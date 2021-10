L’oroscopo di oggi 14 ottobre 2021, previsioni segno per segno: Acquario e Bilancia si buttano nelle novità Nell’oroscopo di oggi, giovedì 14 ottobre 2021, sembra che tutti i pianeti si mettano d’accordo per dare, soprattutto ai segni d’aria, grandi energie e ottimismo. Mentre la Luna si trova nell’audace segno dell’Acquario è il Sole ad essere in trigono, ovvero in pienissima sintonia, con Giove, il pianeta della felicità. Ecco le previsioni astrali dell’oroscopo di oggi per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, giovedì 14 ottobre 2014, avere il Sole in perfetto trigono a Giove e la Luna nel segno dell'Acquario direi che fa iniziare subito a meraviglia questo giorno! L'ottimismo è all'ordine del giorno così come la voglia di fare, la sicurezza in noi stessi e la capacità di guardare con grandi prospettive al futuro. Vedremo se resterà così per tutta la settimana. Non dimentichiamoci tra l'altro che per diversi giorni Marte è stato congiunto al Sole e gli ha donato un container di energie. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario che non se lo farà ripetere due volte di essere baciato e addirittura spinto dalle stelle nei suoi grandi progetti. Il segno sfortunato è il Leone che, nonostante l'amore, sa che ci sono cose che deve assolutamente risolvere prima di potersi divertire.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Selvaggia Lucarelli, recentemente, ha “sbagliato" a taggare il programma di Mara Venier “Domenica In” chiamandolo come quello della Barbarella nazionale. È apparso chiaro a tutti che, più che un errore, si sia trattato di un deliberato shade per fare polemica contro la D’Urso e il suo programma oramai chiuso ma la Lucarelli ha continuato a far finta di nulla. Mi ha ricordato un po’ te quando, in giornate come queste con un Marte opposto che ti invoglia a far polemica, continui a stuzzicare il prossimo per arrivare allo scontro…

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: Luna e Venere a favore per oggi. Ti faranno trovare l’idea giusta per stupirla al vostro primo appuntamento!

Lavoro: Mercurio opposto rende poco chiare e leggibili le mail che mandi. Dovresti imparare a rileggerle prima di inviarle…

Salute: Marte può poco, oggi. Anche se le energie non sono al top, la Luna riesce comunque a tenere alto il mood e lo spirito!

Il consiglio del giorno: comprendo che la Luna di oggi sia un buon pretesto per alzare polveroni e mettere zizzania ma, sono certa, esista anche un altro modo più sano e tranquillo per passare il tempo!

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Polonia è scesa in piazza per manifestare contro la proposta di scindere i propri rapporti con l’Unione Europea. Il volere della popolazione è lampante, chiara e indiscutibile. Di fronte alla crisi, i polacchi si sono mostrati uniti e poco disposti a scendere a patti. Dovresti ammirarli e prendere esempio da loro, Torone. Anche tu dovresti scendere in piazza contro questa Luna e urlare al mondo che lei non può niente contro il tuo umore! Chissà se qualcuno ti ascolterà…

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: avresti proprio di essere abbracciato lungamente e ripetutamente. Solo le coccole di qualcuno di speciale possono tenerti lontano dall’influsso antipatico della Luna quadrata.

Lavoro: l’influenza di Saturno ti spinge a controllare eccessivamente tutto quello che fai fino all’esaurimento. Fidati un po’ di più del tuo operato!

Salute: annoiato e un po’ sotto tono. Una sola fetta di torta non ti salverà dalla giornata…! (Ce ne vogliono minimo due!).

Il consiglio del giorno: sforzati di fare, anche contro voglia, tutto quello che ti sei ripromesso di portare a termine. La Luna di oggi funge solo da distrazione: tu puoi combatterla tendendo gli occhi fissi sui tuoi obiettivi!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Mentre Lulù Selassié incolpa il Grande Fratello per la sua frequentazione lampo già finita con il Manuel della casa, voi vi scagliate contro Venere per le stesse motivazioni. Sembra proprio che il pianeta dell’amore non vi voglia vedere con accanto anima viva. Vi costringe in tutti i modi a riflettere bene su quello che volete prima di mettersi di nuovo a frequentare attivamente qualcuno! Magari potrebbe essere un’occasione per comprendere che tipo di principe azzurro volete! Sulla Maserati o su un vero e proprio destriero?

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: per quanto vi impegniate per comprendere quello che provate veramente Venere opposta riesce a mettere tutto a soqquadro. Dovete darvi tempo e… sperimentare!

Lavoro: Mercurio e Luna vi fanno volare in ufficio. Digitate rapidi sulla tastiera e rispondete fulminei al telefono!

Salute: buona: Luna e Marte collaborano per rendervi allegri e ottimisti!

