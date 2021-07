L’oroscopo di oggi 14 luglio 2021: Sagittario fa il pieno di fortuna Quanto fuoco nell’oroscopo di oggi, mercoledì 14 luglio! Se la Luna si è spostata nel segno della Vergine, segno di terra decisamente più accorto e cauto, contemporaneamente Venere e Marte si incontrano a 20° del segno del Leone. Attenzione a chi nel proprio tema natale avesse pianeti personali posizionati intorno ai 20° di Ariete, Gemelli, Leone, Bilancia e Sagittario perché dovrebbe tenersi pronto ad un momento di grande passione.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 14 luglio 2021, vede da un lato una rigorosa Luna nel segno della Vergine ma, dall'altro e contemporaneamente, Venere e Marte che si incontrano a 20° del segno del Leone. La congiunzione di due pianeti così importanti per l'amore e i sentimenti, ma anche per le energie che animano il nostro intimo, è particolarmente stimolante. Ad essere avvantaggiati saranno ovviamente i tre segni di fuoco (Ariete, Leone stesso e Sagittario) ma anche di Bilancia e Gemelli. Il segno fortunato del giorno è il Sagittario che si sente davvero rinascere e soprattutto sente rinvigorita la sicurezza in sé stesso!

L’oroscopo del giorno mercoledì 14 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Quando due pianeti si incontrano, come accade oggi e in questa settimana per Venere e Marte, danno ciascuno un po' della propria energia all'altro e, allo stesso tempo, prendono un po' di energia dell'altro. In questo caso i sentimenti (dominati da Venere) risulteranno più audaci e focosi ma la parte più aggressiva (Marte) non dimenticherà l'empatia e la dolcezza. Il segno del Leone protagonista di questo incontro porta all'esplosione del desiderio, dell'amore per il bello, della voglia di vivere.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Metallica, Slayer e Pantera. Solo nomi di band musicali Metal? Purtroppo no… sono i nomi che una mamma amante del genere musicale ha dato alle sue figlie! Quando si dice “avere una passione sfegatata”! Non fare come lei e pensa bene ai risultati che potrebbero avere le tue scelte: Marte e Venere ti fanno tirar dritto per la tua strada ma Mercurio, dalla sua posizione storta, non sembra volerti aiutare a distinguere fra un’idea geniale ed una…. un po’ meno!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: decidi di presentarti sotto casa di lei per una serenata… anche sei lei abita all’ultimo piano di un condiminio-grattacielo!

Lavoro: riprendi in mano la calcolatrice e riparti da capo. Qualcosa mi dice hai saltato quale passaggio nei conti!

Salute: fletti i muscoli per farli risaltare sotto il sole! Ed hai pure uno stuolo di ammiratori!

Il consiglio del giorno: usa applicazioni sul cellulare per tenere nota delle cose da comprare la prossima volta che fai la spesa! Con questo Mercurio la possibilità che ti dimentichi qualcosa di importante è molto, molto alta!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La nazionale inglese ha passato un brutto quarto d’ora con la Uefa a causa del comportamento dei suoi tifosi durante la semifinale contro la Danimarca. Il portiere danese, in occasione del tiro decisivo che segnato la vittoria dell’Inghilterra, è stato disturbato da alcuni laser puntati contro i suoi occhi dai tifosi della squadra avversaria! Ora la Federazione inglese attende con ansia le decisioni finali della Uefa come tu attendi la prossima magagna che Saturno ti chiederà di risolvere per lui… Che stress!

L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: non è il periodo giusto per buttarsi in nuove conoscenze… getta la spugna.

Lavoro: i migliori clienti? Sono quelli che arrivano a te perché tua zia fa una gran pubblicità quando va dalla parrucchiera!

Salute: che gran voglia di starsene steso su una spiaggia deserta lontano dai rumori e dalle mail che ti stressano l’animo!

Il consiglio del giorno: lascia perdere le ore passate al trucco e parrucco con tanto di crisi su cosa mettere stasera. Vestiti comodo, casual e senza troppe impalcature… e punta sulla simpatia!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Raro a sentirsi, e a vedersi, ma oggi siete davvero dei guastafeste patentati! Luna e Giove in posizione barbina vi fanno brontolare su qualsiasi cosa. Non vi va bene nulla e passate, come minimo, una trentina di minuti di fronte all’armadio aperto prima di decidere che camicetta mettervi. Siete brontoloni come la Curia che ha ripreso aspramente i sacerdoti che hanno permesso ad Al Bano di esibirsi durante la funzione di un matrimonio… che pesantoni! Un po’ di musica non ha mai fatto del male a nessuno!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: sfoggiate il vostro lato migliore per far colpo… e devo dire che ha il suo perché!

Lavoro: abbandonate i progetti meno proficui anche se con un po’ di dispiacere… non potete permettervi di investire tempo su qualcosa che non funziona!

