oppure come Mosca, e la Russia, che continuano a mettere becco negli affari internazionali fra Cina e Taiwan! Comprendo che Mercurio e Luna a favore vi invoglino a dire le vostre su praticamente qualsiasi cosa vi capiti a tiro ma ricordatevi che avete una Venere opposta che non rende proprio piacevoli le vostre opinioni alle orecchie di tutti. Prima di dire cosa pensate sul vestito di una collega… chiedetevi se volete arrivare a litigarci!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per quanti sforzi facciate per apparire belli e interessanti, Venere opposta ha già deciso che: no, voi al momento in amore non dovete avere successo.

Lavoro: nulla può fermarvi nella vostra scalata verso il successo!

Salute: ottimisti. Riuscire a ridimensionare i problemi che dovete affrontare con una razionalizzazione raffinata vi aiuterà a non cadere fra le grinfie ansiogene della Venere opposta.

Il consiglio del giorno: non rovinate il momento delle coccole col partner con la vostra solita parlantina. Godetevelo in silenzio!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Con l’avvento del Green Pass, il rientro in ufficio sembra iniziare, seppur a passi lenti e ben calcolati. Le grandi aziende stanno considerando un nuovo inizio con, al massimo, la presenza in contemporanea del 40% dei dipendenti. D’altra parte, come tutti i grandi progetti, le cose vanno fatte passo dopo passo senza correre. Anche tu dovresti prenderla così, sai? D’altro canto Mercurio non ti consente ancora di fare le cose di fretta…!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: anche se non capisci le ragioni del partner, fatti trascinare comunque dal suo entusiasmo. Potrebbe essere l’occasione giusta per conoscerlo un po’ di più!

Lavoro: confuso da tutte le mail sulle nuove procedure che ti inviano. Ma perché devono scrivere sempre dei poemi per spiegare delle cose semplicissime!?

Salute: Marte richiede ancora interventi a base di caffeina extra per tenerti sveglio…

Il consiglio del giorno: se non ti senti sicuro di dare delle risposte, piuttosto che inventarle, chiedi del tempo per verificare. Sempre meglio arrivare al fondo della questione e dare informazioni giuste in ritardo piuttosto che inventarle di sana pianta per fare bella figura!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone (23 luglio – 23 agosto)

In Colorado un alce è stato finalmente liberato da un copertone che si trovava al collo da ben più di due anni! Le motivazioni per le quali l'animale si sia trovato addosso un "gingillo" del genere non sono ben chiare… Quello che importa a noi però è il fatto che finalmente si sia liberato di un peso del genere! Non temere caro Leone: presto anche anche tu verrai salvato da qualcuno che ha intenzione di sottrarti agli influssi pesanti di Luna e Saturno… Non perdere la speranza!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: non propriamente romantico. Oggi, con questa Luna opposta, non sei esattamente in vena di carinerie come bouquet di fiori o scatole di cioccolatini…

Lavoro: Mercurio ti aiuta a sbrogliare matasse e affari d’ufficio che normalmente ti guarderesti bene dal risolvere! Salute: Venere riesce ad addolcirti l’umore mentre Marte prende il sopravvento e ti carica di energia.

Il consiglio del giorno: oggi è cosa buona e giusta farsi gli affari propri e non promettere soccorso a colleghi e amici con la tua solita voglia di fare l’eroe… Potresti far fatica a ultimare quello che hai sulla tabella di marcia! Evita di focalizzarti su altro!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Il Politecnico di Milano ha adottato una nuova regola per i suoi studenti stranieri: niente accesso alla laurea per loro se non hanno conseguito almeno un esame in lingua italiana. Mentre per alcuni può suonare una regola ingiusta, per il rettore dell’università è un ottimo modo per spronarli a restare in Italia e a trovarsi meglio! Non a tutti, purtroppo, le tue soluzioni piaceranno, cara Verginella. Tutta colpa di Venere quadrata che ti rende poco empatica e, all’apparenza, pure antipatica.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere non vuol sentire ragioni: i tuoi sentimenti, per ora, devono starsene sparpagliati e in disordine. Non puoi farci molto…

Lavoro: giornata un po’ noiosa. Mancano stimoli forti. (Mai che nessuno sbagli un congiuntivo in una mail, ad esempio…!).

Salute: qualche problemino con Venere ce l’hai: non aiuta il tuo amore né la sicurezza in te stessa… lavoraci!

Il consiglio del giorno: se fai fatica a far capire le tue emozioni agli altri, fai quello che sai fare meglio: crea dei chiarissimi diagrammi a torta per far comprendere a chi ti sta vicino il caos che ti propina questa Venere quadrata!

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Mentre Draghi rivolge parole importanti in merito alla situazione afghana, il presidente Mattarella si è recato in Germania per parlare con il presidente tedesco in merito ai rapporti fra le due grandi potenze europee. Come loro, anche tu oggi ti senti investita di incarichi importanti ed hai tutta l'intenzione di portarli a termine nel migliore dei modi! Tutto merito della Luna favore che, con Marte a farle compagnia, ti fa sentire fondamentale e decisiva.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: fai faville. Che tu sia single o in coppia oggi le emozioni sembrano esplodere e popolare la tua giornata! Lavoro: hai intuizioni fenomenali che ti permettono di risolvere in pochissimo tempo ogni magagna!

Salute: parti da casa in tenuta ginnica convinta che oggi, con tutti questi pianeti a favore, troverai pure del tempo per uno speed workout!