Il consiglio del giorno: l’amore non è una questione di calcoli e probabilità. Non si metteranno con voi solo per quello che date loro ma anche e soprattutto per quello che sentono! Abituatevici…

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Alessandra Schirilò, vice questore, è stata sospesa dopo aver partecipato ad una campagna contro il Green Pass ed aver parlato contro l’autorizzazione richiesta in questo periodo. Come lei, dovresti star attento alle scelte che fai. Mercurio è ancora quadrato e gioca a vedere fino a che punto può farti spingere per prendere le decisioni sbagliate! Forse è meglio se, per il momento, ti lasci andare a laconici “No-comment”. Possono salvare apparenze e persino risparmiarti magagne più grosse di quanto pensi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: la situazione lentamente migliora. La Luna si è spostata dall’opposizione permettendoti di abbassare un po’ le tue solite difese!

Lavoro: un po’ di stress dovuto al lavoro da scrivania. I continui andirivieni di mail e comunicazioni su progetti apparentemente semplici ti snerva!

Salute: leggermente meglio di ieri. Ma Marte è ancora “simpaticamente” appollaiato su una quadratura che ti prosciuga ogni energia possibile.

Il consiglio del giorno: con un pianeta del pensiero così storto faresti bene a girare con una monetina sempre in tasca per far sì che sia il fato a scegliere per te! Tanto vale scrollarsi di dosso ogni responsabilità.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Apple non demorde ed impugna la causa persa contro Epic Games in merito al monopolio delle microtransazioni effettuate nei suoi giochi. Non so se sia una buona idea seguire il suo esempio, caro Leone. A volte non si può nulla contro un Saturno congiunto alla Luna che ti guarda in cagnesco dall’altra parte del cielo. Per oggi, e solo per oggi, alza le mani in segno di resa incondizionata e sii pronto a mettere la pezza ad ogni questione poco piacevole…

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: devi essere più coraggioso e convinto delle tue capacità amatorie! Ignora la Luna opposta che mette in discussioni i tuoi approcci da amateur professionista!

Lavoro: oggi, per te, è tutto sbagliato e tutto da rifare… sei talmente demoralizzato che potresti gettare tutto all’aria. Occhio!

Salute: fisicamente ok. Il problema è che prendi tutto nel modo sbagliato! Purifica la mente con un po’ di meditazione!

Il consiglio del giorno: medita, respira, bevi camomilla calmante e tisane depuranti. Devi essere pronto a usare tutte le tue armi per affrontare la giornata come un monaco buddhista imperturbabile.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Cina e Taiwan hanno rapporti più tesi di una corda di violino appena accordata. La loro difficile situazione politica sembra non avere risoluzioni rapide e, come nel tuo caso, Venere quadrata non aiuta. Comprendo che sia davvero difficile mettersi all’ascolto dei pensieri degli altri con questo pianeta dell’amore così antipatico. A volte, però, occorre dare ascolto anche a chi non siamo normalmente disposti a considerare. Vedila come un esercizio di stile per mettere in pratica la tua immensa pazienza!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la tua stagione degli amori non è ancora venuta. Avvisa tutti coloro che hanno intenzione di avvicinarsi troppo a te! Lavoro: giornata non particolarmente rilevante al fine della crescita professionale… noia e sbadigli in arrivo!

Salute: Venere quadrata ti farà passare più tempo del dovuto, di fronte allo specchio per sistemare capelli apparentemente perfetti ma che tu trovi inconciliabili coi tuoi desideri… lascia perdere i dettagli minori che ti fan perdere le staffe!

Il consiglio del giorno: non sei costretta ad invitare proprio tutti tutti alla tua cena esclusiva! Manda inviti personalizzati: può essere una strategia per tenere il posto utile solo a chi vuoi accanto davvero!

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Draghi ha visitato la sede della CGIL dopo il recente attacco che ha avuto luogo a Roma. La presenza del presidente “non era scontata”, si legge sui giornali, ma è stata comunque super apprezzata per il calore che ha portato e per il conforto che ha significato. Magari Mario Draghi ha anche lui una bella Luna a suggerirgli atti di gentilezza e solidarietà come sta facendo con te! È grazie a lei se oggi ti prendi del tempo apposta per rincuorare la tua collega disperata per i suoi guai amorosi!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: recuperi in grande stile. Per farti perdonare i due giorni passati, inviti a cena fuori la tua fiamma e le offri pure la cena! Come ti rimetti in carreggiata con stile tu, nessuno può!

Lavoro: fai faville! Metti nuove idee in campo con dettagli progettuali ottimi! Continua così!

Salute: ottima! Durante tutta la giornata ti sentirai sul pezzo e piena di energia!

Il consiglio del giorno: porta dietro un pacchetto di fazzoletti in più, un accendino e una penna di scorta. Ti serviranno tutti per essere pronta a parare i colpi della sorte a danno di qualcun altro!

Voto 9 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Fuori da un passato remoto, la Nokia torna a cavalcare l’onda dei dispositivi elettronici presentando sul mercato un nuovo tablet fiammante. Come vedi, non sempre il passato torna per fare del male! Certo è che, con questa Luna quadrata, l’incidenza con la quale qualche questione irrisolta potrebbe venire a bussare alla tua porta è davvero alta… per ovviare al problema blocca numeri di telefono e profili social dei pericoli ambulanti! Ti risparmierà ogni grattacapo!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: devi impegnarti un po’, oggi, per non risultare antipatico e supponente. La Luna quadrata può avere effetti devastanti…

Lavoro: litigi con qualche collega o col capo potrebbero essere sul menu di oggi. Chiediti se vale la pena di alzare la voce.

