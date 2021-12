L’oroscopo di oggi 14 dicembre 2021: Vergine e Capricorno vogliono certezze Nell’oroscopo di oggi, martedì 14 dicembre 2021, la Luna è nel segno del Toro mentre Mercurio è ufficialmente entrato nel segno del Capricorno. Mercurio in Capricorno favorisce una modalità di pensiero che lascia meno spazio alla fantasia ma che, comunque, farà molto bene ai segni di terra. Ariete, Gemelli e Pesci avranno voglia di coccole. Ecco le previsioni astrali per tutti i segni.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 14 dicembre 2021, vorrei raccontarvi di Mercurio. Come vi avevo anticipato già nell'oroscopo della settimana, il pianeta del pensiero è passato dal segno del Sagittario a quello del Capricorno e qui resterà fino al 2 gennaio 2022.

Mercurio in Capricorno è un pensiero decisamente più tradizionale, organizzato, fattivo e concreto ma anche meno portato alla creatività e alla spiritualità rispetto a quanto non fosse in Sagittario.

Il segno fortunato di oggi con la Luna che si trova nel segno del Toro sarà proprio il Toro stesso che sente essere giunto il momento di riprendere in mano la sua vita mentre il segno sfortunato per questa giornata sarà il Leone che con la Luna storta ha l'impressione di avere una gran confusione in testa.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Questo cielo ti sta togliendo forze e fiducia e nonostante la nuova compagnia di Marte, Venere continua a tenerti sotto scacco. Anche i Jalisse devono sentirsi come te che dopo la grande vittoria al Festival di Sanremo nel 1997 hanno continuato a candidarsi per poter partecipare alla rinomata kermesse ricevendo sempre risposta negativa. La tua astrologa del cuore ti è sempre vicina e ti spinge a non mollare. La prossima volta potrebbe andare meglio.

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: senti la necessità di un caldo abbraccio e tante coccole. Sei un tenerissimo cucciolone .

Lavoro: ti presenti in ufficio in perfetta tenuta da soldatino, ti stai proponendo come braccio destro del capo. Complimenti per l’audacia.

Salute: oggi per allenatevi potresti fare sollevamento pesi, e magari riusciresti a ‘risollevare’ anche i tuoi pensieri.

Il consiglio del giorno: canta che ti passa, si suol dire… scegli accuratamente la canzone giusta.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Durante il periodo che anticipa le feste si nota un meraviglioso divulgarsi di manifestazioni di affetto e di solidarietà. A Napoli infatti Kevin Malcuit, difensore della squadra partenopea, ha deciso di offrire pizza e bevande calde ai senza tetto durante queste fredde notti. Proprio nel tuo stile mio caro Toro, la Luna di oggi ti porta a voler aiutare e confortare gli altri prendendotene cura e con Venere promotrice di attività benevole affiancata da Mercurio le idee ‘culinarie’ di certo non mancano.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: oggi mio caro sfodererai tutte le tue grandi tecniche di seduzione. Proprio come piace a te l’atmosfera prenderà dei toni appassionati e goderecci ed il tempo sembrerà fermarsi.

Lavoro: saprai rivolgerti alla tuo assistente con estrema calma e premura e in ufficio tutti saranno contenti del tuo ritrovato buon umore.

Salute: hai ritrovato la tua ‘forma’ fisica finalmente.Per prepararti al Natale hai deciso che sarebbe meglio scolpirla un pochino…

Il consiglio del giorno: come una brava mamma, a casa tua il frigorifero è sempre pieno, quasi quasi oggi ne approfitto per una merenda a casa tua, che ne dici?

