L’oroscopo di oggi 15 dicembre 2021: Leone e Scorpione sono un vulcano di emozioni Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, saranno le emozioni ad essere protagoniste e soprattutto quelle emozioni che non riusciamo a trattenere. Saranno soprattutto Toro, Leone, Scorpione e Acquario ad essere coinvolti in questo turbinio di sentimenti incontrollati. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, la Luna si trova nel segno del Toro e per buona parte della giornata ronzerà attorno a Urano quadrandosi a Saturno. Questa combinazione, unita a Venere che è comunque ancora molto vicina a Plutone da inizio settimana, segna un momento di grande confusione dal punto di vista sentimentale, emotivo e dei valori.

Tutto questo subbuglio emotivo, proprio nei giorni più intensi dal punto di vista sentimentale, può creare qualche problemino soprattutto ai segni coinvolti ovvero i segni fissi che sono Acquario, Toro, Leone e Scorpione.

Il segno sfortunato per oggi infatti sarà proprio lo Scorpione che non riuscirà a tenere la bocca chiusa nemmeno cucendosela mentre il segno fortunato sarà il Sagittario che, benché impetuoso, risulterà particolarmente sexy.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

In Spagna due agenti si sono immersi senza muta per salvare il cane caduto in un lago ghiacciato. Certamente mio caro Ariete con Venere e Mercurio così poco ben disposti tu avresti avuto parecchie esitazioni prima di lanciarti nelle acque gelide per salvare il povero animale. I due pianeti hanno la capacità di infondere sicurezza, forza e velocità di pensiero e questo ti manca moltissimo. Dopo l’impresa avrai la scusa per rifocillarti con un buona bevanda calda, vista la stagione un vin brûlé è consigliassimo.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: la Luna oggi si prende cura di te con un ottima torta pere e cioccolato approfittane per scegliere una bella compagna a cui offrire la merenda. Lavoro: saprai sostenere il ritmo incalzante di questa giornata nonostante lo scarso entusiasmo che ti da Venere. Salute: non farti abbattere da questa giornata pesante, hai ottime forze per affrontarla al meglio. Il consiglio del giorno: le buone azioni portano altre buone azioni, chi da, riceve.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Gli effetti benefici di Venere e Mercurio si vedono benissimo e la tua ritrovata calma rende le tue giornate decisamente piacevoli. Se non fosse per qualche piccolo fastidio che ancora ti irrita oggi andrebbe benissimo. Alla notizia che il colosso Migros ha prodotto uova sode vegane che hanno lo stesso gusto delle uova il tuo sopracciglio destro ha iniziato a traballare. Non ti preoccupare che nessuno oserà mai metterle nel tuo piatto spacciandole per vere uova. Te lo prometto.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: saprai apparecchiarti occasioni davvero ghiotte, il tuo appetito oggi è insaziabile. Lavoro: per tua somma gioia, il documento su cui stai lavorando da tempo è completo. Sarà stato Mercurio a metterci lo zampino? Salute: incredibile hai puntato prestissimo la sveglia per poterti allenare, il personal trainer ti fa i complimenti per l’ottima iniziativa. Il consiglio del giorno: non bisogna mai scherzare con il cibo, per te è un argomento serissimo. Meglio, direi sacro.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Piccole nevrosi e sbalzi di umore caratterizzano la giornata. Si tratta di Marte che non vi da pace. Come il Dromedario che è scappato dal presepe vivente negli USA ed è stato fortunatamente ritrovato dopo una fuga di quasi ventiquattro ore, anche voi vorreste intraprendere una corsa sfrenata per nascondervi lontano fino a domani. Vi basterebbe fare spallucce e provare a farvi scivolare tutto addosso so che è più facile a dirsi che a farsi ma le stelle si muovono, non restano ferme e anche questo periodo passerà.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: desiderate calma e tempi dilatati perché l’amore va goduto piano piano come i veri seduttori. Lavoro: grande ripresa dei ritmi produttivi, anche il capo non riesce a starvi dietro, non sa più come tenervi impegnati. Salute: carichissimi, quasi nevrotici, quando suona la sveglia siete già vestiti e pronti ad uscire di casa. Il consiglio del giorno: scappare dai problemi non porta alla loro risoluzione. Li affronteremo uno alla volta, insieme.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Solo la Luna oggi potrà darti conforto come una amorevole mamma che ti accoglie dopo la settimana che hai passato in trasferta all’università. Venere e Mercurio sono i due bulletti che hai in classe e tu, che sei un tenerone, non sai più come schivarli. A Roma il sindaco Gualtiero sta promuovendo una bellissima iniziativa, i tratta dell’apertura di un ufficio per le discriminazioni per la comunità lgbt+. Vista la grande sensibilità su questi argomenti nella capitale vorresti proporre un ufficio per le discriminazioni dei due pianeti che che al momento ti hanno preso di mira. Prima di scrivere la lettera vieni a trovarmi così ti spiego bene cosa ti succederà nel 2022, ricorda che per i transiti ti basta la tua astrologa del cuore.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: ti stai nascondendo da Venere pianeta dell’amore, come da una vecchia fidanzata gelosa, e hai deciso di organizzare in casa tutti i tuoi incontri amorosi. Sei sicuro che facendo così non ti beccherà? Lavoro: se il vostro nuovo collega Mercurio dovesse avvicinarsi per darvi dei consigli non credetegli e fate l’opposto di quello che vi suggerisce. Salute: tutta la frenesia che c’è nell’aria ti ha dato solo un gran mal di testa. Oggi vai di Moment.Il consiglio del giorno: la gentilezza, dovrebbe diventare una materia da studiare nelle scuole, forse così facendo potremmo davvero auspicare ad un mondo milgliore.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Per la tua gioia ritornano sul mercato le musicassette , prodotte da Dirty Tapes, con tutti i grandi successi dagli anni settanta ai novanta. Un’ottima notizia per risollevare il tuo umore malamente colpito da un gran nervosismo. Ti vedo già sfrecciare sulla tua macchina capelli al vento e musica a tutto volume insieme al buon Marte in chiodo di pelle. Al grido ‘rock save us all’ fai la linguaccia all’arcigna e borghesissima Luna che ti si oppone. Forse non risolverai molto ma di sicuro ti darà grande soddisfazione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: incontri tormentati e qualche piccola incomprensione che cercherai di risolvere con la prestanza fisica. Sei in un romanzo Harmony. Lavoro: sei innervosito dagli impiccioni dell’ufficio. Per fortuna hai organizzato una riunione dal tuo cliente preferito per poterli evitare fino a domani. Salute: guidare per chilometri in autostrada è ottimo per distendere i nervi e aiuta a liberare la testa per lo sviluppo di nuove idee. Lo sapevi?. Il consiglio del giorno: la musicoterapia potrebbe a fare al caso tuo per imparare a distendere i nervi. Lo dico piano per non farti arrabbiare, ne hai bisogno leoncino caro.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei la favorita degli astri mia cara e non hai rivali! La Luna, Venere e Mercurio sono le tue fate madrine che con il tocco delle bacchette magiche ti donano le migliori qualità: bellezza, gentilezza ed intelligenza. Sei potentissima come i Maneskin che si sono esibiti alla finale di Xfactor acclamati al Forum di Milano da grandi Star della musica e hanno adombrato il colosso Cris Martin dei Coldplay. Non dirlo agli altri segni ma sei la mia preferita.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: hai preparato i dolcetti della fortuna cinesi ed i bigliettini che hai scrittto hanno delle intenzioni ben chiare su come vorresti proseguire la serata. Brava! Lavoro: stai ribaltando l’ufficio e con Mercurio dalla tua, hai deciso di recuperare tutto il tempo perduto lo scorso mese… Salute: sei carica e piena di entusiasmo, hai anche corretto le schede che ti hanno preparato in palestra e hai spiegato gli errori all’allenatore… precisissima. Il consiglio del giorno: bella e brava saprai mostrare e rendere utili le tue innate dote .