Salute: allarme Luna: l’umore di oggi potrebbe azzerare la tue voglie di interagire col mondo e invogliarti a rimanere rintanato in camera a guardare le repliche di "C’è Posta per Te"!

Il consiglio del giorno: la Luna di oggi ti rende super irritabile. Potrebbe essere una buona idea distrarti da tutto il mondo che ti circonda con un paio di cuffiette e della musica a tutto volume.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Google si è messa d’impegno ed ha stanziato un miliardo di dollari per far si che la connettività internet in Africa venga sviluppata ad un livello accettabile. La connessione deve esserci per tutti senza distinzioni, così da poter chiacchierare liberamente ed esprimere idee e concetti senza elitarismo! Questo ideale ti calza a pennello oggi. Così stimolato come sei da Venere e Mercurio a favore, anche tu vorresti avere la strada spianata per dire tutto quello che ti passa per la testa. E se non ce l’hai? …te la crei!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: innamorato, romantico, gentile e premuroso. Se il partner chiedesse di più sarebbe un folle!

Lavoro: progetti interessanti ti frullano in testa. È un periodo di espansione positiva! Sfruttalo al massimo!

Salute: Marte e Venere ti proteggono quasi da tutto. Pure dai malanni di stagione!

Il consiglio del giorno: non aver timore di fare gesti romantici e che toccano il cuore! Qualcuno, magari, aspetta solo che tu faccia una mossa in più per sentirsi meglio! (O per essere certo di potersi fare avanti a sua volta!).

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Amazon ha annunciato “Astro”, il robot tutto fare per la casa in grado di risolvere la stragrande maggioranza dei problemi legati all’ambiente domestico. Non so quando possa aiutarti nel pratico ma credo che, con un Marte e un Mercurio quadrati come questi, anche un piccolo aiuto sarebbe, per te, una gran cosa! Fatti aiutare, chiedi supporto e non vergognarti affatto! Magari qualche anima pia è pure disposta a farti i grattini per aiutarti a rilassare mente e corpo!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: non sei esattamente l’emblema dell’espansività. Fatti coinvolgere, ogni tanto, dalle emozioni!

Lavoro: la voglia di entrare in ufficio, stamattina, è praticamente invisibile… rimarresti a letto più che volentieri!

Salute: non propriamente top. Marte quadrato indebolisce un po’ le tue difese: copriti bene quando esci di casa!

Il consiglio del giorno: anche scegliere il film da vedere dopo cena sembra essere un’impresa titanica… lascia scegliere alla tv! Metti un canale a caso o goditi qualche replica di “Un giorno in Pretura”…!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La Lego ha detto no agli stereotipi di genere ed ha incaricato i propri responsabili marketing affinché rimuovano ogni riferimento al genere dei bambini che amano giocare con le loro costruzioni. Un passo all’avanguardia durante tutto questo periodo di battaglie per il riconoscimento del gender che, in qualche modo, tocca anche questioni estremamente intime e non solo commerciali. Anche tu oggi sei attivo e ti batti per i diritti di tutti… sarà che questa Luna ha acuito il tuo senso di idealismo già molto sviluppato di per se?

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: intraprendente e romantico. Mandi persino foto hot al tuo amante preferito!

Lavoro: prendi ogni sfida di petto e col piede giusto. Questa Luna a favore fa miracoli!

Salute: non devi temere stanchezza: ci pensa Marte a darti scariche energetiche ad alt voltaggio!

Il consiglio del giorno: battiti per le cose giuste senza sparare troppo in alto: per fare grandi passi ci vuole comunque tempo e pazienza! Ricordalo!

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per i Pesci

L’ondata di odio razziale sembra non finire negli USA. Dopo un nuovo episodio di agenti di polizia che usano violenza contro cittadini afroamericani, sembra quasi che i vecchi capitoli non siano ancora chiusi. Queste notizie di astio e intolleranza colpiscono duramente soprattutto voi, cari Pesciolini. Venere quadrata vi sta già dando seri problemi a fidarvi di altri e, di fronte a certi aggiornamenti sul mondo, l’ipotesi di rimanere a casa, accoccolati sotto le coperte, sembra farsi sempre più una certezza!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: fate tantissima fatica a decifrare quello che sentite voi, figurarsi entrare in empatia con gli altri!

Lavoro: lasciate perdere i dispetti che vi fanno i colleghi e concentratevi sulle cose che avete da fare!

Salute: Venere vi mette un po’ sotto torchio. Non dimenticatevi qualche integratore per rimanere sul pezzo!

Il consiglio del giorno: cercate rifugio fra le pagine di un diario segreto solo per voi. Sfogate pensieri e idee a tu per tu con le facciate bianche. Può essere molto terapeutico!

Voto 6 +