Salute: vi tenete in forma, in solitaria, giocando alla Wii dentro casa. Meno contatti umani avete, meglio è per tutti!

Il consiglio del giorno: un film d’autore da condividere solo voi col televisore. Pianificate la serata in “solitaria”! Non ve ne pentirete!

Voto 7

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Gorillas è la nuova app di delivery che promette una consegna rapida nel giro di 10 minuti della spesa ordinata online. L’applicazione funziona grazie ad alcuni piccoli espedienti ed è riuscita, grazie alla sua veloce efficienza a conquistare punti sul mercato azionario. Nulla a che vedere con la tua rapidità di pensiero comunque: con Mercurio a favore e Luna ad accompagnarlo fai ragionamenti fulminei in grado di superare addirittura i super-computer! Ti chiameremo Flash d’ora in poi!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tenero e dolce come un cucchiaio di panna montata!

Lavoro: batti sul tempo tutti i colleghi e riesci a consegnare per primo il tuo lavoro! Ben fatto!

Salute: supportato dalla Luna: in buon mood per concederti una passeggiata rilassante nel fresco della sera!

Il consiglio del giorno: riorganizza l’armadio e gli spazi della cameretta! Sei nel mindset adatto per occuparti di cose che, normalmente, ti annoiano e basta!

Voto 7 +

Leone (23 luglio – 23 agosto)

La moda diventa pratica e ti aiuta a seguire la voglia di avventure e di scoperta. Nel tuo prossimo viaggio in mezzo alla natura potresti finalmente portarti dietro una delle borracce alla moda che stanno spopolando nelle ultime collezioni griffate. Saturno, che chiede responsabilità e di essere pronti a ogni evenienza, sarà super soddisfatto di questa scelta! (E pure Venere che è da sempre una grande estimatrice degli accessori moda!).

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: “notti magiche” non è soltanto il titolo di una canzone ma anche quello delle recensioni che lasciano i tuoi mille amanti!

Lavoro: assicurati che il tuo messaggio di “fuori ufficio” sia ben impostato prima di lasciare la postazione! Non vorrei mai il capo avesse da ridire!

Salute: sempre pronto per ogni attività proposta dagli animatori in spiaggia! Sei una sicurezza per tutti i bagni!

Il consiglio del giorno: abbandonati a momenti focosi e pieni di passione! Godi del cocktail super sensuale di Venere e Marte!

Voto 8 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Metti alla prova i tuoi limiti come i 30 scultori hanno fatto coi propri quando si son messi in testa di costruire il castello di sabbia più grande del mondo! 21 metri di prodigio della tecnica destinati a durare fino, almeno, al prossimo inverno! Gli effetti di Luna e Mercurio a favore si fanno sentire e ti permettono, finalmente, di rimetterti in gioco come si deve! Al via coi progetti complessi e stimolanti: ora sei in grado di fare del tuo meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la tua timidezza può essere un dettaglio davvero irresistibile per qualcuno!

Lavoro: piena di inventiva: trovi soluzioni a problemi rimasti irrisolti per mesi!

Salute: ottimista e discretamente sul pezzo! Non dico tu sia pronta per una scalata a mani nude su una vetta infinita ma… potremmo lavorarci!

Il consiglio del giorno: riguardati tutta la serie di Sex & The City e traine ispirazione! Sei la nostra Carrie Bradshaw pronta per la sua riscossa!

Voto 7 +

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La “Testa d’Orso” di Leonardo è stata battuta all’asta per il valore record di 10 milioni di euro. Il suo enorme pregio non sono le dimensioni (un quadrato di soli 7 cm per lato!) ma l’inestimabile maestria che c’è dietro! Realizzata in punta d’argento e con precisione imbattibile, questo masterpiece potrebbe ben rappresentare l’innata eleganza che riesci a mettere in mostra grazie a Marte e Venere a favore! Fascinosa, elegante e senza sbavature: ti vediamo così!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: romantica e affascinate! Senza nemmeno accorgertene mieti vittime con un semplice sorriso!

Lavoro: troppo impegnata a ritoccare lo smalto per perdere tempo nel rispondere al telefono!

Salute: in vena di far festa per tutta la notte!

Il consiglio del giorno: assicurati che ti abbiano confermato la prenotazione al tavolo del privé sulla spiaggia! Sempre meglio dare una seconda occhiata alle mail di conferma!

Voto 8 –

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Discussioni e tensioni si profilano all’orizzonte. Un po’ come è successo in Europa in merito alla nuova legge anti-lgbt dell’Ungheria che cozza grandemente con quella di altri stati. Marte e Venere quadrati aumentano la temperatura e devi fare appello a tutta la calma che possono instillarti Luna e Mercurio per affrontare nel modo più giusto possibile ogni confronto. Fai le prove di fronte allo specchio e cerca di mantenere un sorriso di circostanza perenne. Ti salverà la vita oggi!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: osservi le coppiette che litigano e gioisci del fatto di non avere partner che ti rompono le scatole!

