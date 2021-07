Con l'oroscopo di oggi, martedì 13 luglio 2021, Mercurio entrato ufficialmente nel segno del Cancro. Mercurio in Gemelli è stato molto forte, nelle scorse settimane, per diversi motivi. Prima di tutto i Gemelli sono un segno mercuriale e quindi il pianeta in questo segno zodiacale è stato particolarmente intenso. In più, anche nel 2021 come già nel 2020, le tre soste del pianeta avverranno proprio nei segni d'aria quindi anche nei Gemelli Mercurio si è fermato per un tempo più lungo rispetto alla norma. Il segno fortunato del giorno è il Cancro proprio perché sente di riuscire molto meglio del solito a trovare la giusta sintonia per comunicare all'esterno i propri sentimenti.

L’oroscopo del giorno 13 luglio 2021: previsioni astrali segno per segno

Mercurio in Cancro, dal 12 al 28 luglio 2021, sarà ottimo per promuovere un pensiero più accorto, introverso, silenzioso e attento capace di comunicare non soltanto attraverso il dialogo ma anche attraverso lo sguardo, le emozioni, le azioni e i gesti. Mercurio in Cancro, benché il Cancro non sia un segno mercuriale ma lunare, è perfetto per un modello di comunicazione più attento alle parole ma anche ai sentimenti propri e altrui.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Le collezioni dell'estate puntano tutte sul pizzo bianco con dettagli rock da abbinare! L’accostamento perfetto per te che godi di una carica potente grazie a Marte a favore! Venere, dal canto suo, si intona molto bene con le note romantiche del pizzo leggero e riesce a donarti un’aria sensuale e tutta da baciare. Sei praticamente la musa ispiratrice di poeti e pittori contemporanei… se non fosse per Mercurio che riesce a farti perdere le staffe con facilità disarmante!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: limone duro e passione travolgente!

Lavoro: rimandi a fra qualche settimana tutto ciò che è collegabile all’ufficio e al lavoro.

Salute: pieno di energie: riusciresti a montare un mobile Ikea tutto da solo!

Il consiglio del giorno: non sforzarti di trovare il filtro giusto per i tuoi scatti su Instagram: non ne hai bisogno e puoi sempre usare l’hashtag #nofilter per sottolineare la tua bellezza naturale!

Voto 7 +

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Di ritorno da un momento di buio, Donald Trump è ripiombato sulla scena pubblica dichiarando guerra a Twitter, Facebook e Google poiché, a suo dire, hanno fatto di tutto per censurarlo. Il mood combattivo lo ha in comunione con te, caro Toro, che con un Marte quadrato hai voglia di attaccar briga con tutti. Spero soltanto che la Luna a favore riesca, un poco alla volta, a farti tornare coi piedi per terra e ad evitare, almeno, le cause impossibili!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Toro

Amore: i messaggini che scambi riprendono, con tanta lentezza, a sembrare meno acidi… ma siamo lontani delle poesie d’amore!

Lavoro: resti sempre un po’ indietro con le nuove procedure… ai tuoi capi piace cambiare un po’ troppo spesso le carte in tavola!

Salute: oggi riesci persino a dire qualche parolaccia in meno! Merito della Luna che si è spostata un po’ più in là!

Il consiglio del giorno: coccolati con una barca di sushi per pausa pranzo! D’altra parte se non te le regali tu, queste gioie, chi lo fa?!

Voto 6 e mezzo

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Jeremy Jauncey è un influencer dedito ai viaggi e al turismo a più livelli, ora tutto incentrato su una visione eco-sostenibile di tutte le attività connesse alla scoperta del mondo. Il suo mood vi piace assai e cercate di emulare le sue scelte su suggerimento di un Marte e di una Venere che hanno tutta l’impressione di volervi spingere verso nuove esperienze. Prendete spunto da uno dei suoi innumerevoli viaggi per organizzare le vostre vacanze! Sono certa che non ve ne pentirete!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: già pensate a tutti i cuori che spezzerete durante le vostre ferie ad Antigua!

Lavoro: approfittano un po’ troppo della vostra disponibilità chiamandovi ad ogni ora del giorno e della notte!

Salute: mi spiace per chi ha in programma una riunione con voi nel tardo pomeriggio: riceverà un sacco di no come risposta!

Il consiglio del giorno: cosa ci vuole per tirarvi su? Un biglietto per il prossimo concerto del vostro cantante preferito! Niente è meglio di un’esperienza sotto il palco mentre cantate a squarciagola!