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La prima puntata del reboot di Sex and the City ha fatto piangere disperatamente migliaia di appassionati… quasi tutti, tranne te. Come Carrie credi nel grande amore ma con i transiti del momento il tema sentimenti è stato messo nella to do list di Marzo. Gli influssi benefici di Venere sono un ricordo lontano, non per questo resterai a casa a fare la ‘calzetta’. Il dinamico Marte ti invita ad essere intraprendente, dinamica e sexissima ovviamente con un ‘cosmo’ in mano.Ti basterà un paio di tacchi alti, magari di Manolo Blanick, ed è fatta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: con la Venere storta, avrai voglia solo di stare tranquilla a casa con un chilo di gelato e guardare Bridget Jones. Vengo a farti compagnia, va bene? Lavoro: con la sfera amorosa in crisi, dedicherai anima e corpo ai tuoi progetti lavorativi. Non tutto il male viene per nuocere. Salute: per non farti confondere dai problemi di cuore, Marte ti porta a fare una lunga e rigenerante corsetta nel parco e ricomparirà il buon umore. Il consiglio del giorno:hai deciso di non basare tutta la tua vita sull’amore. Ottimo, avrai più tempo da dedicare ai progetti a cui tieni.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai deciso di andare a fare shopping natalizio a Bologna così potrai ammirare le bellissime luminarie con le frasi di celebri canzoni come ormai suole la tradizione della bella città Emiliana. Anche questa volta non sei andato da solo perché Venere e Mercurio non ti lasciano per un secondo. Con il pianeta del pensiero discorrerai animatamente sui testi delle canzoni di Guccini, mentre con il pianeta delle bellezza appena scorgerai il neon fucsia dedicato a Raffaella Carrà, intonerai un bel ‘A far l’amore comincia tu’.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei sexy e caldo come non mai, lanci occhiatine come frecce di cupido e sei inseguito da uno stuolo di ammiratrici ma inspiegalmente stai fuggendo… . Lavoro: invece di Alexa, tu chiami direttamente Mercurio, il pianeta del pensiero e della velocità, che ti aiuta a risolvere tutte le situazioni. Salute: hai optato per l’allenamento della Posh Spice, una camminata sul tapis roulant in tacchi a spillo. Pare funzioni davvero. Il consiglio del giorno: canti di gioia, non solo natalizi, che facciano volare in cielo arie leggere frizzanti come inni alla vita. Spero solo tu sia veramente intonato! Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Il grande talento deve essere coltivato e nutrito ogni giorno sempre. Questo è l’insegnamento della Nonna Rock che sta impazzando sul Web. La signora di 69 anni è un vero talento della batteria, passione che l’accompagna fin dall’età di 13 anni. Che toga la nostra nonnina, suona indiavolata e piena di energia avrà anche lei, come te, l’appoggio dell’energico Marte. Sono sicurissima che anche a te piacerebbe pestare la gran cassa ed i toms come un vero rocker. Per la sicurezza delle orecchie di tutti inizia prima con un bel tamburello.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: oggi avrai voglia di una cenetta a casa tranquillo (no, non stai male), e stai pensando chi chiamare per scaldarti sotto il piumone, la lista in rubrica è foltissima. Lavoro: come un regalo di Natale ti piacerà moltissimo sorprendere tutti i tuoi colleghi con un nuovo progetto. Salute: Marte ti illumina come la luce ad anello delle influencer. Il consiglio del giorno: scoprire i talenti a tutte le età è una grande fortuna. Ricordalo sempre.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Gli astri che ruotano in modo perpetuo hanno deciso di sostare e brindare con te per un lungo periodo. Sto parlando ovviamente di Venere e Mercurio, e vedrai che per la tua somma gioia a breve se unirà anche qualcun’altro. In aggiunta oggi la bella Luna ti illumina dandoti grande serenità e voglia di protezione. Non a caso condividi esattamente le stesse intenzioni della piccola Anna che si è presentata nel comune del suo paese per donare i suoi giochi ai più bisognosi. Mio caro mi sembra giusto che chi ha di più debba condividere con chi ha meno. Ad esempio come vorresti aiutare il tuo caro amico Cancro?

