L’oroscopo di oggi 14 settembre 2021: Vergine e Gemelli si guardano dentro Nell’oroscopo oggi, martedì 14 settembre 2021, sembra proprio che tutto sia possibile: il Sole è opposto a Nettuno e quelli che sono stati i nostri valori, i nostri sentimenti più forti, ciò in cui credevamo, le idealizzazioni estreme sembrano vacillare. Oggi è la giornata nella quale abbiamo l’impressione che tutto venga messo in discussione, soprattutto quello che ha a che fare con ciò in cui crediamo.

Eccoci qua, con l'oroscopo di oggi, martedì 14 settembre 2021, all'opposizione perfetta tra Sole e Nettuno. Questa opposizione indica un momento in cui i valori più profondi, gli ideali, i pensieri ampi che si staccano dal quotidiano e dal concreto e logistico, hanno bisogno di essere rivisti perché vacillano, scricchiolano, cercano un appoggio più solido. Questo aspetto sembra essere un freno a mano rispetto ai cambiamenti, all'evoluzione, al progresso e al sentire più ampio. E' come un momento intensissimo nel quale rivedere ciò in cui crediamo.

E mentre il Sole si oppone a Nettuno, la Luna passa dall'essere nel segno zodiacale del Sagittario la mattina ad essere nel segno del Capricorno il pomeriggio. Se la Luna in Sagittario sembra più aperta e curiosa, la Luna in Capricorno cerca solidità e teme così tanto il cambiamento da fare un passo indietro nella con comfort zone della regola.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sapevi che esistono gli Ig Nobel Prize? Sono dei premi dati alla scienza che fa “prima ridere e poi pensare”, ovvero riconoscimenti per tutte quelle ricerche assurde come studi sulle gomme da masticare o sui rinoceronti fatti volare a testa in giù! È un concorso al quale potresti pensare di iscriverti, sai? Con un Mercurio opposto come questo, le idee strampalate fioccano e potrebbero fruttarti qualche bel trofeo da esporre in casa per aver, che so, inventato una equazione infallibile per contare i capelli sulla testa di una persona!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: goditi anche per oggi un assetto migliore del solito! Regalare fiori o cioccolatini ti verrà più facile e non sarai assalito dalle insicurezze!

Lavoro: Mercurio opposto sembra non volerti dar tregua. È colpa sua se dimentichi a casa sempre qualcosa di importante che dovevi consegnare al capo!

Salute: giornata in bilico: passi da momenti in cui saresti in grado di scalare il K2 ad altri in cui già alzarsi sulle punte per raggiungere la credenza coi biscotti ti sembra uno sforzo immane!

Il consiglio del giorno: affrettati e cerca di risolvere le cose più impegnative prima dell’ora di pranzo… quando la Luna deciderà, nel primo pomeriggio, di spostarsi in quadratura farai fatica a concentrarti e a rimanere calmo!

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Fai un po’ fatica, è vero. Con questa Venere opposta cercare di comprendere le necessità tue e degli altri sembra essere qualcosa di esponenzialmente complesso. Il lato positivo però è che la Luna, in giornata, tornerà a favore aiutandoti a mettere l’accento su questioni importanti che devi assolutamente gestire. Come la regina di Inghilterra si è detta prima sostenitrice del movimento Black Lives Matter, anche tu oggi sei pronto a sposare cause nelle quali credi fermamente e non hai intenzione di tirarti indietro!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: non ci siamo Torone. Venere impone nervosismo e interrogativi esistenziali che mal si sposano con la tua libido!

Lavoro: sei costretto a scendere a compromessi. È l’unico modo per portare a casa un risultato almeno parziale!

Salute: le energie, ancora per oggi, non ti mancano. Sfruttale al meglio!