Voto 7 +

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Questo Mercurio che ti è entrato piacevolmente a favore, assieme alla Luna (che ti accompagnerà da oggi per qualche giorno) sono davvero un regalo inaspettato. Anche se inizialmente li hai guardati stranito come gli Azzurri hanno fatto con il tifoso infiltratosi nei loro festeggiamenti in campo dopo la semifinale, ora inizi a fidarti di loro e a giovare, poco alla volta, di una ritrovata stabilità e sicurezza nelle tue decisioni! Riabituati alle decisioni improvvise, prese di pancia!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: hai quella voglia di abbracci stretti stretti sul divano di casa mentre fuori impazza un temporale estivo!

Lavoro: accetti compiti sempre più entusiasmanti e che risvegliano in te la voglia di metterti in gioco! Bravo!

Salute: ottima! Solo qualche porzione di troppo ingurgitata agli apertivi! (Controllati!)

Il consiglio del giorno: regalati un biglietto d’ingresso per un parco di divertimenti e porta con te la tua cotta estiva! Un bacio sulla ruota panoramica verrà da se!

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Marte e Venere ti rendono passionale e pieno di “fuoco". Esprimi emozioni e sentimenti con forza e sicuro di te a volte, purtroppo, alzando anche un po’ troppo la voce! Non c’è bisogno di drammatizzare: il tuo amore riesci a dimostrarlo anche sotto voce! Non prendere esempio dai fedeli di un piccolo santuario nel veronese che si son messi a gridare a squarciagola durante un rito contro il dolore… pensa che i vicini preoccupati hanno chiamato il 112 pensando si trattasse di un omicidio…

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: i grandi progetti di coppia ti mettono un po’ d’ansia… in fondo siete solo ala terza uscita!

Lavoro: il capo ti continua ad assegnare compiti fregandosene completamente del fatto che, fra poco, sarai in ferie!

Salute: carico e allegro! Attento al calo di tensione di questa sera: potrebbe coglierti impreparato!

Il consiglio del giorno: non organizzarti alla rinfusa: fai la valigia un po’ per volta e tenendo una lista delle cose che ti servono!

Voto 8

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Pomposa e in grande stile. Questa Luna che entra potente nel tuo segno ti fa sentire protagonista della scena come una delle modelle che hanno sfilato, per Chanel, nel cortile di un grande museo. A volte questo Giove opposto potrebbe pure farti esagerare un po’ (a lui piace l’opulenza) ma un tocco di eccentricità non guasta mai! Goditi anche Mercurio a favore: finalmente i pensieri si fanno più facili e meno confusi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: pensi alle vacanze e includi, senza problemi, anche un secondo posto per qualcuno di speciale!

Lavoro: scivoli fra i fogli di calcolo Excel come fossi una pattinatrice sul ghiaccio!

Salute: ti senti tutta rinvigorita e pronta per affrontare persino una gara a chi mangia più fette d’anguria!

Il consiglio del giorno: puoi concederti qualche sfizio fuori dal coro: un tatuaggio all’henné, un gelato con tanto di panna montata… goditi la Luna a favore!

Voto 7 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo Mercurio quadrato è davvero un danno per te! Ti impedisce addirittura di trovare l'accostamento perfetto, in termini di vino, per la cena che hai preparato con così tanta cura per i tuoi ospiti. Non temere, Bilancia! Da poco tempo è disponibile un aggiornamento per Alexa che le consente di trovare l’annata ed il tipo di bottiglia perfetta basandosi solamente su pochi dati. Lascia che sia lei ad occuparsi della parte più noiosa!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: nel pieno del vortice della passione… talmente tanto da non capirci più nulla!

Lavoro: momenti confusi poco prima di chiudere per le ferie… tieni duro!

Salute: energica e pronta ad ogni sfida!

Il consiglio del giorno: osa con un vestitino provocante che metta in risalto la tua abbronzatura per la festa in spiaggia di questa sera! Non ti toglieranno gli occhi di dosso!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Arisa sembra aver rifiutato una cifra da capogiro che le era stata offerta da Sky per rimanere fedele a Maria de Filippi e continuare a condurre la classe di canto di Amici della prossima stagione! La fedeltà conta molto di più dell'introito economico e questo tu lo hai già capito grazie alla posizione di Mercurio che ti fa dare il giusto peso ad emozioni e rapporti umani piuttosto che ad un becero tornaconto! Mi piaci così Scorpione!

in foto: L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: aria di maretta col partner ma hai la delicatezza sufficiente per non finire in litigio!