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: mi piace descriverti oggi come Daniel Kraig in 007, affascinante, arguto, spericolato e soprattutto grande amatore. Lavoro: saprai addolcire ogni pillola, anche il prepensionamento della collega più anziana le risuonerà come un meraviglioso inizio dopo aver parlato con te alla pausa caffé. Salute: dalla dottoressa avete fatto il test per il calcolo della massa grassa, con tutto l’allenamento e l’ottima dieta ti ha consigliato di aggiungere qualche fetta di panettone…Il consiglio del giorno: ricchezza genera sempre ricchezza, anche quando si tratta di buone azioni.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Nella continua ricerca alla perfezione con la pandemia si è visto un boom di chirurgia estetica sopratutto tra i più giovani per poter sottostare ai diktat dei dei social network. La risposta di Londra è arrivata con un imperativo Stop anche alle pubblicità che incentivano questi trattamenti. Lo so bene che sei molto attratto da tutto il mondo della condivisione ma la Luna di oggi ti impone a ricercare una bellezza naturale. Con la Venere ben posizionata nel cielo anche senza una perfetta esposizione alla luce ti saprai valorizzare al meglio e Marte ti aggiungerà quel giusto pizzico di sensualità che tanto piace agli algoritmi della rete.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: Luna ancora in contrasto con i tuoi desideri amorosi. Nella letterina a Babbo Natale hai chiesto baci e notti piccanti così da aumentare le probabilità di riuscita. Lavoro: stai organizzando un evento molto esclusivo e tu, da bravo ribelle, hai trovato il modo di imbucare tutti i tuoi amici. Se ti dovessero scoprire ti sentirai come un martire della resistenza. Salute: sei come Jane Fonda con la tutina e la fascetta in testa, carico per una lezione tostissima. Ovviamente di aerobica! Il consiglio del giorno: dovresti iniziare a promuovere la bellezza al naturale, pensa a Brigitte Bardot, nonostante le rughe ed i capelli striati dalla vecchiaia è sempre una bellissima icona.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi state preparando emotivamente all’atmosfera del Natale. Avete deciso di sensibilizzate tutti i vostri cari a tematiche importanti legate al rispetto della natura e delle tradizioni. Grazie al benevolo terzetto di Luna, Venere e Mercurio, sotto il vostro albero, amici e parenti troveranno pacchetti pieni di progetti per la tutela del ghiacciaio Presena in Trentino e le adozioni a distanza di api e carpette per aiutare i produttori a chilometro zero. Mi raccomando aggiungete anche un buon panettone perchè il tuo goloso amico Toro, vedendo solo carta, potrebbe rimanere male.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore:morbido e voluttuoso il piacere per le piccole cose vi sta sorprendendo con baci sul collo e sguardi maliziosi. Non saprete resistere. Lavoro: ottima prestazione anche oggi con il buon Mercurio che vi sta dando una gran mano. Salute: Marte vorrebbe scoraggiarvi facendovi lo sgambetto. Non temete, Venere vi aiuterà ad evitarlo. Il consiglio del giorno: siete presi da ottimi propositi che renderanno tutti molto felici.

Voto 8