Il consiglio del giorno: potresti sentirti spesso in soggezione sotto il fuoco incrociato di Saturno e del pianeta dell’amore. Fai un respiro profondo, ritrova la concentrazione e non pensare alle opinioni degli altri! È l’unico modo per cavarsela!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Siete un tripudio di idee e progetti e assomigliate un po’ a Knam! Il pasticcere super famoso ha ben pensato di aprire due altre pasticcerie! Una in collaborazione con la moglie mentre l’altra fornita soprattutto di dolci vegani! Come lui, anche voi puntate a nuovi progetti imprenditoriali che vi possano aiutare ad espandere la vostra area di interesse! Non temete: fra Saturno, Giove e Mercurio a favore il successo è praticamente assicurato!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per oggi potreste essere ancora un po’ troppo nervosi per lasciarvi andare a qualche momento rilassato e romantico…

Lavoro: non c’è da preoccuparsi: se ci siete voi, troverete sicuramente un modo per risolvere tutti i problemi che si presentano… tanto è sempre così no? "Aspettano tutti voi” come dite sempre.

Salute: sguardo truce e espressione schifata come aveste appena mangiato un limone quasi andato a male. Ecco, più o meno oggi è così.

Il consiglio del giorno: impegnate le vostre forze per qualcosa che non sia il rispondere di traverso a tutti i commenti degli haters sui social. Non avete bisogno di prestare attenzione a chi vi fa perdere tempo!

Voto 6 –

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mercurio ti fa perdere la strada spessissimo e ti trovi quasi sempre dalla parte opposta a quella che volevi raggiungere? Tranquillo: ci pensa Apple. Ha appena annunciato che, con l’avvento dell’aggiornamento di iOS, anche l’applicazione di Maps verrà resa più reattiva e sul pezzo! Alla larga le inversioni a U richieste in autostrada o gli errori di accento che ti indirizzano verso uno sperduto villaggio in Indonesia! Fra poco tempo viaggerai tranquillo! (Si spera…)

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: un velo di insicurezza ti rende timido e tenerissimo. Non aver paura di farti avanti: ad aiutarti c’è Venere che è prontissima a far nascere qualcosa di speciale! Lavoro: concentrarsi oggi è difficilissimo. Riesci a perderti osservando qualsiasi cosa che ti capiti a tiro!

Salute: la prima parte della giornata sarà discreta, a partire dal pomeriggio però potresti accusare una stanchezza che manco la Bella Addormentata…

Il consiglio del giorno: ti sei già organizzato per una maratona serale di serie tv con tanto di gelato e biscottini? Meglio ancora se è possibile condividerla con qualcuno di molto speciale!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È in arrivo la “bicicletta anti caduta” che sarà in grado di prevenire ogni inconveniente salvando l’integrità di ginocchia e gomiti! Avresti bisogno anche tu di una tutela del genere! Con Saturno sempre pronto a bacchettarti amaramente sulle dita e una Venere arida che non ti comprende nemmeno se le regali metà della tua merendina, hai proprio bisogno di sentirti tutelato! Per fortuna Mercurio riesce sempre a farti trovare una via di fuga dai guai! Almeno quello…!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: ammettilo, Leone, in questo periodo hai perso un po’ del suo solito tocco magico in fatto di charme…

Lavoro: sei diventato un esperto nel gestire situazioni estreme sotto stress!

Salute: non scoppi propriamente di energia ma, grazia a Mercurio, non ho dubbi che tu possa mantenere la concentrazione durante la solita ramanzina del capo per tutto il tempo utile! Sei super resistente!

Il consiglio del giorno: le tue scelte potrebbero non piacere a tutti ma tu, che già senti la determinazione di Marte influenzarti positivamente, non dare ascolto a chi cerca di dissuaderti! Punta dritto all’obiettivo e non tentennare! Dimostra a te stesso di potercela fare!