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

State vivendo un periodo carico di tensioni ed insicurezze e se Mercurio, il pianeta del pensiero, si è allontanato dall‘opposizione ridandovi un po’ di leggerezza, Marte è entrato e vi ha subito pestato i piedi per rendervi nevrotici. Questi momenti di stress miei cari non capitano solo a voi, pensate a Simone Bailes che durante le Olimpiadi si è ritirata da alcune competizioni a causa di disturbi d’ansia ed improvvisi blocchi. La rivista Time ha deciso di nominare Simone atleta dell’anno perchè proprio quando gli occhi del mondo erano tutti puntati su di lei ha saputo di dire ‘basta’ e pensare alla sua salute. Questa è una lezione da imparare.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: inspiegabilmente avrete grande desiderio di stare a casa per farvi coccolare dalla vostra mamma. Siete i miei ‘bamboccioni’ preferiti. Lavoro: con Mercurio che si è levato dalle scatole, avete ripreso confidenza con la tastiera del vostro computer. Non vi sembra vero!

Salute: chi lo ha detto che per allenarvi avete bisogno di andare fino in palestra? Con un bel elettrostimolatore seduti sul divano il gioco è fatto.

Il consiglio del giorno: prendetevi un giorno di pausa per coccolarvi e ricaricarvi, domani sarete come nuovi (o quasi).

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Contro il logorio della vita moderna per te più che un Cinar ci vorrebbe uno dei pannelli di calda lana che formano l’albero di Natale di dodici metri realizzato ad uncinetto. Cinquanta nonnine si sono cimentate in questa bella impresa e tu per contrastare la fredda Venere vorresti scaldare il tuo cuoricino abbracciandole tutte quante. Per fortuna la Luna di oggi ti salva e ti sta già coccolando con una buona cioccolata con panna.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai un buon appoggio della Luna che ti spingerà ad osare ma sempre restando tra le mura di casa. Potresti, ad esempio, organizzare una serata con film e scambio di regali di natale con l’amica che ti piace…

Lavoro: sei mentalmente sfiancato dallo slalom delle vacanze e dal rush di fine anno. Per fortuna il tuo collega, notando lo sconforto, ti ha appena portato un caffé doppio.

Salute: ti senti addosso tutti i mali di stagione. Sono solo scuse per non uscire dal caldo ed amorevole tepore del letto.

Il consiglio del giorno:l’astrologa oggi ti prescrive divano, tisana e camino scoppiettante. Solo per oggi eh…

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Percepisci troppa rigidità ed imposizioni che non ti piacciono ed innervosiscono. La Luna poi ti chiede di prendere del tempo per te stesso, quando tu adori essere al centro dell’attenzione. In questa giornata potresti anche prendere delle decisioni avventate con Marte che ti vuole molto attivo. Proprio come sta succedendo in Catalogna che sta valutando di togliere dai cortili delle scuole le porte dei campi da calcio per ‘rendere gli istituti meno maschilisti’. Lo sport è per tutti sia maschi che femmine, e togliere quelle poche attrezzature sportive che ci sono nelle scuole non favorirà di certo la parità tra i sessi… Adesso capisci perchè ti consiglio di stare a bocce ferme?

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la Luna stortissima di oggi rende tutto fastidioso e carico di nervosismo. Per evitare gli scatti d’ira ti sei auto isolato nella tua caverna. Ti lascio li tranquillo fino a domani.

Lavoro: potresti decidere che tutto quello per cui ti sei impegnato fino ad ora è sbagliato e mandare tutto gambe all’aria. Ti avviso subito che non è la giornata per fare le rivoluzioni. Preparati una bell’infuso con tutte le erbe rilassanti che conosci.

Salute: decisamente nervosetto e ti sembra impossibile far passare questa sensazione di fastidio nei confronti di tutto e di tutti. Un po’ di solitudine non guasta.