Il consiglio del giorno: non aver paura di firmare contratti importanti: la giornata richiede decisione e coraggio! E tu, modestamente, li hai entrambi!

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dopo il down di Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg sta passando un bruttissimo periodo. Articoli e commenti su di lui si sprecano, portando all’attenzione di tutti errori del passato e aspetti del suo business poco chiari… oggi ti senti messo sotto torchio come lui. Per colpa di Luna, Saturno e Giove ti sembra quasi di dover dare giustificazioni per tutto quello che fai… persino andare in bagno sembra aver bisogno di una certificazione in carta bollata!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: la Luna di oggi ti fa guardare dentro e chiederti se quello che vivi al momento è ciò che vuoi veramente! Lavoro: ti scontri pesantemente su alcune questioni che, in ufficio, non riesci proprio a mandar giù. Son quasi sicura che ti sentiranno urlare dall’ufficio di fronte!

Salute: non dimenticarti di fare i tuoi esercizi di stretching mattutino! Ti vedo un po’ “incriccato”…

Il consiglio del giorno: ritagliati un momento della giornata per dedicarti a quel libro fantasy horror che ti sei comprato qualche giorno fa. Hai bisogno di prenderti i tuoi spazi!

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Durante una recente polemica, Fedez è stato preso di mira per alcune supposte critiche alla qualità dei concerti di Emma Marrone di qualche anno fa. A salvare capra e cavoli è arrivata Emma che, chiamata in causa dal rapper, ha tranquillizzato tutti dicendo che non si era affatto sentita offesa! Come lei, tu arrivi carico di empatia e voglia di mettere la pace ovunque vai. E sì, te lo confermo, è ancora Venere a renderti pure paladino della giustizia che nemmeno Sailor Moon!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ci sono romanzieri che si stanno ispirando a te per scrivere i loro manuali di ars amatoria!

Lavoro: hai in mente la lista degli appuntamenti della giornata già prima di entrare in ufficio! Sei carichissimo e preparato per affrontare il tuo turno di lavoro!

Salute: non avverti stanchezza. Nemmeno dopo le due ore di straordinario intenso che hai regalato al tuo capo!

Il consiglio del giorno: sfrutta il freddo di questo periodo. Proponile una passeggiata dopo cena e, vedrai, che con le basse temperature, stare vicino sarà più semplice!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Sei pronto a far volare stracci come recentemente è successo al Grande Fratello VIP. Non ti tieni "il cece in bocca" come Ainett Stephens che durante l'ultima puntata ha candidamente ammesso di non sopportare Dayane Mello che, durante l'ultima edizione, ha soltanto rotto le scatole a tutti quanti. A renderti diretto e, a tratti, cruento sono Mercurio e Marte quadrati. La loro influenza non farà risparmiare a nessuno le tue critiche… spero siano pronti (soprattutto in ufficio).

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: hai perso un po’ la mano coi complimenti e con l’arte della seduzione… devi leggerci sopra un saggio al più presto…

Lavoro: per quanto ti impegni, sembra non esserci modo di liberarti definitivamente di tutta li lista di cose da fare…

Salute: Mercurio e Marte ti imporranno di prenderti una pausa per riprendere fiato. Non spingerti troppo oltre!

Il consiglio del giorno: allarme rosso: perderai la pazienza facilmente. Fai scorta di antistress.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Metti al servizio le tue idee e la tua intelligenza per fare del bene… così come sta facendo Instagram. Dopo alcune ricerche di mercato e dati in merito alla salute mentale dei suoi utenti (soprattutto sui giovanissimi), il social ha deciso che cambierà gli algoritmi per far sì che vengano mostrati sempre meno contenuti pieni di odio e sempre più post positivi. Si mettono in campo quindi ragionamenti complessi e pieni di automatismi che solo uno come te, con Mercurio e Marte a favore, sarebbe in grado di capire!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: provocatorio. Ami stuzzicare il partner e usare tutta la tua sensualità!

Lavoro: la Luna ti rende ancora più geniale: hai idee interessanti sia per il business che per attività di team building!

Salute: Venere e Luna sono alleate importanti. Affiancano Marte per assicurarsi che tu sia instancabile e inattaccabile!

Il consiglio del giorno: organizza una serata fra amici simile ad una Escape Room professionale! Saresti in grado di far vivere emozioni uniche ai tuoi ospitati!

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Che ci credano o no, il recente film “Dune” non è soltanto un colossal fantascientifico ma nasconde anche dei messaggi attualissimi che esortano a prenderci cura della nostra Terra (parola anche dei due protagonisti!). Peccato però che non tutti abbiano colto la morale… forse perché la pellicola è un po’ criptica, come voi! Con questa Venere storta si fa fatica a capire cosa pensate e cosa provate nel profondo del vostro cuoricino! Provate ad aprirvi un po’ di più!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: sempre meno decisi. Venere vi mette tantissimi dubbi e vi obbliga a sforzarvi per comprendere quello che volete davvero…

Lavoro: non nascondete “sotto il tappeto” gli errori dei colleghi. Per fare loro un favore rischiate di fare brutta figura col capo.

Salute: Venere non è una grande alleata per oggi. Abbatte il vostro umore e non vi aiuta ad affrontare con sano ottimismo un giornata sfiancante.

Il consiglio del giorno: mentre aspettate che la Luna venga a farvi visita, aiutando non poco le vostre emozioni a rifiorire, non cedete alla scontrosità di Venere quadrata! Non è mica vero che il mondo ce l’ha con voi!

Voto 6