Voto 6 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Specialisti della moda dichiarano che l’acconciatura top della prossima stagione saranno le code di cavallo. E loro già vi guardano come se fossi una diva precorritrice dei tempi senza sapere che tu, la coda, te la sei fatta soltanto per stare più comoda e riuscire meglio a fare le cose di fretta! Con Marte ancora per poco a tuo favore, sei costretta a mettere il turbo e completare tutto quello che puoi il prima possibile! Altroché fashion e passerelle… qua “se non ci pensi tu, non ci pensa nessuno”!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: titubante sulle prime… ma sono certa che non appena la Luna si leverà dalle balle, sarai più che felice di accettare quell’invito a cena che hai in sospeso!

Lavoro: a costo di portarti il lavoro a casa, sei determinata a finire quella task che ti hanno assegnato entro oggi! E non senti ragioni!

Salute: le energie non ti mancano… devi solo imparare a indirizzarle su cose davvero importanti e non sull’ordinare per colore le magliette della salute…

Il consiglio del giorno: ignora i chiari di Luna e concentrati su quello che provi: Venere è già pronta a cullarti e farti ritrovare te stessa! Possibile che tu non voglia sentirlo?!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Nei dialoghi importanti ci vuole decisione, precisione e nessuna paura. Come nel secondo colloquio che si è tenuto fra i presidenti di USA e Cina, l’orientale Xi Jinping non ha avuto timore nel dichiarare verità scomode in merito al comportamento degli Stati Uniti al proprio leader politico. Con Mercurio a favore, anche tu riesci a dire la tua senza fare troppi giri di parole. Vai dritta al punto, netta e pulita come fossi un telegramma privo di fronzoli! Che dritta!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: sei troppo concentrata su altro per dare attenzioni a questioni più “tenere”…

Lavoro: in trepidante attesa che alcuni progetti creati da te vengano vagliati! Sembri un bimbo il giorno di Natale!

Salute: energie e determinazione a tua disposizione per tutta la mattinata! Poi faresti meglio a scalare la marcia e prendere le cose con più rilassatezza!

Il consiglio del giorno: devi cercare di mantenere la calma e non farti prendere dal nervoso, soprattutto quando il tuo interlocutore sembra fingere di non capire. Tira un sospiro di sollievo e riparti da capo con la spiegazione!

Voto 7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Dalla Silicon Valley arrivano notizie in merito ai sogni principali che gli scienziati stanno cercando di realizzare. Se da un lato abbiamo aziende aerospaziali impegnate nel colonizzare lo spazio, la restante parte delle menti umane sta cercando di raggiungere l’obiettivo di regalare la giovinezza e la bellezza eterna. A te, in realtà, queste ricerche oggi ti toccano poco! Con una bella Venere come questa a farti da dama di compagnia, ti senti già bello e perfetto così come sei senza bisogno di ritocchini eventuali! Stay positive!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: qui si fanno faville di ogni genere! È una giornata piena di passione quasi incontrollata!

Lavoro: attenzione ai dettagli più piccoli. Con tutte le cose che hai da fare potrebbero sfuggirti!

Salute: connubio quasi perfetto di pianeti! La giornata sembra volgere a tuo favore!

Il consiglio del giorno: goditi le energie che circolano a tuo favore fino in fondo! La tua musica preferita nelle orecchie e una passeggiata in centro a vedere se, nel tuo negozio preferito, ci sono ultime occasioni davvero imperdibili!

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dei imparare a prendere le cose con più calma, Sagittario. Avvampi, scatti e cerchi di arrivare subito al risultato come quelli che hanno già iniziato a scommettere sul prossimo vincitore del Grande Fratello (e pensare che l’edizione manco è iniziata!). La “colpa” principale è della Luna: lei non ti fa tener conto delle energie a disposizione e ti fa partire per la tangente senza nemmeno aspettare un momento! Peccato che poi Marte, ancora, non sia proprio convinto di voler sopperire alle tue mancanze energetiche…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: stai tastando il terreno… ancora insicuro se lasciarti andare oppure no.