Il consiglio del giorno: comportati come le tre scimmiette non vedo, non sento, non parlo ed io vi aggiungo, non (re)agisco.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Con il Natale che si avvicina i più appassionati spediscono gli auguri con la foto del ritratto di famiglia. Il duca e la duchessa di Cambridge, ovvero Kate e William, hanno pubblicato la loro cartolina di Natale. Il ritratto con i loro bambini durante le vacanze in Giordania è, come sempre, stupendo e tu mia cara Vergine con la grazie di Venere e l’astuzia di Mercurio ti saresti potuta armonizzare perfettamente tra i reali. Probabilmente per metterti ancor più in risalto, come ti suggerisce l’agguerrito Marte avresti scelto una posizione di primissimo piano così da oscurare la bella duchessa.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Non hai alcun bisogno di metterti giù da gara, sei irresistibile anche tutta al naturale.

Lavoro: come un’ape operosa sei già rientrata nel pieno ritmo lavorativo. Anche i colleghi in ufficio esultano!

Salute: con l’entusiasmo ritrovato non ti ferma più nessuno.

Il consiglio del giorno: senza accorgertene stai pestando i piedi a tutti. Sei sicura che devi essere sempre la prima della fila?

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Cara la mia Bilancina sei molto affaticata da Venere che continua la sua opposizione e ti porta molta sfiducia, aiutata da Mercurio che aggiunge poca chiarezza di pensiero. Per fortuna hai Marte che ti spingerà a reagire e rasserenare il tuo umore. Potresti ispirati a quello che sta succedendo nei paesi scandinavi. La Svezia rivendica i nomi dei mobili Ikea ed impone al colosso di riconoscere e di rendere pubblico che si tratta di luoghi turistici del regno. Dopo anni che assembliamo le cassettiere Malm scopriremo che si tratta di una cittadina da visitare su un bel fiordo.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: so bene che non sei ancora dell’umore giusto ma l’incontro che vorresti posticipare in realtà è quello di cui hai bisogno. Vai e non farti pregare. Lavoro: Marte ti assicura un’ottima mano per pianificare nuove strategie di business.

Salute: con un discorso interminabile Mercurio ti ha sfiancato. Metti le cuffiette wireless ed annuisci. Vedrai che non se ne accorge.

Il consiglio del giorno: senza indugio bisogna mettere tutto sul piatto della ‘bilancia’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Con i tuoi inseparabili amici Venere e Mercurio ti stai divertendo moltissimo. La coppietta formata dal pianeta della bellezza e quello del pensiero ti dona grande sicurezza ed amplifica le tue già grandi doti intellettuali. Sei sempre alla ricerca di notizie che ti portano il buon umore e che stuzzichino il tuo lato più trasgressivo, sembra che oggi ti sia molto difficile trovarne una. La colpa bisogna darla alla Luna che ti si oppone e non ti permette di frugare nel web con la curiosità che vorresti. Vedrai che domani ti troverò una news ad hoc.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: sei finito in un zona con il divieto di caccia. Mio caro, ti avevo avvertito.

Lavoro: Finalmente tornano anche i conti ed il momento è propizio con il sopraggiungere delle chiusure di fine anno.

Salute: hai energie da vendere e conoscendoti bene stai già tramando come poterle sfruttare al meglio.

Il consiglio del giorno: silenzio stampa, ma solo perché non c’è una news per te… per il resto stai ‘na favola.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Valentino Rossi si è appena ritirato dalla scena sportiva e ha deciso di salutare calorosamente tutti dai tifosi alle autorità. Di recente è passato a trovare anche il presidente Mattarella, omaggiandolo con uno dei suoi caschi da corsa su cui a appare la dedica ‘Per Sergio un grande abbraccio’…. Eh Sagittario mio anche tu in questo periodo caotico con la tua fitta agenda potresti finire per incontrare il presidente stringergli la mano, dargli un bacino ed augurargli buon Natale con la stessa nonchalance di Vale. Stai seguendo alla lettera i consigli di Marte che ti da grande carica ed essenzialità e si vede… potresti mandare un messaggino con la richiesta di qualche consiglio all’intelligente Mercurio che ti ha lasciato… Magari ti risponde…

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: Gran vigore e desiderio di espandere i tuoi territori di conquista, sei decisamente agguerrito. Vedremo se sarà anche l’atteggiamento giusto per portare a casa il risultato.