Lavoro: ascolta alla tua astrologa e manda quel curriculum. Anche se sembra impossibile una risposta, potrebbero stupirti!

Salute: stremato e accaldato… in una relazione complicata solo col ventilatore di casa!

Il consiglio del giorno: segui il sesto senso e non farti troppe domande: Mercurio sembra farti balenare in mente dettagli che altrimenti non avresti nemmeno notato!

Voto 6 e mezzo

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ci sei rimasto un po’ male come Matteo Renzi. Il politico ha dichiarato di essere piuttosto contrariato a causa delle dichiarazioni di Chiara Ferragni in merito alla politica e ai politici (ndr: l’influencer ha praticamente sostenuto che i politici fanno tutti un po’ schifo). Condividi il mood un po’ malmostoso del leader di Italia Viva a causa di Luna e Giove quadrati: ti rovinano la giornata a colpi di malumore! Fai di tutto per distrarti!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: ti piacciono le storie d’amore un po’ tormentate eh!? Basta che non finisci come Romeo e Giulietta!

Lavoro: attento alle approssimazioni per eccesso o per difetto… non sono tollerate (soprattutto nei lavori di fino!).

Salute: qualcosa mi dice che potresti ritrovarti la suocera a cena, pronta a sottolineare quanto la sua cucina sia migliore della tua…

Il consiglio del giorno: una serata al Luna Park è quello che ci vuole per aiutarti a svagare la mente! (E per scofanarti una montagna di zucchero filato!)

Voto 7 +

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Devi fare come Sangiovanni e semplicemente non considerare chi fa di tutto per metterti in difficoltà. Lui ha candidamente affermato di non curarsi degli haters e dei loro commenti ma, al massimo, di essere incuriosito dal loro impressionante impegno nel cercare di rovinare la giornata a qualcun altro. La Luna oggi ti permette persino di sopportare le continue angherie di Mercurio: prendi con distacco e leggerezza tutto ciò che mina la tua serenità e posticipalo senza problemi a data da destinarsi.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: nemmeno se ti scrivessero “Ti Amo” con un neon giallo evidenziatore riusciresti a recepire il messaggio…

Lavoro: sbuffi e imprechi cercando di convincere l’orologio a segnare velocemente la fine del turno.

Salute: rimetti in moto la cyclette che hai in casa: può essere un punto di partenza per rimetterti in forma!

Il consiglio del giorno: cambia l’armadio in camera tua. Compra una nuova pianta da mettere in soggiorno. Oppure appendi un nuovo quadro nel corridoio… fai qualcosa per rendere più tuo il tuo rifugio dal mondo!

Voto 7 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Hai letto la notizia della “settimana corta” in Islanda? Hanno tentato di limitare la settimana lavorativa a solo 4 giorni e questo, contro ogni aspettativa, ha addirittura migliorato la produttività in alcune delle compagnie che hanno aderito al test! Ovviamente abbracceresti da subito un cambiamento del genere: con un Marte spossante come quello di questi giorni l’unica soluzione sarebbe quella di allentare un po’ la presa e cercare di tornare a respirare.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: sei l’anti-romanticismo fatto persona. Ad un sexy bikini preferisci un costume intero a righe bianche e rosse tipo quello di braccio di ferro.

Lavoro: il tuo senso del dovere ti chiede fin troppo sforzo… ogni tanto stacca la presa!

Salute: spossato: boccheggi come un pesce fuori dall’acqua!

Il consiglio del giorno: dedicati un po’ di relax e comprati una poltrona massaggiante! Con tutti i soldi che stai facendo dovrai pure trovare lo spazio per una spesa necessaria come questa!

Voto 6 –

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Tokyo ha deciso che per i giochi delle olimpiadi terrà chiusi gli stadi al pubblico per evitare ogni possibile implicazione e pericoli nella sicurezza. Prudente e lungimirante, la sua vision ricorda molto il vostro modo di affrontare la giornata. La Luna minaccia guai dalla sua opposizione mentre Mercurio vi suggerisce, come un compagno di classe coi bigliettini durante il compito, le risposte giuste da dare per evitare ogni magagna!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: convincervi ad uscire a bere qualcosa insieme è davvero dura! Ve la tirate un po’ troppo eh!

Lavoro: vi chiudete in ufficio con la musica a palla. Riuscite a produrre solo così!

Salute: rimandate la partita di beach volley di stasera… potreste prenderla troppo a male nel caso di sconfitta!

Il consiglio del giorno: talmente di malumore che nemmeno lo shopping compulsivo in occasione dei saldi può nulla!

Voto 6 +