Lavoro: buone proposte da vagliare: Giove e Saturno supportano e spingono verso qualcosa di nuovo!

Salute: sono gli ultimi momenti di un Marte quadrato: presto ritroverai anche tu le tue forze necessarie ad affrontare le giornate di routine!

Il consiglio del giorno: prenota un tavolo a quel ristorante che volevi provare da tanto! Sembra essere la giornata perfetta per provare qualcosa di nuovo!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

L’India si prepara ai festeggiamenti per la divinità Ganesh senza eccedere con il clamore per rispettare le misure di sicurezza necessarie del periodo. L'osservanza del rigore è un obbligo anche per te: pur avendo una Luna che si avvicina festosa dalla tua, devi comunque rendere conto a un Mercurio opposto e ad un Marte che non sembra intenzionato a elargire energie gratuitamente. Allegria dignitosa e sorrisi pronunciati possono essere il compromesso decisivo.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti sembrerà strano sentirtelo dire ma quello che provi non è mal di pancia: è proprio emozione tenera che si spazio nel tuo cuoricino!

Lavoro: scadenze non rispettate, mail dimenticate… sembra proprio che stia per iniziare una giornata interessante dove verrà chiesto a te di rimettere ordine!

Salute: crescendo di energie man mano che si avvicina la fine della giornata. Tutto merito della Luna: è pronta a fartela svoltare!

Il consiglio del giorno: stai pronto a imprevisti piacevoli e interessanti! Potresti persino stupirti di quanto Urano possa essere intrigante, a volte!

Voto 8 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’effetto di questa Venere quadrata è imponente e importante. Promette litigi a ciclostilo come quelli che si sono recentemente dipanati fra Fedez e i comici Pio e Amedeo. Litigare ti riesce facile e non ti tiri indietro… soprattutto perché questo Mercurio ti fa venire in mente di quelle frasi ad effetto che nemmeno una sitcom spagnola sarebbe in grado di riportare nei propri copioni! Tieni a bada i bollenti spiriti però: a volte non portano a nulla di buono!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: dimentica per un po’ le conquiste selvagge a colpi di like: meglio mettere la testa a posto!

Lavoro: lavora duramente sul progetto che hai in cantiere: presto Marte arriverà a darti energie utili per metterlo in pratica!

Salute: evita pizze troppo pesanti o condimenti troppo speziati! Alleggerisci la digestione e ne guadagnerai in salute!

Il consiglio del giorno: dedicati ad una routine di bellezza nuova e ben ponderata: ti aiuterà a combattere la sensazione negativa che Venere ti regala… Dimostrale che ti sai prendere cura di te!

Voto 7 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Come la coppia “virtuale” di Neo e Trinity in Matrix, che si riunirà dopo un sacco di tempo sul grande schermo, anche voi dovete essere pronti a riprendere in mano la vostra vita relazionale e sensuale. Quella Venere conturbante che cerca in tutti i modi di risvegliare in voi qualche strana forma di romanticismo, presto avrà anche il benestare di Marte. Preparatevi ad un risveglio degli ormoni che ricorda un po’ quello che la natura vive in primavera… dopotutto siete in ritardo solo di qualche mese!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: vi prometto che, entro fine giornata, vi troverete almeno un messaggino su Whatsapp con un cuoricino rosso e pulsante! Le emozioni ci sono anche per voi! Dovete solo crederci!

Lavoro: inizio giornata un po’ in salita! Tranquilli: si recupera velocemente non appena passata la pausa pranzo!

Salute: preparatevi ad un risveglio traumatico e che vi coglierà coi capelli super arruffati! Dopo una cisterna di caffè però vi passerà tutto!

Il consiglio del giorno: allenate il vostro sesto senso e rientrate in contatto con il “terzo occhio”. Connettervi con la vostra parte spirituale e emotiva può essere più facile con un corso di pranoterapia o di yoga, sapete?

Voto 6 e mezzo