Lavoro: tieni da parte le buone idee per un secondo momento. Riusciranno a prendere il volo non appena Saturno se ne sarà andato…

Salute: metti le zampette a bagno e fatti coccolare dall’estetista con una bella pedicure.

Il consiglio del giorno: aspetta almeno che sia passata la pausa pranzo per rispondere alle mail dove vieni messo in discussione: la Luna ti aiuterà ad essere più concentrato e pertinente!

Voto 6

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

La tua estate è più confusa delle storie che si intrecciano a Temptation Island. Venere e Marte ti incasinano cuore e sentimenti moltiplicando a dismisura conoscenze e occasioni di far colpo. Peccato per la Luna che potrebbe farti ingelosire senza motivo mandando all’aria i piani romantici che avevi per la serata. Nessun falò di confronto per te: solo qualche momento di tensione dopo il quale ti divertirai a far pace.

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: fuochi d’artificio e romanticherie! Al top!

Lavoro: prenditi tutto il tempo per valutare proposte lavorative che ti arrivano: dopo l’estate sarà tutto più chiaro.

Salute: solo qualche nuvola passeggera di malumore. Nulla di preoccupante!

Il consiglio del giorno: trattieniti dall’offrire da bere per tutta la spiaggia solo per metterti in mostra! Il portafoglio potrebbe non reggere!

Voto 8 –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

La commissione europea sta valutando il rendimento degli organi di giustizia dei diversi paesi e l’Italia, con almeno un processo durato 1300 giorni, potrebbe facilmente essere arrivata ultima…! Le decisioni devono essere prese con un po’ più di sprint, caro Capricorno… e questo consiglio vale anche per te che, con questo Mercurio opposto, ti sta diventando difficile persino deciderti su quale gusto di gelato farti mettere sul cono… spicciati!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti muoiono troppo spesso le parole in gola: prendi coraggio e dille che la trovi carina!

Lavoro: sembra che tu e la calcolatrice abbiate qualche problema da risolvere…

Salute: distratto e un po’ sotto stress… regalati una serata in completo relax sull’amaca del giardino!

Il consiglio del giorno: devi regalarti assolutamente una cena di lusso accompagnata da una degustazione di vini! Te la meriti tutta!

Voto 6 +

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Il mondo dell’e-sport, popolato di videogiochi, gamers e squadre che si affrontano è nato e cresciuto solo basandosi su una cosa: il cieco ottimismo. È così che devi vivere, caro Acquario. Con un Saturno che spinge per farti credere sempre più nelle tue idee e nei tuoi progetti anche quando pianeti pesanti come Marte si trovano fra te e il tuo obiettivo non puoi permetterti di scoraggiarti! Tieni duro e vedrai che raggiungerai ciò che vuoi!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: gli sbaciucchiamenti sono soltanto una perdita di tempo.

Lavoro: sii pronto in ogni momento a riunioni e meeting importanti. Sembra quasi che potrebbero venirti richiesti aggiornamenti quando meno te lo aspetti!

Salute: energie quasi in esaurimento… ma se le ricaricassi con un aperitivo sulla spiaggia al tramonto!?

Il consiglio del giorno: crea una nuova compilation di canzoni da portare con te in macchina: hai bisogno di carica a colpi di basso e musica elettronica!

Voto 5 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Sapete cosa dovete fare? Mettervi ben posizionati sul divano con una ciotola piena di frutta fresca già tagliata e un succo di frutta a portata di mano pronti a schiacciare play e godervi tutti i film d’autore che avreste voluto vedere finora! Emulate senza ritegno Jodie Foster e il suo passatempo preferito durante la quarantena: con una Luna opposta di questo calibro, d’altronde, non è che si possa aspirare a molto altro!

in foto: L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: non tenete il muso al partner! Potreste pentirvene voi per primi!

Lavoro: è la prima volta, da qualche settimana a questa parte, che non vi dimenticate nemmeno un appuntamento! Bravi!

Salute: malinconia potente… faticate a tenere il sorriso con questa Luna.

Il consiglio del giorno: rimuginate un po’ troppo. “Sfogatevi” sul vostro diario segreto e tenete libera la mente: avete bisogno di tenere leggeri i pensieri!

Voto 6 –