Lavoro: Ottime le prestazioni anche in ambito lavorativo. Tutto avanza di gran passo.

Salute: hai un’agenda fitta e caotica, va bene che sei carico ma non esagerare.

Il consiglio del giorno: forza, esuberanza, decisione, tutto molto bene, ma un pochino meno…

Voto 8

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Cambio di vertice alla direzione del Roland-Garros, la ex numero uno del mondo Amélie Mauresmo diventa il nuovo direttore. Le donne nel mondo dello sport stanno ricevendo importanti riconoscimenti e dobbiamo gioirne tutti. Con la bella Luna di oggi ti piacerà godere delle piccole cose ma Venere e Mercurio ti riporteranno ad ambire a posizioni che meriti per il tuo grandissimo impegno nel conseguire risultati strepitosi. Credo andrai presto dal tuo capo raccontando la storia della Mauresmo per iniziare a mettere una ‘pulce’ nell’orecchio. Furbetto…

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ritorni nel tuo ruolo preferito di capo tribù, dimmi un po’ da uno a cento, quanto ti piace essere adorato ed amato da tutti?! Mille ovviamente!

Lavoro: se sei indeciso se aprire o no la tua partita iva ascoltami bene, questo è il momento giusto!

Salute: facendo ordine nei cassetti hai trovato una confezione di integratori… non fare finta di stupirti se è scaduta da un po’ di tempo…

Il consiglio del giorno: oggi verrai stima to ed a dorato da tutti…. proprio come piace a te!

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l' Acquario

La Luna oggi ti rende nervoso e non sopporti le critiche gratuite che potrebbero farti alcuni tuoi collaboratori. Questo è proprio il caso della simpaticissima attrice Rebel Wilson che non ha gradito il disappunto di alcuni membri del suo team a seguito della perdita di peso. Come l’attrice non badare a questi piccoli pettegolezzi ma prosegui dritto per la tua strada. Marte è il pianeta che ti da determinazione e sicurezza e ti aiuterà ad asfaltare le opinioni dei più scettici.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: la tua indole ti vorrebbe sempre pronto a donare e a condividere con tutti, anche l’amore. Oggi la Luna non ti favorisce, anzi, ti innervosisce convincendoti a stare in disparte, che antipatica.

Lavoro: ti sentirai ingabbiato in una routine piena di obblighi che ti lascia poco spazio per nuovi sviluppi.

Salute: il carico di esercizio o di lavoro non ti spaventano perchè sai di poter sollevare qualsiasi peso.

Il consiglio del giorno: non ti curar di loro, ma guarda e passa… non lo dico io ma il sommo poeta Dante!

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Dalle ultime ricerche sul campo si è scoperto che è possibile salvare la barriera corallina. Gli ambientalisti di tutto il mondo esultano. Evviva! Cari Pesciolini con il cielo di questa giornata vi sentite particolarmente ispirati dai temi che riguardano la tutela del nostro pianeta. Infatti tutto parla di benessere dalla Luna alla Venere che vi accompagnano per mano e Mercurio vi ispira a ricercare nuove e favorevoli soluzioni a problematiche impossibili. Vi state già iscrivendo al primo corso di sub per seguire da vicino i progressi di questa importante scoperta e dare qualche innovativo consiglio. Che reattività!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: insieme alla Luna vi siete appena seduti in un un bellissimo giardino. In quest’atmosfera bucolica vi lascerete travolgere dal piacere e dalle passioni.

Lavoro: vi sentite molto stimolati e produrrete idee in un perfetto connubio tra fattibilità e genialità.

Salute: con tutti i baci e coccole che riceverete svanirà quella puntina fastidiosa di nervosismo.

Il consiglio del giorno: ogni vostra decisione è piena di entusiasmo e buoni auspici e vi siete buttati a capofitto. Bravissimi.

Voto 8